Видео: обзор настольной постапокалиптической игры «Эпоха облаков»

Наши коллеги из Hobby World поделились видеообзором настольной постапокалиптической игры «Эпоха облаков», изданной через CrowdRepublic.

Пропеллеры смазаны, солнечная панель развёрнута, пушки заряжены! Наш гордый дирижабль готовится нестись по Пустоши. В поисках ценных ресурсов мы не остановимся даже перед облачниками – эти чёртовы культисты уже погубили планету, пора дать и отпор!

Стратегическая настольная игра «Эпоха облаков» сочетает в себе сразу несколько игровых механик – колодостроение, управление ресурсами и построение карточного движка. Вам предстоит исследовать территории и собирать ресурсы с помощью беспилотников.

Сюжетные сценарии можно играть как по отдельности, так и в режиме кампании. Ваши действия во время прохождения будут влиять на дальнейшую историю, а новые игровые элементы будут добавляться по мере прохождения кампании.