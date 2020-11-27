«Новые мутанты»: в чём проблемы многострадального фильма

Поселение юной индианки Дани Мунстар разносит торнадо. Отец Дани погибает, а сама она попадает в некую клинику, где, по словам доктора Сесилии Рейес, одарённых подростков учат управляться со своими способностями, чтобы после они могли продолжить обучение за пределами лечебницы. Доктор, кстати, работает тут одна — видимо, место, где содержатся непредсказуемые мутанты, финансируется по остаточному принципу. Компанию Дани составляют девушка-оборотень Рейн, цундере с анимешной силой Ульяна Распутина (по комиксам — сестра того самого Колосса), пылкий в прямом смысле слова бразилец Бобби и простой добродушный парнишка Сэм, который умеет быстро носиться с использованием неоновых спецэффектов.

Режиссёр: Джош Бун В ролях: Аня Тейлор-Джой, Мейси Уильямс, Чарли Хитон, Генри Зага, Блю Хант, Алиси Брага Возрастной рейтинг: 16+ Премьера: 26 августа (кинотеатры мира), 3 сентября (кинотеатры России), 27 ноября (онлайн-релиз) Похоже на: «Кошмар на улице Вязов: Воины Сна» (1987) «Люди Икс: Первый класс» (2011) «Оно» (2017, 2019) «Стекло» (2019)

Первый фильм ужасов во вселенной Людей Икс. Подростковая драма о первой любви и первых потерях, боли взросления и принятия себя. Новая глава в мутантской саге, вводящая ярких интересных персонажей…

Может быть, такой фильм действительно однажды снимут. «Новым мутантам» же не удалось стать ни первым, ни вторым, ни третьим. И дело даже не в постоянных переносах, из-за которых фильм уподобился своим героям, томящимся в стенах мрачной клиники.

Разумеется, все ребята попали сюда не просто так — за душой у каждого страшная драма. Рейн пострадала от рук ревностного священника, горячность Бобби не довела парня до добра, а Сэм винит себя в гибели отца-шахтёра (вообще, в фильме высоковата концентрация мёртвых отцов). Лишь Ульяна (ну вы знаете, эти русские!) брутальна, сурова и не сожалеет о крови на своих руках.

Справиться с психотравмами и раскрыть свой потенциал юным мутантам помогает добрый доктор Рейес. Впрочем, доброта её напускная, что быстро становится очевидно: доктор Рейес явно скрывает тёмные секреты. Да и клиника с решётками на окнах и палатами, больше похожими на одиночные камеры, говорит сама за себя. Приход Дани, чьи силы не определены, меняет всё в казённом доме — внутренние страхи персонажей материализуются, чувственность прорывается наружу.

Режиссёр Джош Бун больше всего известен по мелодраме «Виноваты звезды». Это внушало некоторые опасения, но хотя бы оставалась уверенность в драматической части фильма: всё же тема подростков и их проблем должна быть близка режиссёру. Увы, за весь фильм не удаётся проникнуться хоть какой-нибудь симпатией к персонажам — во многом из-за корявой предыстории, показанной парой штрихов или не показанной вовсе.

Да, этот винит себя за смерть отца, над той издевался нерадивый пастырь, а предыстории стервозной блондинки с рукой-мечом и трогательной привычкой таскать за собой игрушечного дракона явно хватило бы на целый фильм. Но мы так и не узнаём о компании ребят практически ничего. Случайно вызванных галлюцинаций-флешбэков явно мало, чтобы их раскрыть. Сэм видит клип Rammstein, Ульяну преследуют гибриды Слендермена и Смайли из одноимённого фильма, исповедующие тюремные понятия, Бобби является его случайная жертва, Рейн атакует отвратительный священник… Но всё это не даёт почти никаких штрихов к их портретам, к тому же до боли напоминает «пугалки» из нового «Оно».

Аналогия между половым созреванием и проявлением способностей, проведённая в фильме, даже чересчур очевидна. Попытка задиры Ульяны, щеголяющей в откровенных нарядах, травить Дани за отсутствие явных сил выглядит двусмысленно, — а когда силы проявляются, девушка стоит перед Рейес с окровавленными руками и спрашивает: «Что со мной происходит?» Что ж, ты становишься Кэрри, девочка.

Экранной «химии» между подростками не наблюдается. Пара сцен с совместными развлечениями не придаёт персонажам объёма и не делает их сколь-нибудь интереснее. Такое чувство, что всё действие началось по прибытии Дани в клинику, а до этого персонажи-болванчики ждали, когда сработает скрипт.

Без романтики в тесной компании пубертатной молодёжи, разумеется, никуда. Любовных линий целых две, причём однополые отношения двух героинь вышли куда естественнее и трогательнее, чем показанный традиционный роман — куцый, как хвост у халтурного чучела зайца. Впрочем, обе линии, втиснутые в рамки полуторачасового фильма, выглядят довольно неуклюже.

Кстати, о хронометраже: возможно, «Новым мутантам» пошёл бы на пользу сериальный формат. За полтора часа нас пытаются познакомить с персонажами, показать их личные травмы и чувства, внутренних монстров, овладение силами и работу в команде и, конечно, победу над негодяями. Антагонистов здесь несколько, но единственный хоть немного достойный внимания так и остаётся за кадром. Парочка эффектных моментов теряется на фоне общего уныния и разваливающегося сюжета, увенчанного банальнейшей моралью о победе над внутренними демонами.

Из действительно хорошего хочется отметить, пожалуй, молодых актёров. Аня Тейлор-Джой — харизматичная разноплановая актриса, украшающая собой любой фильм, даже если сам по себе он плох. Мэйси Уильямс создала трогательный образ тихой, затравленной, несмотря на «зверя внутри», Рейн, которая обрела новый смысл существования. Из Чарли Хитона вышел славный провинциальный парнишка с непростой судьбой. Генри Зага вписался в роль «мажора», пытающегося казаться крутым, но дико комплексующего из-за непрошеного дара.

К сожалению, их стараний оказалось недостаточно, чтобы «Новых мутантов» можно было принять в штат фильмов об «Иксах». Может быть, это не худший способ скоротать полтора часа, но определённо не лучший.