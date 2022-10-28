    3
    Новости

    Стартовал предзаказ настольной игры о строительстве башен в трёх измерениях «Храм Минакши»

    28 октября 2022
    Avatar photo
    28.10.2022
    81
    0 минут на чтение
    Стартовал предзаказ настольной игры о строительстве башен в трёх измерениях «Храм Минакши»

    На CrowdRepublic стартовал предзаказ ещё одной настольной игры — на этот раз в необычном сеттинге мифологической Индии.

    На входе в индуистский храм паломников встречает гопурам – это очень яркая и богато украшенная башня, которая строится над входными вратами на территорию храма.

    Здесь участники станут посвященными-строителями и будут возводить многоуровневые гопурамы прямо на столе, используя игровые компоненты – статуи-колонны различных божеств и карты перекрытий. Цель — набрать наибольшее количество победных очков за размещение статуй на этажах башни, получение даров божеств и выполнение тайной личной цели.

    Стартовал предзаказ настольной игры о строительстве башен в трёх измерениях «Храм Минакши» 2 Стартовал предзаказ настольной игры о строительстве башен в трёх измерениях «Храм Минакши» 1
    • До 31 октября доступны «ранние пташки» — 2290 рублей
    • До 25 ноября можно приобрести по цене предзаказа — 2490 рублей
    • Доступна рассрочка в трёх частях

    В качестве эксклюзивного лота участники могут заказать неопреновый мат и наклейки на статуи.

    Отправка запланирована на март 2023-го.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Специализированная краудфандинговая площадка для настольных игр, комиксов и книг

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    «Периферийные устройства»: книга Гибсона и сериал Нолана
    0
    6325
    «Периферийные устройства»: книга Гибсона и сериал Нолана

    Первые впечатления от экранизации отца киберпанка, снятой авторами «Мира Дикого Запада»

    «Конец света»: первые впечатления от комедии про Сатану-токсика 1
    0
    47975
    «Конец света»: первые впечатления от комедии про Сатану-токсика

    Князь Тьмы уже давно хочет устроить конец света на Земле, но для начала ему надо наладить отношения с сыном.

    Видео: BadComedian, Anoir и Алексей Зуйков играют в «Непостижимое»
    0
    117892
    Видео: BadComedian, Anoir и Алексей Зуйков играют в «Непостижимое»

    За бортом плещется Отец Дагон и Мать Гидра, а среди соратников притаились предатели. Доплывём ли?

    «Сердце пармы»: фэнтези о строительстве русской империи на крови 11
    0
    62009
    «Сердце пармы»: фэнтези о строительстве русской империи на крови

    Фильм о борьбе православия и язычества, старого и нового мира.

    Мистика «Клуб полуночников» Майкла Флэнегана про детей в хосписе выйдет 8 октября 3
    0
    227707
    Обсуждаем хорроры Майка Флэнагана в 56-м выпуске Фантастического подкаста

    Сколько призраков вы насчитаете в этом выпуске?

    «Дом Дракона»: вернулась ли «Игра престолов»? Наш обзор 7
    0
    116368
    «Дом Дракона»: вернулась ли «Игра престолов»? Наш обзор

    Можно выдыхать — большинство опасений не подтвердились.

    Читаем рассказ «Демон Максвелла» — из киберпанк-сборника «Потаённая девушка» Кена Лю
    0
    169527
    Читаем рассказ «Демон Максвелла» — из киберпанк-сборника «Потаённая девушка» Кена Лю

    Он повествует об американской женщине-физике японского происхождения, которую в разгар Второй мировой войны депортируют в Японию.

    Сериал «Властелин колец: Кольца власти» снят с любовью — но стоило ли оно того? 6
    0
    191733
    Сериал «Властелин колец: Кольца власти» снят с любовью — но стоило ли оно того?

    Обзор самого дорогого сериала в истории телевидения.

    Спецпроекты

    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить