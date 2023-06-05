Обзор Warhammer 40,000: Boltgun. На моего дедушку упал космодесантник

Анонс Boltgun фанатское сообщество как поклонников «Молота войны», так и знатоков жанра встретило со знатным воодушевлением. Олдскульный ретрошутер про космодесантника, копирующий эстетические и технические приёмы оригинальных DOOM и Duke Nukem, вот же здорово, наконец-то! Но смог ли финальный результат удовлетворить все хотелки публики? Да, но есть нюансы.

Warhammer 40,000: Boltgun Жанр: ретрошутер

Разработчик: Auroch Digital

Издатель: Focus Home Interactive

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: субтитры

Платформы: PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch

Играли на: PS5

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Проще всего разобраться с сюжетом Boltgun, созданным в лучших заветах Джона Кармака: он как бы есть, но вообще не важен. Инквизитор из Ордо Маллеус посылает вас, ветерана-космодесантника ордена Ультрамаринов, на какую-то планету, чтобы искоренить демоническое присутствие. Всю смысловую суть игры легко почерпнуть через пару нажатий клавиши «T» — схватившись за титульный болтер, дитя Робаута Жиллимана громоподобным голосом выкрикнет в адрес врагов что-то вроде: «Смерть еретикам!»

Как и любой уважающий себя бумер-шутер, Boltgun создан в традициях DOOM и Quake. Очки здоровья, очки брони, усилители, секретки, открывание ворот разноцветными ключами, докучливый платформинг, орды врагов на запертых аренах, статистика в конце каждого уровня — в известной формуле практически нет нововведений. Удар с разгона, гранаты на манер DOOM Eternal да отдельная эксклюзивная опция раскромсать врага пиломечом в ближнем бою — чуть ли не единственное, что отделяет Boltgun от махровой классики.

Не станет откровением и набор локаций. Игра поделена на три акта по восемь уровней в каждом, и, к сожалению, она лишь изредка пользуется теми бесчисленными возможностями, что дарит ей сеттинг Warhammer 40,000. Например, лучшие локации, которые здесь есть, — те, что поражены скверной бога Хаоса Тзинча: они выглядят как лавкрафтовские непостижимые ужасы. Остальное время нашему бравому космодесантнику чаще всего придётся шариться по каким-то серым закоулкам, промышленным зонам, заброшенным базам и подземным комплексам.

Порой тыкаться по углам приходится очень долго и упорно — карта в игре отсутствует (а она была даже в первой DOOM!), а одни тёмные мрачные коридоры отличить от других удаётся разве что по художественно разлетевшимся демоническим кишкам. Уже к третьему часу игры вы будете ориентироваться в этих душных помещениях именно по замысловатым узорам крови на поверхностях. Самое обидное, что за нашим героем следует сервочереп, который регулярно подсвечивает аптечки, патроны и даёт пространные справки. Почему нельзя было добавить ему функции навигатора ради удобства игрока — совершенно непонятно.

Чуть лучше обстоит ситуация с врагами. Обычные культисты, демоны всех мастей, космодесантники Хаоса — бестиарий скромный, но колоритный. Каждый враг особенно уязвим к одному виду оружия и слабо реагирует на другой, использует собственную тактику и требует индивидуального подхода. Кроме культистов. Эти бедолаги превращаются в кровавую кашу от любого вашего чиха и давят разве что числом.

Сражаться с ними, впрочем, хоть и не слишком интересно, но однозначно приятно, потому что такие схватки дают сполна почувствовать себя космодесантником: сильным, смелым, тяжеленным — от грохота пудовых сапожищ аж экран содрогается! Болтер чуть ли не впервые в играх по Warhammer 40,000 ведёт себя и звучит так, как положено: стреляет ревущими реактивными снарядами, которые буквально разносят небольших врагов в клочья. Другие стволы отстают не сильно: от дробовика до убийственного мельта-ружья всё бахает, визжит и трещит, неся смерть и разрушение еретикам и демонам по всем канонам.

Кураж останавливает разве что чудовищная «нажористость» большинства нерядовых противников. Как бы вам ни хотелось показать свою молодецкую удаль, лучше не переключаться на режим сложности выше обычной, чтобы не долбиться в жир очередной чумной жабы. В сражениях с боссами эта проблема приобретает чудовищно извращённые формы — вместо того, чтобы оставаться разудалым кровавым ретрошутером, Boltgun в такие моменты превращается в медленный квазитактический балет у ближайшего угла, за которым ты прячешься от двадцатиметровой демонюки.

Откровенно не удалась и музыка. В скромных и однообразных запилах этого электронно-заунывного орга́на, может, и есть некий готический дух Warhammer 40, 000, вот только он совершенно не вяжется с динамичной, мрачной и кровавой игрой.

Возможно, староверам, плюющимся от лощёных современных игр за 70 долларов, эти недостатки покажутся несущественными. Многие огрехи простят и фанаты Warhammer 40,000. Но у Boltgun были все шансы стать великолепной игрой в этой вселенной и прекрасным ностальгическим шутером, но проблемы с балансом, удобством и дизайном локаций низводят восторги до категории «сойдёт».

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Воспроизводя классические формулы шутеров 1990-х, Warhammer 40,000: Boltgun не пытается экспериментировать и использовать достижения современной индустрии, вбирая порой не только лучшие, но и худшие черты братьев по жанру. Выбор для убелённых сединами дедов и преданных фанатов олдскула!