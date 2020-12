Настольные игры 2021 года: самые ожидаемые новинки

Пандемия коронавируса повлияла и на настольные игры. Заводы останавливали производство, границы закрывались, магазины не обслуживали клиентов, выход новинок задерживался и переносился. Мы продолжим ощущать это и в 2021 году — возможно, многие планы не будут выполнены вовремя. С другой стороны, самоизоляция напомнила нам, насколько прекрасное хобби — настольные игры. Они ждут вас на полке в любое время, не требуют идти в скопление незнакомого народа и способны занять всю семью, а некоторые прекрасно играются даже в одиночку. Так что хотя бы небольшая полочка с настолками пригодится в каждом доме! Обратите внимание на ожидаемые новинки 2021 года — и запаситесь интересными играми впрок. Кто знает, что нас ждет впереди…

Игры по миру Gloomhaven

Главный хит последних лет Gloomhaven («Мрачная гавань») прочно удерживает первую строчку рейтинга BGG уже третий год, и автор игры Айзек Чилдрес не планирует прощаться с созданным им миром. Уступив просьбам фанатов, он выпустил одно дополнение к базовой игре («Забытые круги», уже издано на русском языке), но не остановился на этом.

Frosthaven

Самая ожидаемая настольная игра 2021 года. Полноценное продолжение Gloomhaven отправляет нас к северным рубежам мира, в небольшое пограничное поселение.

По наполнению коробки игра сопоставима с первой: 16 новых персонажей, более 20 врагов, свыше 100 предметов, сотня миссий. Помимо открытия новых локаций, героям предстоит восстанавливать опустевший Фростхейвен: возводить постройки, наклеивая их на карту и открывая этим новые возможности (создание оружия, зелий и многое другое).

Hobby World очень надеется выпустить игру на русском в 2021 году, но есть вероятность, что локализация Frosthaven переедет на 2022-й, так как даже на языке оригинала она выйдет ближе к концу года.

Founders of Gloomhaven

Рейтинг BGG — 6,8

Градостроительный еврогейм, в котором вы играете за представителей разных рас из мира Мрачной гавани. Их задача — совместными усилиями возвести этот город с помощью карт действий и голосования за постройки. Постепенно пустое поле с тремя городскими районами будет заполняться зданиями и дорогами, а победителем объявят того, кто внесёт наибольший вклад в строительство. На языке оригинала игра вышла в 2018 году, в 2021-м будет локализована компанией Hobby World.

Gloomhaven: Jaws of the Lion

Рейтинг BGG — 9,0

Облегченный вариант «Мрачной гавани» для тех, кто не хочет возиться с огромным количеством компонентов и длинной кампанией (у многих она растягивается на год). Включает всего четырех персонажей и историю из 25 сценариев, рассказывающую о таинственных исчезновениях в городе. Игра даже обогнала в рейтинге предшественницу — за счёт более широкой аудитории. В «Челюсти льва» с удовольствием сыграют те, кто слышал о «Мрачной гавани», но не мог (или не хотел) тратить на настолку столько времени и денег. Игра вышла в 2020 году, в 2021-м её локализует Hobby World.

Lost Ruins of Arnak

Рейтинг BGG — 8,0

Игра, наделавшая больше всего шуму на выставках в 2020 году. Она привлекла к себе внимание не только интересным сочетанием механик (выставление рабочих, колодостроение и менеджмент ресурсов), но и замечательным оформлением и тематикой. Игрокам предстоит исследовать загадочный остров, где обнаружены следы исчезнувшей цивилизации. Конфликтов между игроками мало, да и правила не слишком мудреные, поэтому настолка прекрасно подойдет для семейного круга или компании не-гиков. Но и для продвинутых игроков обещают тактическую глубину и разные стратегии для достижения победы. Издает GaGa Games.

Descent: Legends of the Dark

В октябре Fantasy Flight Games громко анонсировала следующую игру из популярной серии Descent — но тут же оговорилась, что это ни в коем случае не третья редакция, а скорее перезапуск.

Настолка стала полностью кооперативной — игрокам теперь противостоит приложение-компаньон. В огромной коробке (и это только первая часть из трех заявленных) будут 40 фигурок героев и монстров и 46 объемных элементов местности. Сюжетная кампания «Кровь и пламя» будет состоять из 16 частей, и игроки смогут влиять на развитие сюжета. Карты оружия станут двусторонними (для создания этого эффекта в коробке есть прозрачные протекторы), оружие можно будет создавать и кастомизировать между сценариями. Классов в игре больше нет, каждый герой будет уникальным и не похожим на остальных.

После презентации игроки разделились на два лагеря. Одним не терпится попробовать новшества и покрутить в руках объемные декорации. Другие сетуют, что из-за этого цена коробки стала совершенно не гуманной (175 долларов). Множество споров разгорелось и из-за нового оформления. Что ж, высказать свое мнение российские игроки смогут почти одновременно с западными — Hobby World уже работает над локализацией.

Frostpunk

Рейтинг BGG — 7,9

Эта игра еще не вышла, но уже оказалась в центре внимания, и тому есть несколько причин. Во-первых, это второй перенос в настольный формат видеоигры от 11 bit studios (первой была «Это моя война», которая завоевала огромную популярность в обеих формах). Во-вторых, автор игры Адам Квапинский уже создал такие хиты, как «Владыки Эллады» и «Немезида», так что кредит доверия у него очень большой. В-третьих, тему выживания города среди морозных пустошей нельзя назвать избитой. Наконец, в-четвертых — потрясающий внешний вид игры: в центре стола высится огромная отопительная башня, а вокруг растёт город из пластиковых миниатюр. Ну и вишенка на торте — российская версия будет напечатана вместе с мировым тиражом. Издаёт Hobby World.

Clash of Cultures: Monumental Edition

Столкновение цивилизаций. Монументальное издание

Рейтинг BGG — 7,6 (у издания 2012 года)

Переиздание настольной «Цивилизации» 2012 года в новом оформлении и с двумя дополнениями в одной коробке. Игрокам предстоит начать с маленького поселения и превратить его в великую империю, изучая новые технологии, открывая и исследуя территории и побеждая в военных конфликтах с варварами и соседями.

«Монументальное издание» превращает и без того немаленькую игру в настоящий эпос. Коробка под завязку набита картоном и пластиком: нации и лидеры, воины на лошадях, слонах и кораблях, города, храмы, порты, обсерватории, чудеса света… И всем этим вам предстоит управлять! Особыми достоинствами «Столкновения цивилизаций» авторы называют лаконичные правила без лишних нюансов и невероятное разнообразие стратегий развития. Издает «Лавка Игр».

Aeon’s End

Рейтинг BGG — 8,0

Игра, за которой компания «Лавка Игр», по словам сотрудников, гонялась с октября 2017 года. И неспроста: кооперативных колодостроев не так уж много, а этот стал настолько популярен, что частенько пропадал с полок зарубежных магазинов.

Aeon’s End повествует о магах из постапокалиптического мира, защищающих город от монстров. Карты, набираемые в колоду, — это их заклинания. При этом колода сброса здесь не перемешивается — набирая карты с рынка, вы сможете сами решать, в какой последовательности они придут вам на руку. А значит, можно проворачивать сильные комбинации, не опасаясь, что у вас не окажется важной карты.

В базовой коробке восемь персонажей, четыре босса и девять видов карт. Но оригинальная игра уже обросла многочисленными дополнениями и продолжением с Legacy-механикой. Обо всем этом богатстве «Лавка Игр» также обещает не забыть.

Pax Pamir (второе издание)

Рейтинг BGG — 8,4

Стратегия об афганских лидерах XIX века, успевшая за год прорваться в топ-100 BoardGameGeek. Первое, что привлекает в ней внимание, — необычное оформление: тканевое игровое поле и гипсовые фигурки-блоки. На карте Афганистана сошлись интересы России, Британии и самих афганцев, пытающихся использовать могучие империи в своих целях.

В игре более 100 карт с иллюстрациями и историческими справками (автор игры Коул Верле — учёный, защитивший диссертацию о викторианской литературе; при работе над играми он тщательно разбирается в исторических документах). На картах проходит и основной игровой процесс: приобретая их с рынка и выкладывая в ряд, игроки создают армии, строят новые пути и получают доступ к другим действиям. Издает Crowd Games.

Мортум. Средневековый детектив

Рейтинг BGG — 7,5

Игра от отечественного автора Сергея Миневича, которую «Лавка Игр» заранее называет своим главным хитом 2021 года. Она принадлежит к модному нынче детективному жанру и состоит из трёх сюжетно связанных запутанных дел. Расследование проходит в основном с помощью колоды карт, и, как обычно, проработать все зацепки не получится — придется самим решать, за какие ниточки тянуть. А вот антураж для такого жанра крайне необычен: мрачный мир Средневековья, который ближе к темному фэнтези, чем к реализму.

Выбор героев в начале игры повлияет на прохождение: воин, убийца, охотник, вор и шпион будут решать проблемы по-разному. Вообще, в «Мортуме» обещают гораздо больше свободы, чем обычно бывает в детективных играх: в любой момент можно устраивать слежки, обыски или силовые налеты на открытые локации. А при ночной вылазке можно увидеть то, чего не застанешь днем. В случае успеха «Лавка Игр» планирует продолжать линейку и выпускать новые дела.

Bloodborne: The Boardgame

Рейтинг BGG — 6,9

Нет, это не переиздание карточной игры 2016 года — это новая игра, с полем и миниатюрами. Как и в одноимённой видеоигре-прародителе, вы попадете в мрачный город Ярнам, где бушует загадочная эпидемия, превращающая жителей в ужасных чудовищ. Игроки выступают в роли Охотников, которые пытаются раскрыть секрет происходящего.

Боевая система основана на колодостроительном карточном движке, но к каждому противнику придется искать свой подход. И даже смерть для Охотника еще не конец. Вернувшись обратно в тот же кошмар после отдыха во Сне Охотника, можно обнаружить, что побежденные ранее противники воскресли, а Кровавая Луна поднялась еще выше, распространяя безумие по самым отдаленным уголкам города. Издает «Лавка Игр».

Harry Potter: Hogwarts Battle

Гарри Поттер. Битва за Хогвартс

Рейтинг BGG — 7,5

Колодостроительная кооперативная игра с элементами Legacy о юных волшебниках в школе чародейства и волшебства. Каждый год силы зла и Пожиратели смерти атакуют их альма-матер, и ребятам (Гарри, Рону, Гермионе и Невиллу) приходится вставать на ее защиту.

Игроки с помощью колоды карт защищают локации от чудовищ и подручных Того-Кого-Нельзя-Называть. В каждом новом сценарии (всего их семь, как годов обучения) сложность нарастает, но и вы не лыком шиты — все время усиливаете свои колоды новыми заклинаниями. Правила совсем несложные, так что почувствовать себя персонажами любимых книг могут все члены семьи. Оформлена игра кадрами из фильмов, а перевод «Лавка Игр» обещает на основе русского дубляжа (то есть не по Спивак). На русском языке база появится в продаже одновременно с первым дополнением, которое добавит в игру нового персонажа (Полумну Лавгуд), два сценария и новые карты чудовищ, заклинаний и предметов.

Rurik: Dawn of Kiev



Рейтинг BGG — 7,8

Стратегия о развитии Киевского княжества после смерти князя Владимира. Игроки берут на себя роли сыновей и дочерей князя (к слову, в реальности у него было двенадцать сыновей и девять дочерей). Доказать свое право на киевский престол нужно не с помощью грубой силы (хотя повоевать дружинами тоже придется), а продемонстрировав талант мудрого правителя. Вам предстоит собирать ресурсы в разных княжествах, строить крепости, рынки и церкви, защищать население от разбойников и собирать налоги. Чтобы победить, необходимо брать контроль над территориями, строить полезные здания, хорошо торговать и побеждать в битвах. Ведь славяне привыкли, что хороший князь должен быть и швец, и жнец, и на дуде игрец! Издает Hobby World.

Bonfire

Рейтинг BGG — 8,0

Свежий еврогейм от Штефана Фельда, создателя «Замков Бургундии» и «Брюгге», переносит нас на далекую планету, где надо зажигать мистические костры. Для этого мы будем путешествовать по островам, собирать ресурсы, создавать порталы, общаться с таинственными Хранителями и нанимать в помощники ушастых гномов. Оформлена Bonfire очень красиво: костры вспыхивают на личных полукруглых планшетах игроков, а в центре лежит поле с ресурсами и островами. Настолка вошла в топ-5 самых ожидаемых игр выставки Essen Spiel на сайте BoardGameGeek. Издает Hobby World.

Paleo

Рейтинг BGG — 8,0

Кооперативное доисторическое приключение. Задача игроков — беречь членов своего первобытного племени от голодной, холодной или любой другой смерти, пока они занимаются прекрасным: рисуют на стенах пещеры. В «Палео» предстоит собирать ресурсы, охотиться, спасаться от природных катаклизмов, и, увы, время от времени отправлять соплеменников в могилы. Особое очарование игре придают приятное оформление и сборные компоненты. А еще процесс должен быть очень разнообразным: 10 игровых модулей с уникальными условиями можно использовать в любых сочетаниях. Издает Hobby World.

Last Aurora

Погоня за Авророй

Рейтинг BGG — 7,9

Ещё один ледяной постапокалипсис, на этой раз в духе «Безумного Макса». Все признаки жанра в комплекте: дефицит ресурсов, лихие гонки на ржавых тачках, сделанных из… всего на свете и палок, безумный внешний вид героев (для минусовой температуры они одеты довольно легко).

Ледокол «Аврора», собирающий выживших, — ваша последняя надежда. Необходимо первыми догнать его во что бы то ни стало! Каждый игрок управляет своей колымагой, которую можно улучшать, собирая нужные ресурсы. По пути вас ждут встречи и события — приятные и не очень. Hobby World издаст базу одновременно с первым дополнением «Проект „Афина“», которое содержит дополнительное поле, выживших-андроидов, а также новые ресурсы, карты и механики.

Fallout Shelter

Рейтинг BGG — 7,4

Эта небольшая настольная игра по миру ядерных пустошей подчеркнуто несерьезна: яркие цвета, кислотно-зелёные кубики, жестяной ланчбокс в качестве коробки, пластиковые фигурки Vault Boy в драматичных позах, прозрачные карты врагов.

Как нетрудно догадаться по названию, настолка основана на одноименной мобильной игре о строительстве убежища. С помощью рядов карт сооружаются его уровни, на которых жители начинают добывать ресурсы: энергию, воду и еду. После выставления рабочих к ним могут нагрянуть нежданные гости и временно вывести трудяг из строя. Чтобы этого не произошло, нужно выкинуть определенные значения на кубиках. Издает Hobby World.

Meeple Circus

Рейтинг BGG — 7,1

Веселая и азартная игра на ловкость рук — и никакого мошенничества! В красочной коробке вас ждет россыпь деревянных миплов-циркачей, с помощью которых нужно показать лучшее представление. Правда, начинаете вы только с манежем и парой акробатов… Какое тут шоу? Не расстраивайтесь: вы наймете новых артистов, закупите необходимый инвентарь и цирковых животных.

После нескольких репетиций наступает фаза представления: пора потешить требовательную публику, ставя деревянных артистов друг на друга в самых изощренных вариациях. А в третьей фазе, самой ответственной, этот и так непростой процесс надо сопровождать какими-то дополнительными забавными действиями (например, можно обеспечить номеру музыкальное сопровождение или представить краткую историю каждого артиста). Игра наверняка будет сопровождаться смехом, шутками, а иногда — грохотом от падения неудачливых циркачей. «Лавка Игр» издаст базу одновременно с двумя дополнениями.

Cowboy Bebop: Space Serenade

Рейтинг BGG — 7,7

Карточная игра по мотивам культового аниме-сериала, повествующего о лихой команде космических охотников за головами. Взяв на себя роль одного из них, вы постараетесь доказать другим свое превосходство, собрав самую эффективную колоду. Во время партии игроки будут покупать новые карты, летать с планеты на планету, а также использовать особые способности — как свои, так и других членов экипажа. Издает «Звезда».

Bullet♡

Рейтинг BGG — 7,8

Игра, в которой анимешные героини пытаются перестрелять друг друга как можно быстрее. В начале раунда из мешочка вытягивают жетоны пуль: их цвет определяет колонку на планшете игрока, в которую отправится пуля, а цифра — дальность полета. Все пули летят сверху вниз, перепрыгивая друг через друга, как шашки. Они неумолимо приближаются к вашей героине. Доберутся до конца — и одна из драгоценных жизней будет потеряна. Но если вы сможете собрать из летящих пуль одну из комбинаций, указанных на специальных картах, их можно будет отразить в соперницу. Так продолжается, пока не останется только одна!

В Bullet♡ четыре режима игры на любой вкус: «Королевская битва» в реальном времени, командное сражение с боссом или друг против друга и даже одиночная пальба на очки. Локализует безумные перестрелки GaGa Games.

Anno 1800

Рейтинг BGG — 7,9

Игра по мотивам компьютерного градостроительного симулятора от Ubisoft, в которой вы тоже будете вести торговлю, удовлетворять желания населения и планировать производственные цепочки. Каждый игрок начинает с планшетом собственного острова, на котором изображены районы, постройки и корабли.

В начале игры придется довольствоваться четырьмя фермерами, тремя рабочими и двумя ремесленниками — так себе рабочая сила. Однако благодаря произведенным ими ресурсам на вашем планшете будут расти новые здания, а население начнет прибавлять и в качестве, и в количестве. Вы сможете присоединять новые острова и территории, снаряжать экспедиции, проводить городские фестивали и торговать с другими игроками. Издает «Звезда».

The Search for Planet X

Рейтинг BGG — 8,2

Соревновательная игра на дедукцию, где вам необходимо вычислить расположение загадочной планеты на границе Солнечной системы. Для этого нужно изучать карту неба, учитывая особые правила существования космических объектов: астероиды летают парами, карликовые планеты не могут находиться в одном секторе с Планетой Икс и так далее.

Прячась за ширмами, игроки будут выдвигать предположения, получать победные очки за правильные варианты и исключать невозможные. При этом информация «оплачивается» временем: чем более масштабное исследование вы провели, тем позже будете ходить снова. В игре используется мобильное приложение-компаньон. Издаёт Hobby World.

Awkward Guests

Нежданные гости

Рейтинг BGG — 7,7

Дедуктивная игра, в которой игрокам, как заправским детективам, необходимо воссоздать картину загадочного преступления и ответить на три вопроса: кто, чем и зачем убил несчастную жертву. Каждый раз на выбор есть шесть подозреваемых (по три возможных мотива у каждого) и двадцать возможных орудий убийства.

Игроки закрывают ширмами листы со всей информацией и планом особняка, в котором было совершено преступление. С помощью заранее собранной колоды карт, которую надо пересобирать перед каждым делом, вы будете узнавать крупицы истины: кто из гостей в какой комнате находился, какой мотив возможен, а какой нет, что говорят полиция и судмедэксперты. Но будьте осторожны! Кое-кто может лгать. Том Вейзел, знаменитый обозреватель настолок, назвал «Незваных гостей» своей любимой игрой на дедукцию. Издает «Фабрика Игр».

Under Falling Skies

Рейтинг BGG — 7,6

Необычная игра с удивительной историей. В 2019 году проводился конкурс мини-игр, которые должны были состоять всего из девяти карт. Лучше всех с задачей справился чех Томаш Углирж — его детище стало лучшей соло-игрой, лучшей тематической игрой, игрой с самой инновационной механикой и просто лучшей игрой 2019 года на этом конкурсе. Томашу предложили издать настолку, а GaGa Games подхватило локализацию на русском. При этом во время пандемии чешское издательство CGE выложило файлы для игры, официально разрешив их распечатать, — даже сейчас можно скачать правила и материалы на их сайте. А все потому, что настолка рассчитана строго на одного игрока, — лучшего варианта во время самоизоляции и не придумаешь.

По сюжету на Землю нападают враждебные инопланетяне, и люди ищут спасения в подземных бункерах. Поле представляет собой один такой бункер плюс спускающийся все ниже и ниже космический корабль захватчиков. Вы проиграете, если он спустится слишком низко или бункер получит пять повреждений, а победите, если раньше успеете создать оружие против пришельцев. Для этого каждый ход надо бросать кубики и по определенным правилам распределять их в ячейках действия в бункере.

Renature

Рейтинг BGG — 7,6

Красивая абстрактная игра для всей семьи, в которой игроки берутся восстановить природу: посадить вокруг высохшего ручья новые деревья и заселить долину плавающей, летающей и бегающей живностью. Сделать это можно с помощью стилизованных костяшек домино, которые каждый ход выкладываются на поле по определенным правилам. После этого вокруг костяшек можно высадить новые растения, попытавшись при этом набрать как можно больше победных очков. Локализует Hobby World.

Лава Ленд

Внутренняя разработка Hobby World. Это несложная игра для азартной компании. Шторм занёс пятерых любопытных зверей на безлюдный тропический остров. Надеясь пополнить припасы, искатели приключений блуждают по джунглям и древним храмам, таящим сокровища. Но даром они не достанутся! Ступив на золотой пляж, наши герои разгневали духов этого места, пробудив древний вулкан. Задача игроков — успеть добежать до спасительной шлюпки, прежде чем их настигнет поток лавы. По пути стоит запастить сытными бананами (сколько ещё вам плавать по океану?) и захватить как можно больше сокровищ. Действия игроков определяются комбинациями значений на кубиках, которые игроки разбирают из коробки в реальном времени. Это соревновательная игра, в ней можно (и нужно!) подставлять друзей под огненную лаву и воровать у них бананы. Сгорев на полдороге, игроки продолжают участвовать в игре в роли злых духов, ускоряющих поток лавы.

Die Abenteuer des Robin Hood

Приключения Робина Гуда

Автор «Андора» и один из лучших художников-иллюстраторов настольных игр Михаэль Менцель выпустит весной 2021 года игру о приключениях разбойников из Шервудского леса. Описание интригует: обещают открытый игровой мир, видоизменяющийся из-за действий игроков (так называемое «живое игровое поле»), и книгу приключений с разветвляющимися сюжетными линиями. Издательство «Звезда» точно локализует эту новинку в конце 2021-го или начале 2022 года.

Самые ожидаемые дополнения

Twilight Imperium. Fourth Edition: Prophecy of Kings

Эпическое дополнение к четвертой редакции «Сумерек Империи», не менее эпической стратегии о межгалактических цивилизациях, добавляет в игру семь новых фракций и возможность играть ввосьмером. И это только часть того, что можно найти в коробке. Еще добавятся новые типы отрядов (и фигурки боевых роботов), 74 карты лидеров и уникальные герои для каждой фракции. Отправившись в неизвестные глубины галактики, вы найдете 40 совершенно новых сегментов с космосом и планетами, на которых можете обнаружить части артефактов.

Дополнения к «Оскверненному Граалю»

Crowd Games начала работу сразу над несколькими дополнениями для одной из самых масштабных своих настолок, «Оскверненного Грааля». Нас ждут две полноценные кампании, по объёмам сравнимые с базовой игрой. События «Эпохи легенд» (Age of Legends) происходят за 600 лет до начала оригинальной кампании, а в «Последнем рыцаре» (Last Knight) вы, наоборот, перенесётесь на 400 лет в будущее. Дополнение «Эхо прошлого» (Echoes of the Past) приоткроет историю персонажей, которую можно будет узнать, выполняя их личные достижения.

Также будет выпущена еще одна коробка с фигурками монстров для двух новых кампаний — Monsters of Avalon. Past and Future — и много приятных мелочей: новая героиня Ниав, фигурки короля Артура и животных-компаньонов и даже мат для игры, помогающий лучше организовать пространство и добавляющий атмосферы.

Дополнения к «Корням»

Crowd Games анонсировала несколько дополнений к своему хиту.

«Корни. Подземный мир» (Root Underworld) добавляет в игру две новые фракции (кроты и вороны) и два новых игровых поля (горы и озеро).

Root: The Clockwork Expansion (перевод названия пока не утверждён) вводит четыре хитро автоматизированные фракции, которые позволят играть малым составом (в том числе в одиночку) или объединяться для кооперативного варианта игры.

«Корни. Изгнанники и партизаны» (Exhiles and Partisans) — альтернативная колода карт, которая заменяет собой базовую и содержит новые карты способностей.

«Корни. Набор Бродяг» (Vagabond Pack) — для любителей играть за Бродягу: семь особых фигурок и три новые карты роли.

Nemesis: Lockdown

Самостоятельное дополнение для космического хоррора «Немезида», которое переносит место действия с космического корабля на Марс. На секретной базе тоже неспокойно: инопланетяне не хотят, чтобы жалкие земляне пользовались их планетой. В комнатах можно будет отключать электричество — тогда и без того непростые сражения станут еще сложнее. Новые персонажи, новая раса пришельцев, измененные правила — по сути, Lockdown уже совершенно другая игра.