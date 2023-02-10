Настольная игра «Максимум Апокалипсис»: какой конец света выберете вы?

Создатель кооперативного приключения «Максимум Апокалипсис» Майк Гнейд подошёл к теме конца света основательно и с любовью. Он постарался собрать в своём детище все возможные варианты типичных сюжетов и персонажей, сделав упор на разнообразие и реиграбельность. Благодаря работе художника Густава Рангмара всё это оформлено в яркой комиксной стилистике. А ещё в игре совсем нет пластика — только карты, картон и деревянные жетоны, так что и цена получилась доступная. Хватило ли этих слагаемых, чтобы получить идеальную постапок-настолку? Давайте разбираться!

Тип игры: кооперативное приключение

Автор: Майк Гнейд

Художник: Густав Рангмар

Издатель: Rock Manor Games

Издатель в России: GaGa Games

Количество игроков: 1–6 (оптимальное: 4)

Возраст игроков: 13+

Время игры: 45–90 минут

Похоже на: Fallout, «Ужас Аркхэма: Карточная игра», «Мёртвый сезон: Перекрёстки»

В базовой коробке необычного вытянутого формата нас ждут шесть персонажей и четыре варианта конца света: зомби, восстание машин, нападение пришельцев или ядерная зима с мутантами в довесок. Благодаря дополнениям, изданным компанией GaGa Games одновременно с базой, число героев можно увеличить до 11, а к напастям добавятся вампиры, мифы Ктулху, кайдзю, японские духи, гигантские жуки и динозавры. Если учесть, что перед началом игры выбираются сценарий апокалипсиса, герои и миссия, то похоже, что игра надоест не скоро. Однако костяк геймплея остаётся неизменным при любом раскладе.

Перед каждой партией происходит продолжительная подготовка: нужно не только собрать поле из локаций и колоду монстров с «правильным» боссом, но и сформировать три отдельных колоды находок с предметами, которые могут попасться выжившим в ходе обыска. Обычно процесс занимает около 15 минут.

Узнав основную цель миссии и начав со стартовой локации фургона, игроки начинают по очереди совершать четыре действия. Они интуитивно понятны каждому любителю приключенческих игр: можно переместиться, атаковать монстра, обыскать местность, взять новую карту в руку или разыграть одну из уже имеющихся. Кстати, карты берутся из личной колоды персонажа, которая содержит уникальные навыки и умения, тематически связанные именно с вашим персонажем. В колоде пожарного есть топор и огнетушитель, у хирурга найдутся средства для восстановления здоровья, а стрелок делает ставку на разные виды оружия. Это добавляет игре реиграбельности — интересно сыграть хотя бы по разу за каждого персонажа!

Обычно в ходе любой партии приходится сражаться с монстрами (которые добавляются на поле в начале каждого раунда и так и норовят увязаться за одним из вас), обыскивать локации в поисках нужных для успешного финала предметов. В этот момент приходит понимание, зачем при подготовке нас заставили долго раскладывать карты находок по трём колодам: разные локации дают доступ к колодам разных цветов. Бензин чаще всего встречается на заправках, в больнице высока вероятность найти медикаменты, а на фермах можно пополнить запасы еды. Три колоды — оптимальное решение: это меньше, чем отдельная колода у каждой локации, как в «Мёртвом сезоне», но разнообразнее, чем одна общая колода находок, в которой все вещи свалены в кучу.

Кстати, о еде! Механика истощения — особая фишка «Максимум Апокалипсиса». Если регулярно не кормить своего подопечного, уровень голода может подойти к опасной отметке. На шестой раунд без еды персонаж потеряет личное свойство и начнёт получать урон, на десятый наступит голодная смерть. Выход — искать еду во всех попадающихся супермаркетах и фермах или держаться поближе к героям, которые умеют добывать провизию сами (например, у охотницы в колоде есть несколько карт рыбалки). Однако именно из-за голода на поле разворачиваются самые трагичные истории. На официальном сайте GaGa описаны незабываемые впечатления от партии, в которой команде пришлось коллективно съесть лошадь.

Ещё больше разнообразия богу разнообразия! Если игра по стандартным правилам вам надоела, можно добавить режим смены дня и ночи. С ним не только начнут действовать определённые «ночные» и «дневные» условия, но и монстры станут сами перемещаться по карте. А можно смешать несколько видов апокалипсиса для усложнения. Новые режимы также скрываются в дополнениях — и, конечно, никак не обойтись в Мифах Ктулху без фирменного лавкрафтовского безумия.

Что ж, Майк Гнейд постарался, чтобы несложная карточная игра про конец света надолго обосновалась на столах игроков. Но способны ли всевозможные виды монстров и цели миссий сделать геймплей по-настоящему разнообразным?

На самом деле, если вы будете играть в «Максимум Апокалипсис» часто, то быстро обнаружите, что не важно, нападают на вас зомби или мутанты, должны ли вы найти медикаменты или заправить фургон. Основные действия всё равно одни и те же — биться с монстрами, открывать новые локации и обыскивать их. Новые впечатления вносит игра за разных персонажей, но и их рано или поздно вы всех изучите.

Однако, как и во многих приключенческих играх, интересным «Максимум Апокалипсис» делают сами игроки. Кооперативный жанр предполагает взаимодействие и правильное распределение ролей. Если каждый уведёт своего персонажа в отдельный угол карты и попытается единолично быть и боевиком, и поисковиком, и разведчиком, и добытчиком еды, команду, скорее всего, ждёт поражение. Товарищам необходимо помогать друг другу — вовремя делиться едой с истощёнными, добивать монстров за теми, у кого кончились патроны, или приманивать чудовищ к себе, чтобы раненые беспрепятственно пересекли локацию. Ведь погибшие игроки окончательно покидают игру и могут лишь наблюдать за развязкой со стороны. Здесь, правда, может во всей красе проявить себя главный бич кооперативов — проблема «альфа-игрока», единолично командующего отрядом. Но она слегка сглаживается тем, что колоды персонажей уникальны, и ни один «альфа» не способен предсказать, какие возможности выпадут героям на следующем ходу.

Выход этой игры в России был очень непростым. Вначале команда издательства GaGa Games долго переводила правила и все игровые термины, постоянно обнаруживая непонятные моменты и консультируясь с авторами игры. Затем вносила изменения в дизайн, перерисовывая неудачные изображения на жетонах пуль. Наконец издатели столкнулись с задержками производства и бракованными компонентами. Перед Новым годом в своей группе «ВКонтакте» они обещали перепечатать и разослать все тайлы локаций и колоду карт дня и ночи, на которых рубашки оказались перевёрнутыми. Всё это, конечно, не добавляло игре популярности. А жаль, ведь даже в базовой коробке «Максимум Апокалипсис» может предложить любителям жанра столько контента, сколько прочие игры добиваются лишь с помощью горы пластика и нескольких недешёвых коробок дополнений!