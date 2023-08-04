Обуждаём взлёт и падение киновселенной DC в 90-м выпуске «Фантастического подкаста»

Вышедший летом 2023 года долгострой «Флэш» должен был придать новый импульс киновселенной DC, но в итоге провалился в прокате и собрал противоречивые отзывы. Так что новый импульс теперь будет перезапуском. Ну а раз DC приближается к этой точке невозврата, то можно смело обсудить, какой получилась киновселенная и почему она получилась именно такой.
Выбрать лучшие и худшие фильмы, вспомнить «Марту» и понять, почему первый просмотр «Отряда самоубийц» не вызывал такого отторжения, какое должен был, собрались Евгений Пекло, Дмитрий Шепелёв, Данил Ряснянский и Артём Дубровский.
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Предыдущие выпуски
Говорим про необычных японских школьников в серии Persona в 87-м выпуске «Фантастического подкаста»
А также ОЯШи, Мара, шутки про сто этажей и многое другое!
Беседуем о трансгуманизме и постчеловечестве в 88-м выпуске «Фантастического подкаста»
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