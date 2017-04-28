Большинство групп, выпускающих концептуальные альбомы, пересказывают сюжеты легенд и книг либо пишут банальное фэнтези. Но есть среди музыкантов фантаст-философ, которого хочется поставить в один ряд с Брэдбери, Стругацкими и Азимовым. Это голландец Арьен Лукассен, лидер проекта Ayreon. В его цикле альбомов каждый новый не продолжает историю, а раскрывает новый её слой.

Всё началось с конца света. Согласно альбому The Final Experiment, к 2084 году ядерные войны и загрязнение окружающей среды обрекли Землю на гибель. В отчаянной попытке изменить историю учёные отправили в прошлое телепатическое предостережение. Пусть человечество изменит своё отношение к жизни, или ему конец!

По иронии судьбы послание принял человек, который ничего с ним не может поделать, — слепой бард Айреон, живущий при дворе короля Артура. Бедняга каждую ночь смотрит «кино» про гибель рода людского. Он рад бы помочь потомкам, но как? Бард писал песни о гибели мира, но их не слушали — в VI веке постапокалипсис ещё не вошёл в моду. Зато горе-пророк навлёк на себя гнев Мерлина, не терпевшего конкуренции. Маг предложил отключить Айреона от ночного «спама», и тот с радостью согласился.

Будущее не изменилось, и к альбому Universal Migrator Земля мертва. Последний землянин коротает остаток дней в «Синтезаторе грёз» — машине, переселяющей его душу в тела далёких предков. Герой может стать кем угодно. Он — пират Дрейк и гвардеец с картины Рембрандта, ацтекская девочка и слепой бард Айреон. Но герою мало острых ощущений. Он требует от машины отправить его дальше в прошлое, к началу времён, когда Большой взрыв создал первую душу — Вселенского Странника. Двигаясь быстрее света, этот «ангел» разнёс семена жизни по Галактике. Его глазами последний землянин узрел создание жизни на Земле. И говорил со всеобщим предком через пропасть в миллиарды лет.

Тут пробки в «Синтезаторе грёз» всё-таки перегорели. Тело последнего homo sapiens умерло, а его душа стала новым Вселенским Странником. Альбом кончается на оптимистичной ноте: жизнь на Земле погибла, но она непременно продолжится в другом уголке Вселенной. И может быть, они будут совсем как мы с вами. Ведь новый Странник — землянин.

Цикл на этом не закончен, и альбом 01011001 представляет нам расу Вечных с планеты Y. «Вечные» они потому, что добились бессмертия — ценой зависимости от систем искусственного жизнеобеспечения. Но жизнь «овощей», подключённых к телепатическому интернету, не назовёшь полноценной. Кто научит их снова радоваться и чувствовать? Вечные решили завести младших братьев по разуму. Они проследили путь Вселенского Странника, нашли Землю и бомбардировали только что «оживлённую» планету своей ДНК. Так что мы с вами — дети аж двойной панспермии.

Тайно управляя жизнью на Земле, Вечные повели homo sapiens к расцвету, дали ему науку и культуру, уничтожили враждебные виды и исцелили эпидемии. Результат превзошёл ожидания: человек стал неуязвимым, могущественным… и воинственным. Кукловоды не успели и ртов разинуть, как люди уничтожили свою планету ядерными бомбами и отходами.

Лукассен так красочно расписывает конец Земли, что иной раз кажется: а не получает ли он сам послания от потомков? Если так, он преуспел больше своего героя. Его песни слушают, а значит — будущее можно изменить.

Что ещё послушать?

Ayreon — Into the Electric Castle

Послушать альбом Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/532249">Into The Electric Castle</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/582865">Ayreon</a> на Яндекс.Музыке

Этот альбом стоит особняком в мифологии Ayreon. В нём люди из разных эпох и народов попадают в «Электрический замок», где им предстоит пройти испытание воли и духа, преодолеть свои страхи. Только в финале становится ясно, что «игра» устроена всё той же цивилизацией Вечных.

Star One — Space Metal

Лукассен тоже не прочь записать альбом по чужим сюжетам, но для этого он создал отдельный проект. Этот диск «космического» прогрессивметала посвящён «Доктору Кто», «Чужому», «Дюне», «Звёздным вратам» и другим любимым фильмам и сериалам голландца

Guilt Machine — On This Perfect Day

Послушать альбом Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/212770">On This Perfect Day</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/420427">Guilt Machine</a> на Яндекс.Музыке

Как-то раз Арьен впал в депрессию после развода с женой. Другой бы спился, а голландец тут же основал ещё один проект и записал в нём грустный альбом. Ко всем песням прилагаются вступления, присланные фанатами со всего мира и записанные на их родных языках — в том числе и на русском.