«Мандалорец», 3 сезон: как мандалорцы оказались… евреями!

Давным-давно по соседству с Галактической Республикой процветала могучая и гордая мандалорская цивилизация. Но потом Республика превратилась в жестокую Империю, её армады оккупировали Мандалор, а затем стёрли его непокорных обитателей с лица планеты. Отныне разбомблённая столица считается проклятым, смертельно опасным местом. Но именно туда направляется воин-мандалорец Дин Джарин, чтобы искупить свои грехи по традициям предков. В паломничестве он обращается за помощью к Бо-Катан Криз — бывшей правительнице Мандалора, изгнанной своим народом…

The Mandalorian Жанр: космоопера

Шоураннер: Джон Фавро

В ролях: Педро Паскаль, Кэти Сакхофф, Эмили Суоллоу, Джанкарло Эспозито, Кэти О’Брайан, Тайка Вайтити

Продолжительность: 8 эпизодов по 31–56 минут

Премьерный показ: 1 марта — 19 апреля 2023, Disney+

Похоже на: «Эпизод VI: Возвращение джедая», «Войны клонов», «Исход: Цари и боги»

Вряд ли третий сезон «Мандалорца» станет для сериала последним. И всё же он явно задуман, написан и снят как финал — хотя бы и промежуточный. Сюжет закольцовывается, герои и локации из предыдущих сезонов возвращаются в новом свете, силы добра и зла собираются на решающую битву, а бессменный сценарист Джон Фавро даёт ответы на все ещё не разрешённые вопросы. Первая телевизионная трилогия «Звёздных войн» (при поддержке спин-оффа «Книга Бобы Фетта») официально завершена.

Впрочем, финалы трилогий редко вызывают овации — тем более в «Звёздных войнах». Подобно шестому и особенно девятому эпизодам Саги, третий сезон «Мандалорца» уже вызвал немало пересудов и вопросов. Почему старые главные герои отступили на второй план, а структура истории серьёзно изменилась? Как так вышло, что сегодня сериал выглядит одновременно дороже и дешевле, чем четыре года назад? Куда всё это вообще ведёт? Давайте разбираться.

В поисках Сиона

Самое сложное — определить жанр нового «Мандалорца» (а значит, правила и ожидания, этому жанру присущие). Первый сезон был вполне традиционным космическим вестерном про сурового наёмника-одиночку Дина Джарина, который переосмысливает свою жизнь после встречи с волшебным сироткой Грогу. Второй сезон дополнил сюжет элементами фэнтези и романа взросления: в поисках новой семьи для малыша герой знакомился с мифологией джедаев и другими мандалорцами, которые живут по своим непривычным традициям. В третьем сезоне повествование становится ещё более масштабным, а история Дина и Грогу переплетается с судьбой всей мандалорской нации. Сериал неожиданно обретает черты… библейского эпоса!

Разумеется, в таком жанре не обойтись без Спасителя. Эту роль принимает на себя Бо-Катан, которая теперь становится центральной героиней. Принцесса-воин в исполнении Кэти Сакхофф впервые заявила о себе ещё в четвёртом сезоне мультсериала «Войны клонов» и с тех пор прошла долгий путь: от воинственной экстремистки до верной защитницы Мандалора, от лидера сопротивления до всеми покинутой изгнанницы, утратившей веру в своё предназначение. Следуя за Дином на руины Мандалора, Бо-Катан духовно перерождается и решает объединить разрозненные диаспоры, чтобы вернуть им утраченный дом.

Самые проницательные зрители распознали источники вдохновения Фавро ещё на старте проекта, когда он представил грозное племя ортодоксов, которые неукоснительно следуют заповедям «Пути», после каждой миссии отдают часть заработка на нужды общины и не снимают на публике традиционных головных уборов. В годы Расширенной вселенной мандалорцев нередко сравнивали с викингами, но теперь культурные отсылки стали настолько плотными и конкретными, что все сомнения отпали: мандалорцы — это космические евреи.

Едва ли это случайное совпадение. Джонатан Коля Фавро сам родом из семьи русских иудеев, в юности посещал еврейскую школу и, согласно одному интервью, своих детей тоже воспитывает в традициях предков. И хотя режиссёра «Железного человека» обычно считают безликим голливудским мастеровым, национальная культура для Фавро несомненно важна (свою продюсерскую компанию он назвал Golem Creations). А в последние годы в его работах всё чаще проступают автобиографические мотивы — см. комедию «Повар на колёсах» или ту же «Книгу Бобы Фетта».

Живописуя мандалорскую культуру, сериал постоянно обращается к иудейской мифологии и обрядам. Третий сезон начинается и заканчивается сценой ритуального омовения перед принятием юноши в ряды мандалорцев — так же новообращённые евреи проходят через очищение в микве. Идея «живой воды», нужной Дину для искупления грехов, тоже подхвачена из Ветхого Завета (правда, там подразумевается обыкновенная проточная вода). Эпизод, где мандалорский отряд исследует свою разбомблённую родину, называется «Шпионы», из-за чего иные фанаты поспешили заподозрить героев в предательстве; а это всего лишь отсылка к Книге Чисел, где упомянуты двенадцать лазутчиков, искавшие новый дом для еврейских переселенцев в стране Ханаан. Есть в сериале и прямая цитата из Исхода, выгравированная на осколке мандалорской таблицы.

Наконец, ключевую роль в третьем сезоне играет горнило, где верховная Оружейница выплавляет нерушимую бескаровую броню, символ мощи и культурной идентичности мандалорцев. Кочуя по галактике, племя каждый раз зажигает новый огонь и вспоминает Великое горнило на Мандалоре, разрушенное Империей. Этот мотив недвусмысленно перекликается с историей Иерусалимского храма, который был уничтожен Римской империей и, по преданию, будет восстановлен незадолго до второго пришествия Спасителя. Тут поневоле вспомнишь, что в поздних сезонах мультсериала «Повстанцы» (где речь идёт в том числе о мятеже на Мандалоре) имперские чиновники носят римские имена вроде Тиберия, Тита или Константина.

Боги и рейнджеры

Такой сильный акцент на религиозных мотивах — занятное новшество по меркам «Звёздных войн»; сам Джордж Лукас лишь комбинировал отдельные идеи буддизма, даосизма и христианства с отсылками к «Дюне» и «Саге о Ленсменах». Тем интереснее, как эту тему будет развивать недавно анонсированный фильм Джеймса Мэнголда по «Звёздным войнам», который с самого начала заявлен как «библейский эпос». Вот только Фавро пытается привить новые смелые идеи к уже сложившемуся формату, что создаёт противоречия. Эпос требует обстоятельности и пафоса (персонажи-мандалорцы общаются подчёркнуто «высоким штилем»), а зрители ждут легкомысленное фантастическое приключение в духе предыдущих сезонов.

В результате «Мандалорец» напоминает не эталонный голливудский пеплум «Бен-Гур» 1959 года, а скорее современного «Бен-Гура» Тимура Бекмамбетова — фильм не то чтобы плохой и даже вполне увлекательный, но при этом очень суматошный и прямолинейный. Полутонов Фавро избегает: все злодеи очевидны с первого взгляда, все герои — героичны до конца и конфликтуют друг с другом лишь в нюансах веры, а перед лицом общего врага мгновенно сплачиваются.

Парадоксальным образом наиболее сложными и интригующими эпизодами третьего сезона оказываются «филлеры», лишь по касательной связанные с магистральным сюжетом. В шестой серии Дин и Бо-Катан исследуют планету Плазир-15 — абсурдистскую (анти?) утопию в традициях сатирических сказок Льюиса Кэрролла и Джонатана Свифта. За вычурными ритуалами, непробиваемой бюрократией и широкими улыбками правителей (камео поп-звезды Лиззо и комика Джека Блэка) сквозит фальшь — и это намеренно. Благополучие Плазир-15 держится на бывших имперских чиновниках и перепрограммированных боевых дроидах, но в случае сбоя они рискуют тут же вернуться к «базовым настройкам».

С шестой серией напрямую рифмуется третья, почти целиком посвящённая истории двух амнистированных имперцев, которые некогда служили злодейскому моффу Гидеону, а теперь обживают столичный Корускант под властью Новой Республики. Флаги на бетонных стенах изменились, тирания осталась принципиально той же, просто в более мягком варианте. Вежливые, но бездушные дроиды следят за соблюдением мудрёных, часто бессмысленных правил. А тем, кто выходит за рамки, угрожает «мозгодёр» — имперское пыточное устройство, которое теперь просто используется на малой мощности и с приятной цветомузыкой.

Эту серию Фавро написал в соавторстве с Ноа Клуром, прежде помогавшим ему в разработке «Книги Бобы Фетта». Резонно предположить, что Клур готовил материал и для других спин-оффов «Мандалорца» — например, «Рейнджеров Новой Республики», заброшенных после скандальных заявлений его ведущей звезды Джины Карано. Увольнение Карано, кстати, теперь предстаёт в новом свете: актриса, преуменьшавшая трагедию Холокоста, смотрелась бы в настолько «еврейском» проекте неуместно.

Судя по всему, наработки из «Рейнджеров» Фавро и Клур решили перенести в новые сезоны «Мандалорца». Но прижились ли эти сюжетные ветки — морально неоднозначные, полные натуралистичных диалогов и бытовых деталей а-ля «Андор» — в сказочно-мифическом мире Дина Джарина? С одной стороны, дополнительный контекст усиливает интригу: Империя повержена, но дело её живёт, а старые враги лишь затаились в ожидании реванша. С другой стороны, сложившаяся структура сериала яростно сопротивляется переменам и дополнительно сбивает с толку зрителей.

Мандалорец. Восход

Предыдущие сезоны «Мандалорца» использовали классическую трёхактную структуру: герои ввязываются в конфликт (эпизоды 1–3), затем блуждают по галактике и переосмысливают себя (4–6), чтобы в финале схлестнуться с врагом (7–8). В третьем сезоне всё иначе. История начинается в «Книге Бобы Фетта» (знакомство с которой теперь обязательно, да), а паломничество на Мандалор занимает всего две серии, чтобы освободить место для интерлюдии на Корусканте. Вторая арка — о том, как Бо-Катан объединяет разные мандалорские кланы, — охватывает стандартные три серии, однако кульминационная битва почему-то наступает в середине истории. И лишь финальные две серии возвращают сезон к привычному ритму, словно пытаясь успокоить встревоженных критиков.

Возникает вопрос. Если уж Фавро взялся за более амбициозный материал, наверное, стоило запросить у студии расширенный хронометраж? В конце концов, формат у телевизионных «Звёздных войн» гибкий — не то что у киновселенной Marvel, которая почти каждый свой сериал сокращает или растягивает до шести эпизодов. Разгадка, скорее всего, кроется в бюджетных ограничениях. Коронавирусные меры безопасности заметно удорожили производство, а работа над третьим сезоном заняла почти три года: съёмки пришлось отложить, так как чудо-павильон StageCraft был занят «Оби-Ваном Кеноби».

При этом как минимум год понадобился на создание графики; для сравнения, постпродакшен «Книги Бобы Фетта» прошёл вдвое быстрее. Причины очевидны: третий сезон «Мандалорца» — бесспорный рекордсмен среди ЗВ-сериалов по разнообразию планет и цивилизаций. Как правило, раньше локации ограничивались пустынями, лесами да пещерами. Теперь же с ними соседствуют бескрайние панорамы Корусканта (включая места, известные по фильмам и «Войнам клонов»), разбомблённые площади Мандалора и оживлённые улочки Плазир-15, которые до отказа забиты самыми причудливыми существами.

Там, где «Андор» делал ставку на узнаваемые образы и ситуации, «Мандалорец» в каждой сцене (чуть ли не в каждом кадре!) упивается экзотичностью далёкой галактики. Мир сериала — странный, пёстрый, иногда даже нелепый, но всё равно очень заманчивый. Здесь есть и крохотные механики-анзелланцы, и жуткий механический мутант, по ходу боя распадающийся на части, и увитый водорослями пиратский барон, и романтичная человекоподобная каракатица, которая управляет кораблём изнутри аквариума. Причём большая часть этих существ создана по старинке, с помощью аниматроники и хитроумных масок.

Впрочем, львиная доля бюджета наверняка ушла на пять (!) сцен воздушных и космических боёв. Зрелищные битвы всегда были одной из визитных карточек сериала, но на сей раз мастера из Industrial Light & Magic замахнулись на почти киношное качество и размах эффектов. В каждой битве участвует не менее полудюжины бойцов и/или кораблей, действие то и дело перемещается в новые локации, а изобретательная хореография использует весь недюжинный арсенал мандалорцев: от тросов и виброножей до ракетных ранцев.

Финальное сражение и вовсе сделано по всем канонам «Возвращения джедая». Огромная, растянутая на две серии битва за Мандалор разворачивается одновременно на земле и в небе: десятки летающих солдат сталкиваются друг с другом, сквозь облака падает охваченный огнём крейсер, Дин Джарин отчаянно раскидывает штурмовиков в коридоре, что твой Сорвиголова, пока его трусливый механический напарник (юмореска в стиле Лукаса!) отбивается от отряда крошечных мышедроидов.

Достаточно ли всех этих зрелищ, чтобы примириться с компромиссами в драматургии? Пожалуй, да. «Мандалорец» никогда не отличался особенной глубиной повествования, как, в общем-то, и большинство произведений по «Звёздным войнам». Вряд ли многие будут сокрушаться, что Джон Фавро, мол, недостаточно исследует религиозный фундаментализм среди ортодоксальных мандалорцев (хотя это действительно обидно). Целевая аудитория этого сериала — те, кто восторженно кричит при виде армированного бойца, который прямо в воздухе берёт на абордаж вражеский истребитель и на ходу отстреливает ему двигатель. Структура структурой, а «правило крутизны» тоже нельзя не учитывать!

Если это не по вам, наверное, лучше переключиться на «Бракованную партию».