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    Новости

    Вышла захватывающая браузерка Dragon Contract — в ней даже богини-воительницы есть!

    29 января 2022
    29.01.2022
    781
    0 минут на чтение
    Черновик 950

    Материал подготовлен при поддержке Esprit Games

    Недавно вышла браузерная игра Dragon Contract. И, судя по первым отзывам, она успела запасть в душу многим геймерам!

    За разработку, кстати, отвечали создатели популярных Dragon Lord и Demon Slayer.

    Dragon Contract — это игра в жанре IDLE MMORPG, суть которой проста: вы определяете класс персонажа, прокачиваете его и попутно собираете всевозможные «плюшки». Что не менее важно, все битвы и гринд происходят автоматически, а вам остается только собирать награды и выбирать оружие с маунтами.

    Врывайтесь в головокружительные схватки, основывайте собственный клан, собирайте отряд из богинь-воительниц — в игре масса активностей, но лучше ознакомиться с ними самостоятельно.

    Играйте по ссылке!

    Головокружительные схватки и богини-воительницы — вышла игра
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