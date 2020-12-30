Джордж Мартин вместо работы над «Ветрами зимы» смотрит «Ход королевы» — и всем рекомендует!

Джордж Мартин в своем блоге рассказал, что ему очень понравился сериал «Ход королевы» (в оригинале — Queen’s Gambit) от Netflix с Аней Тейлор-Джой в главной роли.

Писатель назвал шоу образцовым и порекомендовал к просмотру всем своим фанатам.

Это экранизация романа Уолтера Тевиса о шахматном вундеркинде 60-70 годов. Очень точная адаптация (ура) очень сильного романа (ура), красиво написанная, сыгранная и поставленная. Думаю, она вам всем придется по душе. Если в мире есть справедливость, то сериал должен побороться за награды.

По словам Мартина, шахматы всегда были важной частью его жизни, особенно в колледже. К примеру, в шахматном клубе он встретил свои первые две большие любви.

А когда Джордж начал писать, он организовывал шахматные турниры. Много денег это ему не приносило, но их хватало на аренду квартиры. К тому же времени это дело отнимало немного.