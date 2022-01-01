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    Кино | Сериалы
    #дайджест #Новый год и Рождество #что посмотреть

    Что смотреть на праздниках? Смешарики, вампиры, Арракис и барашек Шон

    1 января 2022
    01.01.2022
    15319
    5 минут на чтение
    #дайджест #Новый год и Рождество #что посмотреть
    Что смотреть на праздниках? Сказки, вампиры и Арракис

    Итак, вы проснулись первого января. В гости идти не хочется, дома ещё тонна салатов, чем бы заняться? Этот пост — специально для вас.

    Здесь мы собрали несколько новинок онлайн-кинотеатров. Всё кучкой: новогодние спецэпизоды для настроения, свежие сериалы и пополнение библиотек. Ну и конечно, несколько наших нестареющих списков!

    Новинки

    Новогодний спецвыпуск «Доктора Кто» Eve of the Daleks обыграет сюжет о временной петле. В офисе ELF Storage происходит череда убийств: далеки раз за разом убивают руководительницу компании и её клиента. Доктор и её напарники пытаются остановить пришельцев, но это не так-то просто из-за постоянного ощущения дежавю.

    Уже на «Кинопоиске».

    «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» — двухчасовой спецвыпуск с актёрами и создателями оригинальных фильмов, приуроченный к юбилею «Философского камня». Артисты мило болтают у камина и делятся воспоминаниями. Между делом показывают архивные кадры со съёмок и интервью с Роулинг.

    Уже на «Амедиатеке».

    Важное уточнение: вся Поттериана и «Фантастические твари» стали эксклюзивом «Амедиатеки». Их можно посмотреть и на «Кинопоиске», но только если есть подписка «Плюс Мульти» (она включает библиотеку «Амедиатеки»).

    Новогодняя серия «Вампиров средней полосы» расскажет, как в семье кровопийц отмечали Новый год — вскоре после обращения Женька. Действие выпуска развернётся до событий первого сезона. В качестве звёздного гостя — хозяин древнего замка Максим Галкин. Больше песен «Мумий Тролля»!

    Уже на сервисе Start.

    А в новогодней серии «Смешариков» обитатели Ромашковой долины встречают символ нового года — Тигра! Хотя все ждали суперзвезду Тигрицию…

    Уже на «Кинопоиске».

    Что смотреть на праздниках? Смешарики, вампиры, Арракис и Бар

    «Внутри Лапенко или убийство в „Гнезде Фазана“» — спецвыпуск сверхпопулярного веб-сериала, стилизованный под детективную классику про Эркюля Пуаро. Время действия — декабрь 1886 года…

    Уже на YouTube.

    «Хильда и горный король» — полуторачасовой спецвыпуск душевного мультсериала о девочке-непоседе Хильде, экранизация шестого тома комикса-первоисточника Люка Пирсона. Героиня и раньше попадала в неприятности, но теперь всё перевернулось с ног на голову, ведь девочка сама стала троллем! Она узнает больше об их нравах, обычаях и легендах — остаётся лишь не потерять в этом саму себя. Тем временем мама и друзья Хильды пытаются отыскать пропавшую девочку. И обе линии неизбежно приводят к конфликту людей и троллей. Рекомендуем тем, кто уже ознакомился хотя бы с первым сезоном.

    Уже на Netflix.

    Получасовой пластилиновый мультфильм-мюзикл «Робин» от студии Aardman (а разве кто-то другой ещё снимает пластилиновые мультфильмы?) вышел с месяц назад, но задуман именно как жизнеутверждающий подарок под ёлочку. В центре событий — птичка Робин, которую растит любящая семья мышей. Правда, со временем их различия становятся всё более очевидны.

    Уже на Netflix.

    И ещё немного Aardman — получасовая короткометражка «Барашек Шон: Рождественские приключения», праздничный спин-офф знаменитых историй. История расскажет о том, как Шон пытается заполучить носок — из-за чего вся ферма оказывается на ушах!

    Уже на Netflix.

    Детский фэнтезийный фильм «Мальчик по имени Рождество» — экранизация одноимённого романа Мэтта Хейга, которая переосмысляет историю Санты и Отца Рождества. В центре праздничной истории — мальчик Николас, отправившийся на Север в поисках отца.

    Уже на Netflix.

    Семейный мультфильм «Дорога домой» не посвящён праздникам, но затрагивает всё те же темы дружбы и поиска дома. Он рассказывает про команду животных, которых все считают устрашающими, но не знают, что на самом деле у них добрые сердца. И всё, чего они хотят — вырваться на волю и оказаться дома.

    Уже на Netflix.

    Если пропустили в декабре

    Несколько сериалов, которые могли пройти незамеченными. И «Ведьмак», ведь у него тоже есть своего рода праздничный спецэпизод!

    На Disney+ стартовал сериал «Книга Бобы Фетта», спин-офф «Мандалорца» про знаменитого охотника за головами. Первый эпизод немного рассказал о том, что начал делать Фетт после свержения Хатта, но преимущественно осветил судьбу наёмника после того, как его сожрал сарлакк.

    Уже на Disney+.

    Корейский научно-фантастический триллер «Море спокойствия» рассказывает о команде астронавтов, отправленных на Луну. Их задача — добраться до заброшенной исследовательской станции Балхэ и достать некий образец, который якобы должен спасти Землю от вымирания из-за недостатка воды.

    Уже на Netflix.

    «Майор Гром: Чумной доктор. Расширенная версия» — ещё 20 минут диалогов главных героев и экшен-сцен, которые не вошли в театральную версию. Теперь идёт 2 часа 36 минут.

    Уже на «Кинопоиске».

    Постапокалиптической драме «Станция одиннадцать» по роману Эмили Сент-Джон Мандел не повезло выйти под конец года. Действие разворачивается спустя 20 лет после гибели цивилизации от опасной болезни. В центре событий — девушка Кирстен и её маленькая театральная труппа «Дорожная симфония», которая бродит между поселениями выживших и пытается сохранить остатки культуры.

    Сериал уже стартовал на more.tv.

    Первый эпизод второго сезона «Ведьмака» — почти рождественское приключение, достаточно лишь повесить гирлянды и включить праздничную музыку. Про приключения Геральта и Цири уже многое сказано, но если пропустили, то самое время наверстать!

    Уже на Netflix.

    Что там у «Кинопоиска»?

    Онлайн-кинотеатр анонсировал большую линейку новинок на эти праздники. Кратко по ним пробежимся.

    «Оливье убивает разум. Оливье — это малая смерть, влекущая за собой полное уничтожение. Я встречусь лицом к лицу со своим салатом…» и далее по тексту. Всё верно, монументальная «Дюна» Дени Вильнёва — то, что нужно за остатками праздничного стола. Кстати, фильм занял первое место в топе за год — как у нас, так и у читателей. В подписке с 1 января.

    Взять чёрный соус, взять красный соус, получится вторая часть «Венома» Энди Серкиса. Редкий случай фантастического ромкома — да ещё один из самых кассовых фильмов года (особенно в России). В подписке с 1 января.

    Как у вас с морепродуктами? Что думаете насчёт морской звезды? А всё, поздно: теперь она думает за вас. Лихой «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна — боевик года по версии «Мира фантастики» — в подписке с 1 января.

    А ещё

    • «Атака титанов»: три сезона уже доступны, а четвёртый появится 9 января.
    • «Круиз по джунглям»: приключенческая комедия с Дуэйном Джонсоном уже вышла.
    • «Космический джем: Новое поколение»: сиквел знаменитой комедии с мультяшками, теперь — с вмешательством искусственного интеллекта. Уже вышел.
    • «Вокруг света за 80 дней»: экранизация Жюля Верна с Дэвидом Теннантом. Уже стартовала.
    • «Титан»: то ли авторская драма, то ли боди-хоррор Жюлии Дюкурно. В подписке с 8 января.
    Что смотреть на праздниках? Смешарики, вампиры, Арракис и барашек Шон

    Списки «Мира фантастики»

    Если из списка выше ничего не понравилось (и вообще, в Новый год хочется чего-то старого доброго, а не нового и злого), то рекомендуем заглянуть в наши любимые материалы.

    Прежде всего обратите внимание на подборку Светланы Евсюковой с двенадцатью лучшими рождественскими эпизодами фантастических сериалов! «Доктор Кто», «Секретные материалы», «Сумеречная зона» и даже «Зена — королева воинов»!

    Сценаристы рождественских эпизодов часто ограничиваются одним и тем же набором типичных сюжетов. Одни пересказывают изложенную в Библии историю рождения Христа. Другие — «Рождественскую песнь» Чарльза Диккенса. Третьи — фильмы «Эта замечательная жизнь» и «Чудо на 34-й улице», которые на Западе стали такой же праздничной классикой, как у нас «Ирония судьбы» и «Чародеи». Но многие рождественские эпизоды не копируют чужие сюжеты, а просто рассказывают универсальные истории о любви и прощении, о милосердных поступках и судьбоносных решениях.

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    Лучшие рождественские эпизоды фантастических сериалов 3

    Лучшие рождественские эпизоды фантастических сериалов

     Светлана Евсюкова |  30.12.2019

    12 лучших рождественских эпизодов наших любимых фантастических сериалов — по одному на каждый день каникул.

    И ещё одна подборка от Светланы — материал про то, «что посмотреть» и «что почитать» на Новый год вообще. Примеров очень много, выбрать очень непросто, но мы постарались сосредоточиться на основных сюжетах.

    Классика «святочного рассказа» — жанра, который в позапрошлом веке обожали читатели журналов, — вышедшая в 1843 году «Рождественская песнь в прозе: святочный рассказ с привидениями» Чарльза Диккенса.

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    Что посмотреть и почитать в Новый год и Рождество

    Что посмотреть и почитать в Новый год и Рождество

     Светлана Евсюкова |  31.12.2015

    От Гоголя и Гофмана до Бёртона и Пратчетта.

    Ещё одна подборка — читательские списки. Мы как-то спросили, что вам нравится пересматривать и перечитывать на Новый год, а ответы аккуратно записали. Есть вполне предсказуемые, а есть и очень необычные: от сериала с чёрным юмором «Хэппи!» и мультфильма «Хранители снов» до «Рождественской песни Микки Мауса».

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    Что посмотреть и почитать на новогодние праздники? Ваши ответы!

    Что посмотреть и почитать на новогодние праздники? Ваши ответы!

     Кот-император |  01.01.2020

    Собрали самые интересные варианты для ваших каникул.

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    Редактор
    Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.

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