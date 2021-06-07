Какие фильмы посмотреть онлайн в июне 2021? Бэтмен, бессонница и бесконечность

Онлайн-премьеры июня почти поровну разделились между хоррорами и анимацией. Но это не значит, что им не хватает разнообразия! Есть здесь и мрачный Бэтмен, и романтичная Сейлор Мун, и мистические ритуалы Якутии, и новый безумный проект от авторов «ЛЕГО фильма». А ещё — настоящий подарок историкам кино: утраченный почти 50 лет назад фильм мастера ужасов Джорджа Ромеро. А где же, вы спросите, непременные летние блокбастеры? Почти все вернулись в кино. Но и у стриминга есть надежда — мужественная челюсть Марка Уолберга, который с самурайским мечом в руках вспоминает свои прошлые жизни.

Бесконечность

Infinite

Когда? 10 июня (Paramount+).

Что? Боевик про реинкарнацию от режиссёра «Тренировочного дня».

О чём? Эван Макколи всегда чувствовал себя изгоем. Его неотступно преследуют жуткие видения: другие жизни, другие страны, другие исторические эпохи. Попытки заглушить галлюцинации таблетками уже не помогают. Но встреча с таинственной незнакомкой открывает Эвану глаза: его видения на самом деле отзвуки прошлых реинкарнаций, а сам он один из немногих «бесконечных» людей, чья душа разменяла уже тысячи разных жизней. Девушка приглашает героя вступить в тайное братство, чтобы раскрыть тайну его воспоминаний и остановить «бесконечного» ренегата, намеренного уничтожить мир.

Чего ждать? Энергичный, хотя и не слишком оригинальный фантастический боевик по мотивам романа Д. Эрика Мэйнкранца «Досье реинкарнациониста». Первоисточник вышел в 2009 году и был встречен с немалым интересом, пусть даже критики отмечали очевидные переклички с «Матрицей» и фильмом «Особо опасен». А современные зрители наверняка также припомнят цикл Assassin’s Creed и его малоудачную экранизацию.

Остаётся подкупать зрелищностью, и, кажется, с этим у «Бесконечности» полный порядок. Съёмки проходили по всему миру: от Лондона и Нью-Йорка до мексиканских джунглей и горных вершин Непала. За постановку экшен-сцен отвечали ветераны «Бондианы» и «Форсажа», а главным режиссёром стал Антуан Фукуа. В его резюме — свыше 20 лет крепких динамичных боевиков, от дилогии «Великий уравнитель» до триллера «Стрелок», одного из лучших фильмов Марка Уолберга, который сыграл в «Бесконечности» главную роль.

Бэтмен: Долгий Хэллоуин, Часть 1

Batman: The Long Halloween, Part One

Когда? 22 июня.

Что? Нуар-детектив, экранизация популярного комикса DC.

О чём? Шаг за шагом Бэтмен и его союзники — комиссар Гордон и окружной прокурор Харви Дент — зачищают Готэм от преступности. Однако в их борьбу с синдикатом Кармайна Фальконе неожиданно вмешивается новый участник. Неуловимый серийный убийца жестоко расправляется с бандитами, оставляя на месте преступлений символ того или иного праздника. Число трупов множится, война мафиози выходит из-под контроля, даже самым влиятельным злодеям города становится не по себе. Всех интересует: кто скрывается за маской «Праздника» и кого он избрал следующей целью?

Чего ждать? Стильную и мрачную адаптацию одной из лучших историй про Бэтмена. Комиксная мини-серия «Долгий Хэллоуин» получила восторженные отзывы читателей, разошлась огромным тиражом и легла в основу «Тёмного рыцаря» Кристофера Нолана. Отдельной похвалы сценарист Джефф Лоэб удостоился за то, как ловко он вписал в оригинальный детективный сюжет классических злодеев DC: Джокера, Женщину-кошку, Ядовитый Плющ и в особенности Харви Дента, который по ходу событий превращается в безумца Двуликого.

Студия Warner Bros. Animation отнеслась к экранизации максимально бережно и разбила «Долгий Хэллоуин» на два полнометражных мультфильма. Судя по всему, продюсеры DC решили не связывать историю с перезапущенной в прошлом году анимационной вселенной и заодно обновили состав актёров. Роль Бэтмена впервые примерил на себя Дженсен Эклс — Дин Винчестер из «Сверхъестественного» и давний фанат DC Comics.

Волшебный дракон

Wish Dragon

Когда? 11 июня (Netflix).

Что? Анимационная комедия про дракона, исполняющего желания.

О чём? Когда-то давно мальчик Динь и девочка Лина были не разлей вода. Но взрослая жизнь развела их по разные стороны Шанхая. Теперь бедному парню, подрабатывающему доставкой фастфуда, ни за что не встретиться со своей богатой и успешной подругой. Помочь может только чудо — и чудо вдруг выныривает из антикварного чайника. Волшебный розовый дракон Лон готов исполнить любые желания Диня. Если, конечно, тому удастся уберечь чайник от рук коварных злодеев.

Чего ждать? В меру забавный и милый 3D-мультфильм без особых амбиций. «Дракон» — первый анимационный проект китайской студии Base FX, обычно занятой на создании визуальных эффектов для голливудских блокбастеров. Так же и творческая команда фильма разделилась между Западом и Востоком: ведущие продюсеры — соавтор «Шрека» Арон Уорнер и легендарный актёр Джеки Чан, который заодно озвучил дракона Лона для китайского дубляжа. За режиссуру же отвечает дебютант Крис Аппельханс, до этого работавший дизайнером на «Хранителях снов» и «Бесподобном мистере Фоксе».

Увы, в кинотеатрах КНР «Дракон» прошёл без особого успеха. Первые зрители хвалят очаровательный дизайн персонажей и качественную графику, но критикуют предсказуемый сюжет, внаглую списанный с «Аладдина». Скорее всего, даже на Netflix мультфильм быстро затеряется в потоке более яркой и самобытной анимации.

Америка: Фильм

America: The Motion Picture

Когда? 30 июня (Netflix).

Что? Мульт-пародия на американскую историю со звёздными актёрами.

О чём? Забудьте всё, что вы и так не знали про Соединённые Штаты Америки. Больше никакой пропаганды и фейковых новостей, только чистая правда о том, как тысячу лет назад тру-патриот Джордж Вашингтон взял в мускулистые руки две мини-бензопилы и задал трёпку обнаглевшим англичанам. Скоро к его праведному походу присоединились однорукий индеец Джеронимо, боевой пьяница Сэм Адамс, бронированный кентавр Пол Ревир и гениальный гендерно-нейтральный учёный Томас Эдисон. У врагов демократии нет шансов!

Чего ждать? Злую сатиру на представления американцев о себе и собственной истории. Чего-то подобного можно было ожидать от создателей «Южного парка», но на самом деле авторы «Америки» вышли из другого мультфильма для взрослых — озорной шпионской комедии «Арчер». А помогают им Фил Лорд и Крис Миллер, неутомимые продюсеры «ЛЕГО Фильма» и «Митчеллов против машин».

Неудивительно, что эта команда решила представить американскую революцию как настоящий экшен-блокбастер: с масштабными сражениями, ураганными погонями и звёздными комиками на озвучке. В проекте приняли участие Ченнинг Тейтум («Мачо и ботан»), Саймон Пегг («Типа крутые легавые»), Энди Сэмберг («Зависнуть в Палм-Спрингс»), Уилл Форте (шоу «Saturday Night Live») и Бобби Мойнахан («Утиные истории»).

Неспящие

Awake

Когда? 9 июня (Netflix).

Что? Постапокалиптический триллер про массовую бессонницу.

О чём? Земля столкнулась с необъяснимой катастрофой. Все электронные приборы разом отключились, а человечество потеряло сон — в буквальном смысле. С каждой бессонной ночью ситуация обостряется: обезумевшие от усталости люди теряются в пространстве, испытывают галлюцинации и атакуют друг друга. По охваченной хаосом Америке прокладывают свой путь солдат Джилл и её дочь Матильда. Они хранят страшную тайну: каким-то чудом девочка всё ещё может спать…

Чего ждать? Не выдающийся, но в меру напряжённый постапокалипсис. Кажется, под них на Netflix заготовлен специальный ежегодный слот: в 2018-м вышел «Птичий короб», в 2019-м — «Молчание», теперь очередь дошла до новой катастрофы. Не обойдётся и без перекличек с классикой: подобно «Мгле» Стивена Кинга, «Неспящие» обращаются к темам религиозного фундаментализма и радикализации общества в стрессовых ситуациях. Исследование человеческого поведения — задача как раз под стать молодому канадскому режиссёру Марку Расо, который до этого зарекомендовал себя парочкой трогательных меланхоличных инди-драм.

Иччи

Когда? 24 июня.

Что? Мистический фильм ужасов из Якутии.

О чём? Впервые за много лет Тимир возвращается домой — на старый хутор, затерянный посреди якутской тайги. С «большой земли» мужчина также привёз жену-горожанку и маленького сына. Вместе они должны убедить родителей Тимира продать дом, иначе ему не расплатиться с долгами. Напряжённое выяснение отношений скоро оборачивается настоящим кошмаром. Сама земля требует расплаты за грехи прошлого — и сдержать наступающую тьму может только Иччи, «дух-хозяин» из древних поверий. Вот только придёт ли он на помощь?

Чего ждать? Атмосферный и живописный хоррор из республики Саха. Якутское кино уже давно стало одним из главных направлений кино российского: экзотика в нём сочетается с универсальной человеческой драмой, мистическое — с бытовым, знакомые жанровые тропы — с уникальным авторским взглядом. Так же и «Иччи» одновременно завораживает и запутывает, позволяя ощутить присутствие чего-то потустороннего, жуткого, не поддающегося описанию. Кого-то такой подход неминуемо отпугнёт, но адепты восточной школы хоррора ещё долго не смогут освободиться из-под чар этого фильма.

Парк развлечений

The Amusement Park

Когда? 8 июня (Shudder).

Что? Сюрреалистический фильм ужасов от мастера жанра Джорджа Ромеро.

О чём? Милый старичок всего лишь хочет весело провести день в парке развлечений. Но чем дальше, тем глубже он забирается в кафкианский лабиринт аттракционов, где каждый встречный готов его обокрасть, облапошить и отпихнуть в сторону. И пока старик тщетно взывает о помощи, сама смерть усаживается рядом с ним на очередной виток американских горок…

Чего ждать? Забытый экспериментальный шедевр Джорджа Ромеро. История его создания похожа на анекдот: в далёком 1973 году благотворительное «Лютеранское общество» захотело снять образовательный фильм про то, как важно заботиться о пожилых людях, — и заказало его режиссёру «Ночи живых мертвецов». Интересно, чего они ожидали? Уж точно не злой сатиры на общество потребления, которое пожирает самых уязвимых своих членов. «Парк развлечений» получился в равной степени страшным, смешным и даже немного выматывающим, несмотря на хронометраж всего в 52 минуты. Благообразные лютеране в шоке упрятали фильм в архив, и лишь теперь, уже после смерти Ромеро и спустя почти 50 лет со дня съёмок, киноведы обнаружили и восстановили ленту на радость всем поклонникам режиссёра.

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Красавица-воин Вечная Сейлор Мун. Фильм

劇場版「美少女戦士セーラームーンEternalエターナル」/ Gekijōban Bishōjo Senshi Sērā Mūn Etānaru

Когда? 3 июня (Netflix).

Что? Романтическое фэнтези, продолжение аниме-сериала «Сейлор Мун: Кристалл».

О чём? Странные дела творятся в Токио. Таинственное затмение вдруг закрывает солнечный свет, в городе объявляется зловещий Цирк Мёртвой Луны, а к Сейлор Мун и её союзникам обращается за помощью беловласый юноша Гелиос. Когда-то он был хранителем Элизиона — волшебной страны, оберегающей Землю. Но властная королева Нехеления, освобождённая затмением, напустила на Элизион ужасное проклятие, а теперь вознамерилась превратить всю вселенную в царство кошмаров. Согласно видениям Гелиоса, остановить её под силу лишь прекрасной принцессе-воительнице…

Чего ждать? Четвертый сезон современного аниме-цикла «Сейлор Мун», ужатый до формата большого полнометражного фильма на два с половиной часа. Стало быть, и впечатления зрителей будут сильно зависеть от их отношения к сериалу-перезапуску 2014 года. Фанаты по традиции похвалят кино за верность оригинальной манге и её драматичному сюжету. Те, кому ближе версия из девяностых, наоборот, возмутятся излишней запутанностью лора и «неправильным» дизайном персонажей. А посторонним на «Вечной Сейлор Мун» и вовсе делать нечего: неровен час, заплутают среди бесчисленных волшебных артефактов, побочных сюжетов и персонажей из разных времён и реальностей.

Трагедии джунглей

Selva trágica

Когда? 9 июня (Netflix).

Что? Мистический арт-триллер из Центральной Америки.

О чём? Британский Гондурас, начало XX века. Местная девушка Агнес не желает становиться женой жестокого колонизатора и сбегает от него в джунгли. Скрываясь от погони, героиня выходит на отряд мексиканцев — сборщиков каучука, которые принимают хорошо одетую англоговорящую красавицу за врача и обещают защитить её в обмен на медицинскую помощь. Жара, духота и страх возмездия накаляют страсти: соблазнители и жертвы меняются местами, блуждающие по тропикам люди начинают умирать один за другим, а внутри самой Агнес, кажется, скрывается совсем не человеческая душа…

Чего ждать? Неторопливый, но чарующий артхаус, вдохновлённый легендами майя о женщине-демоне штабай, чья красота ведёт мужчин к погибели. В прошлом году «Трагедии джунглей» с успехом прошли по ведущим мировым кинофестивалям, от Венеции до Сан-Себастьяна, и получили высокие оценки критиков. Особой похвалы удостоилась необычная атмосфера фильма: сверхъестественный сюжет здесь рассказан реалистичным, почти документальным языком, а сами джунгли будто становятся главным героем — древним и всевидящим божеством, сурово вершащим суд над людьми.