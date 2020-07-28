«Палм-Спрингс»: самая романтичная и смешная петля времени

Courtesy of Sundance Institute

Найлз — «плюс один» на свадьбе двух малознакомых ему людей в Палм-Спрингс, Калифорния. Ему нет дела до жениха с невестой, да и собственная спутница, мягко говоря, достала, так что весь день он предаётся пьянству и безделью, а на само торжество приходит в шортах и гавайской рубашке. Возможно, ему просто наплевать на всех в этой жизни. А возможно, он застрял во временной петле и переживал события этого дня уже не одну тысячу раз. Он посекундно выучил его распорядок и знает, что всё, что он скажет или сделает, не имеет значения, поскольку на следующее утро свадьба начнётся заново. Но что, если Найлз застрял в этом дне не один?

Palm Springs

Жанр: романтическая комедия

Режиссёр: Макс Барбаков

В ролях: Энди Сэмберг, Кристин Милиоти, Дж.К. Симмонс

Премьера: 10 июля 2020 на Hulu

Возрастной рейтинг: 18+

Похоже на:

«День сурка» (1992)

«Счастливого дня смерти» (2017)

«Жизни матрёшки» (2019)

Если вам кажется, что вы только что прочитали описание второго «Дня сурка», то вам это только кажется. «Палм-Спрингс» действительно отталкивается от того же сюжетного хода, на котором основан бессмертный хит Гарольда Рэмиса, но добавляет в него достаточно своих идей, чтобы выглядеть свежо, оригинально и интересно.

Основная беда Фила Коннорса заключалась не в том, что он застрял в богом забытой дыре в начале февраля, а в том, что он застрял там в полном одиночестве. Что бы он ни сделал в течение дня, какие бы новые знакомства ни завёл, как бы он ни пытался очаровать свою прекрасную спутницу Риту, всё это не имеет ровным счётом никакого значения, поскольку на следующее утро он проснётся и будет вынужден начинать всё сначала.

Основная беда Найлза — это бесконечная скука. Поздняя осень в Калифорнии куда приятнее поздней зимы в Пенсильвании, а свадьба даже малоизвестных людей сулит гораздо больше возможностей для приятного времяпрепровождения, чем День сурка. Можно соблазнить всех подружек невесты (и не только их) по очереди, стянуть травку у друзей жениха, узнать все грязные секреты всех без исключения гостей церемонии или даже купить билет на самолёт и сбежать в Экваториальную Гвинею. Правда, рано или поздно у тебя заканчиваются неопробованные варианты развития событий, и ты попросту начинаешь повторять наиболее понравившиеся.

И вот тут в жизни главного героя и появляется старшая сестра невесты, Сара, которую Найлз случайно утаскивает во временную петлю следом за собой. Оказывается, проживать один и тот же день вдвоём гораздо приятнее: это не только открывает новые возможности для веселья, но и позволяет обрести того, кто разделит с тобой воспоминания о пережитом.

Приём с двумя героями отлично работает и в структурном плане, позволяя избежать лишней экспозиции. Найлз уже давно застрял в своей временной петле, так что сценарию не нужно тратить время и показывать, как Майлз собирался на свадьбу, как он попал во временную петлю и половину фильма пытался разобраться, что с ним происходит. Когда же во временной петле застревает и Сара, Найлз описывает сложившуюся ситуацию несколькими фразами.

Законы жанра диктуют развитие событий. Если бы Найлз и Сара невзлюбили друг друга, то вместо лёгкой романтической комедии мы бы получили драму, а то и самый настоящий ужастик. Однако они мало того что нашли общий язык, но и оказались идеальной парой, а благодаря отличной «химии» между исполнителями главных ролей, Энди Сэмбергом и Кристин Милиоти, за их отношения действительно переживаешь.

Наличие нескольких персонажей, застрявших в петле времени, позволяет показать разную реакцию на попадание в «день сурка». Найлз — типичный большой ребёнок, и для него «жизнь одним днём» — величайший подарок в жизни. Ему не нужно ходить на работу, оплачивать счета или беспокоиться о просроченных платежах по кредиту, он знает всё, что случится наперёд, у любого его поступка не будет долгоиграющих последствий, и даже самая смертельная рана обнулится, как только он закроет глаза. Можно угнать легкомоторный самолёт, словить стрелу в задницу или попытаться соблазнить невесту прямо в разгар первого танца молодых — назавтра не останется никаких физических следов, а помнить об этом будет только он. Найлз настолько свыкся с подобным существованием, что уже начал забывать о прежней жизни. Начал забывать или предпочёл сделать вид, что забыл, — вряд ли потому, что ему было чем гордиться.

Сара, на первый взгляд, тоже вполне довольна жизнью одним днём. Однако для неё этот день всякий раз начинается с напоминания об одной из главных ошибок в жизни, и очень скоро Сара приходит к мысли, что ей очень хочется, чтобы завтра настало именно завтра, а не сегодня. Но Найлз боится вернуться к неопределённости реального мира и теперь оказывается перед выбором: вести свою идеальную тепличную жизнь одному или столкнуться с неизвестностью вместе с Сарой.

— Мы будем бесить друг друга.

— Мы уже друг друга бесим!

Кстати, ещё одно отличие от «Дня сурка» кроется в том, что в «Палм-Спрингс» мы практически сразу узнаём, из-за чего возникла временная петля, и героям остаётся выяснить, как её разорвать. Задачка сложная, но, когда у тебя есть неограниченный запас времени, разобраться можно даже с квантовой физикой.

Глядя на «Палм-Спрингс», легко забыть, что перед нами, по сути, дебютный проект. Энди Сиара написал первую версию сценария ещё на втором курсе университета, а для режиссёра Макса Барбакова это и вовсе первый полнометражный фильм. По признаниям самого Сиары, в ранних черновиках не было научно-фантастических элементов, а сам фильм был гораздо ближе к «Покидая Лас-Вегас», чем к «Дню сурка». Найлз приезжал в Палм-Спрингс от безысходности и пытался покончить с собой, но из-за временной петли был вынужден проживать один и тот же день вопреки нежеланию жить.

Однако затем Сиара счастливо женился и пересмотрел задумку фильма. Отдельные мрачные элементы из ранних версий сценария в «Палм-Спрингс» всё же угадываются, но работают на общую концепцию: нестрашно встретить неизвестность с нужным человеком, страшно застрять в рутине одному или не с тем человеком. Мысль, применимая не только к временным петлям и дням сурка, правда?

Местами безумный, местами безумно смешной, местами пошловатый, «Палм-Спрингс» в первую очередь оказывается романтической комедией, искренней и милой, с симпатичными актёрами, непредсказуемым сюжетом и до нелепого ужасными спецэффектами. Фильм стал самым громким событием минувшего фестиваля независимого кино «Сандэнс» — Neon и Hulu купили права на прокат картины за рекордную для фестиваля сумму в 17,5 миллиона долларов и 69 центов. И да, от предыдущего рекорда «Палм-Спрингс» отделяют именно эти 69 центов. Кто сказал, что киношники разучились шутить?

Фильм не отвечает на все вопросы зрителей и оставляет за кадром ответ на вопрос, как Найлз вообще попал во временную петлю, — но это, в сущности, не так уж важно. А ещё в «Палм-Спрингс» есть совершенно чудесный Дж. К. Симмонс, однако говорить что-либо о его роли будет диким спойлером.