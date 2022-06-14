Корейские дорамы про супергероев

В прошлом мы рассказывали о южнокорейских телесериалах, и этот материал привлёк внимание большой аудитории. Ничего удивительного, ведь телепродукция из Кореи сейчас популярна во всём мире — «Игра в кальмара» не даст соврать! Конечно, самые яркие корейские сериалы, по традиции, — романтические комедии, мелодрамы, детективы. Но и фантастика любопытная здесь имеется. Вдохновлённые вашим интересом, мы решили поглубже погрузиться в мир корейских дорам. На сей раз наш рассказ будет о приключениях супергероев, которые и похожи, и непохожи на западные аналоги.

Телесупергерои Страны утренней свежести

Когда мы вспоминаем про телевизионных супергероев, на ум в первую очередь приходят американские сериалы по комиксам. В корейских дорамах супергероями долгое время и не пахло. Хотя там и встречались персонажи со сверхспособностями — волшебники из фэнтезийных миров, фольклорные существа вроде кумихо, токкэби, вампиров и разных богов. Можно вспомнить ещё благородных разбойников чосонских времён, например Хон Гильдона и Иль Джимэ — «народных мстителей» без суперсил. А вот обычных людей с необычными качествами, борцов со злом, похожих на Человека-паука или Супермена, на корейском ТВ долгое время почти не появлялось.

Первая крупная попытка была предпринята в 2012 году, когда кабельный канал OCN, специализирующийся на остросюжетных сериалах, выпустил дораму с немудрёным названием «Герой». Действие происходило в недалёком будущем в антиутопической Корее, страдающей от социальных проблем. Молодой плейбой Ким Хэнчхоль, сын влиятельного чиновника, по ночам, надев маску, сражается с несправедливостью, в чём ему помогают случайно обретённые сверхспособности.

Увы, первый блин вышел комом. Множество логических ляпов, высосанная из пальца драма и неуклюжая попытка пересадить на корейскую почву сюжет из американских комиксов привели к тому, что сериал провалился с дичайшим треском. Правда, западные любители дорам приняли «Героя» довольно тепло, но в те времена успех за пределами Кореи такого значения ещё не имел. На родине же сериал установил антирекорд, который, кажется, не побит до сих пор — из-за ужасных рейтингов шоу по ходу трансляции сокращали дважды: планировалось 12 эпизодов, потом ужали до 10, а в итоге вышло 9.

Этот провал не поставил крест на супергеройской теме. В последующие годы не раз появлялись дорамы про людей со сверхспособностями, некоторые имели успех: «Кто ты?», «Я слышу твой голос», «Человек со звезды», «Она видит запахи», «Детектив, видящий призраков», «Давай сразимся, призрак»… Но их сложно причислить к историям про супергероев в духе западных комиксов — это просто рассказы о людях, у которых есть некий дар, позволяющий раскрывать преступления или добиваться любви.

Ближе всего к западным стандартам подошли сериалы «Железный человек» (2014) и «Школа Мурим» (2016) — но они в Корее тоже провалились, хоть и по разным причинам. Однако методом проб и ошибок авторы дорам нащупали некий алгоритм успеха, сумев внедрить заимствованные с Запада идеи и образы в формат телеистории, привычный для корейского зрителя. А добившиеся успеха в Корее сериалы обрели популярность и за пределами Страны утренней свежести.

О трёх популярных корейских дорамах, которые вполне стоит глянуть, мы расскажем более подробно.

«Силачка До Бонсун»: Чудо-женщина с района

Himssenyeoja Dobongsoon / Strong Girl Bong-soon (2017, 16 серий)

Миниатюрная девушка До Бонсун происходит из семьи, все женщины которой с древних времён наделены сверхчеловеческой физической силой. Правда, есть мистическое правило — силу нельзя использовать во зло или ради корысти. Нарушительница вмиг теряет сверхспособности. Так что Бонсун эта сила в основном приносит одни проблемы — тем более что её приходится скрывать от окружающих. Особенно от полицейского Гук Ду, в которого девушка влюблена ещё со школы. Но однажды До Бонсун, не стерпев наглости шайки бандитов, эффектно разбирается с ними. Случайным свидетелем становится Ан Минхёк — молодой бизнесмен, который, заинтересовавшись девушкой, предлагает ей работу телохранителя, чтобы самому защититься от угроз шантажиста. И это ещё не всё — захудалый район Добон, где живёт корейская Чудо-женщина, уже несколько месяцев терроризирует серийный маньяк…

Пожалуй, именно эта дорама коренным образом изменила супергеройский тренд в корейских сериалах. Во-первых, она имела большой успех как за рубежом, так и в самой Корее. А во-вторых, именно сверхчеловеческие силы героини стали стержневым моментом сюжета. Авторы традиционно для корейцев объединили несколько жанров — романтику, комедию, детектив, триллер, драму и фэнтези, но связующим звеном этого винегрета оказалась именно супергероика. Вытащи её, и дорама просто развалится.

Впрочем, лучшая её часть — романтическая комедия с традиционным любовным треугольником, который несколько раз меняет вектор. Неплохи и элементы фарса, иногда, впрочем, несколько навязчивого. А вот детективно-триллерная история с маньяком-похитителем слишком шаблонна и временами раздражает.

Но всё же супергероика играет здесь ключевую роль, чего ранее в корейских дорамах не бывало. Тут и контраст между внешностью малышки-героини (очаровательная Пак Боён) и её нечеловеческой силой из разряда «слона на ходу остановит и хобот ему оторвёт». И переживания девушки, которая ощущает себя монстром, — в итоге её любовь к Минхёку возникает потому, что он готов принять Бонсун такой, какая она есть. И рефлексия на тему «чем больше силы, тем больше ответственности». Под занавес сериала До Бонсун становится наконец настоящей супергероиней, вершащей правосудие. Но это уже совсем другая история…

Кому стоит смотреть? В первую очередь поклонникам ромкомов — любовь здесь очаровательная, расцвеченная множеством забавных сцен и диалогов. Неплоха и супергеройская линия, для корейских дорам необычная — хотя, если оглядываться на западные сериалы, достаточно шаблонная. Однако корейцы умеют выворачивать западные клише так, что они выглядят чуть ли не откровением.

«День и ночь»: Люди Икс за семью

Naggwa Bam / Day and Night (2020–2021, 16 серий)

Полиция Сеула стоит на ушах: в столице происходит серия загадочных самоубийств богатых и влиятельных людей. Для расследования сформирована спецгруппа, во главе которой гениальный капитан До Чону, а роль консультанта выполняет агент ФБР Джейми Лейтон, выросшая в Америке кореянка. Постепенно полицейские понимают, что перед ними убийства, совершённые с помощью паранормальных сил, а истоки этой чертовщины — в кровавых событиях, случившихся 28 лет назад в детском приюте «Белые ночи»…

Этот сериал кабельного канала tvN имел все шансы стать флагманом дорамной супергероики. Увлекательный и держащий в нарастающем напряжении сюжет, серьёзная проблематика, актуальность, персонажи со сверхспособностями, отличные актёры во главе с Намгун Мином — одной из самых талантливых и популярных корейских звёзд. Увы, откровением сериал не стал, хотя смотреть его всё равно интересно.

В Корее всё-таки снимают сериалы для своей публики. А ментальность корейцев, хоть они и подвержены глобализации, отличается от нашего восприятия мира. Есть у нас и много общего, иначе мы вообще не могли бы получать удовольствие от их фильмов и сериалов. Но имеются и нюансы.

Один из них — у корейцев невероятный культ семьи. Даже семьи отвратительной. «День и ночь» — показательный пример. Герои противостоят родителям, совершающим немыслимые злодеяния даже по отношению к собственным детям. Это противостояние носит символический характер — чтобы исправить мир, новое поколение должно отказаться от многих свершений недалёкого прошлого (для корейцев, переживших десятилетия диктатуры, это до сих пор актуально). Но в решающий момент дети не способны пойти до конца — как результат, зло так и остаётся непобеждённым.

Особое чувство протеста возникает из-за очевидного лицемерия героев. «Чужих» они наказывают с лёгкостью, но как только дело доходит до «своих», особенно до членов семьи — оказывается, что простить можно почти всё, вплоть до серийных убийств и изуверских опытов на детях.

Оттого сериал оставляет странное послевкусие — герои лезли из кожи вон, рисковали своей и чужой жизнью… чтобы что? Стрелочников наказали, злодеяния пресекли (хотя бы временно), но и ключевые преступники, и стоящие за их спиной кукловоды не только ускользнули от правосудия, но даже не раскаялись. Конечно, в реальной жизни так обычно и происходит, но для супергеройской сказки подобное немыслимо. Бэтмен должен победить Джокера, а Мстители — спасти мир, иначе какие они, к чертям, супергерои?

Ещё один спорный момент — использование суперспособностей. И главный герой, и его основные оппоненты обладают невероятными возможностями, как физическими, так и ментальными. Они эдакие Люди Икс — искусственно созданные мутанты. Но вот используют они свои дары очень экономно. Такое впечатление, что, оснастив героев суперсилами, авторы даже не представляли, как те могут поэффектнее ими распорядиться.

Кому стоит смотреть? В первую очередь любителям детективных триллеров — хотя больше половины сериала толком ничего не понятно, оторваться от экрана невозможно. Притягивает внимание и Намгун Мин — уже ради Нямы (как его любовно называют российские дорамщики) сериал стоит глянуть. Конечно, супергеройская линия оставляет привкус разочарования — недотянули. Но даже несмотря на это, «День и ночь» — шаг вперёд в развитии корейской дорамной супергероики.

«Чудесный слух»: Титаны из лапшичной

Gyeong-iroun Somun / The Uncanny Counter (2020–2021, 16 серий)

На окраине города Чонджина есть небольшая лапшичная, где подаётся очень вкусный рамен. Однако кроме готовки и обслуживания клиентов персонал лапшичной выполняет и другие функции. Они — Охотники за злыми духами, сбежавшими из ада. Каждый из Охотников обладает суперсилами, которые дарованы ему добрыми духами, охраняющими загробный мир. Шеф-повар Чу Маок способна исцелить любую рану, даже смертельную. Бывший полицейский Га Мотак — невероятно сильный мастер боевых искусств. Девушка До Хана может читать воспоминания людей и обнаруживать злых духов за сотню километров. Наконец, к Охотникам присоединяется школьник Со Мун, чьи способности вообще невероятны — от суперскорости и психокинеза до контроля над особым пространством, дающим огромную фору в борьбе с духами.

Эта экранизация одноимённого вебтуна стала самым популярным сериалом в истории канала ОCN и вершиной (пока) всей дорамной супергероики Кореи. Хотя западному зрителю многое в сериале может показаться наивным или даже глупым.

По замыслу дорама напоминает «Охотников за привидениями». Но только по замыслу. Героям приходится не просто ловить злых духов, но и сражаться с людьми, чьими телами завладели беглецы из ада. Причём первые встречные злых духов не интересуют — они вселяются лишь в уже состоявшихся убийц или в тех, кто замышляет убийство. Отпетые преступники получают сверхсилы, иногда настолько мощные, что вся команда Охотников не в состоянии с ними справиться.

По основному содержанию же «Чудесный слух» очень схож с «Титанами». Каждого из Охотников гложут внутренние демоны, и этой бесконечной борьбе в сериале отводится очень много времени. Раскрытие характеров героев и их взаимоотношений, пожалуй, самая сильная часть дорамы.

Особенно трогает за душу история Со Муна (молодой актёр Чо Пёнгю), мальчика-инвалида, проходящего через множество испытаний, включая злоупотребление дарованной ему силой и расплату за содеянное. Но здесь начинаются проблемы с логикой, когда заявленные условия использования сверхспособностей нарушаются ради драматичности. Вообще, любовь к «стеклу» (так дорамщики называют избыточную драму-слёзодавилку) — типичный шаблон корейских сериалов. Чтобы зрители лили слезы вёдрами, авторы готовы буквально на всё. А что поделаешь, если корейцам такое нравится?

Потому в дораме так много логических дыр. Да и лишних сцен немало. Хотя тут, пожалуй, уже претензии к экранизации. Некоторые сцены позаимствовали из оригинального вебтуна лишь для фансервиса, чтобы затем просто забыть об их смысловом продолжении.

Кому стоит смотреть? Прежде всего тем, кому переживания героев важнее приключений тела, хотя сериал довольно динамичен. И, несмотря на ряд недостатков, смотрится неплохо, пусть до западных супергеройских телекомиксов пока недотягивает. Однако в этой дораме наглядно видно, как корейцы шаг за шагом продвигаются по тернистой дороге супергероики. Ещё пара-тройка лет…

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Вот и закончен наш рассказ о корейских сериалах про супергероев. Если тема фантастических дорам из Кореи вам по-прежнему интересна, мы продолжим знакомить вас с их представителями. И следующий возможный разговор пойдёт о только-только появившемся в Корее тренде, суть которого наиболее полно характеризуется фразой: «Если хочешь победить дьявола, стань им сам».