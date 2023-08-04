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    Подкасты

    Обуждаём взлёт и падение киновселенной DC в 90-м выпуске «Фантастического подкаста»

    4 августа 2023
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    04.08.2023
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    Вышедший летом 2023 года долгострой «Флэш» должен был придать новый импульс киновселенной DC, но в итоге провалился в прокате и собрал противоречивые отзывы. Так что новый импульс теперь будет перезапуском. Ну а раз DC приближается к этой точке невозврата, то можно смело обсудить, какой получилась киновселенная и почему она получилась именно такой.

    Выбрать лучшие и худшие фильмы, вспомнить «Марту» и понять, почему первый просмотр «Отряда самоубийц» не вызывал такого отторжения, какое должен был, собрались Евгений Пекло, Дмитрий Шепелёв, Данил Ряснянский и Артём Дубровский.

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

    Послушать на других сервисах (картинка кликабельная)

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