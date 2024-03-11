Все победители «Оскара-2024». Лучшим фильмом стал «Оппенгеймер»

В ночь с 10 на 11 марта прошла 96 церемония вручения премии «Оскар», триумфатором которой на этот раз стал «Оппенгеймер» с семью наградами.

Из фантастики отличились «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, «последний» фильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и Птица», японская «Годзилла: Минус один» и не только.

Кто победил: