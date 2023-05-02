Американская гильдия сценаристов объявила крупную забастовку

По данным портала Axios, совет директоров Американской гильдии сценаристов одобрил забастовку из-за того, что ее членам не удалось договориться с киностудиями об улучшении условий труда.

В ее рамках сценаристы прекратят свою работу как сценаристы, но смогут продолжить заниматься режиссурой и продюсированием.

В первую очередь забастовка скажется на производстве вечерних шоу, а также сериалов для кабельного ТВ. Кроме того, это может привести к переносам сериалов от Netflix и других онлайн-кинотеатров.

Это первая с 2007 года забастовка сценаристов. В прошлый раз она длилась 100 дней, а экономика Лос-Анджелеса упала на 2,1 миллиарда долларов.