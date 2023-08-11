Перекатываемся и страдаем о Dark Souls в 91-м выпуске «Фантастического подкаста»

YOU DIED

В очередном выпуске «Фантастического подкаста» авторы журнала решили кристаллизовать свои страдания в контент и поговорить об играх FromSoftware. О том, что для них значат игры серии Dark Souls, Bloodborne, Sekiro и Elden Ring рассуждают Артём Дубровский, Данил Ряснянский и Сергей Цилюрик.

В выпуске:

Почему Demon’s Souls — лучшая игра в серии

Как Dark Souls изменили игровую индустрию

Что не так с лором игр Миядзаки и причем здесь кабан-людоед

Лучшая тактика победы над боссами в Elden Ring

Бесконечные клоны, красные фантомы, народный фольклор и многое другое!

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