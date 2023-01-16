Какое аниме выйдет в 2023 году: продолжения

Среди новинок аниме 2023 года громких названий не так уж и много, а вот с продолжениями совсем другое дело. К нам приближаются новые сезоны чуть ли не всех самых популярных сериалов последних лет: от возвращения невесты чародея до саги о викингах и того самого последнего-последнего сезона Титанов.

Атака титанов: Финал — Заключительная глава

Shingeki no Kyojin: The Final Season — Kanketsu-hen

Когда и где? В 2023 году на Crunchyroll.

Что? Постапокалиптический боевик, сэйнэн.

О чём? О давнем противостоянии людей и огромных человекоподобных монстров — титанов. И о юном Эрене Йегере, который с товарищами из разведкорпуса поклялся уничтожить врагов и покончить с затянувшейся войной.

Финальный сезон показал нам лицо того самого «врага», ввёл множество новых персонажей и превратил историю о выживании в настоящую военную драму, заодно перевернув наше представление о главном герое. Правых нет, есть лишь надвигающийся геноцид и решимость остановить его вопреки всему.

Что это будет? Настоящий финал главного аниме-сериала последних десяти лет! Да, теперь это действительно финал, мы проверили. Самоубийственный отряд бросает все силы, чтобы остановить Гул Земли. В последней битве нас ожидает море фирменного экшена с эпическим размахом и парочка сюжетных поворотов, оставшихся в рукаве автора. После предыдущей части нет никаких сомнений — студия MAPPA и Юитиро Хаяси со всем этим справятся отлично.

Семья шпиона 2

Spy x Family

Когда и где? 2023 год на Crunchyroll.

Что? Семейная комедия про шпионов.

О чём? Запад и Восток совсем недавно добились хрупкого перемирия. Чтобы не допустить новой войны, величайший шпион в мире Сумрак должен внедриться в столицу бывшего когда-то вражеским государства и установить контакт с опасным радикальным политиком. Для этой миссии ему необходима полноценная семья. Свободных агентов нет, и Сумрак находит подходящих людей прямо на месте. Вот только он не знает, что его «жена» — профессиональная убийца, а «дочь» — экстрасенс.

Что это будет? Продолжение «шпионского» ситкома и одного из лучших аниме прошлого года. Безграничная любовь и зрителей, и аниматоров к малышке Ане и её родителям настолько сильна, что в этом году мы получаем не только второй сезон, но и полнометражный фильм по оригинальному сценарию от автора манги Тацуи Эндо.

О сериале Spy × Family: почему аниме про шпионов стоит смотреть с родителями Тацуя Эндо взял увлекательный мир классических шпионских романов времён холодной войны и пересобрал в нём знакомую формулу семьи поневоле.

Сага о Винланде 2

Vinland Saga

Когда и где? С 10 января 2023 года на Crunchyroll.

Что? Исторический боевик, сэйнэн.

О чём? XI век, Исландия. Молодой Торфинн слушает истории о подвигах викингов и сам мечтает когда-нибудь отправиться в путешествие из родного дома на великие завоевания. Однажды его отца Торса, бывшего йомсвикинга и легендарного воина, вновь призывают взяться за оружие, и парень тайком отправляется в путь вместе с ним. Но в жестокой кровопролитной битве Торс гибнет от рук наёмника Аскеладда, которому Торфинн клянётся отомстить. Преследуя Аскеладда, юноша учится убивать, встречает разных людей и попадает в самую гущу завоеваний викингов.

Что это будет? Продолжение эпической саги о викингах от Макото Юкимуры. В новом сезоне Торфинн попадает в рабство на ферму в Дании. Отринувший когда-то наставления отца, много лет живший одной лишь местью и теперь лишённый этой цели, он обязан взглянуть на свои грехи и найти новый путь в жизни. Тем временем Кнуд, ставший королём Англии, собирается расширять свои владения, чтобы создать «землю обетованную». Производство перенесли на студию MAPPA, однако режиссёром остаётся Сюхэй Ябута.

Истребитель демонов: Деревня кузнецов

Kimetsu no Yaiba: Katanakaji no Sato-hen

Когда и где? В апреле 2023 года на Crunchyroll.

Что? Историческое фэнтези.

О чём? Однажды Тандзиро Камадо, вернувшись домой, обнаружил, что всю его семью жестоко растерзали демоны. В живых осталась лишь младшая сестра Незуко, но она превратилась в одну из таких тварей. В отчаянной попытке вылечить сестру Тандзиро решает обучиться искусству истребления демонов и убить того, кто её такой сделал. А это не кто иной, как отец всех демонов и самый сильный из них.

Что это будет? В новом сезоне Тандзиро отправляется в деревню кузнецов, чтобы лично ответить за сломанный в прошлой арке меч. Тем временем на его след выходят сразу два демона высшей луны. Ждём продолжение самого красочного и адреналинового аниме последних лет. Уже трижды студия Ufotable и режиссёр Харуо Сотодзаки показывали настоящие чудеса анимации и постановки и, похоже, не намерены опускать планку. Первый эпизод будет длиться час.

Токийские мстители: Рождественская битва

Tokyo Revengers: Seiya Kessen-hen

Когда и где? 8 января 2023 на Disney+.

Что? Боевая хронофантастика.

О чём? В восьмом классе у Такемити Ханагаки был и авторитет в школьной банде, и любящая девушка. Спустя 12 лет он лишился всего — без капли самоуважения парень влачит жалкое существование. А внезапная новость о смерти давней любви и её младшего брата заставляет с горечью вспомнить светлые деньки юности. Попав под колёса поезда, Такемити обнаруживает, что вернулся назад во времена средней школы. Поняв, что может влиять на будущее, он решает приложить все силы для спасения девушки и оказывается втянут в разборки с одной из самых опасных токийских банд.

Что это будет? Продолжение популярной истории, совмещающей фантастику и уличные потасовки босодзоку (японских хулиганов). Подобравшись ближе к верхушке банды, Такемити выясняет, что Кисаки не только отравляет её изнутри, но и каждый раз специально подстраивает убийство Хины. Вдобавок ко всему для исправления ужасного будущего герою нужно предотвратить убийство главаря вражеской банды. Производством сезона снова занимается студия Liden Films с режиссёром Коити Хацуми.

Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире 2

Mushoku Tensei II: Isekai Ittara Honki Dasu

Когда и где? В 2023 году на Crunchyroll.

Что? Фэнтези-исекай.

О чём? История о безработном отаку, который после смерти переродился в фэнтези-мире под именем Рудеус Грейрат. Чтобы не повторять ошибок прошлого, Рудеус с самого детства не сидит на месте — прилежно изучает магию и искусство меча, заводит друзей и отправляется в приключения длиною в целую жизнь.

Что это будет? Возвращение главного исекая. В конце прошлого сезона герои разбираются с последствиями инцидента, телепортировавшего многих жителей Фиттоа в разные точки мира. Вернувшись с демонического материка, Рудеус обретает новую цель — найти свою мать, пропавшую после инцидента. Также герою скоро придёт весточка от академии магии Раноа, куда Рудеус давно хотел поступить. Новым сезоном занимается всё та же студия Bind.

Рейтинг королей: Сундук с сокровищами мужества

Ousama Ranking: Yuuki no Takarabako

Когда и где? В 2023 году на Crunchyroll.

Что? Фэнтези-сёнэн.

О чём? Когда-то могучий великан Босс основал прекрасное королевство. Но его сын, наследный принц Бодзи, родился совсем маленьким, слабым и глухонемым в придачу. Презираемый своим окружением Бодзи находит единственного друга в пятнышке тени по имени Кагэ. Два отщепенца собираются доказать, что имеют право на жизнь в этом мире, где рейтинг королевства решает всё, а за каждым углом плетутся интриги.

Что это будет? Новая история про маленьких друзей в большом жестоком мире. Детали сюжета пока неизвестны и, скорее всего, он не будет основан на манге. Также это будет не полноценный сезон, а один или несколько спецэпизодов. Зато знаем, что за анимацию отвечает студия Wit и Ёсуке Хатта, снимавшие первый сезон.

Доктор Стоун: Новый мир

Dr. Stone: New World

Когда и где? В апреле 2023 на Crunchyroll.

Что? Научно-популярная фантастика про постапокалипсис.

О чём? Однажды зелёный свет озарил Землю и превратил всех людей в каменные статуи. Через несколько тысяч лет, когда от цивилизации остались лишь поглощённые природой руины, гениальный старшеклассник Сэнку Исигами пробуждается ото сна. Освободив своих друзей и найдя поселение первобытных людей, Сэнку использует все свои знания, чтобы не только разбудить остальных людей, но и вернуть человечество в современную эпоху.

Что это будет? В прошлогоднем спецэпизоде ребята заручились поддержкой ещё одного юного гения — эгоцентричного мореплавателя Рюсуя. Теперь объединённая команда строит корабль и отправляется в сторону Южной Америки, чтобы найти источник загадочного зелёного света. Один из самых необычных сёнэнов, рассказывающий про красоту и силу науки, близится к кульминации. Производство сезона осталось за студией TMS Entertainment.

О сериале Аниме «Доктор Стоун»: наука против фэнтези За приключениями попаданцев в декорациях нового каменного века здесь скрывается научно-популярная программа, а герои привыкли решать проблемы умом и смекалкой.

Магическая битва 2

Jujutsu Kaisen

Когда и где? В июле 2023 года на Crunchyroll.

Что? Мистика, сёнэн.

О чём? В этом мире негативные чувства людей обретают форму и становятся жуткими Проклятиями. Жизнь Юдзи Итадори кардинально меняется в тот день, когда для спасения друзей от подобного монстра он съедает палец Рёмэна Сукуны, прозванного Королём Проклятий. Так он попадает в токийский магический техникум, где на него возлагают миссию обучиться борьбе с Проклятиями и собрать остальные части тела Сукуны, чтобы покончить с ним раз и навсегда.

Что это будет? Новый сезон прольёт свет на прошлое Сатору Годзё, сильнейшего мага и наставника Юдзи, и на его отношения с Сугуру Гето. Приближается Хэллоуин, и тёмный шаман готовит крупное столкновение магов и проклятий, заманивая своего старого друга в ловушку. За качество магического экшена не волнуемся, адаптацией занимается та же команда из студии MAPPA.

Невеста чародея 2

Mahoutsukai no Yome

Когда и где? В апреле 2023 на Crunchyroll.

Что? Фэнтези-драма.

О чём? Тисэ Хатори с самого рождения была проклята. Из-за её способности видеть и притягивать духов отец сбежал, а мать пыталась её убить и в итоге покончила с собой. Другие с проблемной девочкой и вовсе связываться не хотели. В отчаянии Тисэ продаёт себя в рабство на аукционе, где её покупает могущественный чародей Элиас Эйнсворт. Маг с нечеловеческой внешностью обучает Тисэ контролю над её уникальными способностями, показывает ей скрытый от обычных людей магический мир и объявляет девушку своей невестой.

Что это будет? Продолжение красивой сказки о принятии себя — с увлекательным миром, вдохновлённым британской и немецкой мифологией, и с долей романтики. В новом сезоне Тисэ и Элиас получили приглашение в организацию взаимопомощи и обучения магов под названием Колледж. Анимирует студия Kafka — выходцы из студии Wit, занимавшиеся первым сезоном. Режиссёр — Кадзуаки Тэрасава.

Чёрный клевер: Меч Короля Магов

Black Clover: Mahou Tei no Ken

Когда и где? 31 марта 2023 на Netflix.

Что? Фэнтези-сёнэн.

О чём? Сирота Аста всю жизнь мечтает стать королём магов. Единственная проблема — парень не обладает способностями к волшебству. Однако, как и все остальные дети в этом мире, на 15-летие Аста получает магический гримуар, правда, с демоном внутри. Вместе со своим братом и соперником, одарённым магом Юно, герой отправляется в столицу королевства навстречу мечте.

Что это будет? Сюжет фильма не продолжает сюжет сериала напрямую и основан на оригинальном сценарии. Герои столкнутся с предыдущим, 27-м королём магов Конрадом Лето. Фильм снимает студия Pierrot с Аятакой Танэмурой в качестве режиссёра.

Вселенная Гридмена Gridman Universe Трейлер Когда и где? 24 марта 2023 в японских кинотеатрах. Что? Фантастический боевик, токусацу. О чём? Однажды Юта Хибики просыпается с полной амнезией — он не помнит даже своего имени. В его голове остался лишь голос, зовущий к старому компьютеру, на мониторе которого появляется киберсамурай Гридмен. Он даёт юноше силу обращаться огромным роботом и сражаться с кайдзю, то и дело появляющимися в городе. Где-то в другом месте нечто похожее происходит с Ёмоги Асанакой, который объединяется с друзьями в команду могучего Диназенона. Что это будет? Режиссёр Акира Амэмия и студия TRIGGER вдохнули новую жизнь в жанр токусацу сериалами SSSS.Gridman и SSSS.Dynazenon. А теперь выходит фильм-продолжение, обещающий объединить эти две истории, до того связанные лишь парой общих персонажей. У создателей на него большие планы — Амэмия уверяет, что это будет поистине захватывающее зрелище. Он даже надеется взять этим фильмом «Оскар»!

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