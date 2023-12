Продолжения сериалов 2024: Аркейн, Дом Дракона, Разделение

В 2024-м после аж трёхлетнего перерыва должен вернуться фантастический «Аркейн» — один из лучших мультсериалов последних лет, который кладёт на лопатки все другие сериалы по видеоиграм. А кроме него мы с радостью понаблюдаем за Танцем драконов в приквеле «Игры престолов», посмотрим за финалом команды «Дискавери» и, в конце концов, понадеемся на скорый выход второго сезона «Разделения».

Аркейн, 2-й сезон

Arcane

Что? Технофэнтезийный мультсериал по League of Legends.

Когда и где? Осенью 2024-го на Netflix.

О чём? О судьбе сестёр Ви и Джинкс. О классовой борьбе в городах Пилтовер и Заун. Об изобретениях безумной науки — как о тех, что способствуют прогрессу, так и о тех, что могут стать разрушительным оружием. О судьбах ещё десятка персонажей, невольно вовлечённых в разборки криминальных авторитетов, которые не гнушаются беспринципных методов.

Трейлер: пока нет.

Что это будет? Если получится не хуже первого сезона, над которым работали много лет, это уже можно будет считать ультимативной победой. «Аркейн» не только вывел на новый уровень дискурс об экранизациях видеоигр (хотя прямо уж экранизацией LoL его назвать нельзя), но и задал невероятно высокие стандарты в популярной анимации и фэнтезийных историях.

Riot не разглашает никаких деталей сюжета. Да и никаких промоматериалов пока нет. Как бы там ни было, ждём появления новых чемпионов (или того, что до неузнаваемости изменятся старые) и новых удивительных локаций мира Рунтерры. Ну а прежде всего — увлекательной и драматичной истории, как и в первом сезоне. Без крепкой сценарной основы сериал не спасёт никакой ворох отсылок.

Пацаны, 4-й сезон

The Boys

Что? Супергеройская драма, сатира.

Когда и где? Когда-то в 2024-м на Amazon Prime Video.

О чём? О борьбе команды простых ребят, Пацанов, с зажравшимися супергероями. В этом мире суперы обладают не только сверхспособностями, но и мировой славой, большими гонорарами и репутацией спасителей. Хотя на самом деле моральные качества многих не стоят выеденного яйца, а имидж таким героям строит корпорация Vought, вырастившая и воспитавшая целый отряд суперов-звёзд.

Что это будет? Возвращение бескомпромиссных и задорных «Пацанов», создатели которых умело сочетают стёб над опостылевшей супергероикой и производственную драму. Третий сезон ввёл в повествование старого знакомого Солдатика (шоураннер Эрик Крипке и актёр Дженсен Эклс наконец-то воссоединились на съёмочной площадке впервые со времён «Сверхъестественного») и показал конфликт с Хоумлендером. В перерыве вышло «Поколение Ви» — молодёжная драма про университет молодых суперов. Спин-офф не только раскрыл дополнительные детали о мире и показал пачку новых героев-лоботрясов с большой силой (и без большой ответственности), но и изменил статус-кво.

Трейлер четвёртого сезона обещает явить во всей красе Хоумлендера и показать его немыслимые для нормальных людей планы. А ещё ждём в гости Джеффри Дина Моргана, ещё одного друга и коллегу Крипке со времён «Сверхъестественного».

Разделение, 2-й сезон

Severance

Что? Научно-фантастическая производственная драма.

Когда и где? Когда-то в 2024-м на Apple TV+.

О чём? О корпорации Lumon, практикующей в некоторых отделах технологию разделения личности. Благодаря экспериментальному чипу сотрудник физически и ментально разделяет работу и дом. За пределами офиса он совершенно не помнит, чем занимался на работе, а на работе не знает, какая у него жизнь за пределами будних дней.

Трейлер: нет.

Что это будет? Раскрытие тайн одного из лучших фантастических сериалов последних лет. Первый сезон закончен на безобразном клиффхэнгере. Некоторые крючки уже раскрыты, но Lumon хранит ещё много секретов. Возможно, мы даже узнаем ответ на главный вопрос — как правильно соблюдать work-life balance!

Впрочем, стоит признать, что «Разделение» подкупает не только концепцией и тайнами, но и тем, как всё поставлено и сыграно. Камерная история, почти что спектакль нескольких актёров, напоминает день любого офисного сотрудника. Но всё это подаётся в жутких лиминальных пространствах, от которых становится не по себе. Примерно так же, как становится не по себе от выдолбленных в мозгу правил корпоративного устава (на поверку они почти всегда оказывается чушью).

Второй сезон задержался, и у него до сих пор нет даты выхода. СМИ сообщали о проблемах при производстве, которые начались ещё до забастовки актёров и сценаристов.

Дом дракона, 2-й сезон

House of the Dragon

Что? Эпическое фэнтези, приквел «Игры престолов».

Когда и где? Летом 2024-го на Max.

О чём? О гражданской войне, которая вспыхнула в Доме Таргариенов. За пару сотен лет до событий «Игры престолов» Вестеросом правил Дом Дракона, но династия раскололась, что привело к череде кровопролитных сражений и схваткам летающих ящеров.

Что это будет? Первый сезон «Дома Дракона» стал настоящим подарком для поклонников «Игры престолов». Возможно, новое шоу даже чересчур усердно пыталось быть похожим на оригинал (вплоть до музыкальной темы). Но основные идеи, объёмные персонажи, любовь к заговорам и отличный каст сделали своё дело — сериал приняли очень тепло, особенно на фоне финала «Игры престолов».

Во втором сезоне «Дома Дракона» будет только восемь эпизодов (вместо десяти в первом). К главным ролям вернутся Эмма Д’Арси (взрослая Рейнира) и Оливия Кук (взрослая Алисента). А вот режиссёр Мигель Сапочник снимать новые эпизоды уже не будет. Шоураннер Райан Кондал подтвердил, что во втором сезоне таких существенных прыжков во времени, как в первом, тоже ждать не стоит, — зато будут какие-то другие сюрпризы!

Властелин колец: Кольца власти, 2-й сезон

The Lord of the Rings: The Rings of Power

Что? Эпическое фэнтези, приквел «Властелина колец».

Когда и где? Когда-то в 2024-м на Amazon Prime Video.

О чём? Об эпохе Средиземья, когда были созданы знаменитые кольца. И о том, к чему это привело. О возвышении и падении Нуменора, о восхождении Саурона, приключениях Галадриэль и появлении Гэндальфа.

Трейлер: нет.

Что это будет? Продолжение одного из самых противоречивых, красивых и масштабных сериалов последних лет. «Кольца власти» показывают красоты Средиземья без стеснений: от бескрайних морей до причудливой архитектуры Нуменора, от опустошённых земель до промозглого севера, от уютной деревни хоббитов до лесных тропинок.

Другое дело, что за красотой и масштабом в первом сезоне потерялась суть. Весь сезон авторы расставляли фигуры и делали вид, что персонажи, о которых зрители с самого начала подумали «Это Саурон, а это Гэндальф», — это кто-то другой. Сюжетные линии получились не самыми увлекательными, а уж про соответствие книгам и говорить нечего. Дело даже не в вольных отступлениях, а в значительном упрощении заложенных смыслов. Да и персонажи, которые в оригинале прошли через чудовищные испытания, в сериале кажутся просто пластмассовыми.

Другое дело, что в качестве фанфика «Кольца власти» смотрится совсем неплохо — да и кто из нас не писал фанфики по Профессору?

Подробностей второго сезона авторы не раскрывают, известен только новый актёрский состав (кого играют, не говорят): Рори Киннер, Селина Ло, Бэ Дэниелс, Сэм Халцедин и другие.

Звёздный путь: Дискавери, 5-й сезон

Star Trek: Discovery

Что? Космическая фантастика.

Когда и где? В апреле 2024-го на Paramount+.

О чём? О команде экспериментального звездолёта «Дискавери» Объединённой федерации планет. Действие сериала началось за десять лет до событий Star Trek: Original Series, но с тех пор перенеслось на 900 лет в будущее, в котором экипаж помогает восстанавливать Федерацию после разрушительного катаклизма.

Что это будет? Финальный сезон, в котором многострадальное судно, прошедшее через другие измерения, путешествия во времени, разрушения галактики и многое-многое другое, теперь вынуждено отправиться на всегалактические поиски «древней загадочной силы». Синопсис уверяет, что в космосе полно представителей других фракций, которые тоже жаждут заполучить искомую силу — чем бы она ни была.

Других подробностей пока нет, зато канал показал отрывок, где Майкл Бёрнем и Бук сталкиваются с враждебной инопланетной формой жизни, которая пытается расправиться с героями. Его маскировка выглядит очень эффектной!

А где «Очень странные дела» и «Уэнсдей»?

Забастовки сценаристов и актёров привели к тому, что студии и онлайн-кинотеатры значительно сдвинули графики съёмок и выхода сериалов. У многих продолжений есть только ориентировочные даты — их мы и указали (хотя это не значит, что продолжения точно выйдут в 2024 году).

А вот ожидаемые продолжения «Очень странных дел», «Уэнсдей», «Андора» и других сериалов под большим вопросом. Второй сезон «Уэнсдей» начнут снимать только весной 2024-го. У «Странных дел» очень много времени уйдёт на постпродакшен. В общем, удивимся, если список из статьи в итоге целиком дойдёт до экранов в 2024-м.