Завершаем серию подкастов, подводящих персональные итоги наших авторов и редакторов, выпуском о наиболее запомнившихся фильмах 2021 года. Евгений Пекло, Кирилл Размыслович и Денис Старости нахваливают «Дюну», ругают «Мортал Комбат» и спорят о новых «Охотниках за привидениями». Внимание: это один из самых длинных выпусков «Фантастического подкаста»!

Список упомянутых фильмов Космические мусорщики, Красное уведомление, Мортал Комбат, Армия Мертвецов, Веном 2, Легенда о Зелёном рыцаре, Матрица: Воскрешение, Дюна, Круэлла, Главный герой, Человек-паук: Нет пути домой, Майор Гром: Чумной доктор, Отряд самоубийц: Миссия навылет, Охотники за привидениями: Наследники

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