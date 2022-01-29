Вышла захватывающая браузерка Dragon Contract — в ней даже богини-воительницы есть!

Материал подготовлен при поддержке Esprit Games

Недавно вышла браузерная игра Dragon Contract. И, судя по первым отзывам, она успела запасть в душу многим геймерам!

За разработку, кстати, отвечали создатели популярных Dragon Lord и Demon Slayer.

Dragon Contract — это игра в жанре IDLE MMORPG, суть которой проста: вы определяете класс персонажа, прокачиваете его и попутно собираете всевозможные «плюшки». Что не менее важно, все битвы и гринд происходят автоматически, а вам остается только собирать награды и выбирать оружие с маунтами.

Врывайтесь в головокружительные схватки, основывайте собственный клан, собирайте отряд из богинь-воительниц — в игре масса активностей, но лучше ознакомиться с ними самостоятельно.

Играйте по ссылке!