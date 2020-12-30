Джордж Мартин вместо работы над «Ветрами зимы» смотрит «Ход королевы» — и всем рекомендует!

Джордж Мартин в своем блоге рассказал, что ему очень понравился сериал «Ход королевы» (в оригинале — Queen’s Gambit) от Netflix с Аней Тейлор-Джой в главной роли.
Писатель назвал шоу образцовым и порекомендовал к просмотру всем своим фанатам.
Это экранизация романа Уолтера Тевиса о шахматном вундеркинде 60-70 годов. Очень точная адаптация (ура) очень сильного романа (ура), красиво написанная, сыгранная и поставленная. Думаю, она вам всем придется по душе. Если в мире есть справедливость, то сериал должен побороться за награды.
По словам Мартина, шахматы всегда были важной частью его жизни, особенно в колледже. К примеру, в шахматном клубе он встретил свои первые две большие любви.
А когда Джордж начал писать, он организовывал шахматные турниры. Много денег это ему не приносило, но их хватало на аренду квартиры. К тому же времени это дело отнимало немного.
Прошло много-много десятилетий с тех пор, как я в последний раз проводил шахматный турнир или просто играл в шахматы, многое позабылось… Но «Ход королевы» вернул меня в то время. Мне кажется, это во всех отношениях хороший сериал. Но больше всего меня порадовало то, что продюсеры и режиссеры правильно показали шахматы. Чаще всего показанные в фильмах и на телевидении шахматные партии — дерьмо. Якобы великие игроки делают элементарные ошибки, фигуры на доске находятся в невозможных позициях, игра явно закончена, но никто не сдается и так далее.
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