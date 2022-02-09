Настольная игра «Gloomhaven. Мрачная гавань: Челюсти льва»

Каждый разговор о «Челюстях льва» приходится начинать с упоминания их «старшего брата» — уже легендарной игры «Gloomhaven. Мрачная гавань». Несколько лет назад никому не известный Айзек Чилдрес провёл на «Кикстартере» сборы на свой настольный данжен-кроулер. Для Айзека «Мрачная гавань» должна была стать воплощением идеальной игры — с интересной механикой, оригинальным миром и духом приключений в каждой детали. Если вы интересуетесь настольным хобби, то знаете, что случилось дальше. Gloomhaven получила похвалы критиков и простых игроков по всему миру, собрала награды на всех церемониях 2017 года, взлетела на первое место топа сайта BGG и сделала Чилдреса знаменитым.

Тип игры: приключенческий dungeon-crawler

Автор: Айзек Чилдрес

Художники: Александр Еличев, Дэвид Демаре

Издатель: Cephalofair Games

Издатель в России: Hobby World, 2021

Количество игроков: 1–4 (оптимальное: 4)

Возраст игроков: от 13 лет

Время игры: 60–120 минут

Похоже на: «Gloomhaven. Мрачная гавань» • «Descent. Странствия во тьме» • «Властелин колец. Странствия в Средиземье»

Изначально «Мрачная гавань» должна была стать законченным творением, не требующим дополнений, но Чилдрес не стал бросать мир, созданный с такой любовью и тщанием. После уговоров поклонников было выпущено дополнение «Забытые круги» с новым героем и несколькими сценариями. Затем вышли «Основатели Мрачной гавани» — стратегия о строительстве города, где происходят события игры. Уже несколько лет поклонники ждут Frosthaven, продолжение, которое должно было выйти в прошлом году, но задержалось из-за пандемии.

Будто чтобы скрасить долгое ожидание, в 2020 году на полках зарубежных магазинов появляются «Челюсти льва» — эдакий Gloomhaven-лайт. В нём почти всё то же самое — те же мир и город, похожие герои и классы, знакомые механики и противники. Только всего поменьше. Героев 4, а не 17, сценариев 25, а не 90 и так далее. Казалось бы, кому нужен этот необязательный придаток полноценной игры? Оказалось — очень многим! «Челюсти льва» тоже прокатились по настольному миру с большим успехом, собрали премии, обрели поклонников и заняли 6-е место в топе BGG (их «старший брат» всё ещё на вершине).

Секрет успеха «Челюстей» в том, что большую «Мрачную гавань» хотели, но не решались попробовать множество игроков. Кого-то отпугивала цена, кого-то — длинные партии, кого-то — необходимость собирать постоянную компанию на кучу сценариев. Именно для тех, кто не решался попробовать «Гавань», и создавались «Челюсти», которые дали возможность сделать это без больших затрат времени и финансов. Не стоит забывать и о тех, кто уже пристрастился к первой игре, полностью прошёл её и жаждал добавки. Преданные поклонники тоже с удовольствием приобретали новые приключения.

Если вы относитесь к числу вторых, то рекомендуем сразу перейти к концу статьи, где перечисляются основные отличия «Челюстей» от оригинальной «Гавани». Если же вы из неофитов — давайте познакомимся с игрой поближе.

Когда вы впервые возьмёте в руки «Челюсти льва», все мысли о том, что это чей-то там «младший брат», наверняка вылетят у вас из головы. Увесистая коробка доверху набита компонентами, среди которых сразу бросается в глаза планшет с атмосферной картой города. На ней вам предстоит с помощью наклеек отмечать доступные для прохождения локации, и это единственный компонент, который из-за механики наследия будет бесповоротно изменяться в течение кампании.

Но прежде чем отправиться в первое приключение, вам предстоит выбрать героя. Четыре разных класса предполагают абсолютно разные стили игры. Тесак наносит максимальный урон своими метательными топорами, Алый гвардеец одет в самую крепкую броню и готов грудью защищать остальных, Жрица пустоты заточена на лечение и поддержку, а Подрывник ставит ловушки и ловко уничтожает препятствия. Вчетвером они составят идеально сбалансированную партию, хотя и вдвоём или втроём играть не менее интересно. История похождений этих героев полностью оригинальна и не пересекается с базовой игрой (но бывалые воины узнают некоторых персонажей второго плана).

Неоспоримый плюс «Челюстей льва» по сравнению с большой «Гаванью» — система обучения. В первых пяти сценариях вас буквально ведут за руку, добавляя новые правила небольшими дозами. Более того, игрокам выдаются специальные карты действий, на которых есть подробные объяснения каждого символа, а монстры совершают самые простые действия. Это невероятно продуманный и очень комфортный способ введения новичков в правила сложной игры, особенно по сравнению с оригиналом. Там игрокам предстояло сразу проштудировать 52-страничный буклет от корки до корки, и, конечно же, первые партии проходили под лозунгом «А вот про это правило мы забыли».

По сути, «Мрачная гавань» — решение тактических задач с помощью доступных карт действий. Начиная сценарий, команда читает вступительный текст и получает задание (чаще всего — «убить всех врагов», хотя бывают и оригинальные). Далее каждый раунд герои и их враги совершают доступные им действия. Игроки перед началом раунда выбирают из личной колоды две карты, каждая из которых разделена на верхнюю и нижнюю половины. Когда наступает ваш черёд ходить, нужно на двух выбранных картах применить одно «верхнее» и одно «нижнее» действие. Это могут быть ближние или дальние атаки, передвижение, наложение состояний, заклинания и так далее.

При этом менять план можно буквально на ходу. Нередки ситуации, когда вы изначально хотели совершить что-то одно, однако после вскрытия карт оказалось, что инициатива монстров выше, и, сходив первыми, они нарушили все ваши планы. Ничто не мешает с помощью тех же двух карт совершить другие действия, выбрав противоположные половинки. Такая гибкая система добавляет «Мрачной гавани» вариативности и глубины, заставляя анализировать ситуацию на поле каждую минуту.

Разыгранные карты отправляются в сброс. После полной прокрутки своей небольшой колоды герою необходимо отдохнуть — в этот момент одна из карт отправляется в стопку потерь и становится недоступной до конца сценария. Партия завершается проигрышем, если все герои истощены (то есть остались без карт) или пали от ран раньше, чем выполнили свою задачу. Если же цель достигнута — можно переходить к следующему сценарию.

Но затягивающий геймплей не единственное, что надолго удерживает игроков. Начнём с того, что Айзек Чилдрес не пошёл лёгким путём и не поместил действие игры в стандартный фэнтези-сеттинг с расами, введёнными ещё профессором Толкином. Он создал свой мир! По нему разгуливают мощные рогатые иноксы; похожие на обаятельных демонов краснокожие валраты; непревзойдённые маленькие инженеры — куатрилы; смахивающие то ли на кошек, то ли на крыс вермлинги и многие другие. Изучать этот причудливый мир невероятно интересно. Правда, в «Челюстях льва» вся информация ограничивается двумя абзацами на планшете персонажей и крупицами, которые можно почерпнуть из сюжета. Маловато, но хватает, чтобы зацепить — за подробностями добро пожаловать в базовую игру!

Между сценариями ваша команда не сидит без дела. Возвращаясь в город, она обязательно попадает в какую-то интересную ситуацию (за них отвечает колода городских событий), может заглянуть в магазин и приобрести новое снаряжение на деньги, собранные на задании, или, набрав достаточно опыта, прокачать уровни. Это даст вам доступ к новым, более мощным картам действий и возможность улучшить свою колоду модификаторов атаки, чтобы наносить врагам ещё больше урона.

Всего в коробке «Челюстей» 25 сценариев, но за одно прохождение вы не увидите их все. В кампании есть несколько сюжетных развилок, а также побочные и необязательные приключения (возможно, вам даже не удастся получить к ним доступ). Так что интерес к повторному прохождению, безусловно, есть.

Но зачем? Если Мрачная гавань сумела захватить вас в свои сети, вы не заскучали во время приключений с командой наёмников «Челюсти льва» и хотите добавки — лучше отправляйтесь в эпическое приключение, с головой нырнув в большую коробку! Ну а если геймплей быстро наскучил и раз за разом шинковать монстров показалось нудно и уныло — можете больше не жалеть, что так и не попробовали настольную игру № 1 в главном топе мира.

Сравнение с «Gloomhaven. Мрачная гавань»: 25 оригинальных сценариев против 90 (увидеть все за одно прохождение невозможно);

4 героя вместо 17 (их можно впоследствии встроить и в большую игру, никакого ухода на «пенсию»);

Основа геймплея неизменна, если вам знакомы правила — можете сразу бросаться в бой;

Из этого вытекает и небольшой минус: если вы уже опытные наёмники из Мрачной гавани, то первые пять обучающих сценариев вам будет ужасно скучно — примитивные действия, простые враги, отсутствие многих возможностей;

Зато с помощью «Челюстей льва» вы легко введёте в игру новичков, которые, чем чёрт не шутит, потом могут сопровождать вас и в основном приключении или во второй части (когда мы её наконец дождёмся);

«Челюсти» ничего не добавляют к лору мира, Городской архив из большой игры по-прежнему остаётся главным источником информации;

Между сценариями осталась только небольшая стопка городских событий, дорожные отсутствуют;

Монстры и предметы знакомы, хотя им слегка изменили характеристики. Разнообразия, конечно же, меньше;

Из механики наследия — только карта города с наклейками локаций, действия на картах с помощью наклеек больше не улучшаются. Отсутствует развитие города, сюжетные достижения, святилище Великого Дуба;

Книга сценариев с готовыми полями гораздо удобнее огромной стопки фрагментов, которые надо было долго и упорно перебирать, чтобы собрать карту перед каждым сценарием;

Игра всё равно умудряется преподносить сюрпризы! За это отвечает дополнительная книга сценариев;

Наконец, главный плюс «Челюстей», который для многих игроков наверняка сделает их даже востребованней оригинала: сильно сократилось время подготовки к партии. Эту игру реально разложить за пять минут вечером после работы, а после партии длиной в час-полтора так же просто убрать со стола;

Вместе с тем «Челюсти льва» не ощущаются урезанными или ущербными — это полноценное настольное приключение, которое подарит вам много часов увлекательного процесса.