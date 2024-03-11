Все победители «Оскара-2024». Лучшим фильмом стал «Оппенгеймер»

В ночь с 10 на 11 марта прошла 96 церемония вручения премии «Оскар», триумфатором которой на этот раз стал «Оппенгеймер» с семью наградами.
Из фантастики отличились «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, «последний» фильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и Птица», японская «Годзилла: Минус один» и не только.
Кто победил:
- Лучший фильм — «Оппенгеймер»;
- Лучший режиссер — Кристофер Нолан («Оппенгеймер»);
- Лучшая мужская роль — Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»);
- Лучшая женская роль — Эмма Стоун («Бедные-несчастные»);
- Лучшая мужская роль второго плана — Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»);
- Лучшая женская роль второго плана — Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»);
- Лучший анимационный фильм — «Мальчик и птица»;
- Лучший иностранный фильм — «Зона интересов»;
- Лучшая короткометражный фильм— «Чудесная история Генри Шугара»;
- Лучший короткометражный мультфильм — «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко»;
- Лучший документальный фильм — «20 дней в Мариуполе»
- Лучший короткометражный документальный фильм — «Последняя ремонтная мастерская»
- Лучший оригинальный сценарий — «Анатомия падения»;
- Лучший адаптированный сценарий — «Американское чтиво»;
- Лучшая работа художника-постановщика — «Бедные-несчастные»;
- Лучший монтаж — «Оппенгеймер»;
- Лучшая операторская работа — «Оппенгеймер»;
- Лучший визуальные эффекты — «Годзилла: Минус один»;
- Лучший дизайн костюмов — «Бедные-несчастные»;
- Лучшая работа со звуком — «Зона интересов»;
- Лучший грим — «Бедные-несчастные»;
- Лучший саундтрек — «Оппенгеймер»;
- Лучшая песня — What Was I Made For? («Барби»).
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