Уже можно предзаказать ремастер первого спецвыпуска «Мира фантастики» — с новыми материалами!

Друзья, на сайте Hobby Games стартовал предзаказ переиздания первого спецвыпуска «Мира фантастики». Цена за него стандартная — 990 рублей.
Фантастику любят многие — фантастику научную, юмористическую, историческую, социальную, подростковую, разнообразное фэнтези, мистику и хоррор, альтернативную историю… Или, может, не против фантастику полюбить, но просто не знают пока, с чего начать знакомство с ней.
Этот спецвыпуск журнала «Мир фантастики» рассказывает о более чем сотне книг, которые нужно успеть прочесть за свою жизнь, — и это самые «сливки» мировой фантастики. Потому нет смысла прочёсывать интернет в поисках нужных рекомендаций — всё, что нужно знать о главных шедеврах жанра, найдётся здесь.
В спецвыпуске вас ждут:
- Сотня книг в десяти направлениях: от Джона Толкина и Терри Пратчетта до Айзека Азимова и Дэна Симмонса.
- Книги для всех и каждого: мистика и юношеская фантастика, отечественные и зарубежные авторы, золотая классика и поражающие воображение новинки.
- Предтечи фантастики: как на жанр повлияли «Алиса в Стране чудес», «Дракула», «Путешествие Гулливера» и другие классические произведения.
- Форма не важна: от длинных фэнтезийных эпопей Мартина и Джордана до коротких пронзительных рассказов Шекли и Брэдбери.
- 16 книг, добавленных в переиздание по просьбе читателей.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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