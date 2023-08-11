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    #souls-лайк #ролевые игры #тёмное фэнтези

    Перекатываемся и страдаем о Dark Souls в 91-м выпуске «Фантастического подкаста»

    11 августа 2023
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    11.08.2023
    18837
    0 минут на чтение
    #souls-лайк #ролевые игры #тёмное фэнтези
    Перекатываемся и страдаем о Dark Souls в 91-м выпуске «Фантастического подкаста»

    YOU DIED

    В очередном выпуске «Фантастического подкаста» авторы журнала решили кристаллизовать свои страдания в контент и поговорить об играх FromSoftware. О том, что для них значат игры серии Dark Souls, Bloodborne, Sekiro и Elden Ring рассуждают Артём Дубровский, Данил Ряснянский и Сергей Цилюрик.

    В выпуске:

    • Почему Demon’s Souls — лучшая игра в серии
    • Как Dark Souls изменили игровую индустрию
    • Что не так с лором игр Миядзаки и причем здесь кабан-людоед
    • Лучшая тактика победы над боссами в Elden Ring
    • Бесконечные клоны, красные фантомы, народный фольклор и многое другое!

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

    Послушать на других сервисах (картинка кликабельная)

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