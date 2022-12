Какие сериалы выйдут в 2023? Fallout, «Задача трёх тел», «Легенда об Аанге» и другая фантастика

Three Body Problem

Что? Научная фантастика, экранизация романов Лю Цысиня.

Когда и где? В 2023-м на Netflix.

О чём? О масштабном заговоре, который охватывает многие цивилизованные страны и в который вовлечены лучшие умы планеты. По неизвестным причинам учёные начинают сводить счёты с жизнью. Астрофизику Вян Мяо предстоит расследовать эти загадочные обстоятельства и выяснить, как с ними связана китайская учёная Е Вэньцзе, отца которой убили во время культурной революции, и необычная игра в виртуальной реальности «Три тела».

Что это будет? Наверняка неоднозначная, противоречивая и полная изменений экранизация романов китайского фантаста. Но вне всяких сомнений, масштабная и громкая история, за которой будут следить едва ли не пристальнее, чем за какими-нибудь «Кольцами власти» или «Игрой престолов».

Кстати, за сериал отвечают шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, и для многих зрителей их новая работа станет ответом на вопрос о том, насколько они состоятельны как рассказчики и творцы. Помогает дуэту Александр Ву, занимавшийся вторым сезоном «Террора».

Сериал станет вольной адаптацией первоисточника. Некоторых персонажей книги изменили, а географию расширили на несколько стран — теперь справляться с заговором вокруг пришельцев (это ведь уже не спойлер?) будут учёные со всех уголков Земли. Китайскую линию оставили.

Актёрский состав подобрали как минимум интересный: здесь появятся Эйса Гонсалес («Хоббс и Шоу», «Малыш на драйве»), Бенедикт Вонг («Академия смерти», «Доктор Стрэндж»), Джован Адепо («Оверлорд»), китайские актрисы Цай Чин («Мемуары гейши», «Шан-Чи и легенда десяти колец») и Розалинд Чао («Звёздный путь», «Мулан»), а также звёзды «Игры престолов» Джош Брэдли, Джонатан Прайс и Лиам Каннингем.

В общем, если после «Колец власти» вам не хватало сериалов, за которыми все будут дружно следить, ругаясь из-за первоисточника, это отличный кандидат!

Fallout

Что? Постапокалиптическая драма, экранизация видеоигры.

Когда и где? Когда-то в 2023-м на Amazon Prime Video.

О чём? О том, что война никогда не меняется. После ядерной войны Земля по большей части превратилась в радиоактивные пустоши. Спустя годы на поверхность из обустроенных Убежищ начали выходить выжившие и строить новое общество.

Что это будет? Неизвестно. О сюжетных линиях почти ничего не говорят, зато есть информация об актёрском составе и одном персонаже. Главную роль сыграет Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмёрка», «Сыны анархии»), который, по данным СМИ, воплотит гуля. Кроме того, в сериале появятся Элла Пернелл («Дом странных детей мисс Перегрин») и Кайл Маклахлен («Твин Пикс»). Местом действия, судя по фотографиям со съёмок, станет Убежище 32.

Сериал ведут создатели «Мира Дикого Запада» и «В поле зрения» Джонатан Нолан и Лиза Джой. Шоураннерами назначены Женева Робертсон-Дуорет (сценарии фильмов «Капитан Марвел» и «Лара Крофт: Tomb Raider») и Грэм Вагнер.

Нолан называет сериал «безумным, дерзким, забавным, приключенческим и выносящим мозг, не похожим ни на что виденное вами прежде». Очень напоминает то, каким описывали в своё время «Мир Дикого Запада» (и то, чем он был первые сезон-два). Надеемся, «Фоллауту» удастся воплотить обещания создателей.

Avatar: the Last Airbender

Что? Восточное фэнтези, адаптация мультсериала.

Когда и где? Когда-то в 2023-м на Netflix.

О чём? Да все знают, о чём! «Вода, Огонь, Земля, Воздух. Когда-то давно четыре народа жили в мире, но всё изменилось, когда народ Огня развязал войну…» и далее по тексту. Может, не все смотрели три сезона увлекательных приключений Аанга и его товарищей, но слышали про них, кажется, все.

Что это будет? В прошлом году мы писали, что сериал может выйти в 2022-м, но это был слишком оптимистичный прогноз — съёмки закончились только в июне. Если Netflix и команда желают приблизиться по уровню спецэффектов к мультсериалу, то на постпродакшен уйдёт точно не меньше года.

Сериал ждём со сниженными ожиданиями. Прошлая «живая» адаптация от Шьямалана с треском провалилась. А эту ещё до съёмок стали преследовать неудачи — проект покинули создатели оригинала.

Пока что Netflix не публиковал промокадров (кроме концепт-арта с бизоном Апой), так что выводы сделать сложно. При этом мы уже знаем весь актёрский состав, что внушает определённую надежду. Команда искала артистов, которые соответствуют нациям из сериала, причём кастинг проходили как новички, так и более-менее известные актёры. Например, лорда Озая сыграет Дэниэл Дэ Ким («Остаться в живых»), дядю Айро — Пол Ли (Train 48), а изобретателя из Царства Земли воплотит харизматичный Дэнни Пьюди («Сообщество», «Мистический квест»).

Gen V

Что? Школьная драма во вселенной «Пацанов».

Когда и где? Когда-то в 2023-м на Amazon Prime Video.

О чём? Об университете под патронажем корпорации Vought International, куда принимают подростков-суперов. Там им предстоит совладать со своими способностями, своей наглостью и своей сексуальностью. И желательно при этом не вылететь из-за низкой успеваемости!

Что это будет? «Пацаны» в своё время смогли приятно удивить (пусть планка немного снизилась, но всё равно осталась на достойном уровне), так что ждём того же и от спин-оффа.

В комиксе-первоисточнике Гарт Эннис уделил этому университету не так много внимания (хотя успел пройтись по «Школе профессора Ксавье для одарённых подростков»). А потому у создателей будут развязаны руки в плане персонажей и событий — хотя не сказать, что Крипке прям уж с трепетом относится к оригиналу. К тому же мультсериал The Boys: Diabolical показал, что команда ещё может удивить безумными идеями!

One Piece

Что? Фэнтези-приключение, адаптация аниме-сериала.

Когда и где? Когда-то в 2023-м на Netflix.

О чём? О приключениях команды Пиратов Соломенной Шляпы под предводительством Манки Д. Луффи. Луффи мечтает стать Королём Пиратов, а для этого нужно отыскать легендарное сокровище. Вот только за древностью охотятся другие пираты, а ещё на хвост путешественникам садится Морской дозор.

Что это будет? Ничего хорошего. Возможно, у команды и выйдет снять отменное пиратское приключение, по которым, чего уж скрывать, изголодались зрители, но вряд ли сериал станет хорошей адаптацией «Ван Писа». То, что отлично ложится в анимацию (и в аниме в частности), далеко не обязательно станет хорошим «живым» кино — и это уже доказал «Ковбой Бибоп» от Netflix.

Сериалом занимается Стивен Маэда, у которого в портфолио драмы и мистика («Спираль», «Секретные материалы», «C.S.I.: Место преступления», «Спасение»). За производство отвечает Tomorrow Studios, работавшая над «Ковбоем Бибопом» и сериалом «Сквозь снег». Луффи играет Иньяки Годой («Кто убил Сару?»), Нами — Эмили Радд (фильмы «Улица страха»), а Усоппа — Джейкоб Ромеро Гибсон («Гринлиф»).

Чудотворцы: Конец света

Miracle Workers: End Times

Что? Постапокалиптическая комедия, антология.

Когда и где? С 16 января на TBS.

О чём? О выживании в грязном и мрачном постапокалиптическом будущем посреди пустоши. Главным героям предстоит построить и удержать в этой разрухе не только цивилизованное общество, но и, что сложнее, любовь. Скоро они столкнутся с настоящей угрозой — «самым антиутопическим кошмаром».

Что это будет? Ещё одна пародия на жанр. Да, не совсем верно включать «Чудотворцев» в список, это всё-таки возвращение сериала, пусть и в виде антологии с самостоятельными сюжетами.

На этот раз Рэдклифф воплотит «воина дороги», Вишванатан сыграет грубую военачальницу, а Бушеми достанется роль торговца-изобретателя в цилиндре. Трейлер выглядит весьма забавно, поэтому есть шанс, что сериал в итоге окажется интереснее серьёзных соседей по жанру — The Last of Us и Fallout, которые мы тоже ждём в 2023-м.