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    Уже можно предзаказать ремастер первого спецвыпуска «Мира фантастики» — с новыми материалами!

    25 марта 2022
    25.03.2022
    223
    0 минут на чтение

    Друзья, на сайте Hobby Games стартовал предзаказ переиздания первого спецвыпуска «Мира фантастики». Цена за него стандартная — 990 рублей.

    Мир фантастики. Спецвыпуск №1. 116 главных фантастических книг 2

    Фантастику любят многие — фантастику научную, юмористическую, историческую, социальную, подростковую, разнообразное фэнтези, мистику и хоррор, альтернативную историю… Или, может, не против фантастику полюбить, но просто не знают пока, с чего начать знакомство с ней.

    Этот спецвыпуск журнала «Мир фантастики» рассказывает о более чем сотне книг, которые нужно успеть прочесть за свою жизнь, — и это самые «сливки» мировой фантастики. Потому нет смысла прочёсывать интернет в поисках нужных рекомендаций — всё, что нужно знать о главных шедеврах жанра, найдётся здесь.

    В спецвыпуске вас ждут:

    • Сотня книг в десяти направлениях: от Джона Толкина и Терри Пратчетта до Айзека Азимова и Дэна Симмонса.
    • Книги для всех и каждого: мистика и юношеская фантастика, отечественные и зарубежные авторы, золотая классика и поражающие воображение новинки.
    • Предтечи фантастики: как на жанр повлияли «Алиса в Стране чудес», «Дракула», «Путешествие Гулливера» и другие классические произведения.
    • Форма не важна: от длинных фэнтезийных эпопей Мартина и Джордана до коротких пронзительных рассказов Шекли и Брэдбери.
    • 16 книг, добавленных в переиздание по просьбе читателей.
    Мир фантастики. Спецвыпуск №1. 116 главных фантастических книг 3
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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