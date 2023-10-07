Какие фильмы смотреть онлайн в октябре 2023? Ужасы в стиле ретро

Продолжаем рассказ о кинопремьерах октября. В канун Хэллоуина стриминг-сервисы ожидаемо делают ставку на разнообразные хорроры, от экранизации Стивена Кинга до филиппинского фольклора. Зомби и маньяки, призраки и ведьмы, проклятые кассеты и даже ожившие психологические комплексы — каждый зритель найдёт себе монстра по вкусу! А с репертуаром российских кинотеатров можно ознакомиться в предыдущей части дайджеста.

Кладбище домашних животных: Кровные узы

Pet Sematary: Bloodlines

Когда? 6 октября (Paramount+).

Что? Приквел недавней экранизации классического романа Стивена Кинга.

О чём? Конец 1960-х. Тихий провинциальный городок Ладлоу никого просто так не отпускает — ни живых, ни мёртвых. Старики поговаривают, что на старом кладбище племени микмаков покойники восстают из могил и жестоко мстят обидчикам. И кажется, именно это произошло с юношей Тимми Бэтерманом, который недавно вернулся из Вьетнама, а теперь терроризирует округу. А может, он просто не оправился от перенесённых на войне травм? Джад Крэндалл, давний друг Тимми, решает докопаться до правды.

Что известно? Стивен Кинг всегда считал «Клатбище домашних животных» одним из самых страшных своих романов. Однако книге почему-то упорно не везёт с экранизациями. Критики разгромили оригинальную дилогию из начала 1990-х, а затем и ремейк 2019 года. Тем не менее, в прокате новый фильм прошёл с умеренным успехом, и его сценаристу Джеффу Булеру поручили расширить зловещую мифологию проклятого города.

Увы, приквел ситуацию не исправил. Первые отзывы умеренно хвалят антивоенный посыл и эффектные флэшбеки времён основания Ладлоу в XVII веке. Зато ругают всё остальное, от обилия скримеров до скучающих актёров. Даже таким легендам как Дэвид Духовны и Пэм Грир здесь просто нечего играть! А превыше всего фильму вредит рваный темп: похоже, «Кровные узы» сильно порезали на монтаже, но их это не оживило.

Легенды «Смертельной битвы»: Матч Кейджа

Mortal Kombat Legends: Cage Match

Когда? 17 октября.

Что? Анимационный ретробоевик по мотивам популярной серии игр.

О чём? Знойное солнце Голливуда вот-вот затмит новая суперзвезда! Джонни Кейдж — мастер боевых искусств, неотразимый сердцеед и просто скромняга — уверенно идёт к вершинам успеха. Но вот незадача: его партнёрша по экрану вдруг бесследно исчезает. Чтобы спасти девушку и свою карьеру, Кейдж берётся за расследование и даёт бой целой армии культистов под началом безжалостного лорда Шиннока.

Что известно? Пока режиссёры «живого» кино с переменным успехом (но чаще без) пытаются экранизировать файтинг-бестселлер Mortal Kombat, на малых экранах уже четвёртый год процветает цикл одноимённых мультфильмов. Его создатели не только получают похвалы от критиков и геймеров, но и демонстрируют редкую жанровую гибкость. В жестоком мире MK они разыгрывают то эпическое фэнтези, то самурайский постапокалипсис, а на сей раз — стильный комедийный боевик в лучших традициях 1980-х.

Все каноны эпохи соблюдены: неон, синтезаторы, красная «Феррари», обильная матерщина и шутки ниже пояса. Авторам даже удалось заманить в фильм двух культовых звёзд той поры — актрису Дженнифер Грей («Грязные танцы») и стендап-комика Гилберта Готтфрида. Для него, к сожалению, «Матч Кейджа» стал одной из последних ролей перед смертью. Самого же Джонни вновь озвучил Джоэл Макхэйл, уже полюбившийся фанатам в предыдущих частях «Легенд».

Смотрите также 10 причин, почему я ненавижу новый фильм Mortal Kombat Наш редактор рассказывает, почему он в ужасе от фильма, в котором нет ни одноимённого турнира, ни логичных правил, ни крутого Рейдена, а есть только куча отсылок.

Абсолютный убийца

Totally Killer

Когда? 6 октября (Amazon Prime Video).

Что? Хоррор-комедия с путешествиями во времени от продюсеров «Дичи».

О чём? Уже 35 лет Пэм живет в страхе перед жутким маньяком, который как-то раз на Хэллоуин заколол трёх её подруг. Джейми, свободолюбивая дочь Пэм, лишь смеется над паранойей матери — но неожиданно сама встречает душегуба. Спрятавшись от него в экспериментальной машине времени (с кем не бывает?), Джейми переносится в 1987 год, как раз незадолго до убийства, и знакомится с юной Пэм. Теперь девушкам нужно вместе разоблачить злодея и спасти друг друга.

Что известно? Студия Blumhouse обожает концептуальные фильмы ужасов. А тут концепция круче некуда: «Хэллоуин» плюс «Назад в будущее»! Хоррор и юмор, кровавая резня и безумная мода, отчаянная борьба за выживание и нелепые попытки не сломать таймлайн. А ещё — Кирнан Шипка («Леденящие душу приключения Сабрины») и Оливия Холт («Плащ и кинжал») в главных ролях.

Если верить рецензиям, комбинация сложилась удачно. Несмотря на высокую концентрацию клише (некоторые из них, впрочем, тут же высмеиваются), фильм здорово держит баланс между брутальными убийствами и трогательным, по-хорошему дурацким сюжетом. А Шипка в очередной раз подтверждает статус восходящей хоррор-звезды с недюжинным обаянием и талантом.

З/Л/О 85

V/H/S/85

Когда? 6 октября (Shudder).

Что? Альманах короткометражных ужастиков в стиле любительского видео.

О чём? Пять загадочных историй из середины 1980-х. Учёные исследуют разумную инопланетную слизь и знакомят её с человеческой культурой при помощи телевидения — разумеется, зря. Группа друзей проводит уикенд на удалённом озере и становится жертвой незримого маньяка. Авангардная художница погружается в виртуальную реальность в поисках «Технобога». Полицейские пытаются отследить убийцу по записям его снов. Спасатели работают в зоне ужасного землетрясения в Мехико и на развалинах телестудии обнаруживают портал в ад.

Что известно? Франшизу «З/Л/О» нечасто увидишь в списках лучших фильмов ужасов. Однако без лишнего шума она живёт уже более десяти лет и сегодня насчитывает шесть основных фильмов, два спин-оффа и один сериал для Snapchat (оказывается, и такое есть!). Секрет её успеха — не только в ностальгическом флёре домашнего видео, но и в отличной подборке авторов: в разное время над «З/Л/О» работали почти все перспективные хоррор-режиссёры современности.

Не стала исключением и новая часть, в которой отметились Майк П. Нельсон («Поворот не туда: Наследие»), Наташа Кермани («Везучая»), Дэвид Брукнер («Дом на другой стороне») и даже Скотт Дерриксон («Синистер», «Доктор Стрэндж»). Первые отзывы отмечают, что «З/Л/О 85» — пожалуй, самая сбалансированная и смелая часть цикла. Создатели экспериментируют со звуком и артефактами плёнки, вплетают в фильм раннюю компьютерную графику и записи реальных исторических событий. Ну и, конечно, вволю потрошат своих несчастных героев с разной степенью серьёзности.

Мельница

The Mill

Когда? 9 октября (Hulu).

Что? Минималистичный фантастический триллер про офисное рабство.

О чём? Похищенный бизнесмен просыпается в голой бетонной тюрьме под открытым небом. Из обстановки — камера наблюдения да тяжёлая каменная мельница в центре комнаты. Правила просты: узник должен толкать мельничное колесо, пока не наберётся нужное число оборотов. А кто не выполнит дневную квоту, будет «уволен». Сможет ли герой уцелеть и вернуться к любимой жене или же обречён вечно ходить по кругу?

Что известно? «Мельница» — интересный случай: хоррор, снятый документалистом! Шон Кинг О’Грэйди начинал с фильмов-расследований о коррупции, наркомании и байкерских бандах, но даже перебравшись в игровое кино, не забросил былых привычек. Его дебютный ужастик «Штормовое предупреждение» почти целиком снят в пределах одной комнаты и исследовал тяготы изоляции во время пандемии.

Отзывы разделились: одни хвалили О’Грэйди за оригинальность и напряжённую атмосферу, другие ругали за поверхностность и занудство. Похоже, что «Мельница» выдержана в том же духе — только с ещё более актуальной темой в центре сюжета и умеренно звёздным актёром (комик Лил Рел Ховери из «Прочь» и «Покерфейса») в главной роли.

Тёмная жатва

Dark Harvest

Когда? 13 октября.

Что? Подростковый ужастик от режиссёра «Чёрное зеркало: Бандерснэтч».

О чём? Середина 1960-х. Каждый Хэллоуин жители небольшого американского городка участвуют в жестокой игре. Подростки отправляются на кукурузное поле, чтобы изловить Пилозубого Джека — бессмертного монстра с тыквенной головой, который грозит городу бесчисленными бедами. Победитель обретает богатство, славу и шанс покинуть родные края. Но, кажется, взрослые-организаторы игры чего-то не договаривают сыновьям…

Что известно? Режиссёр и клипмейкер Дэвид Слейд — серьёзная фигура в жанре хоррора. За долгую карьеру он успел поработать над «Ганнибалом» и «Чёрным зеркалом», «Американскими богами» и фильмом «30 дней ночи». А его новый проект «Тёмная жатва» основан на повести Нормана Партриджа, отмеченной несколькими престижными наградами. Впрочем, студия почему-то не верит в успех: фильм несколько раз откладывали и в итоге выпускают сразу на стриминг-сервисах.

Лига Справедливости / RWBY: Супергерои и охотники, часть 2

Justice League x RWBY: Super Heroes & Huntsmen, Part Two

Когда? 17 октября.

Что? Продолжение кроссовера вселенной DC и «американского аниме» от Rooster Teeth.

О чём? Злодейский искусственный интеллект Киллгор заточил Супермена и его товарищей в виртуальной проекции Ремнанта — фэнтезийного мира, где могучие охотники сражаются с чудовищами-гриммами. С помощью новых союзников Лиге Справедливости удалось сломать иллюзию и вернуться домой. Однако, битва ещё не окончена: каким-то образом гриммы из реального Ремнанта проникли на Землю. Более того, монстры эволюционировали и теперь обладают способностями членов Лиги. А значит, супергерои и охотники вновь должны объединиться!

Что известно? Идея супергеройского аниме (тем более, в специфическом трёхмерном стиле Rooster Teeth) не всем пришлась по вкусу. Зато те, кто уже знаком с миром RWBY или смог к нему адаптироваться, остались более чем довольны первой половиной кроссовера. Авторы на удивление хорошо держат баланс между мифологией двух вселенных, взаимоотношениями героев и зрелищным экшеном. А во втором фильме ещё и состав станет более звёздным: «повзрослевших» супергероев озвучивают Трой Бейкер, Лора Бэйли, Трэвис Уиллингэм и Давид Дастмалчян.

Придаток

Appendage

Когда? 2 октября (Hulu).

Что? Сатирический боди-хоррор в духе Гоголя.

О чём? Груз ожиданий вот-вот раздавит нью-йоркского дизайнера Ханну. Успешные родители не упускают случая её покритиковать, а вздорный начальник ставит невыполнимые задачи. В шаге от нервного срыва девушка чувствует, что внутри неё вдруг начинает стремительно расти какая-то страшная тварь. Паразит питается страхами и сомнениями героини — и сам с удовольствием питает их. Придётся Ханне наладить отношения со своим назойливым «придатком», пока тот не разрушил всю её жизнь.

Что известно? «Придаток» — уже не первый проект, выросший из альманаха короткометражных хорроров Bite Size Halloween на канале Hulu. Впрочем, первые зрители считают, что лучше бы фильм Анны Злокович так и остался короткометражкой на пять минут. Несмотря на вполне уверенную режиссуру, сюжету явно недостаёт глубины, а все метафоры проговариваются по несколько раз.

А ещё: малые премьеры со всего мира

Мертвая сестра (Hermana Muerte) — приквел популярного мистического триллера «Уиджи: Проклятие Вероники». По завершении испанской гражданской войны ясновидящая послушница Нарцисса возвращается в свой монастырь, однако травмы и призраки прошлого приходят к ней через ужасные видения. Первые зрители отмечают отличную режиссуру Пако Пласы и стильную операторскую работу, хотя и поругивают чересчур неторопливый сюжет.

С 27 октября на Netflix.

Кожа моей матери (In My Mother’s Skin) — исторический хоррор по мотивам филиппинского фольклора. Скрываясь от японской оккупации в годы Второй Мировой, девочка Тала просит лесную фею исцелить её умирающую мать, ещё не зная, что сделка с нечистью до добра не доведёт. Англоязычная пресса сравнила фильм с «Лабиринтом Фавна» и в целом приняла «Кожу» тепло: 71 балл на портале Metacritic. Особенной похвалы удостоились художники-создатели жуткого грима и весьма убедительные актёры-дети.

С 12 октября на Amazon Prime Video.

Осознанность (Awareness) — молодёжный супергеройский боевик из Испании по лекалам «Восьмого чувства» и «Героев». Юный телепат Иэн нечаянно оказывается в эпицентре секретной войны между другими одарёнными людьми и жестокими агентами правительства. Первые отзывы предсказуемо ругают шаблонный сценарий, но также отмечают крепкую постановку экшен-сцен.

С 11 октября на Amazon Prime Video.