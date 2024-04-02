    Аниме
    #аниме #драконы #что посмотреть

    Огнедышащие, чешуйчатые, кавайные: лучшее аниме про драконов

    2 апреля 2024
    Фото аватара
    02.04.2024
    15598
    8 минут на чтение
    #аниме #драконы #что посмотреть

    Символом 2024 года по китайскому календарю был объявлен зелёный деревянный дракон. Более чудесное существо трудно себе представить. Драконы — постоянные персонажи фантастических историй и на Западе, и на Востоке. В японской анимации они тоже занимают не последнее место — аниме про драконов существует невероятное количество. Мы собрали для вас двенадцать тайтлов, чтобы каждый месяц года вы могли провести в компании его фантастического символа. И ничего, что март и февраль уже пропущены — ведь драконов много не бывает!

    Весна

    Чаще всего в фантастике драконы предстают грозными противниками или мудрыми хранителями знаний. Но это не значит, что они не могут быть персонажами лёгких, весёлых историй. Весна  пора радости и обновления, и для неё как нельзя лучше подходят комедийные аниме-сериалы о великолепных, но при этом наивных и забавных драконах.

    Март

    Кобаяси и её горничная-дракон

    Kobayashi-san Chi No Maid Dragon

    Огнедышащие, чешуйчатые, кавайные: лучшее аниме про драконов 18

    Представьте: после бурного алкогольного возлияния вам приснилось, что вы случайно забрели в лес, встретили там раненого дракона, помогли ему и по ходу дела предложили пожить у вас в квартире. А теперь вообразите, что это был не сон. Именно в такой ситуации оказалась обычная офисная работница Кобаяси, когда одним прекрасным утром открыла дверь и обнаружила на пороге очаровательную дракониху Тору. Желая отблагодарить свою спасительницу, Тору решила стать её горничной  и никакие возражения не помогут Кобаяси сбежать от новой подруги. А там, где появляется один дракон, неизбежно возникают другие  суровые и смешные, дружелюбные и высокомерные. Любых цветов и размеров!

    Аниме в жанре повседневность привлекают зрителей уютной и расслабляющей атмосферой. Что может быть лучше, чем добавить к этому обаятельную и смешную дракониху, которая осваивается в мире людей. У этого милого, незатейливого сериала пока всего два коротких сезона  то, что нужно, чтобы приятно скоротать весенние дни.

    Апрель

    Дракон в поисках дома

    Dragon, Ie wo Kau.

    Драконам положено быть свирепыми и могущественными. Однако молодому красному ящеру по имени Летти не повезло: природа обделила его и силой, и решительностью. Разочарованная семья выгнала отпрыска из дома в надежде, что испытания закалят его характер и сделают его достойным представителем драконьего рода. Теперь робкий и слабый (по меркам собратьев) Летти вынужден искать новый дом.

    Помочь ему вызывается эльфийский князь тьмы, искусный архитектор и агент по недвижимости Диария. Парочке придётся много путешествовать  ведь найти идеальный дом для дракона отнюдь не тривиальная задача.

    Многие комедии строятся на контрасте ожиданий и реальности. Вот и «Дракон в поисках дома»  не исключение. Авторы эксплуатируют представления о драконах как о могучих и величественных созданиях  и разбивают их в пух и прах, делая героя нытиком и неудачником. Непутёвый дракон пытается найти своё место в стереотипном фэнтезийном мире, обитатели которого не подозревают, насколько Летти отличается от собратьев, и из такого противоречия вырастает множество комических ситуаций.

    Май

    Слабый пятитысячелетний дракон-вегетарианец

    Shi cao lao long bei guan yi e long zhi ming

    Ещё один аниме-сериал, который играет с фэнтезийными клише о драконах. Пятитысячелетний ящер Равендия вместо того, чтобы сжигать замки и похищать девственниц, придерживается вегетарианской диеты и мирно сидит в пещере. Но однажды его тихой и размеренной жизни приходит конец. Девочка Рейко из соседней деревни просит Равендию защитить её односельчан и предлагает себя в качестве жертвы. Чтобы отвязаться от назойливой девчонки, дракон притворяется, что съел её душу. Вот только Рейко начинает верить в то, что «потеря души» наделила её магической силой. Самоназванная ученица дракона отправляется на битву с Повелителем демонов, и Равендии приходится за ней последовать. В конце концов, мы в ответе за тех, кого приручили,  даже если ради этого нужно пожертвовать спокойным образом жизни.

    Формально «Слабый пятитысячелетний дракон» не аниме, поскольку производством сериала занималась китайская студия. Однако первоисточник у истории всё же японский, так что в наш список сериал попал заслуженно.

    Лето

    Летом освобождается много времени, чтобы наконец наверстать какую-нибудь бессмертную классику. Об этих сериалах все говорят, но из-за обилия интересных новинок посмотреть их решаются немногие. А зря! Тем более, что и драконы в первую очередь ассоциируются с классическими приключениями о поиске силы или сокровищ.

    Июнь

    Драконий жемчуг

    Dragon Ball

    В марте 2024 года скончался Акира Торияма, автор манги Dragon Ball. Она породила огромную франшизу, чьё влияние на японское и мировое искусство невозможно переоценить. По мотивам оригинальной истории вышло шесть аниме-сериалов, несколько десятков полнометражных фильмов (в том числе не очень удачная голливудская экранизация) и бесчисленное множество видеоигр.

    Мальчик с обезьяньим хвостом Сон Гоку путешествует по миру, обучается боевым искусствам и ищет таинственный «жемчуг дракона». По легенде, если собрать семь таких реликвий, дракон Шенрон исполнит любое желание.

    Источником вдохновения для Ториямы был классический китайский роман «Путешествие на Запад», который рассказывает о паломничестве буддийского монаха в Индию. Сопровождает монаха царь обезьян Сунь Укун, ставший прообразом главного героя манги.

    По мере развития франшизы мир, придуманный Ториямой, становился всё более эклектичным. Однако два аниме-сериала, которые выходили с 1986 по 1996 год  «Драконий жемчуг» и «Драконий жемчуг Z»,  остаются признанной классикой.

    Июль

    Сказка о хвосте феи

    Fairy Tail

    Огнедышащие, чешуйчатые, кавайные: лучшее аниме про драконов 17

    Среди известных франшиз, в которых драконы играют ключевую роль, не последнее место занимает манга Хиро Масимы, а также созданные на её основе аниме-сериалы и полнометражные фильмы.

    Когда-то давно миром правили драконы, но вот уже несколько столетий их никто не видел. Всё, что сохранилось,  легенды об этих мудрых и могущественных созданиях. Однако их магическая сила живёт в людях, которых зовут убийцами драконов, одним из них как раз и выступает главный герой по имени Нацу Драгнил. Вместе с другими волшебниками он создаёт гильдию «Хвост Феи», чтобы путешествовать по миру и сражаться со злом.

    В этой истории есть драконы всех возможных видов: живые и мёртвые, настоящие и искусственные, драконы, превратившиеся в людей, и люди, превратившиеся в драконов. Такая концентрация крылатых змеев на квадратный сантиметр истории иногда выглядит чрезмерной — зато делает рассказ о приключениях Нацу и его команды одним из главных сериалов о драконах в японской анимации.

    Август

    Летопись войн острова Лодосс

    Rôdosu-tô senki

    Огнедышащие, чешуйчатые, кавайные: лучшее аниме про драконов 15

    Если предложить искушённому японцу посмотреть мультсериал «Легенда о Vox Machina», он ответит: «Зачем? У нас уже есть аниме по настольной ролевой игре дома».

    В 1988 году, задолго до того, как появился Critical Role, Рё Мидзуно решил написать серию романов на основе ролёвки, которую водил до этого. Для конструирования мира он использовал систему «Подземелья и драконы». Романами дело не ограничилось, и вскоре приключения отважных героев Лодосса перенесли в формат манги, аниме-сериалов и видеоигр.

    Поклонники ролёвок легко распознают в аниме сюжет типичной кампании. Группа приключенцев, состоящая из рыцаря, эльфа, гнома, волшебника, клерика и вора, отправляется в путешествие, чтобы остановить кровавую войну. Манга Мидзуно создана под влиянием европейского фэнтези, а потому без драконов мир Лодосса никак не мог обойтись. Хотя сюжет ожидаемо крутится вокруг людей и им подобных, фантастические создания тоже играют здесь значительную роль. Так что поклонники крылатых змеев точно не останутся разочарованными.

    Осень

    Осень  время перемен, так что в это время года логично обратить внимание на аниме с необычными интерпретациями традиционного образа дракона. Эти истории отказываются от фэнтезийных стереотипов и не укладываются в рамки привычных жанров. Вероятно, из-за этого они выглядят менее аккуратными и выверенными, чем классические аниме. Но тем, кто ищет что-то свежее, они могут прийтись по вкусу.

    Сентябрь

    Сжечь ведьму

    Burn the Witch

    Огнедышащие, чешуйчатые, кавайные: лучшее аниме про драконов 13

    Жители современного Лондона и не подозревают, что до 72% смертей в их городе на самом деле связаны с драконами. Чтобы предотвращать такого рода происшествия, в Обратном Лондоне существует организация магов и ведьм, которая занимается охраной людей и драконов друг от друга. Ведьмочки Ноэль Ниихаши и Нинни Спангколе работают в агентстве и по мере сил стараются поддерживать порядок.

    В популярной франшизе «Блич» о школьнике, который овладел силой бога смерти, тоже упоминаются драконы. Однако на них редко обращают внимание. Автор манги Тайто Кубо решил исправить это в спин-оффе о деятельности западного филиала Общества душ в Обратном Лондоне. Агентство, в котором работают главные героини, входит в состав этой организации. Впрочем, для понимания новой истории знакомиться со вселенной «Блича» не обязательно — приключения Нинни и Ноэль полностью самостоятельны. Жаль только, что и манга, и полнометражное аниме по её мотивам слишком короткие. Возможно, когда-нибудь Кубо возьмётся за продолжение, но пока зрителям остаётся только недовольно воскликнуть: “Вкусно, но мало!«

    Октябрь

    Драконий зубной

    Ryuu no Haisha

    Огнедышащие, чешуйчатые, кавайные: лучшее аниме про драконов 16

    Когда-то давно одна страна заключила договор с драконом, который поклялся взять её под защиту. Взамен люди пообещали заботиться о величественном создании, у которого есть лишь одно уязвимое место  зубы. Должность драконьего зубного почётна, хотя и сопряжена с опасностями: дракон настолько огромен, что даже бактерии внутри его пасти ростом с человека. Когда между Страной Драконов и соседним государством разгорается война, один из вражеских солдат неожиданно встречает древнего ящера. Девушка-зубной Ноноко, которая не так давно приступила к службе, решает помочь парню освоиться в необычном месте.

    Причудливое устройство мира в этом двухсерийном аниме может поначалу сбивать с толку, но на деле за странной историей скрывается рефлексия о смерти, фатализме и войне. Из-за небольшого хронометража после просмотра остаётся ощущение недосказанности. Однако желание узнать о Стране Драконов побольше лишь доказывает, что эксперимент японского писателя и режиссёра Отаро Майджо можно считать удачным.

    Ноябрь

    Небесные драконы

    Kuutei Dragons

    Драконы  это не только ценная чешуя, но и несколько тысяч килограмм вкуснейшего, легкоусвояемого мяса. Неудивительно, что едва технологии позволили людям подняться в воздух, они сразу же принялись охотиться на них. Теперь команды дракеров на дирижаблях бороздят небесные просторы в поисках опасной дичи. В случае успеха охотников ждут несметные богатства, однако даже новейшее оружие не всегда эффективно против огромных и могучих драконов, которые не желают уступать людям звание повелителей небес.

    Производственная драма  почтенный жанр аниме, близкий к повседневности. Кажется, японские аниматоры способны превратить самую обыденную работу в невероятно интересное зрелище так что увлечь зрителя трудовыми буднями команды дракеров «Королева Заза» кажется совсем уж простой. Разве можно скучно рассказать о профессии охотника на драконов? Ведь даже если кто-то окажется равнодушен к романтике полётов, то эффектные сражения в воздухе и изобретательный подход к изображению ящеров точно не оставят его равнодушным.

    Зима

    Прощаться с годом Дракона следует достойно. Лучше всего для этого подойдут полнометражные аниме, которые можно смотреть тёмными зимними вечерами. Одно из них  признанный шедевр, без которого этот список никак не мог обойтись. Но пусть два других тайтла и уступают очевидному лидеру, все они достойны того, чтобы потратить на них время.

    Декабрь

    Онигамиден

    Onigamiden

    Драконы восточной мифологии отличаются от своих западных собратьев. В Японии очень любят европейские сказочные и фантастические образы, но о своих корнях аниматоры тоже не забывают.

    Обычный японский школьник Дзюн Тэндо перемещается на тысячу двести лет назад  в эпоху Хэйан. Столицу тогда ещё город Киото  постоянно атакуют демоны Они. Дзюн может переломить ход войны как потомок древнего рода, он способен подчинить своей воле дракона Ямата-но ороти. Однако выбрать сторону в этом противостоянии не так просто, как кажется на первый взгляд.

    Несмотря на некоторую сумбурность повествования, аниме получилось весьма увлекательным. Легенды и сказания переплетаются с реальной историей о борьбе предков современных японцев с айнами, коренными жителями Японских островов. Дракон Ямата-но ороти упоминается в древнейших историко-мифологических текстах  «Кодзики» и «Нихон сёки». Там он играет совсем не ту роль, которая досталась ему в аниме. Но после просмотра можно как минимум составить представление о японской мифологии и о том, какое место в ней занимают драконы.

    Январь

    Сказания Земноморья

    Gedo senki

    Экранизация фэнтези-цикла о Земноморье была давней мечтой Хаяо Миядзаки. Однако, когда он обратился за разрешением к автору цикла Урсуле Ле Гуин, она отказала тогда ещё не слишком известному режиссёру. Позже британская писательница пожалела о своём решении. Когда речь вновь зашла о возможной экранизации, Миядзаки-старший временно отошёл от дел, поэтому за работу взялся его сын Горо.

    Сюжет аниме охватывает третью и четвёртую книги цикла  «На последнем берегу» и «Техану». Мир Земноморья страдает, поскольку кто-то нарушил естественный порядок вещей. Драконы, которых давно уже никто не видел, начинают появляться на островах людей. На поиски причин разлада отправляются верховный маг Ястреб, принц Аррен, скрывающий страшную тайну, и загадочная девочка Терру.

    Дебютный фильм Горо Миядзаки не стал таким же успешным, как другие аниме студии Ghibli. Однако есть у него одно несомненное достоинство. В отличие от прочих западных фэнтези-циклов, мир Земноморья во многом основан на восточной философии. Именно поэтому аниме по его мотивам ощущается более уместным и естественным, чем любая голливудская экранизация.

    Февраль

    Унесённые призраками

    Sen to Chihiro no kamikakushi

    Десятилетняя Тихиро случайно попадает в мир духов. Теперь, чтобы вернуться и спасти родителей, она вынуждена работать в купальнях, которыми управляет сварливая колдунья Юбаба. Справиться с испытаниями девочке помогает загадочный Хаку — возможно, Тихиро с ним когда-то уже встречалась.

    Это аниме точно не нуждается в представлении. Анимационный шедевр Хаяо Миядзаки заслужил международное признание и принёс легендарному режиссёру множество наград, в том числе первый в его карьере «Оскар». В списках лучших мультипликационных фильмов «Унесённые призраками» неизменно занимает места в первой десятке.

    История Тихиро частично основана на японском фольклоре, однако некоторые образы Миядзаки придумал самостоятельно. Богатый и причудливый мир духов населён самыми необычными существами, среди них нашлось место и для дракона. Благодаря широкой популярности аниме образ летающего змея стал одним из самых узнаваемых и любимых зрителями по всему миру.

    Читайте также

    Что смотреть после «Атаки Титанов»? 7

    Что смотреть после «Атаки Титанов»?

     Олег Поторокин |  16.02.2024 |  41304

    Девять сериалов, которые помогут заполнить пустоту после завершения эпохальной истории

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Читайте также

    Как приручить дракона (Движущиеся картинки)
    10 фантастических фильмов времён Перестройки, которые вы не видели 10
    10 фантастических фильмов времён Перестройки, которые вы не видели
    Смерть ей к лицу 3
    Смерть ей к лицу

    Статьи

    Брендон Сандерсон «Космер. Тайная история». Сказания Осколков
    0
    20832
    Брендон Сандерсон «Космер. Тайная история». Сказания Осколков

    Необязательное дополнение к знаменитым романам

    Какие фильмы смотреть онлайн в апреле 2024? Зарубежные фантастические премьеры 5
    0
    55221
    Какие фильмы смотреть онлайн в апреле 2024? Зарубежные фантастические премьеры

    Полнометражка по аниме, предыстория антихриста, дикий фильм про снежного человека и «Пинки и Брейн» вживую.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2024-го
    0
    67889
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2024-го

    Фантастические книги апреля: от Марии Семёновой и Дяченко до Марты Уэллс и Ника Харкуэя

    Художник Денис Жбанков: лесная хтонь, потусторонние монстры и мёртвые астронавты 2
    0
    134548
    Художник Денис Жбанков: лесная хтонь, лавкрафтианские монстры и мёртвые астронавты

    Российский художник — о том, почему в игровой индустрии надо быть многозадачным, что ждёт цифровую живопись и как рисовать монстров из отечественной глубинки.

    Читаем отрывок из романа Ника Харкуэя «Ангелотворец»
    0
    121843
    Читаем отрывок из романа Ника Харкуэя «Ангелотворец»

    Отрывок, в котором два джентльмена делают главному герою, от которого смертельно опасно отказаться.

    Водитель здесь лишний: что такое беспилотные автомобили и зачем они нужны 1
    0
    153109
    Водитель здесь лишний! Что такое беспилотные автомобили и зачем они нужны

    Безопасно ли доверять высоким технологиям на дорогах

    «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» переосмысляют, что значит быть призраком 4
    0
    162210
    «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» переосмысляют, что значит быть призраком

    Фильм даёт старикам показать себя — и задаётся вопросами, которые мучили нас в детстве.

    1
    0
    202176
    «Нежить и Неудача»: если бы про Росомаху и Шельму сделали аниме

    Не революция в жанре, но смешной, трогательный и в меру безумный сериал.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить