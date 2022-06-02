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    Игры | Настольные игры
    #Джон Карпентер #космические ужасы #монстры #обзор настольной игры

    Настольная игра «Нечто»: никому не верю во льдах Антарктиды

    2 июня 2022
    02.06.2022
    10461
    7 минут на чтение
    #Джон Карпентер #космические ужасы #монстры #обзор настольной игры

    Настольная игра «Нечто» основана на культовом фильме Джона Карпентера, вышедшем в 1982 году. Полярная станция, пришелец, маскирующийся под людей, атмосфера паранойи и безысходности — всё это геймдизайнеры постарались перенести в настольный формат.

    Настольная игра «Нечто»: никому не верю во льдах Антарктиды 1

    Тип игры: выживание, со скрытыми ролями
    Авторы: Андреа Креспи, Джузеппе Чичеро
    Художники: Дэвиде Корси, Риккардо Кроза, Матиас Мацетти
    Издатель: Pendragon Game Studio
    Издатель в России: Hobby World
    Количество игроков: 1–8
    Возраст игроков: 18+
    Время игры: 60–120 минут
    Похоже на: «Мёртвый сезон: Перекрёстки» • «Немезида» • «Нечто: Из глубокой бездны»

    Воплотить мечты в реальность им помогла успешная кампания на «Кикстартере». Как оказалось, ужастик 40-летней давности вовсе не забыт: увидев знакомых героев и игровое поле в виде полярной станции, более 5000 человек поддержали проект. А уже через несколько месяцев игра добралась и до России.

    В игре с таким сюжетом не обойтись без скрытых ролей. Один из участников сразу оказывается в шкуре инопланетного монстра. Задача людей проста и понятна — вычислить пришельца и либо уничтожить его, либо бросить на станции и спастись самим. У коварного захватчика вариантов больше. Он может затаиться среди людей, ничем не выдавая себя, и постараться пролезть на борт вертолёта или снегохода. Может устраивать диверсии, ломая генератор электричества и котёл отопления, чтобы Хомо сапиенсы погибли от холода. А может откинуть всяческую маскировку и попытаться поглотить всех землян, рассылая по комнатам своих трансформирующихся чудовищ. Стоит признать, за Нечто играть сложнее, но и интереснее!

    Настольная игра «Нечто»: никому не верю во льдах Антарктиды 3

    Все игровые механики заточены на то, чтобы рождать между игроками всё больше и больше подозрений. В фазу действий каждый втёмную кладёт на планшет лидера одну из карт: активацию, ремонт или саботаж — а затем отправляет своего персонажа в одно из помещений станции. Активация обычно помогает совершить особое действие комнаты: заправить котельную топливом, приготовить еду на кухне, взять оружие в арсенале и так далее. Ремонт позволяет чинить поломки — генератор и котёл постоянно ломаются от холода, а для спасения нужно починить радио, вертолёт или снегоход. Саботаж, понятное дело, приносит вред: снова ломает машины или заставляет скидывать карты из игры (а если вы скинете все ключи, то на вертолёте или снегоходе уже не спасётесь). Так что саботаж — любимое действие пришельца.

    Но карты действий мало просто положить: лидер этого хода перемешивает всю колоду, после чего начинает вскрывать карты по одной и назначать действия разным персонажам. И всё может пойти совершенно не так, как вы планировали! Отправили героя в арсенал в надежде найти такой полезный огнемёт? Лидер может решить, что эта задача сейчас не в приоритете и лучше потратить ценную активацию на взятие анализа крови в лаборатории. Вы, конечно, можете постараться переубедить лидера, привести разные аргументы, но решение всё равно за ним. Можете сами представить, что способен натворить в игре Нечто в этой роли.

    Настольная игра «Нечто»: никому не верю во льдах Антарктиды 9

    Такая механика открывает простор для стратегии. Чтобы помешать людям делать что-то полезное, даже не обязательно накидывать карты саботажа: можно положить слишком много ремонта, когда чинить в игре уже особо нечего, или, наоборот, упустить момент необратимой поломки котельной. Так что даже без пришельца в человечьей шкуре игрокам необходимо постоянно обсуждать и тщательно обдумывать каждый ход. Если распылить усилия на все три варианта спасения (вызов спасательного вертолёта по радио, ремонт штатного вертолёта или снегохода) — наверняка ни одного зайца не поймаешь. А некоторые действия для получения максимальной пользы лучше делать вдвоём или втроём. Но здесь возникает другая проблема: никто никому не может доверять.

    Если вы оказались не одни в комнате, будьте любезны вытащить у товарища (или у того, кто выглядит как ваш товарищ) один из двух жетонов заражения. У настоящих людей на обоих написано «Человек», а вот если это окажется Нечто, то один из двух жетонов превратит вас в такое же жуткое создание, после чего вы незамедлительно смените сторону. А ещё, как и в фильме, заражение могут распространять собаки: четыре пса бегают по станции, и чтобы отловить их и запереть в клетку, понадобится минимум два человека. Отправились ловить собаку — рискуете заразиться от помощника.

    Настольная игра «Нечто»: никому не верю во льдах Антарктиды

    После фазы действий все герои перемещаются в комнату отдыха, где тоже происходит много интересного. На поле есть трек подозрения, по которому двигаются фишки игроков — в случае обмена жетонами с кем-то или после встречи с собакой. В комнате отдыха каждый может высказать подозрения против других, что тоже продвинет фишки. Выглядит это примитивно: после краткого обсуждения лидер считает до трёх, и каждый игрок тыкает пальцем в того, под чьей личиной, по его мнению, скрывается пришелец. Самого подозрительного можно сразу же отправить на анализ крови: его делают с помощью специальных инструментов, взятых в лаборатории, или кустарным способом, используя огнемёт и проволоку (если не знаете, как они помогают проверить по крови, пришелец перед вами или нет, — пересмотрите фильм!). 

    Именно в комнате отдыха Нечто может добровольно раскрыть свою роль, чтобы перестать притворяться и начать гонять людей по всей станции. Но даже если один игрок-Нечто обнаружил себя, то никто не гарантирует, что в игре нет других заражённых.

    После комнаты отдыха наступает фаза питания (люди съедают всё, что приготовлено на кухне, или скидывают четыре единицы еды из кладовой), а затем собаки перемещаются в другие комнаты, и куда-то кладётся жетон лидера. Первым прийти в комнату с этим жетоном — единственный способ «передачи власти» в игре (автоматически каждый раунд лидер не меняется).

    Настольная игра «Нечто»: никому не верю во льдах Антарктиды 7

    В «Нечто» очень сильна социальная составляющая. Как и в большинстве игр со скрытыми ролями, увлекательность игрового процесса на 99 % зависит от игроков. По сути, перед нами усложнённая «Мафия»: игроки тоже пытаются вычислить предателей, только здесь подозрения выглядят более обоснованными, ведь пришельца могут выдать нелогичные игровые действия или неосторожно брошенные фразы. Поэтому геймплей будет по-настоящему захватывающим и напряжённым, если все вовлечены в обсуждение происходящего, а Нечто умело блефует. 

    По той же причине интереснее всего играть максимальным составом (восемь человек): именно тогда вас ждут самые жаркие переговоры, а вот четверым или пятерым на станции будет слишком свободно. В то же время игра покажется скучной и монотонной, если все за столом молча кидают карты действий — или если игроки только сухо просчитывают самые выгодные действия вместо того, чтобы ощутить себя в центре хоррор-приключения. Разбирая игру именно с точки зрения механик, можно найти много чего непродуманного или примитивного, но стоит окунуться в атмосферу с головой — и большинство недостатков будут легко прощены.

    Настольная игра «Нечто»: никому не верю во льдах Антарктиды 8

    Для тех, кому противостояние инопланетян и людей среди снегов пришлось по вкусу, одновременно с базой вышло и дополнение «Норвежская станция». Помните, что в 2011 году вышел приквел о команде, обнаружившей инопланетный корабль во льдах? Создатели настольного «Нечто» этот фильм помнят и именно ему посвятили дополнение. 

    Нельзя сказать, что играть в него нужно обязательно, потому что изменений здесь мало. Вас ждёт новое игровое поле с той самой норвежской станцией, герои с портретами персонажей приквела (хотя свойства у них те же, что у базовых) и несколько изменений в правилах. Вертолёт и снегоход теперь изначально починены и заправлены, так что игроки могут быстро в них запрыгнуть и укатить даже в одиночестве (отчего встаёт новый вопрос: не стоит ли их разломать, пока Нечто не помахало всем ручкой из кабины?). 

    Самое интересное изменение: пришелец теперь может добраться на снегоходе до своего потерпевшего крушение корабля. В таком случае финальное противостояние произойдёт на отдельном поле с летающей тарелкой. Нечто будет пытаться подать питание во все сектора НЛО, чтобы запустить его и улететь, а люди — пытаться этому помешать. Но на деле такая концовка будет происходить нечасто: тогда игрок-Нечто должен в одиночку прийти на снегоход с картой ключей и получить действие активации, что случается редко. Ещё в дополнении появился счётчик раундов: один заражённый пёс пытается сбежать — если помните, именно с его появления начинается фильм 1982 года.

    Настольная игра «Нечто»: никому не верю во льдах Антарктиды 11

    Помимо дополнения, в продаже можно найти наборы миниатюр, заменяющие картонных героев и монстров пластиковыми фигурками. Но приобретать их стоит, только если вам нравится их красить. На мой взгляд, картонные герои с разноцветными подставками прекрасно смотрятся на поле, а фигурки монстров используются далеко не в каждой партии. «Нечто» вообще можно похвалить за качественные и красивые компоненты: фигурные ресурсы еды, топлива и канистр, яркое поле — да и работа художников в целом радует глаз (а ведь могли бы пойти по лёгкому пути и использовать кадры из фильмов). Дополнительные украшения — только для истинных фанатов.

    «Нечто» — игра, которая может понравиться не только поклонникам культового ужастика. Но понравится ли она именно вам — зависит от того, ищете ли вы в игре атмосферу и готовы ли сами её создавать.

    О фильме

    «Нечто»: самый ненавистный культовый фильм 7

    «Нечто»: самый ненавистный культовый фильм

     Кирилл Размыслович |  25.06.2017

    35 лет назад Джон Карпентер создал шедевр ужасов. Его все разгромили, а потом пожалели об этом. Давайте вспомним, как это было.

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    Читатель, настольщик, геймер, сериаломан, учитель, жена, мать, любитель фэнтези и фантастики, а еще реализма, детективов и отпуска на море. Мечтает о венерианских сутках для всего этого.

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