Масштабный цикл Брендона Сандерсона о Космере — фэнтезийной вселенной со множеством обитаемых планет, магических систем и божественных Осколков — насчитывает почти три десятка книг. Прочесть их все — амбициозная задача даже для фаната, ведь писатель неистощим на выдумки и постоянно дополняет придуманный им мир, буквально фонтанируя новыми историями и персонажами. Да ещё и про старых героев не забывает — просто удивительно, как у него на всё это хватает времени (да, Джордж Мартин, мы смотрим на тебя!). Сборник «Космер. Тайная история» — как раз одно из таких дополнений, расширяющее рамки вселенной ещё на пару сотен световых лет.

Brandon Sanderson Arcanum Unbounded: The Cosmere Collection Сборник Жанр: приключенческое фэнтези Выход оригинала: 2016 Художники: Бен Максуини, Айзек Стюарт, Джулиус Гопез Переводчик: Ю. Павлов, Н. Осояну, А. Жаворонков, И. Колесникова Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2024 Серия: «Звёзды новой фэнтези» Возрастной рейтинг: 16+ 736 с., 5000 экз. Похоже на: Джордж Р. Р. Мартин «Ретроспектива» Джо Аберкромби «Острые края»

Под одной обложкой собраны рассказы, относящиеся к разным звёздным системам цикла — от Скадриала из трилогии «Рождённый туманом» до пустынного Талдаина из графического романа «Белый песок». Кроме знакомых миров, читатель встретит и парочку новых — как это заведено у Сандерсона, с ярким сеттингом и продуманной магией.

Все истории снабжены комментариями автора и краткими справками об особенностях здешних планет. Последнее, впрочем, помогает мало: несмотря на то что Сандерсон рекомендует сборник даже тем, кто не знаком с устройством Космера, читать его без минимального знания вселенной затруднительно. Особенно непросто новичку придётся в главах, тесно завязанных на событиях основных романов, — с ходу разобраться, что тут происходит и кто на ком стоял, вряд ли удастся. Например, отлично написанный, напряжённый рассказ «Рождённый туманом: Тайная история» повествует о том, что происходило за кулисами одноимённой трилогии, — но все отсылки, параллели и новую информацию в полной мере поймут лишь те, кто читал эти книги и знает, кто такой Кельсер. То же касается и повести «Надежда Элантриса» — самой слабой вещи сборника, которая изначально была одной из глав романа «Город богов».

Решение разбавить текст вставкой из уже упомянутого комикса «Белый песок» тоже вышло неудачным. Завязка истории о пустынных чародеях в отрыве от контекста выглядит странно, а чёрно-белый рисунок не вызывает восторга. Более того, следом Сандерсон поместил практически дословную новеллизацию тех же самых событий — и читать второй раз то, что уже было показано в комиксе, попросту не слишком интересно. Пожалуй, стоило оставить только текст — хотя отсутствие продолжения делает его скорее необязательной зарисовкой, нежели полноценным рассказом.

К счастью, лучшие части «Космера» вышли вполне самодостаточными — их можно воспринимать просто как качественные истории об интересных людях и их интересной магии. Тут нашлось место и изящному сюжету о поддельщице, которую заставляют воссоздать личность больного правителя («Душа императора»), и жутковатой повести о привидениях в антураже, напоминающем о первых американских переселенцах («Тени Тишины в Лесах Ада»), и даже пародии на бульварные приключенческие романы («Алломант Джек и ямы Эльтании»). Каждый следующий рассказ оказывается абсолютно непохожим на предыдущий — Сандерсон то смешит, то пугает читателя, не опуская при этом планку качества.

Увы, того же нельзя сказать о русском издании. Над главами трудились разные переводчики — и, хотя общий стиль удалось выдержать, кое-где проскакивают досадные ошибки. Так, один и тот же Осколок называют то Одиум, то Вражда — подобная путаница в терминологии очень бросается в глаза.

Итог: подарок для фанатов Космера, которые успевают читать книги Сандерсона с той же скоростью, с какой он их выпускает. Неофитам, впрочем, тоже можно попробовать — хотя лучше всё-таки начать знакомство с основных романов цикла.



Хватит отговорок! Один из рассказов сборника, «Шестой из сумрака», впервые появился на подкасте Writing Ex cuses («Писательские отговорки»), который Брендон Сандерсон ведёт совместно с фантастами Дэном Уэллсом и Мэри Коваль, а также художником Говардом Тейлером. В пятнадцатиминутных выпусках (такой хронометраж был выбран потому, что «вы спешите, а мы не такие уж и умные») творческий квартет рассуждает о вопросах писательства и создания веб-комиксов, а также представляет «книгу недели» — либо одну из собственных работ, либо просто ту, что приглянулась авторам. В 2013 году «Отговорки» получили премию «Хьюго» в номинации Best Related Work.

— Госпожа? О, госпожа. Вы были счастливы во дворце. Я же видел! Она не ответила. — И император, — продолжал Виндль. — Он будет скучать! Вы даже не сказали ему, что уходите! — Я оставила записку. — Записку? Вы научились писать? — Клянусь бурей, нет. Я съела его ужин. Прямо из-под крышки подноса, который собирались отнести в его покои. Гокс поймет, что это значит. рассказ «Гранетанцор»