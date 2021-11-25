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    #DC #обзор сериала #супергеройские сериалы #сюрреализм

    «Роковой патруль»: образцовая шиза в комиксах и сериале

    25 ноября 2021
    25.11.2021
    24009
    16 минут на чтение
    #DC #обзор сериала #супергеройские сериалы #сюрреализм
    «Роковой патруль»: образцовая шиза в комиксах и сериале 1

    Недавно вышла последняя серия третьего сезона «Рокового патруля» — сериала о не самой известной супергеройской команде, которая сплошь состоит из отчаявшихся и сломленных людей. Экранизировать приключения такого состава было рискованно, особенно после не очень удачных «Бэтвумен» и «Супергёрл», но DC всё же решились. И не зря.

    Критики, зрители и сами создатели прозвали сериал супергероикой на ЛСД, самым безумным шоу про сверхлюдей и бесконечно восхваляли зубастые задницы и Мистера Никто в исполнении Алана Тьюдика. А у комиксов о Роковом патруле (причём как у новых, так и у переизданных) поднялись продажи — издательство быстро организовало перевыпуск старых серий.

    Но что ждёт поклонников сериала в оригинальных комиксах? Сильно ли отличаются истории, герои, фирменная сумасшедшая подача? И вообще — за какой вариант лучше браться, ведь перезапусков у «Патруля» было целых пять? Давайте разбираться.

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    Justice League of America/Doom Patrol #1 (2018)

    Классический патруль

    Первый состав Рокового патруля появился в 80-м выпуске сборника My Greatest Adventure в 1963 году. Вряд ли создатели, сценаристы Арнольд Дрейк и Боб Хейни с художником Бруно Премиани, догадывались тогда, что выпускают на страницы комиксов одну из самых долгоживущих команд DC. И уж тем более они не знали, что большую часть своей истории «Патруль» проведёт в забвении.

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    Классический состав Рокового патруля. My Greatest Adventure #80 (1963)

    Хотя самая первая версия 1963 года выглядела интригующе. Читателя сразу знакомили с тремя классическими героями «Патруля» — правда, в начале комикса на героев они ещё мало походили. 

    Актриса Рита Фарр надышалась химических испарений в африканской пустыне, из-за чего её тело начало бесконтрольно увеличиваться и уменьшаться. Долгие годы Рита скрывалась от поклонников и прессы, чтобы научиться управлять своей способностью, но потом уже не смогла открыться миру.

    Лётчик-испытатель Ларри Трейнор тоже не хочет быть супергероем — во время неудачного полёта он получил огромную дозу радиации и теперь вынужден целиком обматываться специальными бинтами, которые не дают излучению добраться до окружающих. 

    Ну а третий участник команды — гонщик-экстремал Клифф «Роботмен» Стил — когда-то не справился с управлением и получил тяжелейшие травмы. Спасти его удалось только благодаря пересадке мозга в полностью механическое тело.

    «Роковой патруль»: образцовая шиза в комиксах и сериале 4Трансформации Риты Фарр. My Greatest Adventure #80 (1963)
    «Роковой патруль»: образцовая шиза в комиксах и сериале 5Появление Негативного человека. My Greatest Adventure #80 (1963)
    «Роковой патруль»: образцовая шиза в комиксах и сериале 6Авария Клиффа Стила. My Greatest Adventure #80 (1963)

    Единственный персонаж, которого в том выпуске можно назвать героем, это Найлс «Шеф» Колдер — гениальный учёный, врач-хирург, который стремится помочь всем. Правда, сам Шеф прикован к инвалидной коляске, поэтому в экстремальных условиях его помощь сводится к дельным советам по рации.

    Получившийся отряд уже в первых выпусках отправлялся на типичные супергеройские приключения: нацистские учёные, роботы-убийцы, ящероподобные пришельцы — словом, дежурная программа для Серебряного века комиксов. Но в каждом таком сюжете прослеживалась ещё и сквозная линия о неприятии главных героев обществом и об их личных психологических проблемах — каждый в троице считал себя уродцем, жертвой обстоятельств, пусть и со сверхспособностями.

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    Шеф пытается убедить героев, что они ещё на что-то годятся. My Greatest Adventure #80 (1963)

    Правда, на одном самокопании оригинальный «Роковой патруль» продержался всего пять лет — в 1968 издательство закрыло плохо продающуюся серию, но позволило логично её закончить. В 121-м выпуске патруль в полном составе пожертвовал собой, чтобы спасти жителей небольшого городка Кодсвилль.

    Патруль Моррисона

    В 1977 году «Роковой патруль» ненадолго засветился было три выпуска комикс-антологии Showcase и несколько камео в других сериях. Новый автор, Пол Купперберг, возродил Роботмена и набрал новых героев со своими странностями, но, как позже сам признавался, упустил главное:

    «Я был молод и неопытен — пришёл в индустрию комиксов всего за два года до выпуска Showcase — поэтому не понимал, в чём суть «Рокового патруля». Первая команда состояла из изгоев и уродцев, а мои новички больше походили на обычных супергероев из других серий». 

    — Пол Купперберг

    Когда Купперберг поднабрался опыта, ему снова выпал шанс возродить серию про супергероев-неудачников. В 1987 году автор убедил боссов DC запустить ещё один «Роковой патруль» — начать с нуля, с новыми героями и злодеями. Вторая команда Купперберга оказалась более травмированной (в хорошем смысле), но всё ещё не дотягивала до той, что была в оригинале, — читатели вновь получили стандартную супергероику, а продажи серии начали стремительно падать.

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    Основной состав Моррисона — Ребис, Роботмен, Безумная Джейн. Doom Patrol #22 (1989)

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    Разумная улица Дэнни. Doom Patrol #35 (1990)

    В итоге в 1989 году сценаристом «Рокового патруля» назначили молодого автора Гранта Моррисона, который уже успел возродить для DC Человека-Животное и как раз работал над «Лечебницей Аркхем». Вместе с Куппербергом он быстро вывел из сюжета почти всех героев-новичков (некоторых — самым кровожадным образом) и сосредоточился на своём видении. Далее начались лучшие (по мнению фанатов и критиков) четыре года в истории «Рокового патруля».

    Во-первых, Моррисон вернул оригинальную команду героев, но добавил их личным историям больше драмы. Например, Клиффа Стила начали мучать кошмары во сне и наяву, Ларри Трейнор превратился в сверхсильное бесполое существо, а из Найлса Колдера автор вообще сделал злодея, который подстроил трагедии всем патрульным. Психологические проблемы героев и постоянное самокопание отныне были в центре внимания автора — даже первый свой выпуск Моррисон начал со сцены в дурдоме.

    Во-вторых, автор придумал и нескольких новых персонажей, которые позже станут полноценными участниками патруля. Например, Безумную Джейн — девушку, в голове которой уживаются 64 личности, причём у каждой своя суперспособность. Или Улицу Дэнни — разумное бигендерное пространство, способное перемещаться по своей воле в любую точку мира.

    Наконец, в-третьих, Грант Моррисон ввёл в историю «Рокового патруля» самых необычных противников. Конечно, в первой серии тоже попадались оригинальные злодеи — тот же Человек-Животное-Растение-Минерал, мутирующий во всё и вся, — но антагонистам из новой истории уступали даже они.

    Группа художников-анархистов Братство Дада украла Париж и заперла город в магической картине. Межпространственный садист Красный Джек питался болью бабочек, которых живьём прикалывал к стене. А Люди-ножницы в комиксах Моррисона буквально вырезали людей из реальности — чтобы победить, патрулю пришлось столкнуть незваных гостей с философским противоречием.

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    Примерно так выглядят вырезанные из реальности люди. Doom Patrol #19 (1989)

    Моррисон ушёл из «Рокового патруля» в 1993 году, но и без него серия не скатилась в банальную борьбу добра со злом. Сценаристом серии стала поэтесса Рейчел Поллак, посвятившая большую часть жизни изучению эзотерики и карт Таро. Сюжеты «Патруля» изменились соответственно: где Моррисон уходил в психологию и душевные травмы, там Поллак изучала религиозные и гуманистические темы в контексте супергероев.

    В 1994 году серия резко сменила визуальный стиль под стать истории — художник Тед Маккивер создавал более гротескные образы, которые отлично подходили к абстрактным темам. Но, возможно, это сочетание получилось слишком странным для массового читателя — в 1995 году «Роковой патруль» опять закрыли.

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    Новая рисовка «Патруля» не всем пришлась по вкусу. Doom Patrol #76 (1994)

    Возрождённый патруль

     

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    Тот самый скандальный поцелуй. Doom Patrol #13 (2005)

    В XXI веке комикс про героев с психологическими проблемами пытались возродить не единожды, но каждый раз неудачно. Перезапуск 2001 года закончил сюжетную линию Поллак, ввёл новую команду персонажей и альтернативную версию Роботмена, но закрылся всего через два года.

    В 2004 году новая версия «Патруля» началась с чистого листа — её авторы отменили события всех предыдущих серий, возродили классических персонажей и добавили нескольких новых. Психологизм вернулся в сюжет и хорошо раскрывал персонажей, но серию всё равно отменили (причём тоже через два года) вскоре после скандального выпуска, в котором взрослый Роботмен целует двенадцатилетнюю Риту Фарр.

    «Патруль» снова начал выходить в 2009 году, а его сюжет продолжал историю предыдущей серии — правда, из прежнего состава быстро выбыли несколько героев, которые не пришлись по душе новому сценаристу. Из-за низких продаж серию отменили в 2011 году за два месяца до «Флэшпойнта» — полного перезапуска вселенной DC. После него «Патруль» ещё какое-то время появлялся в сюжетных арках Лиги справедливости, но отдельной линейки комиксов не получил.

     

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    Кажется, версия 2009 года смогла показать трагедию Роботмена наиболее жутким образом. Doom Patrol #21 (2011)

     

    Последняя на сегодняшний день попытка возродить «Роковой патруль» началась в 2016 году и продержалась дольше других — серия завершилась в 2020 году и даже получила полноценную концовку. Новые авторы взяли персонажей из разных перезапусков и поставили их в необычные условия: заставили патруль действовать самостоятельно, без чуткого руководства Шефа, что понравилось и критикам, и читателям. А ещё именно в разгар перезапуска 2016 года руководство DC решило перенести «Роковой патруль» на телеэкраны.

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    именно в этом перезапуске к патрулю официально присоединился супергерой-бодибилдер Флекс Менталло. Doom Patrol #11 (2018)

    Телевизионный патруль

    В 2012 году телеканал The CW запустил сериал по комиксам DC — «Стрела». За ним последовали «Флэш», «Супергёрл», «Легенды завтрашнего дня» и другие сериалы, которые сформировали единую телевселенную DC. Но эта вселенная выделялась позитивным (местами слишком) настроем, тогда как продюсеры DC хотели чего-то помрачнее, пожёстче, чего-то похожего на вышедший в 2016 году «Отряд самоубийц».

    Так появилась идея создать телеадаптацию «Рокового патруля». За неё отвечала та же продюсерская команда, что и за сериалы DC на The CW, но в общую вселенную экранизация не вошла — уж слишком чуждо смотрелись бы супергерои-неудачники на фоне вечно оптимистичного Флэша, например.

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    Впервые Роковой патруль на телевидении появился не в собственном сериале, а в «Титанах» — ещё одном шоу от DC. Позже авторы пояснили, что это две разные команды из разных вселенных

    Шоураннером «Рокового патруля» назначили Джереми Карвера, который до этого руководил съёмками американского ремейка «Быть человеком» — сериала о том, как оборотень, вампир и призрак пытаются жить под одной крышей, справляются с проблемами и стараются не привлекать лишнего внимания. Словом, Карвер уже набил руку на историях про изгоев и отщепенцев, что и привлекло продюсеров. 

    Карвер сразу понял, что «Роковой патруль» не будет типичным супергеройским шоу, поэтому любых параллелей с тем же «Флэшем» или полнометражной «Лигой справедливости» решил избегать. Шоураннер описывал концепцию сериала так: персонажи, ставшие героями поневоле, стараются не дать друг другу сойти с ума.

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    … Но чаще просто ругаются — тоже в каком-то смысле терапия

    «Лично мне очень интересно показать мир, в котором не самые приятные вещи происходят с не самыми приятными людьми, и им приходится как-то с этим справляться. Персонажи, которые раньше насмехались над чем-то отличающимся от привычного, сами становятся этим непривычным. Именно так и должны выглядеть истории про металюдей».

    — Джереми Карвер

    В первую очередь авторы сериала ориентировались на комиксы Гранта Моррисона, хотя и историями других авторов не брезговали. Причём сценаристы специально перемешивали сюжетные линии, чтобы удивить даже поклонников первоисточника. Так, в первом сезоне главным злодеем выступает бестелесный Мистер Никто, но это не мешает появиться в сюжете Культу Ненаписанной Книги и Бюро Нормальности — другим классическим противникам патруля. А ещё там есть таракан Иезекииль, который предсказывает скорый конец света.

    Свободная интерпретация первоисточника отразилась и на составе геройской команды. За основу создатели взяли классическую троицу — Риту Фарр, Ларри Трейнора и Клиффа Стила, но добавили к ним Безумную Джейн от того же Моррисона. А ещё Киборга из Лиги справедливости — авторы решили, что у этого персонажа хватает психологических заморочек, чтобы в Роковом патруле он сошёл за своего.

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    Отряд в сборе

    Такая солянка из комиксов и идей позволила команде Карвера обращаться к самым разным темам. Психологические проблемы, посттравматический синдром, эгоизм в «Роковом патруле» отлично уживаются с рассуждениями на тему «что значит быть героем». Также через весь сериал идёт сквозная линия отцов и детей — эту тему затрагивает Киборг, про неё вспоминает Роботмен, она лежит в основе душевной травмы Джейн.

    Чтобы раскрыть все эти темы на достойном уровне, команде требовался немаленький бюджет, и вот с ним как раз начались проблемы — локации для съёмок и тонны компьютерной графики стоили дорого. Про спецэффекты мы поговорим ниже, а вот с локацией всё сложилось удачно — команда остановилась на окрестностях Атланты в штате Джорджия. Богатая природа и необычная архитектура позволили воссоздать в одном районе и Африку 1930-х, и военный аэродром 1950-х. Самые сложные локации отстраивали вручную — например, Улицу Дэнни с её яркими вывесками.

    В 2019 году, когда «Роковой патруль» вышел, проблемы с бюджетом были видны невооружённым глазом, но мало кого смутили. Сериал в хорошем смысле выделялся на фоне остальной телевизионной супергероики благодаря постановке, актёрской игре, сценарию (тоже, кстати, проблемному — Карвер иногда переписывал его чуть ли не во время съёмок) и фирменному безумию в каждом эпизоде.

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    Главный злодей сериала обожает фирменный мерч сериала, ничего необычного, продолжаем

    Безумный патруль

    У «Рокового патруля» хватает разных версий, но лучшей среди поклонников считается версия Гранта Моррисона, который сделал серию по-настоящему безумной. Моррисона не смущало, кажется, вообще ничего; плохо укладывающиеся в голове сюжеты, психические болезни, абстрактные сущности вместо полноценных злодеев, искусство, сюрреализм — все эти темы он лихо укладывал в цельный сюжет на страницах комикса. А так как сериал вдохновлялся в первую очередь работами Моррисона, то и свойственный ему безумный подход нужно было как-то передать. 

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    Женщина с перевёрнутым лицом? Качок, который мышцами меняет реальность? Сразу понятно — Моррисона рук дело

    Для начала команда телевизионного «Патруля» сильно сократила количество экшена в сериале. Ведь как было в большинстве комиксов того же Моррисона? Персонажи отправляются в супергеройские приключения, бьют морды странным злодеям, а между делом обсуждают свои психологические загоны. В сериале всё наоборот: большая часть хронометража отведена именно внутреннему миру и переживаниям героев, но раз в несколько серий обязательно что-то идёт не по плану, и начинается экшен. Доходит до смешного — в третьем сезоне кажется, что все беды и враги патруля появляются, чтобы дать героям как следует покопаться в себе.

    Зато такой баланс позволил лучше раскрыть характеры и недостатки персонажей, показать, что Роковой патруль — это не столько боевой отряд вроде Мстителей или Людей Икс, сколько группа поддержки для травмированных людей. Грубый, но добрый в душе Клифф часто совершает настолько глупые поступки, что портит жизнь всем соратникам. Постоянно ругающаяся, вспыльчивая Безумная Джейн становится чуткой и внимательной, когда общается с Кей — первоначальной личностью. Кей во втором сезоне получает больше экранного времени и раскрывается как полноценная личность (тоже с ворохом проблем, разумеется).

    Также сериал уделяет больше внимания предыстории персонажей и тому, как на них повлияла жизнь до трагедий. Актриса Рита Фарр годами училась поддерживать образ, играть заданную роль в кадре, а теперь ей приходится поддерживать образ самой себя, чтобы просто не растечься по полу. У Ларри Трейнора ещё с детства остался целый комплекс проблем, связанных с привязанностью и любовью — комплекс настолько серьёзный, что в итоге герой начинает испытывать искренне отцовские чувства к инопланетной личинке.

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    Да, именно так и нужно относиться к паразиту, который постоянно норовит ударить кого-нибудь током

    И даже когда персонажи в сериале справляются со своим сумасшествием, они не побеждают его раз и навсегда. Психологические проблемы возвращаются, а сюжет просто даёт героям повод как следует их раскрыть. Персонаж понял, что всю жизнь был сволочью и эгоистом? Отлично, пусть теперь вспомнит про бедное детство и трудные отношения с отцом. Переварил и это? Прекрасно — а давайте он теперь и сам прочувствует все сложности отцовства во время общения с дочкой.

    Возможно, супергерои из других комиксов на месте патрульных справились бы с подобной ситуацией быстрее и надёжнее — вспомнили бы слова наставника, поверили в себя, приняли догму про то, что «приходит великая ответственность». Это можно понять — они ведь супергерои. А члены Рокового патруля — просто сломленные люди со сверхспособностями, о которых они никогда не просили. И эти эмоциональные метания делают их человечнее.

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    Безумия сериалу регулярно добавляют и художники-постановщики, которые с выдумкой подошли к оформлению сцен

    «Мне очень нравится, когда абсурд идёт в ногу с пафосом, когда юмор рождается из боли. И как бы странно ни развивались события в сериале, я пытался сделать их настолько приземлёнными, насколько возможно».

    — Джереми Карвер

    Приземлённость сериала выражается и в том, как он выглядит. В комиксах у сценаристов и художников есть возможность поэкспериментировать с рисунком, цветами, расположением фреймов на странице. В трёхсерийной арке «Рассказы Хофмана» (Альберта Хофмана, создателя ЛСД) того же Моррисона художники жонглируют сразу тремя стилями — классическим «патрульным», винтажным из 1970-х и мрачным из 1980-х. Может показаться, что телевизионный формат предоставляет меньше подобной творческой свободы, но команда Карвера нашла выход.

    Большая часть «Патруля» выглядит довольно спокойно: реалистично, без роскошных эффектов в духе Marvel или нарочитой цветокоррекции Зака Снайдера. И на контрасте с этой реалистичностью ярче выглядят самые необычные моменты сериала — например, несколько минут почти бродвейского мюзикла в исполнении Ларри Трейнора посреди серии. Или проявление способностей других личностей Джейн — например, превращения слов в острые предметы и перевоплощения в стереотипную блондинку-домохозяйку.

    Тот самый Бродвей в исполнении Ларри

    Иногда в таких сценах начинается буйство спецэффектов, и все проблемы с бюджетом становятся хорошо заметны — графика в «Роковом патруле» часто выглядит дёшево. Но к ней можно и нужно привыкнуть. Более того, неуклюжие эффекты в какой-то момент становятся своеобразным художественным решением: если тут на каждом шагу творится фантасмагория, не имеющая ничего общего с реальностью, то почему спецэффекты должны быть реалистичными?

    Тем более что самих героев графика не смущает. Их вообще мало что смущает — и это ещё одна отличительная черта местного безумия: мир в сериале будто давно смирился со всем, что в нём происходит. Да, когда сценарию нужно, главные герои и окружающие их статисты удивляются очередной дичи, но в остальные моменты просто принимают её — и ржавого робота, старательно пытающегося быть примерным дедушкой, и замотанного в бинты человека, проживающего в мрачном особняке. Такой деда и убаюкает, и колыбельную сервоприводами нажужжит.

    «Роковой патруль»: образцовая шиза в комиксах и сериале 34

    В первом сезоне авторы очень хотели почаще показывать Алана Тьюдика, поэтому заменили комиксный образ на спорный спецэффект

    Напоследок — о местных злодеях, которых и злодеями-то сложно назвать. Грант Моррисон в своих комиксах старался не делить персонажей на добрых и злых. Его антагонисты — это абсурдные сущности, смешные пародии или такие же сломленные люди, как и команда патруля. Сериал эту идею унаследовал и в каком-то смысле развил.

    Например, уже упомянутое Братство Дада (в сериале — Сестринство Дада) сплошь состоит из анархистов с абсурдными способностями. Кто-то обладает нечеловеческой силой, но только когда спит. Кто-то носит на спине велосипедные колёса и вызывает ураган, раскручивая их. Третья, цитируем комикс, «обладает всеми суперспособностями, которые вы не можете себе представить». А предводитель «дадаистов» Мистер Никто, который в комиксах просто старался погрузить мир в вечное безумие, в сериале ещё и зрителя пытается свести с ума — проламывает четвёртую стену, обращается к аудитории, передаёт привет Гранту Моррисону.

    Словом, сериал и правда сильно опирается на оригинальные комиксы, а иногда и напрямую их цитирует — как в сцене с рисующей под дождём Джейн. Но авторам во главе с Джереми Карвером удаётся привнести и что-то от себя — музыку, постановку, заигрывание со зрителем. И юмор, конечно же, — сериал гораздо чаще, чем комиксы, скатывается в комедию абсурда с роботом-матершинником в главной роли. А в контексте общего безумия даже самые пошлые шутки Клиффа смотрятся на своём месте.

    «Роковой патруль»: образцовая шиза в комиксах и сериале 37

    Практически одна и та же сцена в комиксе…

    «Роковой патруль»: образцовая шиза в комиксах и сериале 38

    … И в сериале. В адаптации роль дома для сумасшедших играет база главных героев, что символично

    Патруль будущего

    «Роковой патруль» ещё не закончился — рейтинги и оценки сериала растут из года в год, и в DC уже подтвердили работу над четвёртым сезоном. Но что может ждать этих героев в будущем? Давайте поспекулируем — сценарий продолжения никто ещё в глаза не видел, но создатели оставили достаточно намёков. 

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    Осторожно, сейчас будет много спойлеров
    «Роковой патруль»: образцовая шиза в комиксах и сериале 39

    Культ раздвоения личности. Doom Patrol #6 (2017)

    «Роковой патруль»: образцовая шиза в комиксах и сериале 40

    Люди-ножницы изъясняются случайно перемешанными словами, что добавляет им шарма. Doom Patrol #21 (1989)

    В последней серии третьего сезона сценаристы отчётливо показывают нового антагониста — Доктора Харрисон, ещё одну скрытую сторону Безумной Джейн. В сериале Харрисон стремится освободить и спасти всех личностей, что скрываются в голове девушки, и заключает с героиней некую сделку. А в последнем перезапуске комикса та же Харрисон основала культ, чтобы пересадить другие личности в тела зомбированных культистов. А потом всех убить. Конечно же, патруль её остановил. Не исключено, что в сериале сделка с Джейн как-то затрагивала и упомянутый культ.

    Так как в «Роковом патруле» не бывает одного злодея на весь сезон, любые планы Доктора Харрисон будут обязательно сочетаться с чьими-нибудь ещё. Например, можно ожидать появление Людей-ножниц — последних фирменных злодеев Гранта Моррисона, ещё не засветившихся в сериале. Герои в третьем сезоне как раз освоили машину времени, но при неосторожном обращении (и должной фантазии сценаристов) такие путешествия вполне могут прорвать ткань реальности и вызвать межпространственных инквизиторов.

    В самых первых приключениях «Рокового патруля» можно найти ещё нескольких кандидатов на роль антагонистов, в том числе и Генерала Заля — нацистского вояку, который в комиксах помогал Мадам Руж. Последняя уже появилась в сериале, заметно подобрела в конце третьего сезона, но доверие патрульных всё равно не заслужила.

     

    «Роковой патруль»: образцовая шиза в комиксах и сериале 41

    Генерал Заль — ещё один антагонист, который хочет свести счёты лично с Найлсом Колдером. Doom Patrol #121 (1968)

    Или вспомнить злодеев калибром поменьше: например, Арсенала — наёмника в огромном боевом роботе — и застрявшего в первобытном мире профессора Кора Завоевателя. Тут тоже находятся пересечения: в сериале Клифф оказывается временно заперт в теле другого огромного робота и в таком виде увозит команду в прошлое — а оттуда и до первобытной эпохи недалеко.

    «Роковой патруль»: образцовая шиза в комиксах и сериале 42

    Арсенал выглядит как самый клишированный злодей из старых комиксов, что может стать отличной почвой для пародии. Doom Patrol #113 (1967)

    «Роковой патруль»: образцовая шиза в комиксах и сериале 43

    Интересный факт: настоящее имя товарища Завоевателя — Антон Коравик. Doom Patrol #114 (1967)

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    Продюсерам DC явно понравилась идея обкатывать команды из будущих сериалов в рамках существующих проектов, так что у «Патруля» появится ещё и свой спин-офф. В серии про загробную жизнь героям помогает детективное агентство «Мёртвый мальчик» — два призрака и девушка-медиум, которые изначально появились в «Песочном человеке» Нила Геймана. Сейчас у этой троицы есть все шансы получить собственный сериал: работы над пилотной серией уже ведутся, дальше дело будет за полноценным сезоном.

    «Роковой патруль»: образцовая шиза в комиксах и сериале 44

    В «Патруле» паранормальные детективы задержались ненадолго, но шороху навести успели

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