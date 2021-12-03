Ассоциация анимационного кино совместно с Академией анимационного искусства имени Федора Хитрука и интернет-сайтом «Аниматор.ру» запустила большую интернет-площадку «МультАнима», которая посвящена российской авторской анимации.

Сейчас в каталоге — более 3000 мультфильмов (преимущественно — короткометражных). Свои работы представили известные студии, среди которых ШАР, «Пчела», СМФ и студия СНЕГА. Площадка включает мультфильмы с 1990-го по 2020-й.

Мультфильмы разделены на несколько категорий: «для детей», «для взрослых», «сделано детьми». Отдельно можно выбрать десятилетие выпуска. Ещё можно посмотреть по каталогу конкретных студий, изучить подборки, прочитать короткие лекции и интервью. Кроме того, есть поиск по именам и названиям.

Доступ ко всей библиотеке бесплатный, нужно только зарегистрироваться по номеру телефона.