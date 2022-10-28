Стартовал предзаказ настольной игры о строительстве башен в трёх измерениях «Храм Минакши»

На CrowdRepublic стартовал предзаказ ещё одной настольной игры — на этот раз в необычном сеттинге мифологической Индии.
На входе в индуистский храм паломников встречает гопурам – это очень яркая и богато украшенная башня, которая строится над входными вратами на территорию храма.
Здесь участники станут посвященными-строителями и будут возводить многоуровневые гопурамы прямо на столе, используя игровые компоненты – статуи-колонны различных божеств и карты перекрытий. Цель — набрать наибольшее количество победных очков за размещение статуй на этажах башни, получение даров божеств и выполнение тайной личной цели.
- До 31 октября доступны «ранние пташки» — 2290 рублей
- До 25 ноября можно приобрести по цене предзаказа — 2490 рублей
- Доступна рассрочка в трёх частях
В качестве эксклюзивного лота участники могут заказать неопреновый мат и наклейки на статуи.
Отправка запланирована на март 2023-го.
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