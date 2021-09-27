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    Новости

    Создатель сериала «Вавилон-5» Майкл Стражински работает над перезапуском проекта для The CW

    27 сентября 2021
    27.09.2021
    1513
    1 минута на чтение
    Пересмотрите «Вавилон-5»! Классика фантастики, опередившая время 8

    Рубрика «перезапуски, о которых никто не просил».

    Как пишет TVLine, создатель легендарного научно-фантастического сериала «Вавилон-5» Майкл Стражински начал работать над перезапущенной версией проекта. И не для кого-то, а для канала The CW (который в первую очередь известен вселенной сериалов по комиксам DC).

    Оригинальный сериал продержался в эфире пять сезонов, стартовав аж в 1993-м. Сюжет шоу разворачивается в 2257-2262 годах на исполинской станции «Вавилон-5», которая стала центром политических, социальных, культурных и военных конфликтов разных видов в галактике. Проект заработал десятки наград, включая и литературные вроде «Хьюго», «Сатурн» и премию Рэя Брэдбери. «Вавилон-5» также стал первым проектом, в котором шоураннер заранее продумал сюжетные арки на пять сезонов вперёд.

    Про сериал мы рассказывали в большом материале

    Пересмотрите «Вавилон-5»! Классика фантастики, опередившая время 9

    Пересмотрите «Вавилон-5»! Классика фантастики, опередившая время

     Леонид Мойжес |  17.07.2020

    В день рождения Стражински вспоминаем, чем именно был уникален «Вавилон-5» и зачем его смотреть сейчас.

    По данным источников издания, в центре событий вновь окажется Джон Шеридан, офицер Земных сил с таинственным прошлым. Его приписывают к станции «Вавилон-5», расположенной в нейтральных пространствах космоса. Станция служит портом для путешественников, контрабандистов, корпоративных агентов и представителей инопланетян. И всё это разворачивается на фоне шаткого мира, который вот-вот приведёт к новой войне.

    Стражински, помимо оригинального сериала, занимался «Восьмым чувством» (вместе с Вачовски), «Войной миров Z» и «Тором». Ранее сценарист вызвался поработать над «Доктором Кто», но в итоге руководство пригласило Рассела Т. Девиса.

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