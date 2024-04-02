Огнедышащие, чешуйчатые, кавайные: лучшее аниме про драконов

Символом 2024 года по китайскому календарю был объявлен зелёный деревянный дракон. Более чудесное существо трудно себе представить. Драконы — постоянные персонажи фантастических историй и на Западе, и на Востоке. В японской анимации они тоже занимают не последнее место — аниме про драконов существует невероятное количество. Мы собрали для вас двенадцать тайтлов, чтобы каждый месяц года вы могли провести в компании его фантастического символа. И ничего, что март и февраль уже пропущены — ведь драконов много не бывает!

Весна

Чаще всего в фантастике драконы предстают грозными противниками или мудрыми хранителями знаний. Но это не значит, что они не могут быть персонажами лёгких, весёлых историй. Весна — пора радости и обновления, и для неё как нельзя лучше подходят комедийные аниме-сериалы о великолепных, но при этом наивных и забавных драконах.

Март

Кобаяси и её горничная-дракон

Kobayashi-san Chi No Maid Dragon

Представьте: после бурного алкогольного возлияния вам приснилось, что вы случайно забрели в лес, встретили там раненого дракона, помогли ему и по ходу дела предложили пожить у вас в квартире. А теперь вообразите, что это был не сон. Именно в такой ситуации оказалась обычная офисная работница Кобаяси, когда одним прекрасным утром открыла дверь и обнаружила на пороге очаровательную дракониху Тору. Желая отблагодарить свою спасительницу, Тору решила стать её горничной — и никакие возражения не помогут Кобаяси сбежать от новой подруги. А там, где появляется один дракон, неизбежно возникают другие — суровые и смешные, дружелюбные и высокомерные. Любых цветов и размеров!

Аниме в жанре повседневность привлекают зрителей уютной и расслабляющей атмосферой. Что может быть лучше, чем добавить к этому обаятельную и смешную дракониху, которая осваивается в мире людей. У этого милого, незатейливого сериала пока всего два коротких сезона — то, что нужно, чтобы приятно скоротать весенние дни.

Апрель

Дракон в поисках дома

Dragon, Ie wo Kau.

Драконам положено быть свирепыми и могущественными. Однако молодому красному ящеру по имени Летти не повезло: природа обделила его и силой, и решительностью. Разочарованная семья выгнала отпрыска из дома в надежде, что испытания закалят его характер и сделают его достойным представителем драконьего рода. Теперь робкий и слабый (по меркам собратьев) Летти вынужден искать новый дом.

Помочь ему вызывается эльфийский князь тьмы, искусный архитектор и агент по недвижимости Диария. Парочке придётся много путешествовать — ведь найти идеальный дом для дракона отнюдь не тривиальная задача.

Многие комедии строятся на контрасте ожиданий и реальности. Вот и «Дракон в поисках дома» — не исключение. Авторы эксплуатируют представления о драконах как о могучих и величественных созданиях — и разбивают их в пух и прах, делая героя нытиком и неудачником. Непутёвый дракон пытается найти своё место в стереотипном фэнтезийном мире, обитатели которого не подозревают, насколько Летти отличается от собратьев, и из такого противоречия вырастает множество комических ситуаций.

Май

Слабый пятитысячелетний дракон-вегетарианец

Shi cao lao long bei guan yi e long zhi ming

Ещё один аниме-сериал, который играет с фэнтезийными клише о драконах. Пятитысячелетний ящер Равендия вместо того, чтобы сжигать замки и похищать девственниц, придерживается вегетарианской диеты и мирно сидит в пещере. Но однажды его тихой и размеренной жизни приходит конец. Девочка Рейко из соседней деревни просит Равендию защитить её односельчан и предлагает себя в качестве жертвы. Чтобы отвязаться от назойливой девчонки, дракон притворяется, что съел её душу. Вот только Рейко начинает верить в то, что «потеря души» наделила её магической силой. Самоназванная ученица дракона отправляется на битву с Повелителем демонов, и Равендии приходится за ней последовать. В конце концов, мы в ответе за тех, кого приручили, — даже если ради этого нужно пожертвовать спокойным образом жизни.

Формально «Слабый пятитысячелетний дракон» — не аниме, поскольку производством сериала занималась китайская студия. Однако первоисточник у истории всё же японский, так что в наш список сериал попал заслуженно.

Лето

Летом освобождается много времени, чтобы наконец наверстать какую-нибудь бессмертную классику. Об этих сериалах все говорят, но из-за обилия интересных новинок посмотреть их решаются немногие. А зря! Тем более, что и драконы в первую очередь ассоциируются с классическими приключениями о поиске силы или сокровищ.

Июнь

Драконий жемчуг

Dragon Ball

В марте 2024 года скончался Акира Торияма, автор манги Dragon Ball. Она породила огромную франшизу, чьё влияние на японское и мировое искусство невозможно переоценить. По мотивам оригинальной истории вышло шесть аниме-сериалов, несколько десятков полнометражных фильмов (в том числе не очень удачная голливудская экранизация) и бесчисленное множество видеоигр.

Мальчик с обезьяньим хвостом Сон Гоку путешествует по миру, обучается боевым искусствам и ищет таинственный «жемчуг дракона». По легенде, если собрать семь таких реликвий, дракон Шенрон исполнит любое желание.

Источником вдохновения для Ториямы был классический китайский роман «Путешествие на Запад», который рассказывает о паломничестве буддийского монаха в Индию. Сопровождает монаха царь обезьян Сунь Укун, ставший прообразом главного героя манги.

По мере развития франшизы мир, придуманный Ториямой, становился всё более эклектичным. Однако два аниме-сериала, которые выходили с 1986 по 1996 год — «Драконий жемчуг» и «Драконий жемчуг Z», — остаются признанной классикой.

Июль

Сказка о хвосте феи

Fairy Tail

Среди известных франшиз, в которых драконы играют ключевую роль, не последнее место занимает манга Хиро Масимы, а также созданные на её основе аниме-сериалы и полнометражные фильмы.

Когда-то давно миром правили драконы, но вот уже несколько столетий их никто не видел. Всё, что сохранилось, — легенды об этих мудрых и могущественных созданиях. Однако их магическая сила живёт в людях, которых зовут убийцами драконов, — одним из них как раз и выступает главный герой по имени Нацу Драгнил. Вместе с другими волшебниками он создаёт гильдию «Хвост Феи», чтобы путешествовать по миру и сражаться со злом.

В этой истории есть драконы всех возможных видов: живые и мёртвые, настоящие и искусственные, драконы, превратившиеся в людей, и люди, превратившиеся в драконов. Такая концентрация крылатых змеев на квадратный сантиметр истории иногда выглядит чрезмерной — зато делает рассказ о приключениях Нацу и его команды одним из главных сериалов о драконах в японской анимации.

Август

Летопись войн острова Лодосс

Rôdosu-tô senki

Если предложить искушённому японцу посмотреть мультсериал «Легенда о Vox Machina», он ответит: «Зачем? У нас уже есть аниме по настольной ролевой игре дома».

В 1988 году, задолго до того, как появился Critical Role, Рё Мидзуно решил написать серию романов на основе ролёвки, которую водил до этого. Для конструирования мира он использовал систему «Подземелья и драконы». Романами дело не ограничилось, и вскоре приключения отважных героев Лодосса перенесли в формат манги, аниме-сериалов и видеоигр.

Поклонники ролёвок легко распознают в аниме сюжет типичной кампании. Группа приключенцев, состоящая из рыцаря, эльфа, гнома, волшебника, клерика и вора, отправляется в путешествие, чтобы остановить кровавую войну. Манга Мидзуно создана под влиянием европейского фэнтези, а потому без драконов мир Лодосса никак не мог обойтись. Хотя сюжет ожидаемо крутится вокруг людей и им подобных, фантастические создания тоже играют здесь значительную роль. Так что поклонники крылатых змеев точно не останутся разочарованными.

Осень

Осень — время перемен, так что в это время года логично обратить внимание на аниме с необычными интерпретациями традиционного образа дракона. Эти истории отказываются от фэнтезийных стереотипов и не укладываются в рамки привычных жанров. Вероятно, из-за этого они выглядят менее аккуратными и выверенными, чем классические аниме. Но тем, кто ищет что-то свежее, они могут прийтись по вкусу.

Сентябрь

Сжечь ведьму

Burn the Witch

Жители современного Лондона и не подозревают, что до 72% смертей в их городе на самом деле связаны с драконами. Чтобы предотвращать такого рода происшествия, в Обратном Лондоне существует организация магов и ведьм, которая занимается охраной людей и драконов друг от друга. Ведьмочки Ноэль Ниихаши и Нинни Спангколе работают в агентстве и по мере сил стараются поддерживать порядок.

В популярной франшизе «Блич» — о школьнике, который овладел силой бога смерти, — тоже упоминаются драконы. Однако на них редко обращают внимание. Автор манги Тайто Кубо решил исправить это в спин-оффе о деятельности западного филиала Общества душ в Обратном Лондоне. Агентство, в котором работают главные героини, входит в состав этой организации. Впрочем, для понимания новой истории знакомиться со вселенной «Блича» не обязательно — приключения Нинни и Ноэль полностью самостоятельны. Жаль только, что и манга, и полнометражное аниме по её мотивам слишком короткие. Возможно, когда-нибудь Кубо возьмётся за продолжение, но пока зрителям остаётся только недовольно воскликнуть: “Вкусно, но мало!«

Октябрь

Драконий зубной

Ryuu no Haisha

Когда-то давно одна страна заключила договор с драконом, который поклялся взять её под защиту. Взамен люди пообещали заботиться о величественном создании, у которого есть лишь одно уязвимое место — зубы. Должность драконьего зубного почётна, хотя и сопряжена с опасностями: дракон настолько огромен, что даже бактерии внутри его пасти ростом с человека. Когда между Страной Драконов и соседним государством разгорается война, один из вражеских солдат неожиданно встречает древнего ящера. Девушка-зубной Ноноко, которая не так давно приступила к службе, решает помочь парню освоиться в необычном месте.

Причудливое устройство мира в этом двухсерийном аниме может поначалу сбивать с толку, но на деле за странной историей скрывается рефлексия о смерти, фатализме и войне. Из-за небольшого хронометража после просмотра остаётся ощущение недосказанности. Однако желание узнать о Стране Драконов побольше лишь доказывает, что эксперимент японского писателя и режиссёра Отаро Майджо можно считать удачным.

Ноябрь

Небесные драконы

Kuutei Dragons

Драконы — это не только ценная чешуя, но и несколько тысяч килограмм вкуснейшего, легкоусвояемого мяса. Неудивительно, что едва технологии позволили людям подняться в воздух, они сразу же принялись охотиться на них. Теперь команды дракеров на дирижаблях бороздят небесные просторы в поисках опасной дичи. В случае успеха охотников ждут несметные богатства, однако даже новейшее оружие не всегда эффективно против огромных и могучих драконов, которые не желают уступать людям звание повелителей небес.

Производственная драма — почтенный жанр аниме, близкий к повседневности. Кажется, японские аниматоры способны превратить самую обыденную работу в невероятно интересное зрелище — так что увлечь зрителя трудовыми буднями команды дракеров «Королева Заза» кажется совсем уж простой. Разве можно скучно рассказать о профессии охотника на драконов? Ведь даже если кто-то окажется равнодушен к романтике полётов, то эффектные сражения в воздухе и изобретательный подход к изображению ящеров точно не оставят его равнодушным.

Зима

Прощаться с годом Дракона следует достойно. Лучше всего для этого подойдут полнометражные аниме, которые можно смотреть тёмными зимними вечерами. Одно из них — признанный шедевр, без которого этот список никак не мог обойтись. Но пусть два других тайтла и уступают очевидному лидеру, все они достойны того, чтобы потратить на них время.

Декабрь

Онигамиден

Onigamiden

Драконы восточной мифологии отличаются от своих западных собратьев. В Японии очень любят европейские сказочные и фантастические образы, но о своих корнях аниматоры тоже не забывают.

Обычный японский школьник Дзюн Тэндо перемещается на тысячу двести лет назад — в эпоху Хэйан. Столицу — тогда ещё город Киото — постоянно атакуют демоны Они. Дзюн может переломить ход войны — как потомок древнего рода, он способен подчинить своей воле дракона Ямата-но ороти. Однако выбрать сторону в этом противостоянии не так просто, как кажется на первый взгляд.

Несмотря на некоторую сумбурность повествования, аниме получилось весьма увлекательным. Легенды и сказания переплетаются с реальной историей о борьбе предков современных японцев с айнами, коренными жителями Японских островов. Дракон Ямата-но ороти упоминается в древнейших историко-мифологических текстах — «Кодзики» и «Нихон сёки». Там он играет совсем не ту роль, которая досталась ему в аниме. Но после просмотра можно как минимум составить представление о японской мифологии и о том, какое место в ней занимают драконы.

Январь

Сказания Земноморья

Gedo senki

Экранизация фэнтези-цикла о Земноморье была давней мечтой Хаяо Миядзаки. Однако, когда он обратился за разрешением к автору цикла Урсуле Ле Гуин, она отказала тогда ещё не слишком известному режиссёру. Позже британская писательница пожалела о своём решении. Когда речь вновь зашла о возможной экранизации, Миядзаки-старший временно отошёл от дел, поэтому за работу взялся его сын Горо.

Сюжет аниме охватывает третью и четвёртую книги цикла — «На последнем берегу» и «Техану». Мир Земноморья страдает, поскольку кто-то нарушил естественный порядок вещей. Драконы, которых давно уже никто не видел, начинают появляться на островах людей. На поиски причин разлада отправляются верховный маг Ястреб, принц Аррен, скрывающий страшную тайну, и загадочная девочка Терру.

Дебютный фильм Горо Миядзаки не стал таким же успешным, как другие аниме студии Ghibli. Однако есть у него одно несомненное достоинство. В отличие от прочих западных фэнтези-циклов, мир Земноморья во многом основан на восточной философии. Именно поэтому аниме по его мотивам ощущается более уместным и естественным, чем любая голливудская экранизация.

Февраль

Унесённые призраками

Sen to Chihiro no kamikakushi

Десятилетняя Тихиро случайно попадает в мир духов. Теперь, чтобы вернуться и спасти родителей, она вынуждена работать в купальнях, которыми управляет сварливая колдунья Юбаба. Справиться с испытаниями девочке помогает загадочный Хаку — возможно, Тихиро с ним когда-то уже встречалась.

Это аниме точно не нуждается в представлении. Анимационный шедевр Хаяо Миядзаки заслужил международное признание и принёс легендарному режиссёру множество наград, в том числе первый в его карьере «Оскар». В списках лучших мультипликационных фильмов «Унесённые призраками» неизменно занимает места в первой десятке.

История Тихиро частично основана на японском фольклоре, однако некоторые образы Миядзаки придумал самостоятельно. Богатый и причудливый мир духов населён самыми необычными существами, среди них нашлось место и для дракона. Благодаря широкой популярности аниме образ летающего змея стал одним из самых узнаваемых и любимых зрителями по всему миру.