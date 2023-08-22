Что можно делать в Baldur’s Gate 3? Быть злодеем, заключать сделки с дьяволом и не только!

Новая часть Baldur’s Gate уже стала сенсацией. Ещё до выхода на PS5 она навела шуму в Сети благодаря качеству, колоритным персонажам, мемам о бросках D&D-кубиков и, конечно же, мириадах возможностей, которые предлагает игра. В интернете самой популярной стала эротическая сцена с медведем (вообще-то друидом в облике медведя, но это уже нюансы!), однако количество странных, крутых и попросту смешных дел, которыми можно заняться в Baldur’s Gate 3, куда как больше.

Специально для вас собрали 10 вещей, какими можно заняться в, кажется, главной ролевой игре 2023 года.

Можно играть в D&D!

Baldur’s Gate 3 основана на правилах пятой редакции настольной ролевой игры Dungeons & Dragons. Поэтому свобода создания персонажа и многообразие его вариантов широки: десятки рас (если считать с подрасами), от классических эльфов и полуорков до драконорождённых и полудемонов-тифлингов. Вне зависимости от вашего выбора каждому можно настроить пол, голос, внешность и особые детали типа хвоста у драконорождённого или рогов у тифлинга. И да, гениталии тоже можно выбрать.

Помимо внешнего вида, которым ваш герой будет выделяться в кинематографичных кат-сценах, ему можно выбрать прошлое, влияющее на диалоги и некоторые опции в игровых выборах: аристократ из Врат Балдура, вор, харизматичный артист, сдержанный солдат. Но главное — это класс персонажа. Благодаря всё той же D&D выбор не только богатый (12 классов с возможностью смешивать их друг с другом), но и интересный.

Волшебники могут бросаться огненными шарами, вызывать молнии, телепортироваться, призывать элементалей и нежить, заливать врагов кислотой и даже дезинтегрировать их в пыль одним волшебным касанием. Варвар с криком носится по полю боя, совершает по несколько ударов за ход, бросает в противников гранаты, мебель и туши других врагов. Друид может опутывать врагов корнями, превращаться в десятки разных животных (от кота до медвесыча) и призывать духов природы на свою сторону. А жрец — сокрушать врагов силой света, вызывать ангелов-хранителей и существ из других миров. А также один раз за всё прохождение просить помощи у своего бога или богини, чтобы получить мощный единоразовый бонус.

У каждого класса есть разные опции выбора заклинаний и подклассов: воин-чемпион, варвар-берсерк, бард-знаток. Благодаря многообразию возможностей D&D вы можете подобрать уникальный стиль игры, отражающий идею персонажа.

Ну и о самом известном, простом и понятном — об игральных костях! Все действия в Baldur’s Gate 3 построены на броске виртуальной двадцатигранной игральной кости, как и в D&D. Игра постоянно подбрасывает её, показывая вам результаты: когда персонаж проходит через сложную местность, вскрывает замок, пробует убедить оппонента в диалоге. Так Baldur’s Gate 3 выдерживает атмосферу высокобюджетного, но настольного приключения, где Мастера Подземелий и друзей заменили на строчки кода. Хотя друзья тоже могут быть реальными — если вы играете в мультиплеере.

Можно быть бардом!

Про классы мы уже сказали, но про один конкретный стоит поговорить подробнее. Это бард — бродячий менестрель, который своей музыкой поддерживает союзников и раздражает врагов. Артист с высокой харизмой, отлично справляющийся с дипломатией, убеждением или обманом. Пожалуй, самый известный подобный балагур — Лютик из «Ведьмака».

Геймплей за барда в Baldur’s Gate 3 — эталонная, если не лучшая интерпретация класса. С большей любовью и уважением к фэнтезийным музыкантам относились разве что в старой The Bard’s Tale 2004 года. Местный бард может материть врагов до смерти способностью «насмешка», которая наносит психический урон и снижает вероятность успешного броска. И это не просто текстовое описание: герой правда оскорбляет врагов озвученными гадостями — порой совсем уж грязными.

Бард — это класс поддержки, умеющий всё понемногу. Он владеет лёгким оружием вроде одноручных арбалетов, кинжалов и шпаг. Творит полезные в бою заклинания лечения (пусть и проигрывающие по эффективности исцелению жреца). Неплох в магии призыва, может слегка наносить урон магией. Многофункциональный помощник, который не хорош ни в чём. Кроме чесания языком.

Если вы хотите по-настоящему весёлое прохождение, полное шуток и дурацких ситуаций, то бард с высоким показателем харизмы — ваш выбор. Особенно если взять ему предысторию артиста и в целом делать выборы исключительно в отыгрыш озорного трубадура. Музыкант будет постоянно пользоваться своими знаниями в самых разных ситуациях: можно уговорить босса убить самого себя, победить на стендапе по шуткам, помочь тифлингше-музыкантке дописать песню, перепеть сирен и даже посоревноваться с голосами из Некрономикона. А ещё благодаря высокой харизме и вашему любопытству можно превратить всё прохождение в эротическую комедию: на шею персонажа с высокой харизмой не вешаются разве что мертвецы.

Ещё бард умеет играть музыку в бою, заменяя основной саундтрек на свою мелодию, — она зависит от инструмента в руках трубадура. И играет до первого удара по лицу, которая сбивает исполнителя с ритма. А ещё игрой на лютне можно зарабатывать: прохожие, которым по душе ваш талант, будут подходить послушать музыку и кидать вам деньги в благодарность. К слову, высоким искусством можно привлекать будущих врагов в невыгодные для них места: например, к пропастям, в которые маг-помощник барда ловко скинет бедолаг с помощью заклинания.

Можно отыгрывать настоящего злодея!

Что, если вы не такой, как другие геймеры? Типичные истории о спасении мира рыцарем в сияющих доспехах вас утомили, а юморное безобразие барда или плута вам не по душе? Хочется мрачняка или вовсе помочь злодеям достичь своих целей? В Baldur’s Gate 3 это возможно! В игре огромный простор для плохих вариантов, в которых ваш персонаж может быть последним подонком.

Причём это не просто злые опции для галочки, где вы злой просто потому что. У каждого возможного плохого поступка есть вполне здравая мотивация (более лёгкий путь, личная выгода), и в целом все подобные деяния прописаны, как «ещё один вариант», а не как мультяшно-злая опция вроде «задушить всех котят». Вы не столько плохой персонаж, сколько амбициозный эгоист, который вместо спасения мира хочет стать его единоличным владельцем.

Но если вам хочется именно такого, карикатурного зла ради зла — для этого есть отдельная предыстория персонажа, «Тёмный соблазн». Выбравшие этот вариант персонажи одержимы манией убивать, которая то и дело всплывает в прохождении и значительно меняет повествование. Тёмной стороне можно сопротивляться, что добавит перчинки в историю, если вы взяли «Тёмный соблазн» для доброго прохождения. Или же можно полностью отдаться злу и превратить эпическое фэнтезийное приключение в ночной кошмар, где герой-маньяк будет пинать белок, калечить прохожих (и друзей!) и даже убивать сопартийцев. В общем, отличная опция для повторного прохождения в духе «а что, если?». Что будет, если в начале приключения вы оторвёте руку одному сопартийцу, а второму — свернёте шею посреди ночного отдыха? Ничего хорошего, но история выйдет неплохая!

Можно умереть раньше времени!

Помимо разнообразных концовок и множества вариантов развития промежуточных событий, в Baldur’s Gate 3 есть преждевременные финалы в духе альтернативных концовок из Far Cry. Игра Larian — честная RPG, поэтому за особо глупые и опрометчивые действия она будет наказывать соответствующим образом.

Стали слишком сильно любопытным рядом с иллитидом, пожирающим разум? Не удивляйтесь, что ваш герой погиб в первый же час игры. Забыли, что общаетесь с богиней, и позволили ляпнуть лишнего? Тогда и экран GAME OVER. Тогда пожинайте плоды своей самоуверенности. Неизвестно, насколько много таких концовок в игре, но фанаты оригинальных Fallout точно пустят ностальгическую слезу.

Можно играть в Hitman!

Larian умело применила свои наработки из дилогии Original Sin и добавила к системе D&D пятой редакции отличную интерактивность на уровне лучших представителей жанра immersive sim (Hitman, Dishonored, Thief, Deus Ex). Почти у каждого предмета в мире игры есть уникальная модель, вес, физические свойства. Ящики и бочки можно собирать в импровизированную лестницу, или можно заставлять ими двери, чтобы враги во время боя не могли войти в вашу комнату. Ключевые цели и сюжетных боссов можно устранять незаметно или как-нибудь по-дурацки: обкладывать их бочками с порохом или толкать в пропасть.

Благодаря этому бои и обычный геймплей в Baldur’s Gate 3 ощущаются как настоящая настольная ролевая игра: вместо продумывания билдов, использования эффективного набора навыков или нажатия клавиш по таймингам вы постоянно импровизируете и придумываете в чём-то вполне реалистичные, а в чём-то комичные варианты для победы. Вот маг стреляет огненным шаром в статую, чтобы та упала на гоблинов. А вот бешеная варварша хватает стул и бросает его во врага. Или вовсе хватает одного из монстров и кидает им в его союзника.

Игра не только не скрывает, но и поощряет как можно более изобретательные способы прохождения: телепортирующие стрелы, безумные заклинания, убийство с помощью упавшего на голову огромного медвесыча, гранаты, превращение врага в овцу, саранча, вода, яды, кислота, лёд, огонь, тьма — в этой игре, кажется, есть вообще всё, кроме разве что огнестрельного оружия. Хотите, отыгрывайте дроу-убийцу и устраняйте врагов умелым ударом кинжала из тени. А хотите — превратите игру в фильм про Джеки Чана: бросайте врагов в мебель (и мебель во врагов), сражайтесь монахом без оружия, вступайте в бой чудовищно пьяным. Лишь бы было весело!

Можно заключить сделку с дьяволом (и даже не одним!)

Одной из опций решения вашей сюжетной проблемы становится настоящий дьявол Рафаэль. В какой-то момент игры он с добродушной улыбкой появляется на вашем пути и предлагает решить все ваши невзгоды в обмен на услугу. В целом предложение выгодное, адский хитрец и правда вам помогает (хотите вы того или нет). Но глупо не ожидать от такого сотрудничества подвоха.

Baldur’s Gate 3 вновь доказывает, что она — настоящая RPG, и расширяет набор опций для прохождения. И одна из таких опций — буквально сделка с дьяволом. Более того, не одним: Рафаэль не единственный чёрт, способный оставить на вас свой след. Тема ада, его сложных бюрократических схем и подвохов отлично раскрыта в игре, и удариться в фэнтезийный сатанизм вполне возможно. Просто просим вас быть аккуратнее в случае, если вы захотите закрутить роман с одной крылатой бестией.

Можно заниматься любовью!

И раз уж мы затронули эту щепетильную тему. Одной из самых известных в Сети особенностей Baldur’s Gate 3 стало повышенное внимание к эротике. Игра не стесняется оголённых гениталий (если вы не отключили эту функцию при первом запуске), а в вопросах сексуальных сцен уходит далеко вперёд других попыток «сделать игры взрослее».

Если говорить серьёзно, то Baldur’s Gate 3 подходит к теме вполне по-взрослому. Секс тут действительно вещь вторичная, и куда интимнее здесь выглядят настоящие романы: проникновенные, прописанные, многоступенчатые. Сцена с непосредственным процессом на фоне такой работы с материалом — так, добавка, если вовсе не комический элемент. Тяжело серьёзно относиться к эротике, в которой участвует боец-гитьянки из другого измерения, друид-медведь в животной форме, демон, дьявол (напомним, что во вселенной Забытых Королевств это враждующие стороны) или вовсе иллитид. Да, мемы в интернете не врут: переспать можно даже с пожирающим мозги осьминогом. Для людей, у которых секс и романы — главная причина играть в ролевые игры, перед Вратами Балдура поставили целый бордель с дроу-близняшками. В общем, «игра, остановись, ты хорни»!

Здесь хотелось бы сказать, что превратить прохождение в Baldur’s Gate 3 в порно-балаган — ваше решение, но сейчас это не совсем так. Из-за недоработок и багов те же романы развиваются слишком быстро и чуть ли не навязываются. Некоторые игроки жалуются, что всего за пару часов сопартийцы чуть ли не единогласно прыгают вам в постель при минимальном внимании (или вовсе при полном игнорировании их подкатов). Чего уж говорить, если в интернете появился спидран эротической сцены, занимающий меньше четырёх минут.

Можно говорить со зверями и трупами!

Проблемы на пути можно решить разными путями. Убить врага, договориться с оппонентом, обхитрить или подкупить квестового персонажа, взломать замок в сокровищницу или просто плюнуть на всё и пойти дальше. А можно узнать что-нибудь полезное у зверей: сельских коров, живущих под полом крыс или пролетающих мимо птичек. С любым зверем в Baldur’s Gate 3 можно общаться, если у вас есть соответствующее заклинание или зелье. И все звери озвучены! А у некоторых есть не только ценная информация, но и даже целые квесты. И, конечно, шутки. Так, во Вратах Балдура можно найти кота, отыгрывающего нуарного детектива. А до главного города игры можно повстречаться с подозрительным бычком, который очень не хочет раскрывать вам свой секрет.

А если вы ну очень общительный герой, можно поговорить даже с трупами. Персонажи, которым есть что сказать (например, квестовые), под действием заклинания «Разговор с мёртвыми» с радостью ответят вам на пять вопросов. Если, конечно, их убили не вы. Но и тут есть лазейка: просто примените колдовство под маскировкой, чтобы труп вас не узнал и выдал всё как на духу. Ролевая игра!

Можно страдать ерундой!

Даже вне бардовского, злого или эротического прохождения в Baldur’s Gate 3 есть забавные занятия. Можно превращаться в маленьких зверей и залезать в недоступные места. Можно сходить в цирк, где есть целая куча развлечений: клоунский грим, колесо удачи волшебного джинна, представление совсем-не-подозрительного клоуна, гадание о будущей любви всей жизни. Есть не только бордель, но и стендап-клуб, где можно посоревноваться в остроумии с местным комиком.

Практически у каждого второго сюжетного события есть какая-нибудь дурацкая опция. Нашли труп паука? Попробуйте его лизнуть! Вас заметило волшебное око? Помахайте ему ручкой, вас снимает волшебная камера! А если у вас особенно игривое настроение, то при входе во Врата Балдура можно зарегистрироваться под идиотским выдуманным именем, которым местная стража — автоматоны будут называть вас до самого конца игры.

Опять же, превратить игру в цирк — исключительно ваше решение. Но если вы на это решитесь, то Baldur’s Gate 3 определённо станет одной из самых смешных игр в вашей жизни.

Этому помогает уже упомянутый простор для фантазии в билдостроении: игроки уже пробуют проходить Baldur’s Gate 3 самыми идиотскими способами. Например, партией из четырёх гномов-варваров. Или маньяком, который коллекционирует трупы всех персонажей.

Можно искать секреты!

Даже спустя несколько недель после релиза Baldur’s Gate 3 тяжело сказать, насколько в ней много контента и вариантов прохождения. На это накладывается ещё и то, что разработчики распихали по игре огромное множество секретов и совсем неочевидных возможностей.

Из простого: тут и там есть малозаметные сундуки с драгоценностями или даже уникальной экипировкой. По пещерам и тёмным углам раскиданы скелеты с кучей золота. В храмах, погребах и катакомбах практически всегда есть потайные стены, заметить которые могут лишь самые внимательные приключенцы. А есть и вовсе подножки от разработчиков: например, дыры в стенах, которые просто заставлены ящиками. Чтобы их заметить, не надо проходить никаких проверок на внимательность: в этом случае глазастым надо быть самому игроку.

Из более интересного: в игре есть секретные короткие пути, альтернативные проходы и даже целые потайные локации для самых внимательных искателей! Подробнее сказать не можем (не хотим портить сюрпризы). Лишь намекнём, что не все пропасти убьют вас при падении в них. Огромный паук не даст соврать! В общем, если вас когда-то впечатлили секретные уровни и боссы в Dark Souls или вы скучаете по тайникам из классических шутеров эпохи конца 1990-х — Baldur’s Gate 3 придётся вам по душе.

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Десять пунктов — это даже мало для игры такого масштаба. И это мы не берём в расчёт возможность пройти игру другим классом или с другой предысторией. А может, вы откажетесь от прохождения со спутниками и решите бегать отрядом из четырёх друзей? Это будет совсем другой опыт — и тоже Baldur’s Gate 3!