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    Новости

    БК: «Мортал Комбат» идет на лучший старт в постковидном прокате РФ

    8 апреля 2021
    Дмитрий Кинский
    08.04.2021
    495
    0 минут на чтение
    БК: «Мортал Комбат» идет на лучший старт в постковидном прокате

    Бюллетень кинопрокатчика сообщает, что у «Мортала Комбата» есть все шансы поставить новый рекорд по сборам в постковидном российском прокате.

    Предпродажи билетов на фильм составляют около 30 миллионов рублей, что даже до пандемии считалось внушительным результатом.

    Аналитики полагают, что в первые выходные блокбастер принесет авторам как минимум 550 миллионов рублей. А пока лидером остается «Конек-Горбунок» с 585 миллионами рублей в первый уикэнд.

    При этом «Майору Грому» в период с 8 по 11 апреля предрекают всего 42 миллиона рублей, а «Годзилле против Конга» — 60 миллионов.

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     Дмитрий Кинский |  05.04.2021

    Фильм собрал чуть больше 100 миллионов рублей.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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