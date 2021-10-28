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    #анимация #фестиваль

    Что посмотреть на 15-м Большом фестивале мультфильмов?

    28 октября 2021
    28.10.2021
    5347
    5 минут на чтение
    #анимация #фестиваль
    Что посмотреть на 15-м Большом фестивале мультфильмов? 2

    С 28 октября по 7 ноября в онлайн-формате пройдёт Большой фестиваль мультфильмов — крупнейший смотр анимации в России. В этом году фестивалю исполняется 15 лет. К сожалению, ковидные ограничения ввели ровно на те даты, когда должен был проходить БФМ, поэтому он состоится только онлайн. Но ведь это к лучшему, не так ли? Здорово, что у любого человека будет возможность посмотреть новые мультфильмы со всего земного шара. И среди этих мультфильмов будут и фантастические — им-то и посвящён наш гид по фестивалю!

    К сожалению, полнометражные мультфильмы, чьи премьеры были назначены на 15-й БФМ, не попали в сетевой абонемент. Зато там будут крутейшие полнометражные новинки прошлых лет, многие из которых так и не получили распространения в Рунете. Больше всего повезло прекрасному фильму культового американского аниматора Билла Плимптона «Идиоты и ангелы» и дебюту сверхталантливой Нины Пэйли «Сита поёт блюз».

    Билл Плимптон, известный как беспрецедентно беспощадный социальный художник, выпустил в 2008 году мультфильм-притчу. История человека, который вопреки собственной воле становится хорошим, и всё из-за растущих на спине ангельских крыльев, скорее психоаналитична, чем обличительна. Это часто случается с работами стареющих кинематографистов, однако картина Плимптона совершенно не теряет в качестве: его рисунок сохраняет карикатурную точность, броскость и выразительность, а сценарий не проседает и не превращается в напыщенное морализаторство. Наоборот, «Идиоты и ангелы» очень сдержанный, меланхолический — и всё-таки захватывающий мультфильм.

    То же самое можно сказать про «Ситу», только эти настроения прячутся под маской залихватского мюзикла на основе индийского эпоса. «Сита поёт блюз» соединяет сразу несколько сюжетов: это история о разрыве мультипликатора Нины с бойфрендом, разговор современных индийцев о собственном культурном наследии и пересказ «Рамаяны» с точки зрения Ситы, невесты главного героя Рамы. 

    Нину Пэйли неоднократно обвиняли в экспроприации национального сюжета, однако здесь уместнее говорить о переосмыслении, которое добавляет в старое повествование новые акценты и мотивы. Если «Седер-мазохизм», другой мультфильм Нины Пэйли, показанный на 12-м Большом фестивале мультфильмов, можно было обвинить в тенденциозности, то «Сита поёт блюз» — это в первую очередь горькая личная история, в которой аккумулируется боль всех женщин при мучительном расставании с любимым.

    Что посмотреть на 15-м Большом фестивале мультфильмов? 4

    Среди полнометражных картин фестиваля также следует упомянуть корейский анимеск «Первый спутник и пятнистая корова» Чан Хён Юна, одного из самых креативных и забавных корейских анимационных режиссёров. Его работы были неоднократно представлены на БФМ — многие вспомнят милейшую философскую короткометражку «Папа-волк». Но если тот мультфильм тяготел к эстетике Миядзаки, то «Первый спутник и пятнистая корова» — более традиционное аниме: тут есть обыкновенный японский школьник (превращённый в корову, но что ж теперь делать), очаровательная цундэрэ, нелепый (в пределах разумного) фантастический сюжет… И, конечно, трогательная история первой любви.

    «Якоб, Мимми и говорящие собаки» рассчитан как будто бы только на детей. Но на деле история про летние приключения столичного мальчишки в маленьком городе, спасение дома для говорящих собак и зарождающуюся дружбу с вредной, но всё-таки доброй девчонкой вызовет куда больше чувств (в основном ностальгических) у взрослых зрителей. Фильм во многом опирается на детскую литературу второй половины XX века — на книги Астрид Линдгрен, Ульфа Старка и Юза Алешковского.

    Другой детский мультфильм, по сути не вполне детский, — бразильский «Мальчик и мир». Эта история балансирует между магическим реализмом, мифологическим сюжетом про инициацию и эскапистской фантазией, позволяющей преодолеть психологическую травму, — в общем, всем тем, что так хорошо удаётся южноамериканским режиссёрам. «Мальчик и мир» совмещает примитивистскую сдержанность условной рисованной анимации и броскость коллажной. Это тот редкий случай, когда условные «палочно-огуречные» человечки смотрятся уместно и естественно сочетаются с потрясающе детализированным фоном.

    Что посмотреть на 15-м Большом фестивале мультфильмов? 3

    Помимо перепоказа старых полнометражных картин, на фестивале состоится множество премьер короткометражной анимации. Она разделена на программы: пять сборников российской анимации, три — мировой студенческой, три сборника мировой детской анимации, ещё четыре — сериальной анимации.

    Российские фантастические мультфильмы — это в основном сказки. Например, во второй программе можно увидеть ставший популярным в Рунете выпуск «Горы самоцветов» по молдавской сказке про Базилика Фэт-Фрумоса — этакое посвящение мейнстримной американской анимации, созданное безмерно талантливыми российскими художниками. Или  «Хамсин», музыкальный клип по одноимённой песне «Мельницы» с фурри-крестоносцами. И пускай здешняя анимация — нехитрая компьютерная перекладка, персонажи выглядят обаятельно и вызывают приятные воспоминания о «Рэдволле». 

    В третью программу вошла симпатичная образная сказка «Пожарник» и аж две баллады о любви с водными женщинами: «Женщина-рыба» от студии ШАР и «Русалка» Светланы Жуковой. А ещё — куда более смешная сатира на теории мировых заговоров, чем Inside Job: союзмультфильмовский «Заговор». Волшебная шаманская «Призма» о девочке, способной видеть духов, обосновалась в программе №4 — вместе с жутеньким психоаналитичным «Чёрным ящиком» и вгиковской сказкой на квазимифологический сюжет про зачатие от дождя «Мать».

    Что посмотреть на 15-м Большом фестивале мультфильмов? 1

    Если  в российских программах фантастических сюжетов немного, то в зарубежных их хватает. Например, в первой программе зарубежной анимации есть прекрасная работа «Дурные семена» — невероятный коктейль из вестерна, нуара и постапокалипсиса, замешанный на механике настольных игр. А в основе сюжета — миф о сотворении невероятного фантастического мира. Во второй программе стоит обратить внимание на социально-политическую комедию абсурда «Система распознавания лиц»: фантастику, которая находится уже на грани с нашей реальностью. 

    «Ярмарка Иизуна» — фантастика, наполненная мрачными галлюциногенными образами. Обычно они запрятаны глубоко в бессознательное, но, когда зрители вместе с персонажами попадают в расщелину времени, эти образы оживают. На подобном фоне «Поцелуй лягушки» выглядит безыскусным, но это, тем не менее, забавный анекдот, пародирующий сказочные сюжеты, — такое никогда не устаревает.

    Третья программа показывает сюрреалистичную фантазию в духе Ишу Пателя «Сотворение мира», стоп-моушеновый комедийный хоррор «Нападение матрасов» и боди-хоррор про противоестественную беременность «Ожидаемое». А в пятой можно насладиться смешным оммажем сюрреализму про живые усы Дали («Усы и внутренняя прогулка») и бесстрастной любовной историей про аиста и женщину («Аист»).

    Что посмотреть на 15-м Большом фестивале мультфильмов?

    Зарубежные фантастические премьеры можно посмотреть также в программе международной студенческой анимации. Arachnarche — ужастик про страхи, с которыми сталкиваются куклы по ночам. Arboretis — стильная и короткая фантастическая дистопия в духе «Дивергента», но с более крепким сюжетом. «Без драмы» — экспрессивное признание в любви мировому кинематографу с трогательным протагонистом: интеллигентным доктором-муравьедом. «Глаза и рога» — ещё один оммаж шедеврам мировой живописи, но на сей раз Пабло Пикассо и с Минотавром в главной роли. «На дюне» — нежное поэтичное путешествие от берега моря к звёздам в небе. 

    «Святой андроид» — редкая для БФМ традиционная фантастика, про роботов… но на самом деле не только про них. «Сцены из детства» — это не столько сцены из детства, сколько история внезапного и некомфортного взросления одного милого кукольного мышонка. «Чипсовое правосудие» — трёхминутный полёт фантазии, поражающий скорее визуальной находчивостью, чем сюжетом (там есть живые глаза, конец света и рот на руке, пожирающий чипсы). «Шоу Сокса и Скимми» — очень британская по духу вещь, если помнить, что в Великобритании создали психоделик-рок и «Жёлтую подводную лодку». А ещё в программе — целая серия мультфильмов про смерть и загробный мир: «Конец пути» (мрачный компьютерный анекдот про путешествие человека и Смерти), «Ошибка» (про работу распределительной службы Чистилища) и «Стажёр из Ада» (про начинающего Мрачного Жнеца).

    Программа «Только для женщин!» в основном передаёт личный опыт женщин-режиссёров. Там есть, например, мультфильм, рассматривающий месячные как основу для викканской практики, — трёхминутный британский «Дар» от Лоры-Бет Коули. А ещё — сказка от одного из лучших кукольных аниматоров Марии Муат: её версия «Снегурочки» получилась патетичной, по-настоящему языческой и остро драматичной, в духе «Весны священной» Стравинского. 

    Какие из этих мультфильмов вас заинтересовали? Поделитесь в комментариях!

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    Журналистка, киноведка, автор сценариев для анимации, фрилансер-домохозяйка. Защитила работу по диснеевским полнометражным мультфильмам. Использую феминитивы.

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