Новые комиксы по «Звёздным войнам»: «Падение Вейдера» и «Наследие»

Игры, книги и комиксы, Расширенной вселенной «Звёздных войн» обогатили далёкую галактику множеством отличных историй и персонажей. Адмирал Траун, Корран Хорн, Кайл Катарн, Квинлан Вос или Дарт Реван, достойны стоять в одном ряду с персонажами оригинальных фильмов. Более того, именно создатели Расширенной вселенной подчас открывали новые эпохи саги, не показанные в кино. Авторы создавали новые конфликты и доказывали, что «Звёздные войны» могут быть интересны и без семейства Скайуокеров. Пожалуй, самый наглядный пример — эпоха Рыцарей Старой Республики. Игры и комиксы по ней принадлежат к числу лучших произведений Расширенной вселенной. Их авторы забирались не только в глубокое прошлое, но и в будущее далёкой галактики. Например, в смелой серии комиксов «Наследие» действие развернулось спустя сто тридцать лет после событий «Новой надежды».

Звёздные войны. Наследие. Том 1: Сломленный

В юности Кейд Скайуокер видел, как орден джедаев и его отец пали под ударами ситхов, захвативших власть в галактике. Наследник династии джедаев вырос среди преступников и стал ловким контрабандистом и охотником за головами. Но, хотя роль спасителя галактики его не прельщает, Кейду предстоит вспомнить о своём происхождении и оказаться в центре противостояния между джедаями и ситхами.

Star Wars: Legacy Volume 1: Broken Жанр: космическая опера

Сценаристы: Джон Острандер, Джен Дуурсима

Художник: Джен Дуурсима

Выход оригинала: 2006

Издательство: АСТ, 2017

Издательство Dark Horse выпускало комиксы по «Звёздным войнам» без малого четверть века и за это время подарило поклонникам немало ярких и самобытных историй. Одной из самых оригинальных и смелых стала серия «Наследие». Её авторы перенесли действие в будущее далёкой галактики, создав новую эпоху саги.

В основу серии легли привычные для «Звёздных войн» элементы: тут есть Империя и мятежники, ситхи с джедаями, космические битвы и, конечно, Скайуокеры. Но поданы эти элементы по-новому. Например, ситхи здесь многочисленны, и в их главе стоит таинственный Дарт Крайт, занявший императорский трон. Империя не едина, а расколота на два лагеря: одни признали ситха-узурпатора, другие хранят верность свергнутой династии Фелов. Династию поддерживают имперские рыцари, владеющие Силой не хуже джедаев.

А сами джедаи вновь, как после Войн клонов, стали жертвами резни и чисток… Но на сей раз выжившие мастера и рыцари не попрятались по дальним планетам, отказавшись от борьбы, а втайне собирают силы, чтобы нанести ответный удар. Наконец, наследник рода Скайуокеров не желает иметь ничего общего с Силой и драться за судьбы галактики — он доволен ролью мелкого бандита и даже не брезгует охотиться на джедаев.

Мир «Наследия» получился мрачным и жестоким. Это становится очевидно с первых же страниц, когда ситхи обрушиваются на Храм джедаев и убивают главу ордена Кола Скайуокера, а его единственный сын пропадает без вести. Кейд Скайуокер попадает в криминальный мир, и, когда спустя несколько лет мы снова его встречаем, перед нами уже матёрый охотник за головами. Причём это не обаятельный преступник с золотым сердцем, как Хан Соло, — Кейд не обременён моральными принципами, и цель для него оправдывает средства. Что и говорить, таких Скайуокеров мы ещё не видели. Главного героя «Сломленного» трудно назвать приятным и проникнуться к нему симпатией. Но это весьма интересный и нетривиальный протагонист, за судьбой и развитием которого интересно наблюдать.

Первый том серии лишён размаха: масштабное противостояние джедаев и ситхов, политические баталии и сражения звёздных флотов ждут нас в следующих выпусках. «Сломленный» же сконцентрирован на Кейде и его друзьях. Успешно провернув очередное дело, они сталкиваются с беглецами, по следам которых идут ситхи. В расчёте на наживу Скайуокер берётся помочь случайным знакомым, ещё не подозревая, что ввязывается в конфликт между ситхами, джедаями и имперскими рыцарями. И начинаются приключения, яростные схватки и драматичные столкновения с призраками прошлого.

События развиваются стремительно, однако авторы успевают познакомить нас с новой эрой и её основными действующими лицами, заложив таким образом фундамент сюжета. Это лишь начало истории — но оно уже получилось невероятно увлекательным. А в следующих томах «Наследие» обретёт размах, достойный фильмов Лукаса.

Итог: серия «Наследие» лишний раз доказывает, что в декорациях «Звёздных войн» можно создавать новых и оригинальных героев, конфликты и истории. У серии самостоятельный сюжет, поэтому комикс подходит для тех, кто не знаком с Расширенной вселенной. А знатоков он порадует частыми отсылками к другим произведениям саги.

С тех пор как Расширенная вселенная превратилась в неканонические «Легенды», в рамках нового канона вышло уже немало романов и комиксов. Но пока что сюжеты этих произведений неизменно вращаются вокруг событий фильмов и их героев. Авторы словно боятся экспериментировать и открывать новые горизонты. Да и по-настоящему ярких персонажей, впервые появившихся за пределами киноэкрана, в новом каноне пока очень немного. Одним из редких исключений может считаться Доктор Афра, своего рода чёрный археолог далёкой галактики. Афра была прислужницей Дарта Вейдера и по праву заслужила собственную серию комиксов.

Звёздные войны. Падение Вейдера

Выяснив, кто был тем таинственным пилотом, что уничтожил Звезду смерти, Дарт Вейдер воспылал решимостью отыскать юного Скайуокера. Узнав от своего агента, где искать Люка, Вейдер лично отправляется за ним на планету, где находится секретная база Повстанцев. Чтобы добраться до молодого джедая, лорду ситхов предстоит в одиночку бросить вызов целой армии мятежников.

Star Wars: Vader Down Жанр: космическая опера

Сценаристы: Джейсон Аарон, Кирон Гиллен

Художники: Майк Деодато, Сальвадор Ларрока

Выход оригинала: 2015–2016

Издательство: «Комильфо», 2017

Не считая фильмов, самые любопытные произведения нового канона Star Wars — это серии комиксов с незамысловатыми названиями «Звёздные войны» и «Дарт Вейдер». Обе рассказывают о событиях после уничтожения первой Звезды смерти, их сюжеты развиваются одновременно и зачастую даже переплетаются. Не прошло и года после запуска серий, как издательство Marvel решило связать их ещё теснее, запустив кроссовер «Падение Вейдера».

Впрочем, комиксу скорее подошло бы заглавие «Бенефис Вейдера». С первых же страниц ситх показывает свою пугающую мощь. Уже в начале кроссовера он за штурвалом истребителя в одиночку расправляется аж с тремя эскадрильями Повстанцев. Только самоубийственный манёвр Люка позволяет прекратить это избиение и приводит к тому самому падению, которое вынесено в название. После этого отец и сын оказываются среди древних руин без кораблей и средств связи.

Понимая, что им выпал редкий шанс избавиться от Вейдера, Повстанцы начинают на него охоту. Но настоящий охотник здесь Дарт — он преследует Люка, сметая всех, кто встаёт у него на пути. Каждая сцена с участием Вейдера лишний раз напоминает, почему его имя вселяет ужас в сердца противников. Если поначалу он расправляется с повстанцами, то затем очередь доходит и до соперника из имперского стана: тот попытался прибрать к рукам добычу, на которую нацелился тёмный лорд.

Но не один только Вейдер ярко проявил себя в кроссовере. Почти столь же важная роль отводится Доктору Афре, её спутникам — паре дроидов-убийц, внешне очень похожих на R2-D2 и C-3PO, а ещё полубезумному вуки Чёрному Кррсантану. Эта колоритная компания приходит на помощь Вейдеру, а Люку помогают верные друзья — Хан с Чубаккой. Благодаря дроидам, которые то и дело попадают в комичные ситуации, противостояние вышло не только захватывающим, но и весьма забавным.

К сожалению, хотя кроссовер читается влёт, ему недостаёт драматизма. В центре сюжета — главные герои фильмов, а действие разворачивается между четвёртым и пятым эпизодами. Поэтому совершенно очевидно, что напряжение, которое нагнетают авторы, на самом деле мнимое и опасность, нависшая над Люком и его товарищами, благополучно минует. Некоторые нарекания вызывает и рисунок. Выпуски, нарисованные Деодато, очень зрелищны и красивы, но на их фоне части, за которые отвечал Ларрока, смотрятся невзрачно.

Итог: серии «Звёздные войны» и «Дарт Вейдер» — одни из лучших произведений нового канона. И кроссовер между ними, хотя и не преподнёс особых сюрпризов, удался на славу.