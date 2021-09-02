DC готовят сериал про мёртвых мальчишек-детективов — это спин-офф «Рокового патруля» с героями Нила Геймана

В апреле DC и HBO Max анонсировали, что в грядущем третьем сезоне сериала про супергероев-неудачников «Роковой патруль» появятся Мёртвые мальчишки-детективы — персонажи серии комиксов Vertigo. И теперь оказывается, что стриминговый сервис в ноябре планирует отснять пилот для самостоятельного сериала — об этом стало известно из индустриального издания Production Weekly (работу над пилотом подтвердила и инсайдер Грейс Рэндольф).

Dead Boy Detectives — команда из некогда умерших мальчишек, которые и после смерти продолжают заниматься детективными делами. Их придумал Нил Гейман для «Песочного человека» (впервые они появились в №25 выпуске). Писатель в их истории соединил приёмы традиционной британской детской литературы: школьных историй и подростковых детективов. Позднее персонажи появлялись в комиксе «Книги магии», нескольких мини-сериях и собственной линейке Dead Boy Detectives.

В «Роковом патруле» мальчишек сыграют Тай Теннант (да, он сын Дэвида Теннанта; играл в «Толкине» и «Войне миров») и Себастьян Крофт (молодой Эддард Старк в «Игре престолов»).

Эдвин Пейн (Теннант) — умер в 1916 году. Из-за «бюрократической ошибки» он провёл в аду более 80 лет и видел ужасы, которые никто не может и вообразить.

Чарльз Роулэнд (Крофит) — приветливый, обаятельный, красивый мальчуган. Был, пока не умер в 1989 году. Всегда старается быть бодрым. Правда, смерть от переохлаждения ему несколько мешает.

Кроме того, в Агентство «Мёртвые мальчишки-детективы» входит и некая Кристал Пэлис. (Кристальный дворец? Но это вроде человек.) Героиню сыграет Мэдалин Хорчер («Новичок», «Происхождение», «Грейспоинт»). Её описывают как саркастичного подростка, у которого только двое друзей — мёртвые мальчишки Чарльз и Эдвин. Кристалл — медиум, и из-за этого часто попадает в неприятности. Её друзья помогают подавлять демоническую одержимость.

А врагами ребят (и, по всей видимости, главных героев «Рокового патруля») выступят представители Сестринства Дада. Их должна убить путешественница во времени Мадам Руж (Мишель Гомес).

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Теперь к их самостоятельному сериалу. Съёмки пилота намечены на ноябрь, работать будут в Ванкувере. Продюсером числится Нил Гейман, но его роль в производстве не очень понятна — возможно, писатель указан лишь номинально, как автор персонажей. Главные роли всё так же исполнят Крофт и Теннант.

Синопсис гласит, что герои будут расследовать обстоятельства собственной смерти (а ещё у Роулэнда другая дата смерти — 1990 год). Им всё так же будет помогать девушка-медиум Кристалл, только вдобавок она ещё и хорошо разбирается в технике. В аннотации также упоминаются тайны частной школы для мальчиков имени Святого Илариона, которые героям предстоит раскрыть. Кроме того, завязка гласит, что троица посетит неприветливые улицы Лондона, виртуальный мир, вдохновлённый японскими видеоиграми и опасное измерение, застрявшее между «настоящим» и «никогда».

Пока что звучит довольно занимательно, особенно если привлекут Нила Геймана, который разбирается в страшных детских сказках. Иронично, что «Роковой патруль» появился на TV в качестве спин-оффа «Титанов», но в итоге стал самостоятельным произведением (и хотя Титаны побывали в поместье с героями Патруля, в самом сериале про «Патруль» этого события никогда не было). Интересно, как обыграют сериал про Мёртвых мальчишек-детективов.

«Роковой патруль» вернется на экраны 23 сентября. В России его будут показывать в «КиноПоиск HD».