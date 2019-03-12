«Счастливого нового дня смерти»: страшный день сурка возвращается!

Три Гелбман живёт нормальной счастливой жизнью. У неё прекрасный парень, хорошие отношения с отцом, а главное, никто больше не убивает её в день рождения раз за разом, как было ещё недавно. Но из-за научного проекта её приятеля Райана этой счастливой жизни придёт конец.

Happy Death Day 2U Жанр: комедийный слэшер

Режиссер: Кристофер Лэндон

В ролях: Джессика Рот, Израэль Бруссар, Фи Ю, Рэйчел Мэттьюз Премьера в России: 28 февраля 2019

Возрастной рейтинг: 18+

Похоже на: «День сурка» (1993) • «Провал во времени» (1997) • «Назад в будущее 2» (1989)

В принципе, продолжать историю «Счастливого дня смерти» не было необходимости. Первый фильм был легким, трогательным, со своей фишкой. Хороший режиссер Кристофер Лэндон в сиквеле попытался сохранить на уровне все составляющие оригинала, но получилось очень спорно.

Во-первых, Лэндон решил прикрутить к временной петле из первой части научное объяснение. Мол, все из-за аппарата, который построил со своей командой нёрдов Райан — сосед Картера по комнате. В итоге пропадает шарм судьбоносности события, изменившего героиню к лучшему. Даже сама Три говорит в фильме о том же (ох уж этот мета-юмор). Вступление порождает массу вопросов, на которые фильм ответов так и не даст. И вообще, принцип работы устройства крайне размыт и нелогичен. Честно говоря, временная петля как данность вызывала куда меньше недоверия, чем гаджет из студенческой лаборатории.

Во-вторых, спорной вышла моральная дилемма главной героини. Её выбор можно оправдать лишь абстрактными понятиями кармической правильности. Но с точки зрения практической логики она спокойно могла поступить и по-другому.

В-третьих, хоррор. От него вообще остались рожки да ножки. Даже количество напряжённых сцен сократилось вдвое. Да и чего вообще бояться, если героиня тут с самого начала такая же крутая, как в конце прошлой части? Она сама какого хочешь маньяка укокошит, и не раз. Пугает лишь сама маска младенца. Хотя и тут возникают проблемы с логикой, так как у персонажей, которые оказываются под этой маской, далеко не всегда есть причины её надевать — и вообще вести себя так, как они себя ведут.

Так почему же «Счастливого нового дня смерти» смотрится едва ли не лучше первой части? Всё просто. Все недостатки с лихвой перекрываются юмором и обаятельными персонажами. Старые герои беспардонно эксплуатируют первую часть, без конца делая к ней отсылки. Лэндон как будто пытается убедить нас, что снял в прошлом году как минимум «Новую надежду», а сейчас сделал по её мотивам «Пробуждение силы». Что самое смешное — такой подход отлично работает.

Новые герои чуть хуже, но выезжают за счет гэгов. Юмора тут хоть лопатой греби. Вторая часть может считаться полноправной комедией. Шутки тут на любой вкус: пошлятина, гиковство, буффонада, отсылочки, мета-юмор и целые комедийные эпизоды. И общая несерьёзность и дуракаваляние стирают негативное впечатление от описанных выше недочётов. Сцена с полицейским в туалете так вообще шедевральная.

Прибавьте ко всему этому шустрый темп. События развиваются стремительно. Несколько сюжетных линий постоянно грузят информацией. Экшена много, и снят он с огоньком. Без изяществ, но за героев переживаешь, и напряжение держится. Чего ещё надо для хорошего времяпрепровождения?