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    #Warhammer #ретро #шутер

    Обзор Warhammer 40,000: Boltgun. На моего дедушку упал космодесантник

    5 июня 2023
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    05.06.2023
    17659
    3 минуты на чтение
    #Warhammer #ретро #шутер
    Обзор Warhammer 40,000: Boltgun. На моего дедушку упал космодесантник

    Анонс Boltgun фанатское сообщество как поклонников «Молота войны», так и знатоков жанра встретило со знатным воодушевлением. Олдскульный ретрошутер про космодесантника, копирующий эстетические и технические приёмы оригинальных DOOM и Duke Nukem, вот же здорово, наконец-то! Но смог ли финальный результат удовлетворить все хотелки публики? Да, но есть нюансы.

    Warhammer 40,000: Boltgun

    Жанр: ретрошутер
    Разработчик: Auroch Digital
    Издатель: Focus Home Interactive
    Возрастной рейтинг: 18+
    Перевод: субтитры
    Платформы: PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch
    Играли на: PS5
    Похоже на: Ion Fury + Forgive Me Father + DOOM (1993)

    Проще всего разобраться с сюжетом Boltgun, созданным в лучших заветах Джона Кармака: он как бы есть, но вообще не важен. Инквизитор из Ордо Маллеус посылает вас, ветерана-космодесантника ордена Ультрамаринов, на какую-то планету, чтобы искоренить демоническое присутствие. Всю смысловую суть игры легко почерпнуть через пару нажатий клавиши «T» — схватившись за титульный болтер, дитя Робаута Жиллимана громоподобным голосом выкрикнет в адрес врагов что-то вроде: «Смерть еретикам!»

    Как и любой уважающий себя бумер-шутер, Boltgun создан в традициях DOOM и Quake. Очки здоровья, очки брони, усилители, секретки, открывание ворот разноцветными ключами, докучливый платформинг, орды врагов на запертых аренах, статистика в конце каждого уровня — в известной формуле практически нет нововведений. Удар с разгона, гранаты на манер DOOM Eternal да отдельная эксклюзивная опция раскромсать врага пиломечом в ближнем бою — чуть ли не единственное, что отделяет Boltgun от махровой классики.

    Обзор Warhammer 40,000: Boltgun. На моего дедушку упал космодесантник 1

    Не станет откровением и набор локаций. Игра поделена на три акта по восемь уровней в каждом, и, к сожалению, она лишь изредка пользуется теми бесчисленными возможностями, что дарит ей сеттинг Warhammer 40,000. Например, лучшие локации, которые здесь есть, — те, что поражены скверной бога Хаоса Тзинча: они выглядят как лавкрафтовские непостижимые ужасы. Остальное время нашему бравому космодесантнику чаще всего придётся шариться по каким-то серым закоулкам, промышленным зонам, заброшенным базам и подземным комплексам. 

    Порой тыкаться по углам приходится очень долго и упорно — карта в игре отсутствует (а она была даже в первой DOOM!), а одни тёмные мрачные коридоры отличить от других удаётся разве что по художественно разлетевшимся демоническим кишкам. Уже к третьему часу игры вы будете ориентироваться в этих душных помещениях именно по замысловатым узорам крови на поверхностях. Самое обидное, что за нашим героем следует сервочереп, который регулярно подсвечивает аптечки, патроны и даёт пространные справки. Почему нельзя было добавить ему функции навигатора ради удобства игрока — совершенно непонятно.

    Обзор Warhammer 40,000: Boltgun. На моего дедушку упал космодесантник 3

    Чуть лучше обстоит ситуация с врагами. Обычные культисты, демоны всех мастей, космодесантники Хаоса — бестиарий скромный, но колоритный. Каждый враг особенно уязвим к одному виду оружия и слабо реагирует на другой, использует собственную тактику и требует индивидуального подхода. Кроме культистов. Эти бедолаги превращаются в кровавую кашу от любого вашего чиха и давят разве что числом.

    Сражаться с ними, впрочем, хоть и не слишком интересно, но однозначно приятно, потому что такие схватки дают сполна почувствовать себя космодесантником: сильным, смелым, тяжеленным — от грохота пудовых сапожищ аж экран содрогается! Болтер чуть ли не впервые в играх по Warhammer 40,000 ведёт себя и звучит так, как положено: стреляет ревущими реактивными снарядами, которые буквально разносят небольших врагов в клочья. Другие стволы отстают не сильно: от дробовика до убийственного мельта-ружья всё бахает, визжит и трещит, неся смерть и разрушение еретикам и демонам по всем канонам. 

    Обзор Warhammer 40,000: Boltgun. На моего дедушку упал космодесантник 4

    Кураж останавливает разве что чудовищная «нажористость» большинства нерядовых противников. Как бы вам ни хотелось показать свою молодецкую удаль, лучше не переключаться на режим сложности выше обычной, чтобы не долбиться в жир очередной чумной жабы. В сражениях с боссами эта проблема приобретает чудовищно извращённые формы — вместо того, чтобы оставаться разудалым кровавым ретрошутером, Boltgun в такие моменты превращается в медленный квазитактический балет у ближайшего угла, за которым ты прячешься от двадцатиметровой демонюки. 

    Откровенно не удалась и музыка. В скромных и однообразных запилах этого электронно-заунывного орга́на, может, и есть некий готический дух Warhammer 40, 000, вот только он совершенно не вяжется с динамичной, мрачной и кровавой игрой. 

    Обзор Warhammer 40,000: Boltgun. На моего дедушку упал космодесантник 5

    Возможно, староверам, плюющимся от лощёных современных игр за 70 долларов, эти недостатки покажутся несущественными. Многие огрехи простят и фанаты Warhammer 40,000. Но у Boltgun были все шансы стать великолепной игрой в этой вселенной и прекрасным ностальгическим шутером, но проблемы с балансом, удобством и дизайном локаций низводят восторги до категории «сойдёт».

    * * *

    Воспроизводя классические формулы шутеров 1990-х, Warhammer 40,000: Boltgun не пытается экспериментировать и использовать достижения современной индустрии, вбирая порой не только лучшие, но и худшие черты братьев по жанру. Выбор для убелённых сединами дедов и преданных фанатов олдскула!

    Обзор Warhammer 40,000: Boltgun. На моего дедушку упал космодесантник 2
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