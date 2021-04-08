БК: «Мортал Комбат» идет на лучший старт в постковидном прокате РФ

Бюллетень кинопрокатчика сообщает, что у «Мортала Комбата» есть все шансы поставить новый рекорд по сборам в постковидном российском прокате.

Предпродажи билетов на фильм составляют около 30 миллионов рублей, что даже до пандемии считалось внушительным результатом.

Аналитики полагают, что в первые выходные блокбастер принесет авторам как минимум 550 миллионов рублей. А пока лидером остается «Конек-Горбунок» с 585 миллионами рублей в первый уикэнд.

При этом «Майору Грому» в период с 8 по 11 апреля предрекают всего 42 миллиона рублей, а «Годзилле против Конга» — 60 миллионов.