Стартовал предзаказ настольной игры о строительстве башен в трёх измерениях «Храм Минакши»

На CrowdRepublic стартовал предзаказ ещё одной настольной игры — на этот раз в необычном сеттинге мифологической Индии.

На входе в индуистский храм паломников встречает гопурам – это очень яркая и богато украшенная башня, которая строится над входными вратами на территорию храма.

Здесь участники станут посвященными-строителями и будут возводить многоуровневые гопурамы прямо на столе, используя игровые компоненты – статуи-колонны различных божеств и карты перекрытий. Цель — набрать наибольшее количество победных очков за размещение статуй на этажах башни, получение даров божеств и выполнение тайной личной цели.

До 31 октября доступны «ранние пташки» — 2290 рублей

До 25 ноября можно приобрести по цене предзаказа — 2490 рублей

Доступна рассрочка в трёх частях

В качестве эксклюзивного лота участники могут заказать неопреновый мат и наклейки на статуи.

Отправка запланирована на март 2023-го.