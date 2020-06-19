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    #историческое фэнтези #Король Артур #рецензии на книги

    Том Уилер, Фрэнк Миллер «Проклятая»: «Город Грехов» в декорациях артурианы

    19 июня 2020
    Ирина Нечаева
    19.06.2020
    20682
    3 минут на чтение
    #историческое фэнтези #Король Артур #рецензии на книги
    Том Уилер, Фрэнк Миллер «Проклятая»: «Город Грехов» в декорациях артурианы

    Нимуэ, девушка со шрамами на спине, получает от умирающей матери меч, который нужно передать волшебнику Мерлину. В пути она знакомится с наёмником Артуром, участвует в восстании против короля Утера и Красных Паладинов. Когда-нибудь Нимуэ станет Владычицей озера и победительницей Мерлина. А меч её матери — Экскалибуром. Или всё это случится в другой версии мифа…

    Том Уилер, Фрэнк Миллер «Проклятая»: «Город Грехов» в декорациях артурианы 3

    Thomas Wheeler, Frank Miller «Cursed»

    Жанр: мифологическое юношеское фэнтези
    Выход оригинала: 2019
    Переводчик: Д. Воронкова
    Издательство: «Эксмо», 2020
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    Кадзуо Исигуро «Погребённый великан»

    Произведений, так или иначе переосмысляющих артуровский миф, великое множество. Конечно же, и от лица женщин эти события пересказывались не раз — самая известная версия была в «Туманах Авалона» Мэрион Зиммер Брэдли. Поэтому главное, чем сразу выделяется «Проклятая», — наличие иллюстраций. И не абы каких, а от одного из самых прославленных комиксистов Фрэнка Миллера. Вторая «завлекалочка» — сериал от Netflix, съёмки которого уже идут. И третья, скорее условная, — принадлежность романа к Young Adult.

    Сразу стоит отметить, что именно иллюстрации — действительно лучшее, что есть в этой книге. Вовсе не потому, что всё остальное плохо, — просто тон и атмосферу они задают идеально. Правда, Нимуэ и Артур на них предстают вовсе не подростками, какими должны быть по сюжету.

    «Проклятая» — не пересказ всем известных событий с новой точки зрения, а скорее их предыстория. Вполне классическое фэнтези, довольно кровавое, с подробным описанием боевых сцен. Действие происходит в средневековой Европе после падения Римской империи, но какой-то условной, без конкретики и чёткой привязки во времени — хотя порой упоминаются некоторые реальные исторические эпизоды и персонажи, например монгольское нашествие или Боудикка.

    Том Уилер, Фрэнк Миллер «Проклятая»: «Город Грехов» в декорациях артурианы 1

    Средневековье здесь изображено самое мрачное и гадкое из возможных, Артур и Мерлин совсем не такие, как в привычных версиях, благородных рыцарей не существует, фейри борются с церковью и явно проигрывают. Нимуэ — тоже фейри, и она проклята, потому что в детстве встретилась с Демоном. Собственный народ не принимает её. По ходу сюжета мы многое узнаем о прошлом Нимуэ и об истории фейри и немного — о взглядах автора на добро и зло. Впрочем, однозначного зла и добра здесь нет.

     

    Вообще, несмотря на аннотацию и завязку, роман совсем не похож на стандартное YА-фэнтези, которым может показаться поначалу. «Проклятая» обманывает почти все ожидания — это довольно жёсткая, даже грубая проза, лишённая высокопарности и местами сильно напоминающая другие творения Фрэнка Миллера вроде «Города грехов». Большинство персонажей, включая Утера, — сложные и многомерные. Особенно, конечно, Нимуэ, которая вовсе не грезит о великих подвигах. Впрочем, как бы она ни мечтала о покое и свободе, в этом романе её судьба — стать героем. Её, а вовсе не Артура и не рыцарей Круглого стола.

    Том Уилер, Фрэнк Миллер «Проклятая»: «Город Грехов» в декорациях артурианы 2

    Чтобы открыть глаза, Гавейну потребовалось столько сил, что он чуть не отключился снова. Ровный ход лошади заставлял взрываться болью раненую ногу, было тяжело дышать, а одежда и доспехи промокли и холодили тело. Осмотрев себя, он понял, что дело не в дожде, а в его крови, а он сам потерял сознание в седле. Руки у Гавейна были связаны, справа ехал верхом Плачущий Монах. Судя по расположению пиков Минотавра и запаху, повисшему в воздухе, от Шлака их отделяло всего несколько миль. Гавейн осознавал, что они направлялись в лагерь Красных Паладинов.

     

    Роман очень кинематографичен, что некоторым читателям может не понравиться. Часто сменяют друг друга короткие сцены, поданные с разных точек зрения, много внимания уделено описаниям, все боевые сцены отрывочны, пусть и живописны. Романтическая линия кажется лишней, но на ТВ без неё явно не обойтись, — а «Проклятая» писалась сразу для экранизации и очень похожа на первый сезон длинного сериала. Чуть-чуть подводит разве что перевод, без явных ляпов, но ученический.

    Артуровское фэнтези, написанное от лица персонажа, который редко бывает в таких историях активным действующим лицом. Довольно «взрослое», грязное и кровавое, достаточно увлекательное. Причём, хотя главная героиня — девушка, «актуальной феминистской повестки» в романе нет, и никакую историческую достоверность никто тоже восстановить не пытается.

    Классическая версия

    Том Уилер, Фрэнк Миллер «Проклятая»: «Город Грехов» в декорациях артурианы 4

    Нимуэ, она же Вивиан, совершает в артуровских легендах ряд очень важных поступков. Самое известное ее деяние — она даровала Артуру Экскалибур, и она же забрала меч после смерти короля. Кроме того, она погубила Мерлина, предварительно выучившись у него магии. А еще именно Нимуэ вырастила Ланселота, дав ему это имя и прозвище «Озерный».

    Том Уилер, Фрэнк Миллер «Проклятая»: «Город Грехов» в декорациях артурианы
    Коротко
    Удачно
    иллюстрации Фрэнка Миллера
    выразительные герои
    брутальность
    Неудачно
    излишне киношный стиль
    незавершенность
    средний перевод
    8
    Оценка

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    Ирина Нечаева
    Переводчик книг и локализатор игр, читатель и писатель, а в свободное время — матрос на больших парусниках. Знает миллион фактов, что очень помогает во всём вышеперечисленном.

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