«Ты одна против профи» — финальный трейлер Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

CD Projekt RED опубликовала финальный трейлер первого и последнего дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077.

Его релиз состоится в ночь с 25 на 26 сентября — на PS5, XSX/S и ПК.

Студия не озвучила DLC на русском языке, но у него будут русские субтитры. Из основной игры русскую озвучку не убрали.

По сюжету главному герою нужно стать шпионом и пробраться в Песий город при поддержке агента Соломона Рида в исполнении Идриса Эльбы, чтобы найти и спасти президента НСША, совершившего там аварийную посадку.

Ранее Cyberpunk 2077 получила масштабное обновление 2.0, в котором разработчики переработали многие важные механики вроде ИИ и древа навыков.

На прошедших выходных пиковый онлайн игры составил 169 тысяч пользователей. Это второй лучший результат для экшен-RPG от CDPR после релиза в 2020 году.