«Аргайл: Супершпион» — это «Кингсмен» без крови

Элли — успешная писательница, автор шпионских триллеров про суперагента Аргайла, похожего на Джеймса Бонда. Сама она никакая не шпионка, а домоседка и кошатница. Но её книги так хороши, что ими интересуются настоящие шпионы, и одна организация решает её похитить, а другая — спасти. Ведь всё, что она пишет про Аргайла, почему-то оказывается чистой правдой!

Жанр: супершпионская комедия

Режиссёр: Мэттью Вон

В ролях: Брайс Даллас Ховард, Сэм Рокуэлл, Брайан Крэнстон, Генри Кавилл

Мировая премьера: 31 января 2024

Возрастной рейтинг: PG-13

Похоже на: «Kingsman: Секретная служба», «Агенты А.Н.К.Л.», «Вспомнить всё»

«Аргайл» — очередной комедийный боевик про супершпионов от Мэттью Вона. Девять лет назад он снял «Кингсмен», отличную вещь в том же жанре, и с тех пор прикован к её сиквелам, как к пулемёту. «Аргайл» не сильно от них отличается. По сути, это попытка повторить «Кингсмен» — тоже с Сэмюэлом Л. Джексоном и Софией Бутеллой (правда, в эпизодических ролях) и с жирной отсылкой к этой серии в сцене после титров. Только «Аргайл» — больше комедия, чем боевик, и с необычной фишкой: события происходят одновременно в реальности и в книгах про агента Аргайла, которого играет Генри Кавилл.

Не секрет, что когда-то Кавилл пробовался на роль Бонда и проиграл Дэниелу Крейгу из-за молодости. Он охотно берётся за бондо-подобные роли — в один год с первым «Кингсменом» вышла ещё одна пародия на шпионов, «Агенты А.Н.К.Л.», где герой Генри — вылитый агент 007. Похоже, он не теряет надежды стать Бондом в будущем, а пока вовсю иронизирует над образом идеального красавчика в смокинге.

Тут хорошие актёры и забавные экшен-сцены…

По названию и трейлерам может показаться, что именно герой Кавилла — главный. Но это лишь маркетинговый трюк. Агент Аргайл появляется только в коротких вставках «из воображения» и мерещится Элли в экшен-сценах на месте её реального напарника, Эйдана, в исполнении Сэма Рокуэлла. На контрасте с идеальным Аргайлом агент Эйдан нарочито груб, небрит, неопрятен и к тому же невысок, что очень заметно на фоне Брайс Даллас Ховард, которая примерно того же роста. Сама актриса в последнее время набрала вес и смотрится органичнее именно в образе писательницы-домоседки, а не супершпионки. Так что, когда этот кабаре-дуэт совсем не боевого вида начинает раскидывать толпы головорезов, выполняя акробатические кульбиты — это смотрится крайне неубедительно, но забавно.

Никакого противопоставления реального шпионажа и сказочного мира шпионских романов здесь нет и в помине. Напротив, фантазии Элли абсолютно достоверны по меркам этой вселенной, где Бондиана могла быть документалкой, а законы физики подчинены законам прикольности. Пару раз сценарист пытается щегольнуть знанием реальной матчасти (например, куда стрелять в человека, чтобы не убить), но 90% времени тут творится безумная клюква.

И пока это касается только боевых сцен — это в плюс. Да, по нефти не выйдет кататься на коньках, нельзя пережить взрыв гранаты, просто упав в мягкое кресло, а кот вряд ли может обезвредить вооружённого человека. Ну и что? Так только веселее. Персонажи и сами иронично подсвечивают подыгрывающие им «рояли в кустах»: «Да ладно? Как удобно!»

Экшен-сцены могли быть и круче, но какому-то болвану из Apple Studio пришло в голову зацензурить их под рейтинг PG-13. Это не портит отличной хореографии, но делает происходящее каким-то неловким. Когда персонажи разносят толпы врагов пулями и ножами, но при этом не показано ни капли крови — это смешно, и не в том смысле, в каком должно быть.

Аргайл — это клеточка! Аргайлом называется клетчатый узор на ткани в виде ромбов. В фильме он не просто обыгрывается (даже назойливо!), но служит основой визуального стиля. Элли вечно появляется на фоне ромбовидных паттернов — в мебели, одежде, интерьерах. Главного злодея в исполнении Брайана Крэнстона окружают вертикальные линии и завитки. А мама Элли сидит на фоне квадратного кафеля — и уже по этой детали легко догадаться, что с ней всё не так просто.

…но в сюжете какой-то бред

Но главная проблема подкралась с другой стороны. Одно дело — когда над шпионской дичью предлагают посмеяться, а другое — когда вокруг неё строят сюжет. К «Кингсмену» Вон писал сценарий сам, а вот «Аргайл» — работа сценариста «Пэна» Джейсона Фукса, и разница заметна. Фукс то и дело пытается удивить внезапными шпионскими твистами с промыванием мозгов, спящими агентами, подставными лицами, предателями — и заходит в этом слишком далеко. Заговор злодеев, конечно, оказался бредовым и слишком сложным, но этого как раз стоило ожидать. Беда в том, что после постоянного вала разоблачений устаёшь удивляться. Становится просто наплевать.

В «Кингсмене» мы понимали, за кого болеем: за простого парня Эггси. А в «Аргайле» всё переворачивают несколько раз. Никому нельзя верить, все не те, кем кажутся. Люди то и дело превращаются из одних персонажей в других, которыми-де были всё это время. Под конец, несмотря на все попытки фильма давить на чувства, сопереживать уже не хочется никому. А то вдруг на финальных титрах герой сбросит маску, и окажется, что всё это время там был Фантомас?

К тому же череда твистов порождает сюжетные дыры, делая более ранние сцены очень странными.

Нажмите, если уже смотрели или не боитесь спойлеров! Так, если все события с Аргайлом на самом деле происходили с Элли, то в начальной сцене она что, пыталась соблазнить женщину? И носила её на руках?

Почему в поезде агенты напали на Элли, если она по доброй воле ехала к их же начальству, а её смерть сорвала бы сложный пятилетний план?

А впрочем — зачем вообще нужен был этот пятилетний план, если флэшку могла получить только Рэйчел? Убрали бы её сразу — и Хранительница не отдаст компромат вообще никому!

Зачем родители вдруг раскрылись в сцене в отеле, когда у Элли ещё не было ни малейших подозрений? Злодейский аффект накатил?

И так ли важна была флэшка-макгаффин, если главных злодеев, которым мог навредить компромат, в финале оказалось проще поубивать? И чем они, собственно, злодеи, кроме отношения к Рэйчел, которая и сама не сахар? Героям не обязательно спасать мир, но должна же их миссия хоть что-то значить!

Финальная сцена и сцена после титров добавляют непоняток. Если это задел на сиквел или кроссовер — в таком виде он не интригует, а кажется каким-то ещё непродуманным твистом.

И всё-таки фильм зря ругают!

Будет сиквел или нет — ещё большой вопрос. В прокате «Аргайл» стартовал неуверенно, хотя о провале говорить ещё рано, а западные критики разгромили его. И всё же такое отношение несправедливо. Недостатки фильма не настолько ужасны, к тому же некоторые из них делают его лишь более смешным и пародийным. Как будто сценарист шутки ради решил бухнуть в картину все безумные твисты, какие только видел в шпионском кино.

Да, неудобных вопросов к поворотам сюжета можно задать много. Но большинство из них приходит в голову уже после просмотра. Мэттью Вон вытягивает своей режиссурой не самый удачный сценарий. Даже с ограничением в PG-13 он снимает смешные драки и погони так, чтобы вы, давясь хохотом, задавали только один вопрос: «Да ладно, так можно было?!» Узнаваемый стиль режиссёра тут во всём. Будет даже сцена с подменой отравленных стаканов — и Вон сам подшутит над своим любимым штампом.