Вышла захватывающая браузерка Dragon Contract — в ней даже богини-воительницы есть!

Материал подготовлен при поддержке Esprit Games
Недавно вышла браузерная игра Dragon Contract. И, судя по первым отзывам, она успела запасть в душу многим геймерам!
За разработку, кстати, отвечали создатели популярных Dragon Lord и Demon Slayer.
Dragon Contract — это игра в жанре IDLE MMORPG, суть которой проста: вы определяете класс персонажа, прокачиваете его и попутно собираете всевозможные «плюшки». Что не менее важно, все битвы и гринд происходят автоматически, а вам остается только собирать награды и выбирать оружие с маунтами.
Врывайтесь в головокружительные схватки, основывайте собственный клан, собирайте отряд из богинь-воительниц — в игре масса активностей, но лучше ознакомиться с ними самостоятельно.
Играйте по ссылке!
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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