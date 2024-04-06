Умерев, Шэнь Юань попадает в свой персональный ад — популярную веб-новеллу «Путь гордого бессмертного демона», да ещё и в тело главного злодея, которого ожидает ужасная смерть от рук героя. Чтобы выжить, юноше необходимо срочно придумать, как подружиться с протагонистом и компенсировать уже причинённый ему вред. Но сделать это очень сложно: из-за откровенной тупости сюжета и жёстких рамок поведения персонажа, которые нарушать не дозволено.

Mòxiāng Tóngxiù Ren Zha Fanpai Zijiu Xitong 1 Роман Жанр: ранобэ, пародийное сянься Выход оригинала: 2014 Художники: Velinxi, Djuney9, Raccun Переводчики: О. и Е. Сойкины Издательство: «Эксмо», 2024 Серия: «Хиты китайского фэнтези» Возрастной рейтинг: 18+ 416 с., 70 000 экз. Похоже на: Эл Моргот «Злодейский путь» Гёыль Квон «Единственный конец злодейки — смерть»

Мосян Тунсю — пожалуй, самый популярный в России автор сянься (китайского фэнтези). Её «Благословение небожителей» о благородном и любящем людей принце Се Ляне, который ещё в молодости вознёсся на небеса, собрало вокруг себя многотысячную фанатскую базу, а общий тираж только первого тома превысил 200 тысяч экземпляров.

«Система…» — это дебютная новелла автора, которая сначала публиковалась на сайте самиздат-литературы. Но когда Мосян Тунсю обрела успех, дошёл черёд и до «Системы…» — её выпустили уже в виде печатной книги. Кроме того, по ней был снят один сезон дунхуа (китайской анимации) и начата маньхуа-адаптация (китайские комиксы).

Историями о попаданцах из нашего мира в мир видеоигры или книги уже никого не удивишь. С этой точки зрения читатель «Системы…» получает ровно то, чего ожидает, — стилизованный мир, чёткие правила поведения и попытки героя взломать систему. Но, несмотря на неоригинальность концепции, первый том цикла оставляет приятное впечатление.

Во многом это происходит благодаря умелым играм с жанровыми клише. Главный герой, ещё до своей смерти критиковавший сюжет новеллы за шаблонность, на себе испытывает ограничения фэнтези-мира. Он разговаривает высокопарным слогом, совершает бессмысленные ритуалы и вынужден всячески изворачиваться, чтобы действовать по-своему, но в рамках навязанной ему роли. Всё это сопровождается саркастическими комментариями и размышлениями об ограниченности автора, придумавшего новеллу. Но иногда Шэнь Юань сам попадает на крючок и наслаждается привилегиями и крутостью (в книге даже есть специальный термин — «баллы крутости»). Второй герой, Ло Бинхэ, интересен скорее с точки зрении его эволюции.

По сюжету он был чист душой до предательства со стороны главного антагониста, а потом ожесточился и принял свою демоническую натуру. Логично предположить, что изменение поведения антагониста должно изменить путь героя, но будет ли этого достаточно, чтобы отменить основные повороты сюжета? И что тогда произойдёт с миром новеллы?

По сравнению с двумя другими новеллами Мосян Тунсю «Система…» более светлая и простая. В ней есть трагические моменты, но они не так растянуты, а потому бледнеют на общем фоне. Герои движутся от квеста к квесту, и проигрыш на одном уровне не означает поражения в целом. Из-за этого ставки не кажутся высокими, хотя ближе к концу положение Шэня усугубляется. В то же время у произведений писательницы много общего — живые персонажи, неожиданные сюжетные повороты, опора на китайскую мифологию, юмор и параллельно с этим серьёзные моральные страдания героев.

Так что «Система…» должна понравиться и поклонникам автора, и тем, кто только начинает знакомиться с жанром. Ситуации, происходящие в ней, универсальны, а многие клише азиатских новелл характерны и для западных романов. Это уменьшает барьеры входа, которые часто встречаются в китайском фэнтези. Однако из-за своей специфики «Система» в большей степени заинтересует любителей азиатской интернет-литературы, игр и темы попаданчества, что потенциально сокращает аудиторию.

Итог: отличное развлекательное чтение, высмеивающее штампы азиатских фэнтези-новелл и романов-гаремников. Недостаток оригинальности компенсируется продуманным развитием главного героя и динамичностью повествования.



Слово творца Я очень люблю традиционную китайскую культуру. Если мне нужно описать что-то, современным высоткам я предпочту древние сады при дворцах, горы и реки — изысканные природные пейзажи. А также персонажам в современной одежде я предпочту вольных и одухотворённых героев с распущенными волосами и в развевающихся одеяниях.

В свое время Шэнь Юань прочел достаточно романов о путешествиях во времени, чтобы твердо определиться со следующим: если в один прекрасный момент ты очнешься, обнаружив себя в крайне непривычном окружении, не понимая, как ты здесь оказался, то ни в коем случае не стоит говорить: «Это какой-то сериал, да? Реквизит прямо как настоящий, респект съемочной группе!» — при этом глупо хихикая — если, конечно, не хочешь, чтобы тебя сочли умственно отсталым и тебе не наплевать на собственную безопасность.