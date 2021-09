Какие новые сериалы смотреть в сентябре 2021? «Основание», «Y: Последний мужчина» и аниме по «Звёздным войнам»

Похоже, в сентябре владельцы онлайн-кинотеатров и телеканалов решили выполнить годовую норму по крутости. В этом месяце на экраны выходят едва ли не все самые ожидаемые фантастические проекты 2021-го! Загибайте пальцы: «Основание» по книгам Азимова, «Y: Последний мужчина» по комиксу Брайана К. Вона, «Утраченный символ» по книге Дэна Брауна. И даже аниме по «Звёздным войнам»! И это ещё не всё. В этом выпуске дайджеста — только новинки. Для продолжений старых сериалов потребовался ещё один выпуск!

Основание

Foundation

Когда и где? С 24 сентября на Apple TV+ (в России — там же).

Что? Научно-фантастический эпос, экранизация романов Айзека Азимова.

О чём? О крахе и возрождении галактической Империи. Учёный Гэри Селдон создаёт новую научную дисциплину — психоисторию, которая позволяет ему предвидеть скорый крах государства: цивилизация рухнет, наступят упадок и варварство. Селдон формирует Основание (в других переводах — Академию или Фонд), общество учёных и исследователей, которые посвящают жизнь сохранению знаний. По замыслу Селдона, это позволит Империи восстановиться за тысячу лет — вместо тридцати тысяч.

Чего ждём? Что сериалу «Пространство» придётся подвинуться. Сериал анонсировали ещё несколько лет назад, а потом его прибрала к рукам студия Apple, которая может себе позволить сорить деньгами. И в каждом кадре «Основание» выглядит на весь свой нескромный бюджет.

Но если картинка и масштаб впечатляют, то что с наполнением? Судя по трейлерам, создатели изменили темп повествования. Книга больше напоминала документальную хронику; сериал, судя по всему, остановится на личных историях нескольких персонажей, которые будут свидетелями смерти учёного и гибели цивилизации. Фокус на простых людях может значительно усилить драматургию первоисточника и при этом сохранить его идеи и смыслы.

Шоураннер и сценарист «Основания» — Дэвид Гойер (за его плечами «Тёмный рыцарь», «Человек из стали» и масса других проектов, как успешных, так и спорных). Селдона сыграл Джаред Харрис («Чернобыль», «Террор», «Шерлок Холмс»). В основной каст также входят Ли Пейс, Лу Льобелл, Ли Харви, Лора Бёрн, Терренс Манн и Кэссиан Билтон.

Звёздные войны: Видения

Star Wars: Visions

Когда и где? С 22 сентября на Disney+ (в России — неизвестно).

Что? Аниме-антология по «Звёздным войнам».

О чём? О самых разных историях из жизни далёкой-далёкой галактики. О джедаях и ситхах. Об учителях и учениках. Об охотниках за головами, дроиде в соломенной шляпе и фурри-крольчихе!

Чего ждём? Что круг наконец замкнётся. В своё время Джордж Лукас — в чём он сам не раз признавался — многое перенял из фильмов Акиры Куросавы. Теперь японские художники и аниматоры обращаются ко вселенной «Звёздных войн», чтобы представить свой взгляд на неё.

В «Видения» входят девять короткометражных историй от семи знаменитых аниме-студий (две студии взяли по два сюжета). Кое-какие студии, например Trigger, узнаются без труда. Некоторые серии вдохновлены классическими аниме-историями — например, эпизод T0-B1 про дроида, который мечтал стать джедаем, можно считать оммажем «Астробою». Среди других сюжетов — история о близнецах, владеющих Силой (только, в отличие от Люка и Леи, один из них окажется на Тёмной стороне), разборки Бобы Фетта на Татуине и сражение учителя и ученика с загадочным ситхом.

По всей видимости, антология не входит в единый канон — большая редкость для «диснеевской» эпохи «Звёздных войн». Это значит, у авторов были развязаны руки и им не было нужды строить сюжет вокруг надоевших персонажей и событий.

Y: Последний мужчина

Y: The Last Man

Когда и где? С 13 сентября на Hulu (в России — неизвестно).

Что? Постапокалиптическое роуд-муви, экранизация комикса Брайана К. Вона.

О чём? О конце света, который выкосил всех самцов млекопитающих. В живых остались только парень по имени Йорик Браун и его обезьянка-капуцин по кличке Амперсанд. Гибель половины населения Земли обернулась грандиозной катастрофой, инфраструктура и привычное общество рухнули. На руинах женщины строят новый мир, в котором пытаются сохранить хоть какой-то порядок. А заодно ищут способ продолжить род человеческий.

Чего ждём? Что он наконец-то выйдет! «Последний мужчина» долго находился в производственном аду. Сперва им должен был заниматься Майкл Грин (сценарист «Бегущего по лезвию 2049» и «Американских богов»), а на главную роль претендовал Барри Кеоган. Увы, они покинули проект, но вскоре им подыскали замену: производство возглавила Элиза Кларк («Убийство»), а Йорика сыграл Бен Шнетцер («Варкрафт»). Удивительно, но новой команде удалось реанимировать сериал — и он вот-вот выйдет.

В трейлере показаны события первых выпусков: внезапный гендерцид, бродяжничество Йорика по опустошённому Нью-Йорку, встреча с агентом 355, путешествие по США и столкновение с радикальными феминистками.

Вряд ли шоу станет народным хитом, но наверняка породит бурные обсуждения. Причём не важно, сохранят ли создатели основные идеи оригинала или как-то их обыграют, — споров не избежать в любом случае. Брайан Вон написал комикс почти двадцать лет назад, но за прошедшие годы тема гендера и социальных ролей стала только актуальнее. И всё же мир изменился (хотя обошлось без смерти половины человечества), так что не стоит исключать и какие-то нововведения. Да и время действия могут перенести в 2020-е.

Полуночная месса

Midnight Mass

Когда и где? Все эпизоды выйдут 24 сентября на Netflix (в России — там же).

Что? Мистический хоррор.

О чём? О судьбе изолированной островной деревушки, куда прибывает загадочный харизматичный священник. С его появлением начинают твориться загадочные события, а в местных жителях пробуждается религиозный пыл. Похоже, без чудес и божественного вмешательства здесь не обошлось.

Чего ждём? Новый хоррор-шедевр Майка Флэнагана, автора сериала «Призраки дома на холме» и фильма «Доктор Сон». Именно из-за работы над «Мессой» режиссёр не смог полноценно заняться «Призраками усадьбы Блай», второго сезона своей же антологии.

По тизеру «Месса» радует, с одной стороны, всеми любимыми приёмами из мистических ужастиков: вот несколько скримеров, вот жуткие тайны прошлого, вот недружелюбное сообщество, откуда не сбежать. С другой стороны, Флэнаган взялся за новую тему — здесь он исследует веру и религиозность.

Главные роли исполнили Рахул Аббури, Кристал Балинт, Мэтт Бидел и Рахул Коли.

Утраченный символ

Dan Brown’s The Lost Symbol

Когда и где? С 16 сентября на Peacock (в России — на more.tv).

Что? Детективный триллер, экранизация романов Дэна Брауна.

О чём? О раннем деле Роберта Лэнгдона. Профессора приглашают прочитать лекцию в Капитолии, но прямо перед выступлением он узнаёт, что его наставника, Питера Соломона, похитили неизвестные. В доказательство Лэнгдону оставили отсечённую руку учителя. Профессор начинает расследование, в ходе которого ему предстоит расшифровать «утраченное слово» масонов и столкнуться с мировым заговором.

Чего ждём? Очень увлекательную криптоисторическую чепуху. Новый сериал основан на одноимённом романе Брауна 2009 года, в котором злоумышленники также похитили наставника Лэнгдона и заставляли профессора выполнить несколько странных требований.

Эшли Цукерман — это, конечно, не Том Хэнкс, но, судя по тизеру, молодое воплощение Лэнгдона ему удалось на все сто. Сам Браун и Рон Ховард (снимал фильмы с Хэнксом) числятся исполнительными продюсерами. Сценарий написали Дэн Дворкин и Джей Битти («Крик» MTV, «Месть», «Американская история ужасов»).

Обратный отсчёт: космическая миссия Inspiration4

Countdown: Inspiration4 Mission to Space

Когда и где? C 6 сентября на Netflix (в России — там же).

Что? Документальный сериал, практически реалити-шоу.

О чём? О космической миссии SpaceX. В её рамках в сентябре четверо гражданских отправятся на орбиту, на высоту примерно 575 километров. Создатели сериала познакомят зрителей с экипажем, покажут подготовку к запуску, проведут его трансляцию, а в конце сентября выпустят эпизод с результатами миссии.

Чего ждём? Как минимум — что нам детально покажут необычный космический полёт. Съёмочной команде дали беспрецедентный доступ к миссии, готовить материал будут практически в реальном времени. Возглавляет съёмки режиссёр-документалист Джейсон Хехир («Последний танец», «30 событий за 30 лет»).

Кстати, редкий случай, когда Netflix выпускает не все эпизоды разом.

Хи-Мэн и Властелины Вселенной

He-Man and the Masters of the Universe

Когда и где? Все эпизоды выйдут 16 сентября на Netflix (в России — там же).

Что? Подростковый анимационный сериал, перезапуск мультсериала 1980-х.

О чём? О юноше Адаме и его соратниках, которые обнаруживают клинок Серого Черепа. Теперь только они могут спасти свой мир от коварного Скелетора!

Если вам показалось, что вы недавно уже слышали про перезапуск Хи-Мэна, вам не показалось. Действительно, в конце июля вышел мультсериал, тоже про Хи-Мэна и Скелетора, тоже на Netflix. Только «Откровения» Кевина Смита по-своему продолжили оригинальный сериал, а новая версия с 3D-графикой — эдакий перезапуск для подростковой аудитории.

Чего ждём? Что на сей раз ожидания не обманут. Мы уже поняли, что по трейлеру судить бесполезно. Но похоже, что этот проект придерживается более традиционного подхода, чем «Откровения», пусть героев и омолодили, а также ввели несколько новых персонажей. Если один проект по «Властелинам вселенной» перевернул правила игры, то во втором вряд ли пойдут на схожий шаг. Ведь правда?

Увы, зрители не оценили чересчур молодую команду Адама. А может, раны от «Откровений» Кевина Смита ещё свежи. В любом случае, поклонники Хи-Мэна задизлайкали свежий трейлер.

Обыкновенный Джо

Ordinary Joe

Когда и где? C 20 сентября на NBC (в России — там же).

Что? Фантастическая драма.

О чём? О простом парне по имени Джо. Он никак не мог определиться с выбором жизненного пути, и потому у него сразу три жизни. В одной он становится рок-звездой. В другой женится на лучшей подруге и устраивается работать в больницу. В третьей идёт по стопам отца и получает звание офицера полиции.

Чего ждём? Симпатичный взгляд на местами банальную, но вполне жизнеутверждающую мысль: не существует какого-то конкретного правильного пути. Что бы ни происходило, жизнь Джо всегда будет непредсказуемой, захватывающей, непростой и прекрасной.

Главную роль исполнил Джеймс Уок («Снова ты», «Безумцы», «Миллиарды»).

А ещё

«Будни Дага» (Dug Days) — детская анимационная комедия, спин-офф «Вверх». В центре сюжета — действие разворачивается уже после событий мультфильма — окажутся Карл и его пёс Даг. Всего планируется пять серий. Выходит с 1 сентября на Disney+.

«Смурфики» (The Smurf) — новое воплощение знаменитых синекожих человечков. Это второй мультсериал о них — первый выходил в далёком 1981-м. Мультсериал стартовал в Бельгии весной, а теперь, с 10 сентября, его начинает показывать Netflix в США и других странах.