Создатель сериала «Вавилон-5» Майкл Стражински работает над перезапуском проекта для The CW

Рубрика «перезапуски, о которых никто не просил».

Как пишет TVLine, создатель легендарного научно-фантастического сериала «Вавилон-5» Майкл Стражински начал работать над перезапущенной версией проекта. И не для кого-то, а для канала The CW (который в первую очередь известен вселенной сериалов по комиксам DC).

Оригинальный сериал продержался в эфире пять сезонов, стартовав аж в 1993-м. Сюжет шоу разворачивается в 2257-2262 годах на исполинской станции «Вавилон-5», которая стала центром политических, социальных, культурных и военных конфликтов разных видов в галактике. Проект заработал десятки наград, включая и литературные вроде «Хьюго», «Сатурн» и премию Рэя Брэдбери. «Вавилон-5» также стал первым проектом, в котором шоураннер заранее продумал сюжетные арки на пять сезонов вперёд.

Про сериал мы рассказывали в большом материале Пересмотрите «Вавилон-5»! Классика фантастики, опередившая время В день рождения Стражински вспоминаем, чем именно был уникален «Вавилон-5» и зачем его смотреть сейчас.

По данным источников издания, в центре событий вновь окажется Джон Шеридан, офицер Земных сил с таинственным прошлым. Его приписывают к станции «Вавилон-5», расположенной в нейтральных пространствах космоса. Станция служит портом для путешественников, контрабандистов, корпоративных агентов и представителей инопланетян. И всё это разворачивается на фоне шаткого мира, который вот-вот приведёт к новой войне.

Стражински, помимо оригинального сериала, занимался «Восьмым чувством» (вместе с Вачовски), «Войной миров Z» и «Тором». Ранее сценарист вызвался поработать над «Доктором Кто», но в итоге руководство пригласило Рассела Т. Девиса.