Перекатываемся и страдаем о Dark Souls в 91-м выпуске «Фантастического подкаста»

YOU DIED
В очередном выпуске «Фантастического подкаста» авторы журнала решили кристаллизовать свои страдания в контент и поговорить об играх FromSoftware. О том, что для них значат игры серии Dark Souls, Bloodborne, Sekiro и Elden Ring рассуждают Артём Дубровский, Данил Ряснянский и Сергей Цилюрик.
В выпуске:
- Почему Demon’s Souls — лучшая игра в серии
- Как Dark Souls изменили игровую индустрию
- Что не так с лором игр Миядзаки и причем здесь кабан-людоед
- Лучшая тактика победы над боссами в Elden Ring
- Бесконечные клоны, красные фантомы, народный фольклор и многое другое!
Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.
Послушать на других сервисах (картинка кликабельная)
Прошлые выпуски
Беседуем о трансгуманизме и постчеловечестве в 88-м выпуске «Фантастического подкаста»
Кот-император | 21.07.2023 | 1274
Теперь выпуски подкастов будут выходить с новой обложкой!
Говорим про злого гения Хаяо Миядзаки в 89-м выпуске «Фантастического подкаста»
Кот-император | 28.07.2023 | 1168
Насколько образ доброго дедушки соответствует реальности? Спойлер: никак не соответствует.
Обуждаём взлёт и падение киновселенной DC в 90-м выпуске «Фантастического подкаста»
Кот-император | 04.08.2023 | 738
Какой получилась киновселенная и почему она получилась именно такой.
Все подкасты
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.