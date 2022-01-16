«Сергий против нечисти»: вампиры средней паршивости

Екатерина — следователь убойного отдела. Во время расследования двойного убийства на кладбище она сталкивается с бывшим священником Сергием, который беспробудно пьёт и хранит неприятную тайну. На самом деле он вольный охотник за нечистью, эдакий современный русский ведьмак, который убивает чудовищ за деньги. И таких монстров в Москве полным-полно…

Жанр: городское фэнтези

Режиссёр: Кирилл Кузин

В ролях: Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Ирина Розанова, Дмитрий Куличков

Премьера: 5 января 2022 года на KION

Возрастной рейтинг: 18+

Продолжительность: 6 серий по 15 минут

Похоже на: «Метод» (2015) • «Ведьмак» (2019) • «Ван Хельсинг» (2004) • «Последний богатырь» (2017) • «Призрачный патруль» (2013)

Охота за нечистью в реалиях современной Москвы, бестиарий из былин и сказок, тайная организация по борьбе с монстрами под крылом РПЦ — всё это звучит довольно круто, хотя по сути — всего лишь переложение «Ван Хельсинга» на русский лад. Но к классной идее должно прилагаться достойное воплощение — колоритные персонажи, продуманный мир, грамотный сценарий. Увы, дальше занятной идеи «Сергий против нечисти» за первый сезон так и не продвинулся.

Сколь бы ни было приятно видеть на экране таких исконно-посконных упырей, Кощеев и котов Баюнов, никакой внутренней мифологии за ними не стоит. Нам так и не поясняют, откуда они взялись и каким образом скрываются от простых людей да органов правопорядка. Как в мире, переполненном камерами, экспертами-криминалистами и смартфонами, можно держать в тайне существование нежити, волшебных зверей и колдовства? Решительно непонятно!

Сама организация, на которую работает Сергий, тоже обрисована лишь схематически — охотник за нечистью контактирует с Тётушкой, обеспечивающей его и работой, и наградой, и кое-каким оружием, необходимым в борьбе с монстрами. Сколько ещё на РПЦ работает таких вот «ведьмаков», каким образом им помогают уходить от пристального внимания силовых структур, в поле зрения которых Сергий с коллегами регулярно попадают, что делают потом с трофеями — обо всём этом приходится только догадываться.

Из культового цикла Сапковского, к слову, позаимствована не только центральная тема убийцы чудовищ за деньги, но и сам формат. Шесть серий складываются в три получасовые истории, по одному «монстру недели» на каждую. Это практически самостоятельные, независимые рассказы, связанные между собой только героями — Сергием, Екатериной, её противным коллегой-следователем и Тётушкой. И, к слову, персонажи в первом сезоне раскрыты весьма слабо.

То, что Сергий — бывший священник, никакой сюжетной роли не играет. Нам не объясняют, как он потерял сан, как получил, тоже не объясняют. Известно, что отец сплавил его в монастырь, только вот на священников учат не там, а в семинариях. Да и сам факт священнического прошлого никак не обыгрывается в сюжете — кроме специфического облика да характерной манеры общения, в Сергии нет ничего от священнослужителя. Он не освящает воду для борьбы с вампирами, не имеет каких-то специальных знаний, доступных священникам — он в кадре, кажется, даже ни разу не молится! Всё, что его интересует, — алкоголь, женщины и выплаты за очередного убитого монстра. Понятно, что это некая ширма, из-за которой герой ещё не успел выглянуть, но всё равно получилось как-то карикатурно. Да что уж там — я не обнаружил ни единой шутки «для своих», обыгрывающей контекст, знакомый православным. Зачем было хватать такой перспективный сеттинг и никак им не пользоваться?

Екатерина тоже прописана абы как. Большую часть экранного времени она занимается чем угодно, кроме прямых служебных обязанностей — но при этом она на хорошем счету у начальства и вообще образец для подражания. И если мотивация Сергия тусоваться с Екатериной более-менее понятна (наличие напарника-полицейского открывает перед ним многие двери и развязывает нужные языки), то зачем ей сдался Сергий — вопрос открытый. Понятно, что нечисть — это весьма интересно, но нельзя же из праздного любопытства забрасывать опасную и трудную службу!

Во время просмотра меня не покидало ощущение, что персонажи Романа Маякина и Лукерьи Ильяшенко не самостоятельные, а эдакая попытка закоса под главных героев «Метода» — Меглина и Стеклову. И саморазрушительный эпатаж Сергия, и целеустремлённость Екатерины — лишь эхо того, что демонстрировали на экране Константин Хабенский и Паулина Андреева. Но в «Методе» ты проникался к героям за 50 минут, а «Сергий против нечисти» оставляет равнодушным и спустя полтора часа. Во многом, вероятно, просто потому, что за это время мы так ничего толком и не узнаём о желаниях, мотивах и целях героев. Зато получаем массу информации о том, как избавиться от бессмертного Кощея, зачем богатырям были нужны шлемы и что произойдёт с упырём, у которого сбиты биологические часы. Ну, хоть что-то!