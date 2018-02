Первый взгляд на настольную игру «Восходящее солнце»

Путешествие в Японию — это поистине экзотическое приключение с массой новых впечатлений. Вы сможете посетить средневековые города и погрузиться в жизнь самобытных деревень, пообщаться с простыми жителями и отважными самураями. Прогулки на природе непременно запомнятся великолепными видами, а посещение святилища богов неба и земли обогатит вас духовным опытом и принесёт спокойствие и удачу в будущем.

Из рекламного буклета парка аттракционов ShogunWorld

«Восходящее солнце» по-русски В данный момент на площадке CrowdRepublic идёт предзаказ на русское локализованное издание «Восходящего солнца». Кроме значительной скидки, вкладчики могут получить органайзеры, с которыми удобнее хранить компоненты, а также игронайзеры, не только упрощающие хранение, но и ускоряющие подготовку к очередной партии.



Настольная игра «Восходящее солнце» погружает игрока в мир феодальной Японии, где правят могущественные кланы, возглавляемые властными даймё при поддержке самураев. Всё подчиняется законам чести, а удача отдана на откуп богам ками, в чьих святилищах неустанно молятся набожные синто. Игрокам предстоит управлять одним из великих домов, чтобы за три сезона привести его к величию. Для этого нужно добиться максимального влияния в провинциях, сохранив при этом честь и достоинство. С наступлением зимы выбирают правителя Страны восходящего солнца и, соответственно, победителя в партии.

В начале партии игроки выбирают кланы и получают ширму своего цвета и набор фигурок. На общее поле случайным образом выкладываются четыре святилища ками, а для первого сезона (весны) сдаётся 12 карт из соответствующей колоды. Всё готово для игры.

Каждый сезон начинается с подготовки к войне. Игроки выясняют, какие из регионов будут воевать в это время года, — для этого на поле выкладывается случайная последовательность жетонов. Далее наступает время чайной церемонии, во время которой игроки решают, с кем заключить союз, а с кем порвать отношения. В основную фазу сезона игроки по очереди отдают политические приказы. При этом все кланы выполняют основное действие очередного приказа, а активный игрок получает бонус приказа. Иногда бонус также распространяется и на союзника.

Приказов несколько, и запоминать их нет необходимости, ведь у каждого игрока за ширмой есть планшет с подсказкой. Приказы «Вербовать» и «Маршировать» позволяют выставлять на поле и перемещать по нему фигурки воинов, а также воздвигать крепости для своего клана. Приказ «Собирать» отправляет армии собирать награды в контролируемых регионах. Выбирая действие «Предать», активный игрок получает уникальную возможность заменить до двух чужих фигурок на поле на свои. И, наконец, приказ «Тренировать» позволяет купить карты сезона из общего пула. Эти карты могут как обеспечивать игроков постоянными эффектами, так и усиливать армию за счёт найма монстров.

Обычные фигурки каждого из кланов имеют определенные свойства (синто могут молиться в святилищах, даймё — самый стойкий воин на поле боя) и номинальную силу в одну военную единицу на поле. В отличие от них, монстры дают армии игрока разнообразные бонусы. Например, Они Злобы позволяют забирать победные очки у соперников, а Они Крови имеют силу 2, но при этом могут повысить её до 4 в регионе, где у хозяина меньше всего чести.

Трижды в сезон боги ками обращают взор на землю и одаривают дома, отправившие больше всего синто на поклонение, различными выгодами и преимуществами. Так, бог грома Райдзин позволяет призвать на поле ещё одного воина, а богиня солнца Аматэрасу помогает занять высшее деление на треке чести.

Честь нередко становится решающим фактором в игре.

Например, при более высоком положении клана на треке чести игрок объявляется победителем при спорной ситуации. Это относится и к собирательству, когда определяется контроль над регионом, и к благословению ками, не говоря уже о военных действиях.

Военная пора наступает в конце каждого сезона. Планшеты игроков переворачиваются на сторону военных преимуществ, и кланы приступают к разрешению территориальных споров. В регионах, где всего одна армия, всё и так ясно. Там, где расположены войска союзников, жетон региона достаётся более сильному клану. А вот в регионе с противоборствующими армиями начинается битва.

Вовлечённые в конфликт за территорию игроки тайно делают ставки, распределяя имеющиеся на руке монеты между четырьмя военными преимуществами. По готовности игроки убирают ширмы и определяют, у кого наибольшая ставка на каждом из действий. Только они смогут воспользоваться преимуществом. И как бы высоки ни были ставки, награды того стоят. Выбирая «Сеппуку», игрок убирает все свои фигурки из региона и получает победные очки, да ещё и повышает свою честь. «Взятие в заложники» позволяет забрать одну из фигурок противника себе (за исключением даймё). Это не только может переломить ход битвы, но и принесёт дополнительную монету за выкуп в начале следующего сезона. «Найм ронинов» временно усиливает армию игрока, призывая на помощь воинов-наёмников. «Поэмы павшим», пожалуй, самое благородное военное преимущество: оно приносит очки за увековечивание памяти убитых в сражении воинов.

Важная составляющая геймплея в «Восходящем солнце» — переговоры. Начиная с чайной церемонии и до последней битвы у игроков есть возможность, а порой и необходимость договариваться друг с другом. Правила игры при этом не запрещают нарушать договорённости, но любые действия будут влиять на уровень доверия между игроками и возможные ответные меры в будущих ходах.

Каждый клан обладает своими отличительными чертами, не позволяющими игрокам действовать симметрично.

Например, ходячие крепости дома Черепахи не только обеспечивают войска мобильностью, но и считаются боевой единицей в регионе, что может повлиять на исход битвы или территориального спора. А дом Лотоса позволяет разыграть приказ лицевой стороной вниз и самому решить, что другие игроки будут делать на этом ходу.

Помимо различий между кланами, реиграбельность обеспечивает случайное распределение святилищ ками, а также меняющиеся колоды всех трёх сезонов.

С первого взгляда опытному игроку может показаться, что «Восходящее солнце» похоже на прошлые проекты Эрика Лэнга, да и некоторые другие аналогичные игры. Действительно, военная тематика и улучшения на картах сезона могут напомнить довольно известную игру «Хаос в Старом свете» (Chaos in the Old World), разделение на обычных воинов и эпичных чудовищ делают игру похожей на «Кровь и Ярость» (Blood Rage), а голосование за военные приказы, да и отчасти сами приказы заставляют вспомнить Cry Havoc. Дипломатия в основе стратегии, а также тема феодальной Японии навевают мысли о еврогейме «Сендзи» (Senji) от именитых авторов Сержа Лаже и Бруно Каталы. Но, несмотря на все внешние сходства, «Восходящее солнце» играется совершенно иначе. Оригинальная комбинация из универсального ресурса — чести, возможности в любое время вести дипломатические переговоры, конкуренции за помощь богов и противостояния за военные преимущества дарит игрокам совершенно новый опыт. Кроме этого, механика игры отлично сочетается с выбранной темой. Как и удачно оформленные компоненты, включая высокодетализированные пластиковые миниатюры.

* * *

Итог: оригинальное сочетание переговоров, дипломатии и военных действий в сеттинге феодальной мистической Японии.