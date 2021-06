Что смотреть в кино в июне 2021? Пришельцы, далматинцы и милые морские чудища от Pixar

Кино — лучший способ сбежать не только в иные миры, но и в другие эпохи. Программа на июнь насыщенная: разоблачение демонов в Америке 1980-х, прогулка по модному Лондону 70-х, купания в солнечных водах Италии 1950-х и охота на фашистов в компании советского супергероя зимой 1941 года. А для пущей ностальгии можно пересмотреть любимое аниме детства на большом экране! Тем, кого экскурсы в прошлое не интересуют, стоит обратить взор на ближайшее будущее, в котором Землю поработили пришельцы. И пока американцы ступают на цыпочках и ищут «Тихое место», Австралия объявляет оккупантам тотальную войну.

Круэлла

Cruella

Когда? 3 июня.

Что? Криминальная комедия по мотивам «101 далматинцев».

О чём? Середина 1970-х. Сиротка Эстелла учится выживать на улицах модного Лондона. Ловкие аферы, дерзкие перформансы, безошибочное чутьё дизайнера — все средства хороши, чтобы пробиться на вершину Олимпа, где заправляет безжалостная икона стиля — Баронесса. В борьбе с ней за место под солнцем Эстелла даёт волю своей тёмной стороне. И уже скоро весь город будет трепетать, заслышав имя «Круэлла де Виль»!

Чего ждать? Стильная и энергичная история становления классической злодейки Disney. Правда, лучше заранее приготовиться к тому, что знакомая история рассказана под непривычным углом. Подобно «Малефисенте», «Круэлла» пытается оправдать свою героиню: не такая уж она и бессердечная, и причин для мести у неё хватает, и далматинцев на шубу она не пускает — хотя соблазн есть.

Скептики поспешили окрестить «Круэллу» диснеевским ответом «Джокеру», но это не совсем корректно. Режиссёр Крэйг Гиллеспи («Тоня против всех») жонглирует целым ворохом сюжетов и жанров: то копирует озорной дух криминальных комедий Гая Ричи, то обращается к викторианской эстетике Чарльза Диккенса, а за кадром пускает модные хиты 1970-х в лучших традициях Мартина Скорсезе. В итоге «Круэлла» оказывается не слишком оригинальной, но обаятельно многоликой панк-сказкой, которая завораживает зрителей пышностью костюмов и яркой игрой Эммы Стоун.

Наш обзор «Круэлла» — это антидиснеевский фэшн-панк про раздвоение личности Не просто предыстория злодейки из мультика про далматинцев, но и отвязное кино про раздвоение личности и про то, что для успеха в жизни нужно быть немножечко Круэллой.

Тихое место 2

A Quiet Place Part II

Когда? 3 июня.

Что? Постапокалиптический фильм ужасов про вторжение пришельцев.

О чём? Земля пала под напором инопланетных тварей. Гости из космоса практически неуязвимы, а своих жертв вычисляют по малейшему шороху, так что немногие выжившие люди научились передвигаться бесшумно и общаться языком жестов. Старшая дочь семьи Эбботов, глухонемая девочка Риган, неожиданно находит способ противостоять чудовищам с помощью особого высокочастотного сигнала. Если распространить его с огромной радиомачты, у человечества появится шанс на победу. Но путь к цели полон опасностей, и не только со стороны кровожадных монстров.

Чего ждать? Достойное продолжение хоррор-хита 2018 года. Новая история слегка потеряла в саспенсе — монстров теперь показывают и убивают чаще — зато приобрела размах. Герои больше не отсиживаются на удалённой ферме, а путешествуют по руинам Америки, то и дело встречая на своём пути других персонажей. Не обошлось и без экскурса в прошлое: фильм открывается зрелищным флэшбеком к началу вторжения.

В то же время особых сюрпризов от «Тихого места 2» ждать не стоит. Сиквел просто воспроизводит оригинальную формулу в новых обстоятельствах; благо, формула эта все ещё работает исправно. Режиссёр Джон Красински (на сей раз он ещё и автор сценария) по-прежнему умело нагнетает напряжение и заставляет чутко прислушиваться к каждому звуку — как на экране, так и в зале кинотеатра.

Наш обзор «Тихое место 2»: нет слов, одни монстры! Мир фильма стал шире, монстров в нем – больше, но пугать сильнее они не стали. Зато пикнуть при просмотре всё ещё страшно!

Лука

Luca

Когда? 17 июня.

Что? Трёхмерный мультфильм студии Pixar в сеттинге Италии 50-х.

О чём? Застенчивый мальчик Лука знакомится с сорванцом Альберто, который открывает ему целый новый мир, такой опасный и заманчивый. Однако есть нюанс: Лука и Альберто — морские монстры, на которых издревле охотятся рыбаки из деревеньки Портороссо. Но даже перспектива ужасной смерти не сравнится с зовом приключений! Герои выбираются на сушу и, приняв человеческий облик, отправляются в путешествие по прекрасным холмам и улочкам Италии.

Чего ждать? Один из самых необычных фильмов в истории Pixar. Сюжет «Луки» основан на морских легендах Лигурии и детских воспоминаниях режиссёра Энрико Касаросы (автор короткометражки «Луна», которую показывали перед «Храброй сердцем»), а компьютерная графика намеренно упрощена и стилизована под живописные рисунки Хаяо Миядзаки и Сильвена Шомэ. Студии даже пришлось переписывать движок, отвечающий за анимацию воды, чтобы физика волн стала менее реалистичной и более выразительной.

Творческий риск себя оправдал. Критики наперебой хвалят очаровательную «летнюю» атмосферу фильма и простой, не перегруженный конфликтами сюжет о том, как верные друзья помогают нам справляться со страхом. Отдельного упоминания заслужил слегка сюрреалистичный мир Италии 1950-х, вдохновлённый фильмами Федерико Феллини и полный множества аутентичных деталей, от покосившихся окон и потёртых афиш до легендарного скутера «Веспа».

Заклятие 3: По воле дьявола

The Conjuring: The Devil Made Me Do It

Когда? 10 июня.

Что? Мистический фильм ужасов по мотивам реальных событий.

О чём? 16 февраля 1983 года молодой человек Арне Джонсон жестоко зарезал своего знакомого. Казалось бы, вина неоспорима, но исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррены выдвигают иную версию. Они берутся доказать, что в момент убийства Джонсон был одержим демонами и что случившееся — лишь один из эпизодов в цепи загадочных смертей.

Чего ждать? Любопытный сплав хоррора и полицейского детектива. Собрав уже почти $2 миллиарда в прокате, франшиза «Заклятие» пробует новые форматы. После серии спин-оффов разной степени удачности («Проклятие Аннабель», «Проклятие монахини») цикл обращается к самому громкому делу в карьере четы Уорренов. Защита Арне Джонсона стала первым случаем в судебной практике США, когда адвокаты попытались переложить вину за преступление на дьявола. Процесс сопровождался огромной медийной шумихой, которую раздували сами Уоррены.

Реальных Уорренов многие считают просто шарлатанами. Но на сей раз и фильм про них, судя по отзывам, оказался не очень убедительным. Опытный хоррор-режиссёр Джеймс Ван, снявший первые два «Заклятия», на триквеле уступил место молодому постановщику Майклу Чавесу. И хотя тот весьма эффектно работает с изображением, увы, зловещей атмосфере Чавес предпочитает дешёвые скримеры. Впрочем, когда «По воле дьявола» не хватает жути, история держится на обаянии Патрика Уилсона и Веры Фармиги в главных ролях. Обстоятельность экранных Уорренов помогает относиться серьёзно даже к самым нелепым поворотам сюжета.

Дореми: В поисках волшебства

魔女見習いをさがして / Majo minarai wo sagashite

Когда? 10 июня.

Что? Аниме-драма с элементами магического реализма.

О чём? В начале 2000-х по телеэкранам Японии с большим успехом шёл аниме-сериал «Невезучая ведьма Дореми». Девчонки со всей страны, затаив дыхание, наблюдали за весёлыми приключениями школьниц, которые решили овладеть магией. Но время идёт, девчонки вырастают. Когда тебе за двадцать и ненавистная работа не даёт продыху, становится как-то не до волшебства. Однако три подружки, выросшие на «Дореми», не желают сдаваться без боя. Они отправляются в путешествие по местам, вдохновившим сериал, чтобы вновь обрести веру в чудеса.

Чего ждать? Необычное и трогательное аниме для взрослых от режиссёра Дзюнъити Сато («Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой»). Авторы оригинального сериала анонсировали фильм как посвящение к двадцатилетию цикла, но в то же время постарались сделать историю максимально универсальной. Так что даже в России, где «Дореми» практически неизвестна, любой поклонник фантастики наверняка сможет соотнести себя с троицей главных героинь. Главное, настроиться на неторопливый темп и слегка приглушённый рисунок в более реалистичных тонах.

Красный призрак

Когда? 10 июня

Что? Российский супергеройский фильм про Великую Отечественную войну.

О чём? Канун 1942 года. Советские части окружены и разбиты «вяземским котлом», в деревнях орудуют каратели Третьего Рейха. Надежда на победу как никогда призрачна — и сами призраки вступают в бой. По крайней мере, так говорят немецкие солдаты, которым посчастливилось уцелеть в схватке с таинственным снайпером-невидимкой. «Красный призрак» не знает пощады, бьёт внезапно и тут же исчезает, оставляя позади горы трупов. Среди партизан даже ходят слухи, что он бессмертен…

Чего ждать? Наш ответ «Бесславным ублюдкам»: хулиганский кровавый истерн про советского супергероя с Юрием Борисовым в главной роли. И хотя предыдущие работы режиссёра Андрея Богатырёва («Дикая Лига») не пользовались особым успехом, «Красный призрак» подкупает дерзостью концепции. История, в которой перемешаны фрагменты лейтенантской прозы Константина Симонова, здоровая доза иронии и даже капля мистики (соавторами сюжета были создатели хоррора «Иччи») — такое встречается не каждый день!

Выбор Фредерика Фитцелла

Flashback

Когда? 3 июня

Что? Психологический триллер про параллельные реальности.

О чём? Молодой человек Фред словно выпал из жизни. Дни офисной рутины сливаются друг с другом, отношения с девушкой зашли в тупик, больная мать всё глубже проваливается в деменцию. Время ускользает из рук героя — и вот он снова подросток, тусуется в клубе со своими друзьями и принимает загадочный наркотик «Ртуть». Прошлое и настоящее сливаются в сознании Фреда. Возможно, «Ртуть» даровала ему способность путешествовать сквозь время? Или вся его взрослая жизнь — лишь видения, один из возможных сценариев будущего?

Чего ждать? Недорогой, но заманчивый психоделический детектив. Критики сравнивают «Выбор» с ранними фильмами Кристофера Нолана и подростковой фантастикой начала 2000-х, вроде «Донни Дарко» и «Эффекта бабочки». Правда, новый сюжет, придуманный канадцем Кристофером Макбрайдом, оказывается куда запутаннее своих предшественников. Многие вопросы остаются без ответа, персонажи — предельно условные, а атмосфера погружает зрителей то ли в сон, то ли в наркотический транс. Не факт, что фанаты модных молодых актёров Дилана О’Брайена («Бегущий в лабиринте») и Майки Монро («Оно») окажутся к этому готовы.

Оккупация: Миссия «Дождь»

Occupation: Rainfall

Когда? 17 июня

Что? Продолжение фантастического трэш-блокбастера из Австралии.

О чём? Уже два года Земля находится на осадном положении. Столицы мира в руинах. Человечество и дружественные ему беженцы-пришельцы несут тяжёлые потери, но отказываются сдаваться жестоким тиранам из далёкого космоса. Обе стороны отчаянно ищут способ переломить ход конфликта — и земляне, кажется, находят. По слухам, на американской военной базе Пайн Гэп в самом сердце Австралии находится супероружие под названием «Проект Дождь». Героический партизан Мэтт и его дружелюбный компаньон-пришелец Гэри отправляются на разведку.

Чего ждать? Дурацкая, но на удивление зрелищная фантастика категории «В». В последние годы Австралия вовсю осваивает этот жанр: работает дёшево и сердито, но при этом амбициозно. И если первая «Оккупация» равнялась скорее на недорогие боевики 1980-х, то сиквел уже обзавёлся приличным бюджетом ($25 миллионов), парочкой мировых звёзд (Кен Жонг и Джейсон Айзекс) и зрелищными CGI-битвами по лекалам «Звёздных войн» и «Дня независимости». Критики ругают скучный, перегруженный экшеном сценарий. Все остальные увлечённо жуют попкорн и любуются тем, как Темуэра Моррисон (Джанго/Боба Фетт из «Звёздных войн») отстреливает пришельцев в нелепых костюмах.

Проклятый чиновник

Когда? 24 июня

Что? Сатирическая комедия Сарика Андреасяна

О чём? Фёдор — простой региональный чиновник, у которого давно налажены контакты со всеми нужными людьми. Но тут в его приёмной появляется человек ненужный: милая старушка просит подсобить ей с участком на кладбище. Получив отказ, бабка насылает на героя ужасное проклятие, и теперь Фёдор не может ни давать, ни брать взяток. Чемоданы с наличными вспыхивают ярким пламенем, рука сама отказывается подписывать нечестные контракты. А ведь на носу — чрезвычайно выгодная сделка с авторитетными партнёрами, которые шуток не понимают…

Чего ждать? С одной стороны, имя Сарика Андреасяна давно стало синонимом плохого кино. С другой — стоит отдать режиссёру должное: он работает без остановки и постоянно пробует себя в новых жанрах. В «Чиновнике» Андреасян уходит от привычных для себя романтических/туалетных комедий на территорию политической сатиры в духе «Последнего министра» (и даже с похожим типажом актёра в главной роли). Учитывая, как часто режиссёра обвиняют в ненависти к собственным персонажам, такой материал подходит ему как нельзя лучше.

А также: юбилейные показы классики!

Сразу несколько популярных фильмов отмечают в этом месяце юбилей и потому возвращаются на большие экраны. 12 июня встречает своё десятилетие «Generation П» — экранизация абсурдистского романа Виктора Пелевина про мифическую эпоху «лихих 90-е», где бренды искажают законы реальности, а рекламщики становятся богами нового мира.

Затем, 17 июня в повторный прокат выходит «Полночь в Париже». В этой изящной романтической фантазии современный писатель загадочным образом проваливается в 1920-е годы и знакомится со своими кумирами — Хемингуэем, Пикассо и Сальвадором Дали. Но быстро оказывается, что легенды «золотого века» тоже мечтают сбежать в прекрасное прошлое!

Наконец, 24 июня зрителей ожидает «Небесный замок Лапута» — дебютный мультфильм студии Ghibli, которому в этом году исполняется 35 лет. Завораживающая стимпанк-сказка Хаяо Миядзаки повествует о приключениях девочки Ситы, хранительницы «летающего камня». Волшебный артефакт открывает ей путь к заповедному острову, парящему в облаках; однако, в чужих руках секреты Лапуты способны уничтожить весь мир.