Американская гильдия сценаристов объявила крупную забастовку

По данным портала Axios, совет директоров Американской гильдии сценаристов одобрил забастовку из-за того, что ее членам не удалось договориться с киностудиями об улучшении условий труда.
В ее рамках сценаристы прекратят свою работу как сценаристы, но смогут продолжить заниматься режиссурой и продюсированием.
В первую очередь забастовка скажется на производстве вечерних шоу, а также сериалов для кабельного ТВ. Кроме того, это может привести к переносам сериалов от Netflix и других онлайн-кинотеатров.
Это первая с 2007 года забастовка сценаристов. В прошлый раз она длилась 100 дней, а экономика Лос-Анджелеса упала на 2,1 миллиарда долларов.
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