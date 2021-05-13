Обзор Outriders: травматический опыт в кооперативной игре

Дела человечества на Земле не задались, и люди ищут спасения на Енохе — райской с виду планете. Однако высадившиеся разведчики сразу же сталкиваются сначала с жуткой болезнью, а потом — с опаснейшей аномалией, которая одних убивает, а других превращает в сверхлюдей-алиумов. Спустя тридцать лет после первой высадки один из таких «суперменов» выходит из криосна и обнаруживает, что вокруг бушует гражданская война, а остатки колонизаторов на грани полного уничтожения. Значит, пора брать ситуацию в свои руки!

Жанр: лутер-шутер Разработчик: People Can Fly Издатель: Square Enix Возрастной рейтинг: 18+ Перевод: полный Платформа: ПК, PS4, PS5, X1, XSXS Играли на: ПК Похоже на: Gears 5 • Anthem

С новыми играми сейчас беда — релизы постоянно откладывают, новые видеокарты сметают с прилавков майнеры, а приставки — перекупщики. Играть не во что и не на чем. Казалось бы, пора сдуть пыль с аккаунтов в Steam и наконец освоить всё накупленное на распродажах — но душа жаждет чего-то свеженького и актуального. Так что время для релиза Outriders было рассчитано идеально — изголодавшиеся игроки налетели на новинку, как мухи на варенье.

Вот только получившаяся у польской студии People Can Fly субстанция оказалась недоваренной — багов на релизе и даже спустя месяц столько, что впору вспоминать польский же Cyberpunk 2077. Но если под завалами из багов и недоработок «Киберпанка» скрывался шедевр, то Outriders, даже отполированная, потянет максимум «под пиво».

Боль? Что вы знаете о боли…

О качестве игры, помимо прочего, говорит то, насколько мы затянули с рецензией. Дело не только в технических проблемах — например с серверами, которые первую неделю пребывали в состоянии то обморока, то комы. В неё попросту не хотелось возвращаться. Каждой игровой сессии у нас с напарником предшествовал типовой диалог: «Ну что, пошли страдать?» — «А может, не надо? Может, не сегодня?» — «Надо-надо, мне рецензию писать…».

Игра регулярно вылетала, но, что ещё хуже, в кооперативе постоянно был отвратительный пинг, из-за чего у подключившегося игрока враги хаотично телепортировались, а напарник-хост двигался исключительно рывками. Играть таким образом в шутер сложно, даже мучительно. К счастью, спустя месяц после релиза наконец вышел большой патч, который решил проблему. Правда, после него игра стала вылетать втрое чаще.

Outriders задумывалась как кооперативная игра, но именно кооперативные механики в ней ужасны. Например, нельзя меняться лутом, притом что у классов есть специализация на пушках определённого типа. И, конечно, вам с товарищем регулярно падают предметы, которыми хочется поделиться. Ещё одна боль — случаи, когда кончается здоровье. Персонаж падает в ожидании помощи и не может ни умереть и отправиться на респаун, ни подняться, подстрелив кого-то из врагов, как в Borderlands. Просто лежит и ждёт, когда товарищ к нему пробьется или погибнет по дороге, — и подчас лежать приходится очень долго. Иногда это состояние между жизнью и смертью сопровождается каким-то мерзким звуком, от которого никак не избавиться.

Ещё одна раздражающая механика — принудительный перезапуск схватки, если один из игроков слишком от неё отдалился. Судя по всему, авторы пошли на это, чтобы ушлые игроки не использовали привязку монстров к арене в своих целях — ведь стоит персонажу хоть на шаг выйти за её пределы, как противники сразу теряют к нему интерес. Однако у некоторых классов пятиться, отстреливаясь от орд, — единственный реальный способ выжить во многих ситуациях (ну не заточен снайпер-техномант под ближний бой!), так что нарушение границ арены случается регулярно и отнюдь не по злому умыслу. Вот только если не успеть быстро вернуться обратно, игрока настигает неотвратимая кара — надо начинать схватку с самого начала. И плевать, кто из игроков зашел за невидимые флажки, — выходить на арену заново придётся всей группе.

Шутерные механики тоже вызывают тоску и меланхолию. На высоких сложностях монстры превращаются в губки для пуль, и заливать урон в тушки врагов становится скучно и утомительно. Способ победить боссов при любом раскладе одинаков — уворачивайся от их атак и поливай свинцом от души. Да, есть механика их контроля, когда надо вовремя сбивать им каст способностей, но попадать в нужный момент при постоянных лагах — задача почти невыполнимая. Тут бы выжить!

Врагов с середины игры появляется очень много. Разработчики отчего-то любят закидывать их за спину игроку и респаунить в паре метров от него. Стрельба посредственная — отличить винтовку от пулемёта можно разве что только по частоте смены магазина. Звуки выстрелов — отдельный позор: некоторые пушки смело можно именовать пукалками, другие издают ещё более неприличные звуки. Со способностями персонажей дела обстоят заметно лучше, они и анимированы хорошо, и бабахают как надо, но из-за солидных кулдаунов стрельба — основной способ наносить урон врагам.

Подкачало и само построение уровней. Плохо замаскированные коридоры с аренами обсажены со всех сторон невидимыми стенами. Прыгать персонажи не умеют, приходится утюгом кататься по тем местам, где разработчики разрешают это делать. Причём стенки стоят как попало: иногда до реального препятствия ещё метра три, а ты уже упираешься в преграду.

В итоге мир кажется совершенно фальшивым и искусственным. Сеттинг с неизвестной планетой, полной опасностей, обещает приключения и свободу, но локации, состоящие исключительно из арен и коридоров, ему не подходят. Это можно было бы ещё потерпеть, происходи в игре что-то грандиозное, как в Call of Duty или хотя бы Bulletstorm, но Outriders даже не притворяется аттракционом. Ничего интереснее, чем поездка в начале игры, когда герой приходит в себя после криосна, игрока не ждет.

Исследуя закоулки, можно наткнуться на три вида полезностей — одинаковые коробки с двумя единицами лута, залежи железной руды, которую надо отковыривать от стены, и ящики с боезапасами. Это всё — ни одной пасхалки или просто интересного места обнаружить за прохождение так и не удалось. В заданиях тоже никакого разнообразия — надо зачищать арены и взаимодействовать с предметами. Даже на машинках покататься не дают, хотя их можно вовсю кастомизировать. Ведь кастомизация в онлайн-играх — это самое важное, верно?

Золотая малина

Начинается Outriders очень бодро. Красивые виды планеты, отличная графика на далеко не топовом железе, динамичная поездка главного героя после пробуждения. Но вот мы добираемся до города-хаба, и fps при резких поворотах камеры начинает проседать кадров на 40−45, подключившийся друг постоянно наблюдает предупреждение об огромном пинге, а первый побочный квест оказывается издевательски коротким — как, впрочем, вообще все побочки в игре. И волей-неволей закрадывается подозрение, что хитрые поляки специально первые два часа прячут истинное лицо игры, чтобы покупатель не мог потребовать свои деньги назад.

Хотя кое-какие знаки игра подавала с первых минут. Во всех кат-сценах отчего-то жутко шатает камеру — и это не имитация съёмки с рук. Всё выглядит так, будто оператор стоял в деревянной шлюпке, раскачивающейся посреди моря, на котором вот-вот разыграется шторм. Придумавшему это человеку надо выписать судебный запрет на разработку видеоигр лет эдак на пять — из-за болтанки кат-сцены физически неприятно смотреть. И не было ни одной, ни единой причины их так режиссировать.

Сюжет тоже трещит швам везде, где можно. За это обидно вдвойне, ведь на фоне общей посредственности, подобно молниям в затянутом тучами небе, проскакивают яркие моменты. Персонажи возникают из ниоткуда. Сцены строятся на ровном месте — та геймплейная ситуация, что им предшествовала, практически игнорируется. Это словно фильм, который снимали пять режиссёров (причём один из них специализировался на индийских боевиках середины девяностых), а монтировали, подбрасывая игровой кубик.

Геймплей не просто не соответствует сценарию — порой они откровенно конфликтуют. Самый вопиющий пример — особо сильный злодей-алиум по имени Молох, которого нам очень грамотно представляют в первой трети игры. Ты прямо проникаешься ощущением, что схватка с ним станет особенной, — наверное, это будет финальная битва, и к ней потребуется долго готовиться. Тут нас внезапно выкидывает в драку с ним, и выясняется, что это рядовой босс, слабый и нудный. Мы ему навешиваем, но в кат-сцене он вырубает главного героя, сбегает и в основном сюжете больше не отсвечивает. Что это вообще было?

Финальный босс появляется где-то в последней четверти сюжета, и чего ему от нас надо — решительно непонятно. Возможно, ответ скрыт где-то за пределами магистрального сюжета — но читать записки, разбросанные по игре, и проходить побочные задания к тому моменту уже совершенно не тянет. Интересных квестов среди побочек нам попалось ровно два — с историей происхождения Молоха и про одного из наших сослуживцев, который попал под обвал вместе с солдатами противника.

Сценаристам более-менее удаются образы вояк — остальные персонажи больше напоминают математические функции, а не живых героев. Сильнее всего, конечно, запоминается стереотипный поляк Якуб, через слово вставляющий обязательную «курву». Впрочем, тут вообще всё стереотипное, до скрежета зубов, — такое ощущение, что дизайнеры ничего не придумали сами. Развалины инопланетной архитектуры сделаны «под Гигера», транспорт и дизайн некоторых боссов позаимствованы из «Чужих», а в монстрах легко читается влияние Gears of War, StarCraft и Mass Effect. Город инопланетян напоминает что-то среднее между Аграбой и деревушкой американских переселенцев. Черт, да тут поселения людей выглядят более инопланетными, чем поселения инопланетян! Заимствований так много, что у Outriders нет своего стиля — она выглядит как пёстрое лоскутное одеяло, выдаваемое за модную брендовую вещь.

К миру тоже есть стандартные для постапокалипсиса вопросы. Неясно, что местное население десятилетиями кушает и где берёт патроны: единственная «линия снабжения», которую нам довелось восстанавливать, поставляет электроэнергию. Группировки в регионах формируются не по законам гражданской войны — они соответствуют привычным штампам космооперы. Тут заброшенная лаборатория безумных ученых, а рядом с казармами, буквально в соседнем подвале, обосновались бандиты, и разбираться с ними некому — кроме, разумеется, нашего персонажа.

При этом одни куски сеттинга прописаны неплохо — мы знаем, что тяжёлую карьерную технику печатали на промышленных принтерах, а первый город людей на Енохе возведен из обшивки корабля. Тут есть даже вполне аутентичное поселение людей, которое построено из мусора, наложенного поверх старых военных укреплений. В других местах всё не так гладко. Например, поверить, что переселенцы привезли с собой машины для производства сетки-рабицы или что они тратили ресурсы на то, чтобы отгораживать обрывы на горных дорогах массивными цепями и колышками, решительно не получается. Концепт-художник нарисовал, а главный дизайнер пропустил. Кто будет во всё это всматриваться, это же шутер!

Грабь-убивай

Лутерно-ролевая система в Outriders нормальная. Не выдающаяся, но вполне добротная и рабочая. Персонаж зарабатывает опыт и повышает уровень, что позволяет открывать новые способности и продвигаться по древу с пассивными навыками. Древо максимально скучное: три ветки у каждого класса, причем большая часть «плодов» на них — «фрукты» вроде +8% к урону от дробовиков. С одной стороны, это нормально, но с другой, многие считают это дурным тоном. В самом деле, куда интереснее играть с перками, позволяющими стрелять лазерами из глаз или поедать трупы убитых врагов.

Самая качественная часть Outriders — система улучшения вещей. У пушек можно менять тип в рамках одного класса — скажем, переделать лёгкий пулемёт в тяжёлый. Кроме того, за ресурсы можно поднять их уровень, увеличить редкость и поменять встроенную способность — например, поменять поджигающие пули на замораживающие. В броню же вставляются усилители способностей — и постепенно за их счёт даже довольно бесполезное умение можно сделать весьма эффективным. Правда, «перетыкать» способности каждый раз при обновлении брони довольно утомительно — в современных ММО это обычно происходит автоматически, но на фоне прочих минусов Outriders кажется, что придираться к этому аспекту неспортивно.

Можно вылепить билд на основе выпавших предметов и потом быстренько подстроить его под себя. К примеру, если вы решили поиграть в паре с персонажем другого класса, которого лучше поддержать с помощью иного набора способностей. Но бо́льшая часть игроков, конечно, бегает в гордом одиночестве — и оттого вряд ли поймёт, сколько мук причиняет неустроенность кооператива.

Вообще, логику разработчиков местами понять можно. Народ любит красивую картинку при минимальных системных требованиях, так давайте дадим её — только-то и нужно, что организовать малюсенькие локации с кучей невидимых стен. Да, это практически уничтожает свободу перемещения, но ведь играют же люди в аналогично устроенную Gears of War и не особо жалуются. Покупатели любят кастомизировать всё на свете — так пусть у них будут уникальные машины! Что игроку при желании будет негде на ней прокатиться, уже не наши проблемы… Релизная версия получается сырой — да и чёрт с ней, патчами подлечим. Главное — попасть в правильное окно продаж и сорвать куш. Таков выбранный путь.