Три взгляда на Baldur’s Gate 3: хороший, плохой, ретроспективный

Долгожданная Baldur’s Gate 3, основанная на пятой редакции Dungeons & Dragons, провела в раннем доступе долгих три года. Вот и авторы «Мира фантастики» решили последовать примеру разработчиков из Larian Studios и дать себе запас времени на работу с новинкой. С релиза уже много воды утекло, и всё это время мы провели в удивительном путешествии к Вратам Балдура в попытках спасти (или взять под контроль) Фейрун. Так что сегодня мы, вполне в духе такой большой и нелинейной игры, предлагаем вам сразу три мнения — о разных сторонах этой медали.

Аверс

Артём Дубровский



Жанр: RPG Разработчик: Larian Studios Издатель: Larian Studios Возрастной рейтинг: 18+ Перевод: текст Платформы: РС, PS5 Играли на: PC и PS5 Похоже на: Divinity: Original Sin 1 и 2

Для первого прохождения Baldur’s Gate 3 (а их точно будет несколько) я решил создать добродушного весельчака, готового всегда прийти на помощь ближнему. Знакомьтесь, Гаррет Тимберс — обаятельный лесной гном, опытный следопыт, лучший друг боевого кабана Варреса и герой, победивший в великой битве при Вратах Балдура. Создавая его, я руководствовался только двумя принципами:

– я всегда буду стараться делать условно «добрые» выборы;

– я никогда не буду перебрасывать кубики во время проверок и перезагружаться, если что-то пошло не так.

Благодаря этим принципам (особенно второму) я получил самое насыщенное, яркое, неожиданное и душераздирающее приключение за последние лет десять своего опыта игры в RPG. Впрочем, обо всём по порядку — ведь с чего начинается любая партия в D&D? Правильно, с заполнения листа персонажа!

Честь и хвала редактору персонажа в Baldur’s Gate 3, ведь в нём можно с лёгкостью слепить симпатичного и интересного протагониста, при этом не запутавшись в обилии правил и характеристик из оригинальной пятой редакции D&D. Все нужные термины объяснены довольно доходчиво, да и в целом игра ведёт себя очень дружелюбно к новичкам, не знакомым ни с прошлыми частями Baldur’s Gate, ни с настольными ролевыми играми в принципе. А даже если вы допустите промашку на экране создания персонажа, то многие параметры (включая внешность и класс) можно будет изменить прямо во время прохождения.

Ковыряться в редакторе интересно ещё и потому, что ролевой отыгрыш в Baldur’s Gate 3 — вовсе не пустой звук: здесь вам откроется громадный простор для взаимодействия с миром одними лишь словами. И наборы этих слов во многом будут зависеть от тех характеристик, с которыми герой пришёл в Фейрун. Например, мой персонаж, будучи следопытом, всегда получал уникальные ветки диалогов в общении с другими охотниками, в расследовании преступлений и во взаимодействии с монстрами. А благодаря навыку «Общение с животными», который автоматически доступен каждому лесному гному, я открыл для себя ещё и несколько сотен уморительных взаимодействий с братьями нашими меньшими. Настоящее раздолье для любителей разговаривать с каждым встречным и решать проблемы небоевыми способами.

На мой взгляд, игре не хватает полноценной системы мировоззрений из оригинальной D&D, но это не делает отыгрыш в BG3 хоть сколько-нибудь более примитивным. Показать себя с лучшей (или с худшей) стороны дают часто, выборы всегда имеют последствия, а спутники очень активно реагируют на всё, что вы делаете.

Так, в моей «законопослушно-доброй» группе собрались: Шедоухарт (с которой мой герой, конечно же, завёл роман), Уилл и Карлах — именно эти ребята всячески поддерживали мои геройские выборы и делали приключение именно таким, каким оно и должно быть. А вот с другими спутниками повезло чуть меньше: Лаэзель бесславно погибла от мечей своих же собратьев; Астарион всю дорогу душнил и ворчал, а в конце неплохо припёкся на солнце; Гейл пропал из прохождения из-за обидного бага в третьем акте; а Хальсин решил не продолжать со мной дорогу из-за запоротого сюжетного квеста. Обидно, но всё ещё соответствует принципу «никаких перезагрузок».

Приятно, что тезисам про нелинейность, отыгрыш и многообразие развилок полностью соответствует и местная боевая система — сильно улучшенная со времён Divinity: Original Sin 2. Здесь, как и в полноценном D&D-приключении, оружием становятся не мечи и луки в руках героя, а наша фантазия. Толкнуть босса с края обрыва и убить его за один ход? Легко! Застрелить слабого противника из арбалета, потом воскресить его в виде зомби и заставить победить своего же босса? Можно! Наслать на группу врагов мощное АОЕ-проклятие и не дать ни одному из них сделать ни действия за весь бой? И такое никто не запрещает! В целом сражения в Baldur’s Gate 3 — это что-то больше из области immersive sim, чем классических RPG. Здесь вознаграждают за эксперименты и сообразительность, а не за бездумное тыкание мечом до полного опустения полоски жизней противника.

Система выбора сложности также добавляет разнообразия в процесс. Средняя — баланс и выбор тех, кто ждёт серьёзных схваток и возможности хорошенько пораскинуть мозгами. Сложная — выбор ценителей настольной D&D и тех, кто любит долго просчитывать каждое своё действие, используя все доступные средства. Я же где-то с середины первого акта переключился на Лёгкую — несмотря на название, всё ещё довольно непростую надстройку сложности, заставляющую думать, но позволяющую допускать ошибки. При ней игра стала похожа на тот вид настольных ролевых приключений, где Мастер слегка подсуживает своим игрокам, чтобы дать им почувствовать себя победителями в большинстве ситуаций. То что нужно для игры за героического добряка, который планирует с полпинка спасти мир!

Моё путешествие к Вратам Балдура было стремительным, ярким и очень запоминающимся. Я причинял добро везде, где это было возможно, и становился свидетелем жутких душераздирающих эпизодов всегда, когда того хотел бросок кубика. Не всё получалось именно так, как я запланировал себе изначально. Но всегда — от первой и до самой последней минуты прохождения — это был уникальный опыт. Опыт, которого я не получал уже очень-очень давно.

В Сети принято обожать первый акт сюжета Baldur’s Gate и при этом ругать второй с третьим. Мы с Гарретом совершенно не согласны с таким раскладом и можем поручиться, что одни из самых крышесносных впечатлений мы получили именно в середине и конце истории. Пожурить третий акт хочется разве что за техническую реализацию — даже на PS5 в режиме производительности частота кадров умудрялась падать почти в каждой катсцене, а критические баги заблокировали мне доступ в некоторые локации и ко многим заданиям. Но даже с учётом этих неприятностей Baldur’s Gate 3 оказалась одной из лучших игр года и одной из лучших RPG на моей памяти. Ведь, в отличие от многих конкурентов по жанру, она в самом полном смысле этого слова «ролевая».

Грань

Леонид Мойжес



Я познакомился с франшизой Baldur’s Gate в 2005-м и начал сразу со второй части. Игра мне понравилась и довольно долго оставалась одной из любимых, но при этом я никогда не ждал продолжения. После дополнения «Трон Баала» история выглядела законченной, а выходившие тем временем Icewind Dale, Neverwinter Nights и Temple of Elemental Evil демонстрировали, что игре по D&D не обязательно содержать Baldur’s Gate в названии, чтобы нравиться. Так что новость о том, что разрабатывается следующая часть, да ещё и студией Larian, командой, несомненно, талантливой, но своим стилем и сюжетами совершенно «не моей», вызвала скепсис. Насколько он оправдался?

Сейчас, как следует поиграв за добрый Тёмный Соблазн, я резюмировал бы впечатления так: Baldur’s Gate 3 имеет к первым двум частям очень опосредованное отношение. Это само по себе неплохо — прошло 20 лет, технический прогресс не стоял на месте, сменились две редакции D&D, да и цифровые RPG стали другими. Ожидать возвращения в игру нашей молодости не стоило, да, в общем, и не очень хотелось — в конце концов, при желании всегда можно перепройти первые игры серии, заодно лишний раз увидев целый ряд отличий.

Оригинальные Baldur’s Gate, особенно вторая часть, строились вокруг больших квестов, «разложенных» по отдельным комплексным тематическим подземельям. Каждый такой лабиринт рассказывал собственную цельную историю с завязкой, кульминацией и развязкой и дополнял её побочными заданиями, локальными персонажами, головоломками и лором. По сути, игра, особенно в первой трети, напоминала череду отдельных приключений или эпизодов сериала, связанных скорее главными героями, нежели единое повествование с общими антагонистами.

Каждая такая самостоятельная история, от получения задания до сражения с практически обязательным финальным боссом, выходила интересной и драматичной, но в центре игры оставался именно процесс зачистки длинных разветвлённых лабиринтов. Системы навыков и взаимодействия с окружением из третьей части просто не было даже в зачаточном виде, а диалоги строились не столько вокруг параметров персонажей, сколько вокруг выборов правильных реплик. Впрочем, справедливости ради, за пределами романтических линий выбирать правильные реплики было совсем нетрудно.

А вот в первых двух актах BG3 подземелье, похожее на старые игры, по сути, только одно — Перчатка Шар, и это далеко не самый сильный эпизод, на мой взгляд. Большинство остальных подземелий куда компактнее, и, главное, они гораздо менее самостоятельные — нас постоянно посылают из одного в другое и обратно. Игровой процесс строится вокруг больших насыщенных боёв, часто с участием союзников или какими-то дополнительными условиями, а не вокруг последовательной зачистки череды комнат, которые вы в дальнейшем никогда не увидите. Если вы не играли в Baldur’s Gate II, представлять её себе как клон Diablo, конечно, не стоит, но всё-таки динамика у старых частей серии и новой выходит совершенно разная.

Ещё одно отличие лежит в области сюжета. Дело даже не в конкретных событиях, а в атмосфере. Оригинальная дилогия Baldur’s Gate была драматичной, а подчас откровенно мрачной — вторая часть начиналась с того, что главного героя пытали, а нескольких ближайших друзей и компаньонов из предыдущей игры убивали, — но она сохраняла оптимизм. Игрок, который хотел нести добро и играть за классического защитника слабых, вполне мог это делать, а сам мир вокруг работал в «героической» логике, демонстрируя, что при желании всё можно исправить, починить и защитить. Естественно, были и традиционные злодейские реплики и действия.

В третьей части именно в них нет недостатка, а вот с героическим поведением возникают проблемы. Как и в других играх Larian, постоянно подчёркивается мысль о том, что силы главного героя ограничены. Помочь всем нельзя, персонажи, включая многих компаньонов, ведут себя иррационально и жестоко, а игровой мир производит мрачное, пессимистическое и циничное впечатление, даже до того, как игрок прибывает в земли, охваченные тенью и скорбью.

При этом многие такие эпизоды скорее нагнетают безнадёгу топорными приёмами, чем создают сложную атмосферу. Да и классический power fantasy из образа главного героя никуда не делся. Так что говорить о большей серьёзности или взрослости BG3 по сравнению с предыдущими частями не приходится — это всё такое же выписанное широкими мазками полотно с утрированными персонажами, яркими типажами и могущественным героем в центре истории, просто теперь на этом полотне куда больше тёмных тонов, а убивать окружающих гораздо легче, чем спасать.

В конечном счёте и первые части серии, и Baldur’s Gate 3 — продукты своих эпох и своих студий. BioWare и Larian делали совершенно разные вещи. Они основывались на разных редакциях D&D с заметно различающимися наборами рас, атмосферой, эстетикой, не говоря уже об игровых механиках, в условиях, когда D&D совершенно по-разному воспринималась целевой аудиторией — да и сама целевая аудитория поменялась. Они рассказывали разные истории, задавали разный облик Фэйруна. И эту разницу не скроет никакое количество отсылок, заимствованных локаций, NPC и компаньонов. Предсказать, понравятся ли вам старые части серии, если понравилась новая (и наоборот), невозможно. Это совершенно разные игры, и у них куда больше общего с современными им проектами, чем друг с другом.

Реверс

Олеся Климчук



Ещё на этапе анонсов Baldur’s Gate 3 была игрой несомненно ожидаемой и крайне интригующей. После её выхода только ленивый не написал, что она превзошла все мыслимые ожидания — да, спорить бессмысленно, это действительно почти идеальное ролевое приключение с невероятной свободой отыгрыша. В RPG я обычно играю за таких добряков, от правильности которых аж зубы сводит, но на этот раз на этапе распределения героев для обзора, кажется, пробросила КРИТИЧЕСКИЙ ПРОВАЛ. Поэтому знакомьтесь, Ночной Змей (как в «Людях Икс»!), тифлинг Мефистофеля, колдунья и по совместительству Тёмный Соблазн.

Прохождение за Тёмный Соблазн будто бы стоит особняком от остальных. Действительно, этому герою полагается как богатая предыстория (обойдёмся без спойлеров), так и не вполне привычные для ролевых игр квесты. Поначалу мы ничего не помним о своём прошлом, в котором, судя по всему, мы явно не бренчали на лютне в таверне и не вытаскивали занозы у зайчиков из лап. Там было нечто отвратительное, не просто коварство ради собственной выгоды, а прошлое настоящего психопата, который получал наслаждение от самых гнусных поступков. Эта тень будет нависать над героем большую часть игры, не всегда давая возможность ей сопротивляться. Скользнуть в уютные объятия зла очень легко, но у всего есть свои последствия.

Играть за негодяя оказалось в чём-то слишком просто, в чём-то раздражающе, но неизменно увлекательно. Сразу стоит оговориться, что быть стопроцентным кровожадным и беспощадным Бармалеем у меня не получилось. Теоретически это возможно, но тут, вероятно, пришлось бы бегать большую часть игры в гордом одиночестве (а это сложно и скучно) и пропустить 90% квестов. Путь чистого зла — одинокий путь, так что моя героиня была скорее злом хаотичным. Действовала ради собственной выгоды, иногда предавала, иногда обманывала, а иногда и правда кому-то помогала, потому что было страсть как интересно, что сулило открытие той или иной квестовой ветки. Конечно, белочку из знаменитой сцены в Изумрудной роще в моём случае ждала незавидная участь.

При всей кажущейся сложности, порог вхождения у Baldur’s Gate 3 не особенно высокий. В конце концов, в игры играют, чтобы получить удовольствие и уникальный опыт от прохождения, а не чтобы похвастаться идеально собранным билдом персонажа и процентом выполненных квестов. Поэтому во время своего первого похода к Вратам Балдура вы можете создавать героя, следуя зову сердца, особенно если не знакомы ни с предыдущими играми серии, ни со вселенной Dungeons & Dragons в целом. Игра предложит вам неплохой выбор спутников, благодаря которым вы сможете сбалансировать отряд независимо от того, какой беспомощный и бесполезный у вас получился персонаж.

Если же вы подходите к этому вопросу кропотливо и вдумчиво, то на этапе создания героя можете провести больше часа, а то и двух. Чаще всего помогают логика и здравый смысл — например, варварам пригодятся сила и выносливость, вместе с которыми неплохо будет смотреться подкласс, например, берсерка и умение обращаться с двуручным оружием. Колдуну понадобится харизма, монахам нужна мудрость, плутам не помешает ловкость — думаю, смысл вы уловили. Если же вам по тем или иным причинам не хочется тратить время на создание персонажа, то игра предлагает выбрать одного из готовых, например Гейла или Шедоухарт.

Старайтесь не забывать, кем играете, кто сейчас в вашем отряде и от чьего лица вы сейчас ведёте диалог. От этого напрямую зависит исход беседы — если вы выберете тактику, которая не подходит вашим характеристикам, выше риск завалить проверки. Если же в отряде не те спутники, то ситуация рискует стремительно пойти не по плану. Например, если вы встретите патруль гитьянки без Лаэзель в отряде, договориться с ними будет сложнее.

Сюжет игры хоть и начинается масштабно (вы видели этот умопомрачительный биомеханический иллитидский корабль?), но быстро сжимается в довольно простую и житейскую историю. Иллитиды подсадили в ваш мозг (и мозги каждого из ваших спутников) личинки — они дают некоторые преимущества, но вскоре должны вызвать неконтролируемый рост щупалец из лица и превратить ваших героев в свежевателей разума. Ночной Змей недолго переживала по этому поводу. Жадное стремление Тёмного Соблазна вместо рукопожатия отрубать неигровым персонажам руки и потрошить своих возлюбленных — проблема посерьёзнее какого-то там червячка, который ещё и проверки проходить помогает.

Когда (если) вы смиритесь с неизбежным и начнёте извлекать из этого симбиоза пользу, окажется, что личинки иллитидов открывают отдельное древо прокачки, отдающее неуловимой атмосферой игры Scorn. Некоторые способности здесь — обоюдоострый меч, например, при восстановлении здоровья союзника по закону сообщающихся сосудов вы будете терять собственное.

Квесты решаются на первый взгляд огромным количеством способов, но на деле вариативность в них временами иллюзорная. Например, в начале задания с Майриной и тётушкой Этель Ночной Змей поначалу благородно согласилась помочь. Потом я вспомнила, что играю за негодяя, а когда вдобавок увидела, что Астарион, на которого я уже положила глаз, такой доброты не одобряет, перезагрузилась и послала страждущих подальше. Каково же было моё удивление, когда квест мне всё равно дали, — видимо, иногда вариативность не такая уж и вариативная.

В большинстве случаев выбор всё-таки есть. Например, в первом акте мы можем встать на сторону тифлингов или друидов, можем попытаться их примирить, а можем вообще подыграть гоблинам и вырезать всех обитателей Изумрудной рощи подчистую. Как вы уже догадались, я выбрала последнее. Этот выбор лишил меня шанса закрыть несколько квестов, мой лагерь покинули аж двое спутников, а на потенциальной дружбе с третьим был поставлен крест. Зато появилась возможность оставить в живых одну из гоблинских командиров, дроу Минтару, а кровожадный Астарион наконец пал к моим ногам, потому что очень одобрял такое злодейство.

У Тёмного Соблазна есть не только тёмное прошлое, но и тёмный прислужник — Скелеритас Гнус. Он не только с придыханием звал мою героиню «моя прогнившая госпожа», но и периодически одаривал подарками за особенно мерзкие злодеяния. Это, конечно, интересная и уникальная сюжетная линия, но, положа руку на сердце, даже самый полезный плащ не заменит упущенные часы (а может, и десятки часов) игрового процесса.

В то же время, чтобы узнать все секреты Baldur’s Gate 3, прохождение этой ветки просто обязательно. Осталось только понять, где взять маховик времени, чтобы успеть пройти такую огромную игру несколько раз. Это её дар и её проклятие — каждое новое прохождение отличается от предыдущего, потому что вы теперь понимаете больше (всегда носим с собой лопату!), знаете больше (Лаэзель сильная и может двигать камни) и умеете больше (ту люстру над группой противников можно было сбить стрелой и сократить прохождение на полчаса).

В этот удивительный, враждебный и трагичный мир хочется возвращаться снова и снова. Похожие ощущения я испытывала, когда несколько раз проходила Dragon Age, чтобы увидеть все квесты предысторий. Чтобы несколько раз пройти Baldur’s Gate 3, нужно брать долгий отпуск. Такую роскошь мало кто может себе позволить, поэтому мы уверенно заявляем, что игра с нами надолго.

Не сопротивляйтесь соблазну, и, если вы до сих пор этого не сделали (и если, конечно, любите RPG), отправляйтесь к Вратам Балдура прямо сейчас. Во славу Абсолют!