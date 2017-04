Стиль: прогрессив-метал

Страна: Нидерланды

Издатель: Music Theories Recordings, 2017

Число треков: 7+10

Арьен Лукассен — Стивен Спилберг современной музыки. Как и кинорежиссер, этот голландец упорным трудом создал свою репутацию и стал отцом нескольких успешных проектов. С ним постоянно сотрудничают звезды индустрии — их привлекает сама возможность поработать с талантливым автором. Конечно же, главный проект Лукассена — Ayreon. Почти все части этой саги (за исключением Actual Fantasy и The Theory of Everything) объединяет общая научно-фантастическая вселенная. Лукассен редко работает с одними и теми же вокалистами, предпочитая рассказывать новую историю новыми голосами, но при создании очередной главы он отошел от этого принципа.

The Source изначально задумывался как третий альбом проекта Star One — более металлического и более «космического» по сравнению с Ayreon. Однако после первых демо-записей Лукассен почувствовал, что стилистически выходит за рамки Star One, и решил вернуться к своему главному детищу. Сквозная история Ayreon вроде бы завершилась эффектной точкой — релизом «01011001», по сюжету которого технологически развитая раса Вечных с планеты Y в попытке создать чувствительных, менее зависимых от машин разумных существ порождает людей… и приходит к выводу, что природу изменить нельзя.

The Source стал приквелом к «1011001» — и, соответственно, первым альбомом по внутренней хронологии Ayreon. На планете Альфа далекие предки людей сталкиваются с экологическими и политическими проблемами, подобными тем, с какими столкнутся их потомки на Земле. Отдав решение на откуп суперкомпьютеру, жители Альфы совершают огромную ошибку: компьютер решает, что единственный выход — уничтожить население Альфы. Небольшая горстка беглецов покидает родной мир на космическом корабле в поисках лучшей доли… Так начинается история Ayreon.

Лукассену потребовалось время, чтобы найти подход к новому диску своего главного проекта. Предыдущий релиз, The Theory of Everything, был более прогрессивным, более сложным — чтобы оценить его по достоинству, его требовалось воспринимать целиком, как симфонический концерт. The Source более тяжелый и энергичный, но при всей целостности его можно слушать отдельными треками. Он напоминает в равной степени и Star One, и другие альбомы Ayreon начала-середины двухтысячных. Но нельзя сказать, что здесь нет новых идей. Новаторство проявилось не только в музыке, но и в подходе к промоушену. Например, Лукассен объявил конкурс любительского видео на песню The Source Will Flow и опубликовал ролик победителя. А еще незадолго до анонса альбома голландец затеял с поклонниками игру: он выкладывал фрагмент трека и предлагал угадать, кто же на этот раз приглашенный гость. Список участников получился, как и всегда, впечатляющим: к работе с маэстро вернулись Джеймс Лабри (Dream Theater), Флор Янсен (Nightwish), Ханси Кюрш (Blind Guardian), Тобиас Заммет (Avantasia, Edguy). Из новых музыкантов стоит упомянуть гитариста Пола Гилберта, клавишника Марка Келли из Marillion, вокалистов Захера Зоргати (Myrath) и Томми Роджерса (Between the Buried and Me).

Итог: каждый альбом Арьена Лукассена — это событие в мире музыки. Можно было бы сказать, что голландец исчерпал все идеи и вернулся во вселенную Ayreon, потому что на знакомом имени проще заработать. Но будем честны: прогрессив-метал, даже такой высокой пробы, не принесет создателю алмазных гор. The Source появился, потому что пришло его время. К его прослушиванию стоит подойти внимательно, избегая скоропалительных выводов, — слишком уж он масштабен. Но, как и всякая хорошая история, со временем он вознаградит внимательного слушателя.