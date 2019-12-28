«Мандалорец»: подводим итоги сезона

Спустя пять лет после событий «Возвращения джедая» на задворках галактики нелюдимый и молчаливый охотник за головами, известный окружающим как Мандалорец, берётся за заказ, который кардинально изменит его жизнь.

Конец пути. Пока что

На сервисе Disney+ подошёл к концу первый сезон «Мандалорца» — первого телесериала по вселенной «Звёздных войн». Последние два месяца мы каждую неделю следили за новыми приключениями немногословного охотника за головами, никогда не снимающего своего шлема, и его вынужденного подопечного, известного в официальных источниках как «Дитя». «Мир фантастики» рецензировал каждый из вышедших эпизодов отдельно, а теперь пора оценить первый сезон в целом.

Большая часть фанатов саги встретила «Мандалорца» тепло, но нашлись и те, кто принял созданный Джоном Фавро и Дейвом Филони сериал в штыки. Среди основных претензий — упреки в излишней локальности событий и непроработанности героев. Если бы исполнитель главной роли Педро Паскаль не проболтался в одном из интервью, мы бы до последней серии даже не узнали имени главного героя: окружающим он известен просто как Мандалорец, или Мандо для краткости.

На первый взгляд, Дин Джерин (вот так его зовут) вообще не подходит на роль главного героя сериала. Молчаливый безымянный мужик, который за восемь серий всего раз показал зрителю своё лицо, — ну, и как прикажете ассоциировать себя с ним и проникаться к нему симпатией?

Однако Паскалю, его дублёрам, Джону Фавро и постановщикам сериала удалось сделать образ Мандо понятным для зрителя. Регулярные экскурсы в прошлое Дина, намёки на то, что он и сам в своё время был найдёнышем, его неуклюжие попытки присмотреть за попавшим под его опеку детёнышем, его отношение к партнёрам и коллегам — из всех этих деталей собирается вполне объёмный портрет.

Мандалорец подкупает своей неидеальностью. Он плохо ладит с животными, уязвим в драке, не просчитывает заранее все возможные варианты развития событий. Он не всегда проявляет себя с лучшей стороны, порой и вовсе выезжает на откровенном везении. Но именно эти черты и делают его живым.

Однажды в дикой-дикой галактике

Первые серии «Мандалорца» рассказывают сквозную историю. Но где-то посередине магистральный сюжет берут паузу, и начинаются атмосферные, но необязательные филлеры, сбивающие динамику. К счастью, в «Расплате» сериал исправляется. На Мандо разом обрушиваются последствия принятых им решений, и две последние серии смотрятся на одном дыхании, а эпичная концовка заставляет пожалеть, что продолжение выйдет только через год.

Над первым сезоном «Мандалорца» работало пять разных режиссёров: Дейв Филони, Рик Фамуйива, Дебора Чоу, Брайс Даллас Ховард и Тайка Вайтити, и каждый из них сумел оставить на шоу свой отпечаток. Стильный и простенький пилот от Филони, динамичная и смешная вторая серия от Фамуйивы, трогательная и эмоциональная самурайская драма от Ховард, помесь «Большого ограбления космопоезда» с фанатским капустником от всё того же Фамуйивы, полная настоящей драмы и искренних эмоций «Расплата» от Чоу… Почти каждая серия, за исключением откровенно проходных «Стрелка» и «Узника», выглядела лучше предыдущих.

Но всех переплюнул Тайка Вайтити, который в финале сезона выдал… фирменное кино Тайки Вайтити и снял самую смешную, трогательную, эмоциональную и зрелищную серию за весь сезон. Диалог двух скаутов в начале — это что-то.

Порой создатели «Мандалорца» из кожи вон лезут, чтобы воссоздать атмосферу оригинальной трилогии. Схожие локации, минимум компьютерных эффектов и опора на эффекты практические, разношёрстые пришельцы, — а в «Стрелке» Дейв Филони и вовсе переносит действие на Татуин и чуть ли не покадрово воспроизводит сцену в кантине в Мос-Айсли, где за девять лет не поменялось, кажется, ничего, даже посетители те же. Разве что прежде бармены дроидов и на порог не пускали, а теперь склочного и раздражительного Вухера самого заменил дроид.

Но при всём этом «Мандалорец» в первую очередь космический вестерн — с примесью самурайского кино, гангстерских фильмов и со всеми атрибутами вестерна классического. Молчаливые искусные стрелки, поездки верхом на блёрргах и спидерах, атмосфера фронтира и беззакония, мофф Гидеон в роди местного землевладельца и заправилы. На атмосферу работает и энергичный, запоминающийся и самобытный саундтрек Людвига Йоранссона, который записал к «Мандалорцу» не меньше пяти часов музыки.

Секретики, секретики

До премьеры создатели сохраняли вокруг «Мандалорца» атмосферу таинственности. Детали сюжета шоу держались в тайне, пресс-показы для журналистов состоялись в день премьеры, даже линейка сопроводительных товаров стартовала на несколько месяцев позже обычного. Всё ради того, чтобы уберечь все сюрпризы и неожиданные повороты и удивлять зрителя тогда, когда это и задумывалось, — в процессе просмотра.

Однако, нагнав загадочности и оставив в первых сериях несколько многообещающих сюжетных зацепок, создатели «Мандалорца» не спешили раскрывать свои тайны. Лишь в финале мы впервые услышали в кадре имена Мандалорца и Куилла, лишь в финале мы впервые повстречали главного злодея первого сезона, узнали все обстоятельства, при которых маленький Дин Джерин попал к мандалорцам, и смогли прикинуть дальнейший вектор развития шоу. При этом некоторые вопросы так и остались без ответа. Мы так и не узнали ни имени, ни расы Малыша Йоды, не выяснили, что именно стряслось с мандалорцами между финалом «Повстанцев» и началом сериала и чьи именно сапоги мы наблюдали в финале пятой серии.

Оставшиеся без ответа вопросы, конечно, раздражают. Но, с другой стороны, они распаляют интерес и заставляют с нетерпением ждать следующего сезона.

Ложки дёгтя

Первый сезон «Мандалорца» не обошёлся без огрехов. Прежде всего, в глаза бросается странный хронометраж. В век, когда средний эпизод телесериала длится от 42 до 60 минут, авторы «Мандалорца» монтируют серии длиной от получаса до сорока минут. И хотя самые короткие серии оказывались плотнее всего набиты экшеном и интересными событиями, ждать целую неделю ради получаса любимого шоу — сомнительное удовольствие. Особенно при наличии множества альтернатив типа Netflix, Hulu, Apple TV+ и стартующих в скором времени Peacock и HBO Max.

Часто в тупик ставили перемещения героя. Поскольку персонажи не всегда сообщали зрителям, куда именно направляются, а пустынных планет в далёкой-далёкой галактике навалом, порой зритель просто не понимал или не знал, куда именно занесло Мандо. Всплывающие плашки с названиями планет, как в «Изгое-один», здесь пришлись бы весьма кстати.

Некоторые критиковали «Мандалорца» за нехватку экшена и масштаба. Действие не покидает галактическую глубинку. Порой создаётся впечатление, что на всю планету приходится одно-единственное поселение — ни тебе развитых миров, ни огромных космопортов, ни размаха. Массовки на улицах лот-кот наплакал, космическое сражение одно на весь сериал.

Однако важно понимать, что Мандалорец в силу своей профессии вряд ли будет посещать цивилизованные места, а Малыш Йода, при всём интересе к нему со стороны местных имперских боссов, вряд ли станет звездой галактики. А что касается экшена, то самый смак «Мандалорец» припас под конец. Финал получился на редкость зрелищным, а экшен-сцены — одна другой краше.