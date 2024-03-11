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    Все победители «Оскара-2024». Лучшим фильмом стал «Оппенгеймер»

    11 марта 2024
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    11.03.2024
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    Все победители «Оскара-2024».

    В ночь с 10 на 11 марта прошла 96 церемония вручения премии «Оскар», триумфатором которой на этот раз стал «Оппенгеймер» с семью наградами.

    Из фантастики отличились «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, «последний» фильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и Птица», японская «Годзилла: Минус один» и не только.

    Кто победил:

    • Лучший фильм — «Оппенгеймер»;
    • Лучший режиссер — Кристофер Нолан («Оппенгеймер»);
    • Лучшая мужская роль — Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»);
    • Лучшая женская роль — Эмма Стоун («Бедные-несчастные»);
    • Лучшая мужская роль второго плана — Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»);
    • Лучшая женская роль второго плана — Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»);
    • Лучший анимационный фильм — «Мальчик и птица»;
    • Лучший иностранный фильм — «Зона интересов»;
    • Лучшая короткометражный фильм— «Чудесная история Генри Шугара»;
    • Лучший короткометражный мультфильм —  «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко»;
    • Лучший документальный фильм — «20 дней в Мариуполе»
    • Лучший короткометражный документальный фильм — «Последняя ремонтная мастерская»
    • Лучший оригинальный сценарий — «Анатомия падения»;
    • Лучший адаптированный сценарий — «Американское чтиво»;
    • Лучшая работа художника-постановщика — «Бедные-несчастные»;
    • Лучший монтаж — «Оппенгеймер»;
    • Лучшая операторская работа — «Оппенгеймер»;
    • Лучший визуальные эффекты — «Годзилла: Минус один»;
    • Лучший дизайн костюмов — «Бедные-несчастные»;
    • Лучшая работа со звуком — «Зона интересов»;
    • Лучший грим — «Бедные-несчастные»;
    • Лучший саундтрек — «Оппенгеймер»;
    • Лучшая песня — What Was I Made For? («Барби»).
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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