Забастовка сценаристов не повлияет на работу над вторым сезоном «Дома дракона»

По данным издания Variety, производство второго сезона «Дома дракона» вряд ли остановят на фоне забастовки Американской гильдии сценаристов.
Съемки проходят в Великобритании, а все сценарии уже давно готовы. Тем не менее непонятно, что произойдет, если HBO понадобится их переписать.
Ранее стало известно, что из-за забастовки сценаристов уже приостановили работу над продолжениями «Кобры Кай» и «Шершней». Со временем количество проектов будет только увеличиваться.
Это первая с 2007 года забастовка сценаристов. В прошлый раз она длилась 100 дней, а экономика Лос-Анджелеса упала на 2,1 миллиарда долларов.
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Американская гильдия сценаристов объявила крупную забастовку
Дмитрий Кинский | 02.05.2023 | 0
Из-за нее пострадают вечерние шоу и кабельные сериалы.
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